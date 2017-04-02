Вот дьявол! Гол Радулова может не пустить «Тампу» в плей-офф

Победный выстрел Радулова
Домашним матчем с «Монреалем» стартовали для «Тампы» важнейшие 24 часа, которые могут определить кубковую судьбу «молний» в текущем сезоне. Южане ведут плотную борьбу с «Бостоном» за вторую «уайлд кард», и в этом свете значение субботней игры с «Канадиенс» и воскресного матча с «Далласом» переоценить было невозможно. До старта игрового дня «Тампа» уступала «мишкам» три набранных очка, но имела один матч в запасе, и по потерянным баллам команды шли вплотную. «Мы уже не так внимательно смотрим на тех, с кем играем, это стало не очень важно. Обыграли «Детройт», взяли два очка. Кто там следующий?» — сказал главный тренер «молний» Джон Купер.
Хорошей новостью стало возвращение в строй лучшего бомбардира «Лайтнинг» Никиты Кучерова, который пропустил предыдущую встречу с «Детройтом» из-за болезни. «Я чувствую себя лучше. Надеюсь, что смог сыграть и помочь команде», — сказал россиянин перед матчем, но внести свой вклад результативными действиями у Никиты не получилось. «Монреаль» обрушил на хозяев всю мощь своих атак, и только за второй период голкиперу «Тампы» Андрею Василевскому пришлось иметь дело с 17 бросками соперников.
На шайбу Филиппа Дано хозяева смогли ответить голом новичка Гурда и дотерпели до овертайма, где события развивались с калейдоскопической быстротой. В середине первой минуты дополнительного времени Кучеров мог стать безоговорочным героем своей команды: убежав в контратаку, Никита открылся на дальней штанге и тут же получил неплохой пас от Брэйдена Пойнта. К величайшему разочарованию фанатов «Тампы», Кучеров промахнулся мимо пустого угла, а в ответной атаке Александр Радулов замкнул передачу Пачьоретти и принёс «Монреалю» победу.
«Да, такая вот тонкая грань между победой и поражением. Осталось мало матчей, у нас не много пространства для маневра. Но если бы мы проиграли в основное время и не получили даже одного очка, это бы всё разрушило. Надо отдать должное Василевскому. Он удержал нас во втором периоде», — отметил Купер.
Логично, что в стане «Канадиенс» царило противоположное настроение: «Монреаль» укрепил своё преимущество в Атлантическом дивизионе и в первом раунде плей-офф, вероятно, будет играть с «Нью-Йорк Рейнджерс». «Победный гол – это хорошо, в этом сезоне у меня не так часто получалось забрасывать решающие шайбы. Считаю, что мы провели хороший матч и заслужили победу. В овертайме Макс отдал мне отличную передачу, всё сработало хорошо», — отметил Радулов, на счету которого два победных гола в нынешнем регулярном чемпионате.
«У «Тампы» очень неплохая команда, они играли с большой отдачей, потому что им некуда отступать. Вратарь Андрей Василевский сыграл просто здорово. Что касается Радулова, то я впечатлён тем, как он отреагировал на недавнюю 9-матчевую «засуху». Лично я очень рад, когда он забивает, потому что Александр вносит большой вклад в нашу атаку. Гол для него – это награда за ту энергию, которую он приносит», — отметил россиянина капитан «Монреаля» Макс Пачьоретти. «А что вы хотите? Он увлечён своей работой. Радулов любит хоккей, он играет на команду. Это мне в нём нравится», — добавил главный тренер «канадцев» Клод Жюльен.
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Носилки для Нойвирта и несбывшаяся мечта Семборски
Целой чередой вратарских приключений обернулся для «Филадельфии» домашний матч с «Нью-Джерси». Перед игрой плохо почувствовал себя основной голкипер «лётчиков» Стив Мэйсон, вследствие чего пост номер один был отдан чеху Михалу Нойвирту, а руководству «Флайерз» пришлось экстренно вызывать из фарм-клуба Энтони Столажа. Голкипер умудрился доехать из Уилкз-Бэрри в Филадельфию менее чем за два часа, не успел на предматчевую разминку, но, как выяснилось позже, торопился он не зря.
