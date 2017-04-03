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Обзор игрового дня НХЛ. 2 апреля 2017 года. Овечкин устроил драку
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Огненный Овечкин! Победа, драка и угроза наказания

Овечкин разбушевался: в матче с «Коламбусом» снайпер «»Вашингтона» травмировал лидера обороны соперников и разбил лицо оппоненту в драке.
3 апреля 2017, понедельник. 10:15. Хоккей

«Вашингтон» всё ближе к очередному «Президент Трофи»

НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2017, понедельник. 01:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
2 : 3 0:0, 0:3, 2:0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Оши (Бекстрём) – 21:12 (5x5), 0:2 – Бураковски (Эллер, Шаттенкирк) – 22:56 (5x5), 0:3 – Нисканен (Бураковски) – 30:05 (5x5), 1:3 – Джонсон (Веннберг, Ганье) – 49:22 (5x5), 2:3 – Куинси (Саад, Ганье) – 55:33 (5x5)

Регулярный чемпионат ещё не завершился, а у болельщиков, похоже, появился ещё один повод внимательно следить за предстоящими баталиями в плей-офф,
поскольку в НХЛ появилась ещё одна парочка неравнодушных друг к другу команд. Речь о «Вашингтоне» и «Коламбусе», которые до очной встречи на льду «Нейшнвайд-Арены» активно претендовали на победу в «регулярке» и общий первый кубковый «посев».

«Мундиры» уповали на успешную игру голкипера Сергея Бобровского, который действовал весьма неплохо, но остановить мощное нападение «столичных» оказались не в силах. Первую половину матча «Коламбус» вообще провалил: сначала Ти Джей Оши завершил сольный проход красивым броском с неудобной руки, затем Бураковски на пятачке замкнул удобную передачу Эллера, а следом Нисканен вышел один на один и сделал счёт 3:0.


В третьей двадцатиминутке «Коламбус» сделал попытку организовать погоню, сократил отставание до минимума, но сравнять счёт «мундирам» так и не удалось. Таким образом, «Блю Джекетс» потерял шансы на завоевание «Президент Трофи», а «столичные» их увеличили: за 4 матча до конца чемпионата они на 5 очков опережают ближайшего преследователя. Стоит напомнить, что «Вашингтон» стал победителем «регулярки» и год назад, но в плей-офф не смог преодолеть барьер второго раунда.

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Овечкин «вынес» Веренски и расквасил нос Андерсону


Помимо пяти забитых шайб зрителей развлекли и события внеигровые. Случилось необычное: капитан «столичных» Александр Овечкин отметился боевыми действиями. В третьем периоде при счёте 3:1 в пользу «Кэпиталз» на льду вспыхнула драка, в которой Овечкин обменялся несколькими ударами в лицо с нападающим «синих мундиров» Джошем Андерсоном: Александр ударил соперника в лицо, когда того придерживал другой игрок «Вашингтона» Джон Карлсон, в результате чего у Андерсона оказался разбит нос. Отправляясь на скамейку штрафников, Овечкин сделал несколько жестов в сторону Андерсона, намекая на то, что тому нужно вытереть появившуюся кровь. Для Александра эта драка стала третьей за 12 лет заокеанской карьеры.

Видео драки Овечкина доступно на Youtube.

Эту драку спровоцировал ещё один эпизод с участием Овечкина. В начале третьего периода он неоднозначным силовым приёмом припечатал к борту защитника «Коламбуса» Зака Веренски, который получил травму и не смог продолжить матч. Веренски – один из кандидатов на «Колдер Трофи» нынешнего сезона (11 голов и 36 передач), и этот силовой приём Овечкина будет отдельно рассмотрен лигой: перед тем как столкнуться с Веренски, россиянин чуть-чуть оторвал коньки ото льда, что может послужить отягчающим обстоятельством. Не факт, что дисциплинарный комитет НХЛ решит подвергнуть Александра дисквалификации, но денежный штраф – вполне вероятная мера.

«В приёме Овечкина не было грязи, но посмотрите на его ноги. Его коньки не были на льду в момент столкновения, именно этот момент может рассмотреть лига. Я не думаю, что Овечкину грозит дисквалификация», — отметил журналист Columbus Dispatch Аарон Портцлайн. «Я дал Овечкину понять, что нельзя так играть против нашего ведущего защитника. Началась стычка, и это нормально. Так поступают все команды, когда травму получает кто-то из лидеров», — так прокомментировал драку нападающий «Блю Джекетс» Джош Андерсон.

Видео силового приёма Овечкина доступно в «Твиттере».

