Самые прелестные болельщицы недели КХЛ. От «Ак Барса» до СКА

В розыгрыше Кубка Гагарина завершились финалы конференций. На Западе СКА уверенно разобрался с «Локомотивом», а «Магнитка» была сильнее «Ак Барса». Впервые в истории КХЛ финалы конференций завершились с одинаковым счётом – 4-0. Тем не менее лига и участники финала не захотели переносить сроки финальной серии, и первый матч между «Магниткой» и СКА состоится в ранее запланированный срок – 8 апреля. Пока же предлагаем вам полюбоваться самыми эффектными болельщицами финальных серий Западной и Восточных конференций КХЛ. Эмитация