В середине первого периода с Нойвиртом случилось несчастье: голкипер потерял сознание прямо на льду, когда игра проходила на другой части площадки. Согласно предварительному диагнозу, чех был простужен, во время игры у него поднялась температура и началось обезвоживание. Нойвирта эвакуировали со льда на носилках, а место в воротах «Филадельфии» занял Столаж, но на этом проблемы хозяев с голкиперами не закончились.
Видео случившегося можно посмотреть на YouTube
По правилам НХЛ, играть лишь с одним вратарём команда не имеет права, и «лётчикам» пришлось задействовать «экстренного голкипера». Им стал 23-летний Эрик Семборски, бывший вратарь университетской команды Темпла, который в декабре уже исполнял функции неотложной вратарской помощи в «Чикаго Блэкхоукс» — тогда основной вратарь «ястребов» Кори Кроуфорд слёг с приступом аппендицита. Дальновидный генменеджер «Филли» Рон Хекстолл попросил Семборски быть готовым ещё до матча, когда возникли проблемы со здоровьем у Мэйсона, но дальнейшее развитие событий спрогнозировать было невозможно.
Семборски спустился из пресс-ложи, надел вратарскую амуницию и занял место на скамейке запасных. «Филадельфия» усилиями Шенна, Макдональда и Уила добыла уверенное преимущество, а торопыга Столаж отразил все 26 бросков по своим воротам. За 25 секунд до конца матча тренерский штаб «Флайерз» решился на красивый жест: решил дать поиграть Семборски, заменив Столажа, что вызвало бурную овацию стадиона. Увы, арбитры не разрешили сбыться мечте бывшего студента, поскольку Семборски был заявлен как «экстренный вратарь» и мог вступить в игру только в случае травмы Столажа. «Признаюсь, когда счёт был 3:0, я подумал, что они могут выпустить меня в концовке. Мне очень хотелось этого, и я благодарен руководству «Филадельфии» за эту попытку», — отметил Семборски.
Видео с заменой вратаря «Филадельфии» доступно на YouTube
Макдэвид и Ко – лидеры дивизиона
Настоящий детектив развернулся в Эдмонтоне, где «нефтяники» смогли в овертайме обыграть принципиального соперника «Анахайм» и возглавить Тихоокеанский дивизион. На последней минуте стартового периода капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид открыл счёт, воспользовавшись удобной передачей Маруна и невнимательностью защитников «Дакс», но лёгкой жизни «Эдмонтону» это не гарантировало.
Райан Гецлаф и Патрик Ивз по разу реализовали численный перевес, выведя «уток» вперёд, и лишь за пару минут до финальной сирены штатный везунчик «Ойлерз» Лучич смог забить спасительный второй гол хозяев. Когда же настало время овертайма, то на первый план вновь вышла связка Макдэвида и Леона Драйзайтля, организовавшая решающий выпад к воротам Гибсона. И «Эдмонтон», и «Анахайм» набрали по 97 очков, но «нефтяники» занимают верхнюю строчку по дополнительным показателям. Что же касается Макдэвида, то на его счету 94 балла и преимущество в 7 очков над ближайшим преследователем в споре бомбардиров – лишь чудо может помешать капитану «Ойлерз» завоевать свой первый «Арт Росс Трофи».
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Мэттьюса не остановить
Рвётся к своему трофею и самый раскрученный новичок сезона Остон Мэттьюс. В выездном матче с «Детройтом» он оформил голевой дубль и в пятый раз за карьеру набрал 3 (2+1) очка за игру, упрочив лидерство среди самых результативных новобранцев. На счету Мэттьюса 66 очков, что является повторением клубного рекорда «Торонто» для новичков. Кроме этого, Остон – третий в лиге по количеству победных шайб (8). За всю историю лиги лишь двое новобранцев имели на своём счету больше победных голов: в сезоне-1982/83 девятью такими шайбами отметился Стив Лармер, а в чемпионате-2005/06 его рекорд повторил Марек Сватош.