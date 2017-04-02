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Хоккей. Итоги дня. 2 апреля. 2017 года–Чемпионат
Фото: Reuters
Текст: Дарья Тубольцева

«У Зайцева «-21», он плюшевый». Дон Черри снова «наехал» на россиянина

Олимпийская сборная обыграла Латвию, Виталий Кравцов не едет на ЮЧМ, а НХЛ скоро объявит решение по Олимпиаде – в итогах дня.
2 апреля 2017, воскресенье. 22:00. Хоккей

Олимпийская сборная вновь не оставила шансов Латвии


Олимпийская сборная России одержала победу над командой Латвии во втором товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 2:1. В составе россиян заброшенными шайбами сумели отметиться Захар Арзамасцев и Антон Бурдасов. Накануне 25-летний нападающий «Авангарда» также забросил шайбу в ворота латвийцев. Контрольные матчи в Риге показали, что Бурдасов — один из явных претендентов на поездку на чемпионат мира в Кёльн.

В первом контрольном матче, который состоялся 1 апреля, команда Олега Браташа разгромила Латвию со счётом 5:0.

Вопрос с поездкой энхаэловцев на ОИ-2018 решится в ближайшие 7-10 дней


По сообщениям канадских СМИ, уже совсем скоро НХЛ объявит своё решение об участии в Олимпийских играх — 2018 в Пхёнчхане. По последней информации ясность наступит в ближайшие 7-10 дней. Ранее президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что ждёт ответа от НХЛ до конца апреля, но руководство лиги не хочет, чтобы олимпийский вопрос затмевал собой стартующий 12 апреля розыгрыш Кубка Стэнли.

Каким будет решение, спрогнозировать трудно, однако комиссар лиги Гэри Беттмэн и ряд руководителей клубов НХЛ уже критически отзывались о перспективе участия в Играх-2018, но с большой заинтересованностью отнеслись к Олимпиаде-2022 в Пекине.

Антирекорд женской сборной Канады


На женском ЧМ-2017 в Плимуте сборная Канады уступила команде Финляндии в матче группового этапа со счётом 3:4. Это поражение стало для канадских хоккеисток первым в истории, которое они потерпели от европейской команды в матчах ЧМ.

До этого 10-кратные чемпионки мира уступали на мировых первенствах только сборной США. Это была 21-я встреча команд на турнире начиная с 1990 года, и до сегодняшнего дня канадки выигрывали все матчи.

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Черри против Зайцева


Известный канадский телеведущий Дон Черри раскритиковал намерение руководства «Торонто» подписать семилетний контракт с защитником Никитой Зайцевым со средней зарплатой $ 4,5 млн за сезон.

«Зайцев – не жёсткий игрок. У этого парня «-21» по показателю полезности. В команде, которая попадает в плей-офф, у него худший плюс-минус среди всех. У него 32 минуты штрафа, так что он просто плюшевый. Он постоянно выходит на лёд в большинстве, но забил лишь один гол при реализации лишнего. Это невероятно: парень с таким «плюс-минусом» может подписать договор на семь лет!» — заявил Черри.

В регулярном чемпионате-2016/17 на счету Зайцева 35 (4+31) очков, 34 минуты штрафа и показатель полезности «-21», что является худшим «плюс-минусом» в команде и 18-м местом с конца во всей лиге.


«Кузне» и «Югре» пора в ВХЛ?


Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о сокращении КХЛ и будущем «Югры» и «Металлурга» Нк.

«Сейчас, в принципе, оптимальное количество команд в лиге. Проблема только в том, что есть финансово неблагополучные клубы, из-за этого постоянно в напряжении игроки, лига, федерация, профсоюз. Сначала команды дают финансовые гарантии, а потом хоккеисты по полгода без зарплаты сидят. Нужно стремиться решить эти проблемы, а не просто сокращать количество клубов. Проблема глобальнее.

«Югра и «Кузня» практически с самого начала в лиге. Если с финансами будет всё в порядке, то, конечно, должны оставаться в КХЛ. Вот «Кузня» сейчас обещает, что с финансами будет всё в порядке, а потом опять будут мучаться. Если бы «Кузня» и «Югра» играли в ВХЛ, то наш хоккей ничего бы не потерял», — сказал Кожевников.

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Контрольный матч сборной России U18 был отменён из-за отсутствия службы скорой помощи


Необычный случай произошёл в Новогорске, где юниорская сборная России готовится к чемпионату мира U18. Контрольный матч команды с «Атлантами» был отменён из-за отсутствия службы скорой помощи на матче.

В эти дни команда Сергея Голубовича проводит сбор перед чемпионатом мира, который пройдёт с 13 по 23 апреля. 5 апреля команда отправится в Словакию, где и состоится мировое первенство.

Форвард «Трактора» Виталий Кравцов не сыграет на ЮЧМ-2017


В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина 17-летний Кравцов забил «Барысу» и стал самым молодым автором гола в истории турнира. Говорили, что он повторит путь земляков Евгения Кузнецова и Валерия Ничушкина. Однако неожиданно самого перспективного нападающего 1999 года рождения даже не оказалось в составе юниорской сборной России на чемпионат мира U18.

«Кравцов отправлен домой из сборной, за неуспеваемость», — заявил главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович.


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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Олимпийская сборная России - хоккей ХК Металлург Нк ХК Югра Александр Кожевников Никита Зайцев U18 — Хоккей Женский хоккей
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