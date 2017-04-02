Жертва воров и утонувший в озере. Судьба чемпионов «Магнитки»-1999

Борис Тортунов

Сергей Земченок

Бандиты украли сумку с пятью тысячами рублей. Сергею было всего 24 года. Двое убийц, застреливших Земченока, были приговорены к 20 и 10 годам лишения свободы.

Олег Леонтьев

Игорь Земляной

Сергей Тертышный

Андрей Соколов

Владимир Антипин

Андрей Сапожников

Олег Микульчик

В чемпионском сезоне «Магнитки» Микульчик стал главным гостем на скамейке штрафников, заработал в сумме в регулярном сезоне 108 минут штрафа и ещё 48 минут в плей-офф.

Вадим Гловацкий

Валерий Никулин

Александр Корешков

Евгений Корешков

Алексей Степанов

Александр Гольц

С 1992 по 2002 год Гольц играл в «Магнитке», отлучался на пару сезонов в немецкую лигу. Их связка с Разиным получила у болельщиков прозвище «Раз и Гол».

Сергей Осипов

Андрей Кудинов

Дмитрий Попов

Михаил Бородулин

Равиль Гусманов

Константин Шафранов

Валерий Карпов

Из-за краха российской экономики осенью 1998 года чемпионат оказался под угрозой — многие клубы оказались на грани банкротства. И всё же турнир состоялся. Сезон-1998/99 прошёл под знаком борьбы магнитогорского «Металлурга» и московского «Динамо». На обоих фронтах — в Евролиге и чемпионате России — сильнее оказалась уральская команда под руководством Валерия Белоусова. «Магнитка» уверенно финишировала на первом месте в регулярном чемпионате, а затем обыграла в финале московское «Динамо» в шести матчах.Воспитанник челябинского хоккея в общей сложности отыграл в магнитогорском «Металлурге» семь сезонов. В «Тракторе» провёл всего один год, после чего долго судился с клубом из-за невыплаты зарплаты. Закончил карьеру в Словении. С 2015 года работает тренером вратарей в челябинском «Челмете».Сменщик Тортунова в чемпионский сезон сыграл 10 матчей. Всего за магнитогорский «Металлург» провёл 51 игру, в составе юниорской сборной выигрывал серебряные медали чемпионата Европы. 15 января 2001 года был убит в подъезде собственного дома в Магнитогорске выстрелом в затылок. Бандиты украли сумку с пятью тысячами рублей. Сергею было всего 24 года. Двое убийц, застреливших Земченока, были приговорены к 20 и 10 годам лишения свободы.Пять сезонов отыграл в «Магнитке», два года провёл в СКА, а затем уехал на родину в Беларусь. Выступал за минскую «Юность», закончил карьеру в «Металлурге» из Жлобина. Работал помощником Андрея Разина сначала в командах ВХЛ, потом «Автомобилисте» и «Югре».Дважды с «Магниткой» становился чемпионом Евролиги, почти всю карьеру провёл в Магнитогорске. В составе сборной Казахстана участвовал в Олимпийских играх и пяти чемпионатах мира. После завершения карьеры переехал в Омск. С 2015 года работает главным тренером «Омских Ястребов».Воспитанник челябинского хоккея так и не смог завоевать золото с «Трактором», зато выиграл дважды Суперлигу с «Металлургом». В 1994 году уехал в Америку, однако спустя два года, не сумев пробиться в НХЛ, вернулся в Россию. Закончил карьеру в челябинском «Мечеле» и перешёл на тренерскую работу. Был помощником Андрея Назарова в «Тракторе», сейчас возглавляет «Сахалин», выступающий в Азиатской лиге.Уроженец Усть-Каменогорска 11 сезонов отыграл в «Магнитке». В 2005 году завершил карьеру и стал тренером. Пять лет работал в «Металлурге», затем переехал в Казань, где был помощником главного тренера.