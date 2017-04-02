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175 лет назад 2016
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НХЛ
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Вот дьявол! Гол Радулова может не пустить «Тампу» в плей-офф

Александр Радулов забил победный гол в ворота Андрея Василевского, а вратарь «Филадельфии» потерял сознание во время матча.
2 апреля 2017, воскресенье. 10:35. Хоккей

Победный выстрел Радулова


НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2017, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1 : 2 0:0, 0:1, 1:0, 0:1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 – Дано (Пачьоретти) – 34:24 (5x5), 1:1 – Гурд (Хедман, Друен) – 51:38 (5x5), 1:2 – А. Радулов (Пачьоретти, Дано) – 60:51 (3x3)

Домашним матчем с «Монреалем» стартовали для «Тампы» важнейшие 24 часа, которые могут определить кубковую судьбу «молний» в текущем сезоне. Южане ведут плотную борьбу с «Бостоном» за вторую «уайлд кард», и в этом свете значение субботней игры с «Канадиенс» и воскресного матча с «Далласом» переоценить было невозможно. До старта игрового дня «Тампа» уступала «мишкам» три набранных очка, но имела один матч в запасе, и по потерянным баллам команды шли вплотную. «Мы уже не так внимательно смотрим на тех, с кем играем, это стало не очень важно. Обыграли «Детройт», взяли два очка. Кто там следующий?» — сказал главный тренер «молний» Джон Купер.

Хорошей новостью стало возвращение в строй лучшего бомбардира «Лайтнинг» Никиты Кучерова, который пропустил предыдущую встречу с «Детройтом» из-за болезни. «Я чувствую себя лучше. Надеюсь, что смог сыграть и помочь команде», — сказал россиянин перед матчем, но внести свой вклад результативными действиями у Никиты не получилось. «Монреаль» обрушил на хозяев всю мощь своих атак, и только за второй период голкиперу «Тампы» Андрею Василевскому пришлось иметь дело с 17 бросками соперников.


На шайбу Филиппа Дано хозяева смогли ответить голом новичка Гурда и дотерпели до овертайма, где события развивались с калейдоскопической быстротой. В середине первой минуты дополнительного времени Кучеров мог стать безоговорочным героем своей команды: убежав в контратаку, Никита открылся на дальней штанге и тут же получил неплохой пас от Брэйдена Пойнта. К величайшему разочарованию фанатов «Тампы», Кучеров промахнулся мимо пустого угла, а в ответной атаке Александр Радулов замкнул передачу Пачьоретти и принёс «Монреалю» победу.


«Да, такая вот тонкая грань между победой и поражением. Осталось мало матчей, у нас не много пространства для маневра. Но если бы мы проиграли в основное время и не получили даже одного очка, это бы всё разрушило. Надо отдать должное Василевскому. Он удержал нас во втором периоде», — отметил Купер.

Логично, что в стане «Канадиенс» царило противоположное настроение: «Монреаль» укрепил своё преимущество в Атлантическом дивизионе и в первом раунде плей-офф, вероятно, будет играть с «Нью-Йорк Рейнджерс». «Победный гол – это хорошо, в этом сезоне у меня не так часто получалось забрасывать решающие шайбы. Считаю, что мы провели хороший матч и заслужили победу. В овертайме Макс отдал мне отличную передачу, всё сработало хорошо», — отметил Радулов, на счету которого два победных гола в нынешнем регулярном чемпионате.

«У «Тампы» очень неплохая команда, они играли с большой отдачей, потому что им некуда отступать. Вратарь Андрей Василевский сыграл просто здорово. Что касается Радулова, то я впечатлён тем, как он отреагировал на недавнюю 9-матчевую «засуху». Лично я очень рад, когда он забивает, потому что Александр вносит большой вклад в нашу атаку. Гол для него – это награда за ту энергию, которую он приносит», — отметил россиянина капитан «Монреаля» Макс Пачьоретти. «А что вы хотите? Он увлечён своей работой. Радулов любит хоккей, он играет на команду. Это мне в нём нравится», — добавил главный тренер «канадцев» Клод Жюльен.

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Носилки для Нойвирта и несбывшаяся мечта Семборски


НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2017, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
3 : 0 2:0, 1:0, 0:0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 – Шенн (Жиру, Гостисбер) – 07:28 (5x4), 2:0 – Макдональд (Вандевельде, Гудас) – 11:28 (5x5), 3:0 – Уил (Ворачек, дель Зотто) – 30:06 (4x3)

Целой чередой вратарских приключений обернулся для «Филадельфии» домашний матч с «Нью-Джерси». Перед игрой плохо почувствовал себя основной голкипер «лётчиков» Стив Мэйсон, вследствие чего пост номер один был отдан чеху Михалу Нойвирту, а руководству «Флайерз» пришлось экстренно вызывать из фарм-клуба Энтони Столажа. Голкипер умудрился доехать из Уилкз-Бэрри в Филадельфию менее чем за два часа, не успел на предматчевую разминку, но, как выяснилось позже, торопился он не зря.

В середине первого периода с Нойвиртом случилось несчастье: голкипер потерял сознание прямо на льду, когда игра проходила на другой части площадки. Согласно предварительному диагнозу, чех был простужен, во время игры у него поднялась температура и началось обезвоживание. Нойвирта эвакуировали со льда на носилках, а место в воротах «Филадельфии» занял Столаж, но на этом проблемы хозяев с голкиперами не закончились.

