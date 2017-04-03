Огненный Овечкин! Победа, драка и угроза наказания

«Вашингтон» всё ближе к очередному «Президент Трофи»

Овечкин «вынес» Веренски и расквасил нос Андерсону

Тарасенко продолжает забивать

Худобин хочет в плей-офф

«Тампа» продолжает бороться

Регулярный чемпионат ещё не завершился, а у болельщиков, похоже, появился ещё один повод внимательно следить за предстоящими баталиями в плей-офф,поскольку в НХЛ появилась ещё одна парочка неравнодушных друг к другу команд. Речь о «Вашингтоне» и «Коламбусе», которые до очной встречи на льду «Нейшнвайд-Арены» активно претендовали на победу в «регулярке» и общий первый кубковый «посев».«Мундиры» уповали на успешную игру голкипера, который действовал весьма неплохо, но остановить мощное нападение «столичных» оказались не в силах. Первую половину матча «Коламбус» вообще провалил: сначалазавершил сольный проход красивым броском с неудобной руки, затем Бураковски на пятачке замкнул удобную передачу Эллера, а следом Нисканен вышел один на один и сделал счёт 3:0.В третьей двадцатиминутке «Коламбус» сделал попытку организовать погоню, сократил отставание до минимума, но сравнять счёт «мундирам» так и не удалось. Таким образом, «Блю Джекетс» потерял шансы на завоевание «Президент Трофи», а «столичные» их увеличили: за 4 матча до конца чемпионата они на 5 очков опережают ближайшего преследователя. Стоит напомнить, что «Вашингтон» стал победителем «регулярки» и год назад, но в плей-офф не смог преодолеть барьер второго раунда.Помимо пяти забитых шайб зрителей развлекли и события внеигровые. Случилось необычное: капитан «столичных»отметился боевыми действиями. В третьем периоде при счёте 3:1 в пользу «Кэпиталз» на льду вспыхнула драка, в которой Овечкин обменялся несколькими ударами в лицо с нападающим «синих мундиров»: Александр ударил соперника в лицо, когда того придерживал другой игрок «Вашингтона» Джон Карлсон, в результате чего у Андерсона оказался разбит нос. Отправляясь на скамейку штрафников, Овечкин сделал несколько жестов в сторону Андерсона, намекая на то, что тому нужно вытереть появившуюся кровь. Для Александра эта драка стала третьей за 12 лет заокеанской карьеры.Видео драки Овечкина доступноЭту драку спровоцировал ещё один эпизод с участием Овечкина. В начале третьего периода он неоднозначным силовым приёмом припечатал к борту защитника «Коламбуса», который получил травму и не смог продолжить матч. Веренски – один из кандидатов на «Колдер Трофи» нынешнего сезона (11 голов и 36 передач), и этот силовой приём Овечкина будет отдельно рассмотрен лигой: перед тем как столкнуться с Веренски, россиянин чуть-чуть оторвал коньки ото льда, что может послужить отягчающим обстоятельством. Не факт, что дисциплинарный комитет НХЛ решит подвергнуть Александра дисквалификации, но денежный штраф – вполне вероятная мера.«В приёме Овечкина не было грязи, но посмотрите на его ноги. Его коньки не были на льду в момент столкновения, именно этот момент может рассмотреть лига. Я не думаю, что Овечкину грозит дисквалификация», — отметил журналист Columbus Dispatch Аарон Портцлайн. «Я дал Овечкину понять, что нельзя так играть против нашего ведущего защитника. Началась стычка, и это нормально. Так поступают все команды, когда травму получает кто-то из лидеров», — так прокомментировал драку нападающий «Блю Джекетс» Джош Андерсон.Видео силового приёма Овечкина доступно«Блюзмены», уже гарантировавшие себе попадание в плей-офф, реабилитировались за поражение от «Колорадо», уверенно обыграв дома «Нэшвилл». «Хищники», впрочем, этой неудаче не слишком расстроились, поскольку даже такой результат позволил командезабронировать за собой последнюю кубковую вакансию на Западе: «Лос-Анджелес» в гостях неожиданно проиграл «Аризоне», что означает полную потерю даже теоретических шансов для «королей». За неделю до конца «регулярки» перестановки могут произойти лишь внутри кубковой восьмёрки Западной конференции. Для «Сент-Луиса», впрочем, подъём с третьей строчки Центрального дивизиона будет невозможен – слишком велико отставание от «Миннесоты», с которой «музыкантам» придётся играть в первом раунде плей-офф.забил свой третий гол в четырёх последних матчах, вновь удивив публику точностью и мощью своего кистевого броска. В списке лучших снайперов россиянин идёт на четвёртом месте (37 голов), уступая Сидни Кросби (43), Брэду Маршану (39), Никите Кучерову и Остону Мэттьюсу (по 38).«Чикаго», принимавший дома «Бостон», не смог остановить набравших боевую скорость «мишек»: великолепная игра голкипера(41 сейв) помогла «Брюинз» одержать пятую победу подряд и разом вскочить со строчки «уайлд-кард» на второе место в Атлантическом дивизионе. «Это была великолепная игра в исполнении Антона. У «Чикаго» отличная команда, и, конечно, все понимали, что моменты у них будут. Но Худобин сыграл классно, он выручал, когда мы в этом особенно нуждались. Когда требовался сейв, он неизменно его делал», — отметил вратаря нападающий Патрис Бержерон.Успех Худобина не затмил даже остроумный гол, который забросил свою пятую шайбу в четырёх последних матчах. Защитник «Блэкхоукс»мощно выстрелил издали, но не попал в створ, после чего шайба отскочила к Панарину, одиноко стоявшему на дальней штанге. Россиянин бросил по пустым воротам, но неожиданно угодил в одноклубника Паника, которого затолкали в ворота «Бостона», и лишь повторным броском оформил гол.Успех «Бостона» вряд ли обрадовал «молний», но командапродолжает цепляться за оставшиеся кубковые шансы. Домашняя победа над «Далласом» сохранила надежду фанатам «Тампы», хотя турнирное положение у «Лайтнинг» не самое благоприятное. После того как «Бостон» поднялся со строчки «уайлд-кард», главным соперником «Тампы» стала «Оттава», которая набрала на три очка больше и имеет один матч в запасе. Впрочем, и соперничество с «Брюинз» ещё может возобновиться, поскольку следующий матч коллективпроведёт именно в Бостоне.