Последнее место работы — «Югра», откуда ушёл по окончании нынешнего сезона. Сын Константин продолжил хоккейную династию, в настоящее время выступает за «Сибирь».В финале Евролиги стал автором решающей шайбы в овертайме с московским «Динамо». В 2000 году покинул «Магнитку» и отправился странствовать по континенту — играл за «Ладу», «Северсталь», «Авангард», «Сибирь», «Амур», казахстанский «Казахмыс» и «Барыс». Работал тренером команды МХЛ «Сибирские снайперы». Сейчас Владимир — тренер по работе с резервом «Магнитки», а сын Виктор с основой борется за третий в карьере Кубок Гагарина.Провёл 19 матчей в АХЛ, по сезону отыграл в Италии и Германии. В 1993 году в составе сборной России стал чемпионом мира. За «Магнитку» выступал три сезона, играл за «Северсталь», а закончил карьеру в «Витязе». Работал ассистентом главного тренера «Спартака», возглавлял «Белых Медведей», с 2014 года входит в тренерский штаб «Витязя».Шесть лет провёл в Америке, но в НХЛ так и не сумел закрепиться — сыграл лишь 37 матчей. Реанимировал карьеру по возвращении в Россию. В чемпионском сезоне «Магнитки» стал главным гостем на скамейке штрафников, заработал в сумме в регулярном сезоне 108 минут штрафа и ещё 48 минут в плей-офф. В 2000 году перешёл в «Крылья», играл за «Нефтехимик», «Мечел», «Юность» и минское «Динамо». Закончив карьеру хоккеиста, работал с молодёжной сборной Беларуси, тренировал «Металлург» из Жлобина, «Донбасс», «Минских зубров» и минское «Динамо». Сейчас входит в тренерский штаб Владимира Крикунова в «Автомобилисте».Пять сезонов отыграл в родном «Тракторе», вместе с «Магниткой» дважды становился чемпионом России и Евролиги. С 2010 по 2012 год тренировал клуб МХЛ «Белые Медведи». 5 января 2015 года Вадима не стало, причина смерти так и не была разглашена.Воспитанник челябинского хоккея шесть сезонов отыграл в «Тракторе», с «Металлургом» дважды становился чемпионом. Завершил карьеру в «Казахмысе», где потом работал несколько лет тренером. Сейчас возглавляет «Челмет».Выиграл Суперлигу с «Ладой», а затем с «Магниткой». Закончил карьеру в «Химике». Начинал тренерскую карьеру в ВХЛ, работал с саратовским «Кристаллом» и ижевской «Ижсталью». В КХЛ успел поработать с «Автомобилистом», который вывел в прошлом сезоне в плей-офф, и с «Югрой». Запомнился не только яркой игрой своих команд, но и резонансными пресс-конференциями. На данный момент активно ищет новое место работы.В 1989 году стал чемпионом мира среди молодёжи. Большую часть карьеры провёл в «Тракторе» и «Магнитке». Завершил карьеру в «Мечеле», поработал тренером в «Витязе», ассистентом в «Автомобилисте» и магнитогорском «Металлурге». Два года работал вице-президентом «Трактора». В настоящее время выступает экспертом в прессе.Был признан самым ценным игроком сезона-1998/99. Ещё четыре года отыграл в Магнитогорске, закончил карьеру на родине — в «Барысе». В 2015 году был назначен президентом «Барыса», также является генеральным менеджером в сборной Казахстана.Вместе с братом дважды выигрывал Суперлигу с «Магниткой». До недавнего времени был лучшим бомбардиром в истории клуба, пока его не обогнал Сергей Мозякин. Выступал за «Сибирь», «Северсталь», «Мечел». Последний сезон провёл в швейцарской Лиге Б за клуб «Мартиньи», в составе которого набрал 52 очка в 42 матчах. Карьеру завершил на три года раньше старшего брата Александра. Был тренером в фарм-клубе «Магнитки» и молодёжной сборной России, сейчас работает в тренерском штабе «Барыса».