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Тарасенко продолжает забивать

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2017, воскресенье. 23:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
4 : 1 1:1, 2:0, 1:0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 – Тарасенко (Шварц, Перрон) – 05:22 (5x5), 1:1 – Джохансен (Форсберг, Суббэн) – 11:22 (5x3), 2:1 – Стин (Перрон) – 20:55 (5x5), 3:1 – Перрон (Пьетранджело) – 26:47 (5x5), 4:1 – Эдмундсон – 48:11 (5x5)

«Блюзмены», уже гарантировавшие себе попадание в плей-офф, реабилитировались за поражение от «Колорадо», уверенно обыграв дома «Нэшвилл». «Хищники», впрочем, этой неудаче не слишком расстроились, поскольку даже такой результат позволил команде Питера Лавиолетта забронировать за собой последнюю кубковую вакансию на Западе: «Лос-Анджелес» в гостях неожиданно проиграл «Аризоне», что означает полную потерю даже теоретических шансов для «королей». За неделю до конца «регулярки» перестановки могут произойти лишь внутри кубковой восьмёрки Западной конференции. Для «Сент-Луиса», впрочем, подъём с третьей строчки Центрального дивизиона будет невозможен – слишком велико отставание от «Миннесоты», с которой «музыкантам» придётся играть в первом раунде плей-офф.

Владимир Тарасенко забил свой третий гол в четырёх последних матчах, вновь удивив публику точностью и мощью своего кистевого броска. В списке лучших снайперов россиянин идёт на четвёртом месте (37 голов), уступая Сидни Кросби (43), Брэду Маршану (39), Никите Кучерову и Остону Мэттьюсу (по 38).

Худобин хочет в плей-офф

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2017, воскресенье. 19:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
2 : 3 0:2, 1:0, 1:1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Спунер (Хара, Карло) – 06:34 (5x5), 0:2 – Бержерон (Маршан) – 18:57 (5x4), 1:2 – Панарин (Паник, Сибрук) – 38:12 (5x5), 1:3 – Миллер – 49:15 (5x5), 2:3 – Туту (Хейден, Сибрук) – 49:40 (5x5)

«Чикаго», принимавший дома «Бостон», не смог остановить набравших боевую скорость «мишек»: великолепная игра голкипера Антона Худобина (41 сейв) помогла «Брюинз» одержать пятую победу подряд и разом вскочить со строчки «уайлд-кард» на второе место в Атлантическом дивизионе. «Это была великолепная игра в исполнении Антона. У «Чикаго» отличная команда, и, конечно, все понимали, что моменты у них будут. Но Худобин сыграл классно, он выручал, когда мы в этом особенно нуждались. Когда требовался сейв, он неизменно его делал», — отметил вратаря нападающий Патрис Бержерон.


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Успех Худобина не затмил даже остроумный гол Артемия Панарина, который забросил свою пятую шайбу в четырёх последних матчах. Защитник «Блэкхоукс» Брент Сибрук мощно выстрелил издали, но не попал в створ, после чего шайба отскочила к Панарину, одиноко стоявшему на дальней штанге. Россиянин бросил по пустым воротам, но неожиданно угодил в одноклубника Паника, которого затолкали в ворота «Бостона», и лишь повторным броском оформил гол.

«Тампа» продолжает бороться

НХЛ - регулярный чемпионат
03 апреля 2017, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
6 : 3 1:0, 1:2, 4:1
Даллас Старз
Даллас
1:0 – Эрне (Гурд, Шустр) – 11:27 (5x5), 1:1 – Смит (Линделль, Спецца) – 21:49 (5x5), 1:2 – Спецца (Клингберг, Линделль) – 30:57 (5x5), 2:2 – Коберн (Строльман, Палат) – 39:42 (5x5), 3:2 – Пойнт (Дотчин, Палат) – 45:43 (5x5), 4:2 – Палат (Друен, Кучеров) – 53:27 (5x4), 5:2 – Эрне (Наместников, Джонсон) – 54:37 (5x5), 5:3 – Ритчи (Линделль, Шор) – 56:40 (5x5), 6:3 – Строльман – 59:58 (en)

Успех «Бостона» вряд ли обрадовал «молний», но команда Кучерова и Василевского продолжает цепляться за оставшиеся кубковые шансы. Домашняя победа над «Далласом» сохранила надежду фанатам «Тампы», хотя турнирное положение у «Лайтнинг» не самое благоприятное. После того как «Бостон» поднялся со строчки «уайлд-кард», главным соперником «Тампы» стала «Оттава», которая набрала на три очка больше и имеет один матч в запасе. Впрочем, и соперничество с «Брюинз» ещё может возобновиться, поскольку следующий матч коллектив Джона Купера проведёт именно в Бостоне.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Бостон Брюинз Вашингтон Кэпиталз Коламбус Блю Джекетс Сент-Луис Блюз Чикаго Блэкхоукс Александр Овечкин Антон Худобин Артемий Панарин Владимир Тарасенко Сергей Бобровский
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