Видео случившегося можно посмотреть на YouTube

По правилам НХЛ, играть лишь с одним вратарём команда не имеет права, и «лётчикам» пришлось задействовать «экстренного голкипера». Им стал 23-летний Эрик Семборски, бывший вратарь университетской команды Темпла, который в декабре уже исполнял функции неотложной вратарской помощи в «Чикаго Блэкхоукс» — тогда основной вратарь «ястребов» Кори Кроуфорд слёг с приступом аппендицита. Дальновидный генменеджер «Филли» Рон Хекстолл попросил Семборски быть готовым ещё до матча, когда возникли проблемы со здоровьем у Мэйсона, но дальнейшее развитие событий спрогнозировать было невозможно.

Семборски спустился из пресс-ложи, надел вратарскую амуницию и занял место на скамейке запасных. «Филадельфия» усилиями Шенна, Макдональда и Уила добыла уверенное преимущество, а торопыга Столаж отразил все 26 бросков по своим воротам. За 25 секунд до конца матча тренерский штаб «Флайерз» решился на красивый жест: решил дать поиграть Семборски, заменив Столажа, что вызвало бурную овацию стадиона. Увы, арбитры не разрешили сбыться мечте бывшего студента, поскольку Семборски был заявлен как «экстренный вратарь» и мог вступить в игру только в случае травмы Столажа. «Признаюсь, когда счёт был 3:0, я подумал, что они могут выпустить меня в концовке. Мне очень хотелось этого, и я благодарен руководству «Филадельфии» за эту попытку», — отметил Семборски.

Видео с заменой вратаря «Филадельфии» доступно на YouTube

Макдэвид и Ко – лидеры дивизиона


НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2017, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3 : 2 1:0, 0:1, 1:1, 1:0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 – Макдэвид (Марун, Ларссон) – 19:11 (5x5), 1:1 – Гецлаф (Сильверберг, Фаулер) – 23:27 (5x4), 1:2 – Ивз (Верметт, Сильверберг) – 48:53 (5x4), 2:2 – Лучич (Драйзайтль, Макдэвид) – 58:02 (5x4), 3:2 – Драйзайтль (Макдэвид) – 61:26 (3x3)

Настоящий детектив развернулся в Эдмонтоне, где «нефтяники» смогли в овертайме обыграть принципиального соперника «Анахайм» и возглавить Тихоокеанский дивизион. На последней минуте стартового периода капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид открыл счёт, воспользовавшись удобной передачей Маруна и невнимательностью защитников «Дакс», но лёгкой жизни «Эдмонтону» это не гарантировало.


Райан Гецлаф и Патрик Ивз по разу реализовали численный перевес, выведя «уток» вперёд, и лишь за пару минут до финальной сирены штатный везунчик «Ойлерз» Лучич смог забить спасительный второй гол хозяев. Когда же настало время овертайма, то на первый план вновь вышла связка Макдэвида и Леона Драйзайтля, организовавшая решающий выпад к воротам Гибсона. И «Эдмонтон», и «Анахайм» набрали по 97 очков, но «нефтяники» занимают верхнюю строчку по дополнительным показателям. Что же касается Макдэвида, то на его счету 94 балла и преимущество в 7 очков над ближайшим преследователем в споре бомбардиров – лишь чудо может помешать капитану «Ойлерз» завоевать свой первый «Арт Росс Трофи».

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Мэттьюса не остановить


НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2017, воскресенье. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
4 : 5 1:0, 1:3, 2:2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 – Нюквист (Нильсен, Дженсен) – 14:50 (5x5), 1:1 – Мэттьюс (Комаров, Зайцев) – 22:56 (5x4), 1:2 – Марнер (Кэррик) – 33:53 (5x5), 1:3 – Нюландер (Мэттьюс, Полак) – 35:08 (5x5), 2:3 – Дженсен (Зеттерберг) – 36:42 (5x5), 3:3 – Кронвалль (Зеттерберг, Нюквист) – 54:41 (5x5), 3:4 – ван Римсдайк (Кадри, Гардинер) – 57:34 (5x5), 3:5 – Мэттьюс (Бойл) – 58:51 (5x5), 4:5 – Грин (Ларкин, Хельм) – 59:15 (6x5)

Рвётся к своему трофею и самый раскрученный новичок сезона Остон Мэттьюс. В выездном матче с «Детройтом» он оформил голевой дубль и в пятый раз за карьеру набрал 3 (2+1) очка за игру, упрочив лидерство среди самых результативных новобранцев. На счету Мэттьюса 66 очков, что является повторением клубного рекорда «Торонто» для новичков. Кроме этого, Остон – третий в лиге по количеству победных шайб (8). За всю историю лиги лишь двое новобранцев имели на своём счету больше победных голов: в сезоне-1982/83 девятью такими шайбами отметился Стив Лармер, а в чемпионате-2005/06 его рекорд повторил Марек Сватош.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Монреаль Канадиенс Тампа-Бэй Лайтнинг Торонто Мэйпл Лифс Филадельфия Флайерз Эдмонтон Ойлерз Александр Радулов Андрей Василевский Коннор Макдэвид Никита Кучеров Остон Мэттьюс
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