Считался перспективным нападающим, шесть сезонов отыграл за «Магнитку». Жизнь Алексея оборвалась в 8 мая 2000 года. Катаясь по озеру в своём родном Снежинске, он не удержался в лодке и утонул. Тело хоккеиста нашли лишь спустя 21 день. Степанову было 28 лет.С 1992 по 2002 год играл в «Магнитке», отлучался на пару сезонов в немецкую лигу. Их связка с Разиным получила у болельщиков прозвище «Раз и Гол». Выступал за «Динамо», СКА, ЦСКА, «Северсталь», «Витязь» и «Газовик». В 2010 году переехал на родину отца в Германию и начал играть за «Фюссен» из третьей лиги, за который выступал вплоть до прошлого сезона. Завершил карьеру в 44 года. Сейчас работает с молодёжью в немецком клубе.В чемпионатах СССР и России провёл 813 матчей, забросил 245 шайб. 13 сезонов отыграл за «Магнитку», где и завершил карьеру в 36 лет. Летом 2004 года Осипов перешёл из «Металлурга» в «Сибирь», но в итоге не сыграл за эту команду ни одного официального матча и повесил коньки на гвоздь. Переехал в Екатеринбург и занялся бизнесом. В 2014 году вернулся в большой хоккей и год поработал ассистентом тренера «Авто» из МХЛ. Сейчас играет за ветеранские команды.Воспитанник челябинского хоккея провёл три сезона в АХЛ, затем шесть лет отыграл за «Магнитку», с которой дважды стал чемпионом. Закончил карьеру в Перми, после поработал тренером молодёжной команды «Белые Медведи», занимался бизнесом. Сейчас возглавляет Федерацию хоккея Челябинской области.В 2000 году перешёл из «Магнитки» в «Северсталь», однако за череповецкий клуб отыграл всего 10 матчей и оказался в «Авангарде». Карьеру закончил в «Химике». Работал хоккейным агентом и генеральным менеджером «Северстали». В 2010 году был обвинён в вымогательстве игроком молодёжной команды Дмитрием Громовым. Суд обязал Попова выплатить потерпевшему 470 тысяч рублей. В настоящий момент Дмитрий является начальником команды «Автомобилист».Воспитанник усть-каменогорского хоккея до 27 лет играл в родном городе. В 1994 году перешёл в «Магнитку» и стал одним из лидеров команды. Карьеру хоккеиста закончил в 2000 году, после чего занялся бизнесом. Вскоре врачи обнаружили рак. После этого бывший капитан «Металлурга» начал много пить и употреблять наркотики. Скончался в декабре 2003 года в возрасте 36 лет.В 22 года уехал за океан и попытался пробиться в основу «Виннипега», но за четыре года в Северной Америке провёл в НХЛ всего четыре матча. Вернувшись в Россию, подписал контракт с «Магниткой», где отыграл 11 сезонов, став за это время трёхкратным чемпионом России. Завершил профессиональную карьеру в «Тракторе». Начал работать в тренерском штабе «Трактора», в нынешнем сезоне является старшим тренером челябинской команды.Стал первым казахстанским игроком в НХЛ, однако провёл в сильнейшей лиге мира всего пять матчей. Долгое время выступал в АХЛ и ИХЛ (Интернациональная хоккейная лига). По окончании карьеры остался жить в США. Работает ассистентом тренера команды из хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL).В 1993 году в составе сборной России стал чемпионом мира. Уходил из «Магнитки» ради сезона в «Ладе» и года в «Динамо». В сезоне-2003/04 стал капитаном «Металлурга». Завершил карьеру в «Тракторе». Работал менеджером «Автомобилиста», тренировал челябинский «Челмет». Летом 2014 года упал с лестницы. Врачи сделали Карпову две трепанации черепа, после чего он впал в кому. Бывший хоккеист скончался через несколько месяцев.