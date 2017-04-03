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175 лет назад 2016
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Российские звёзды из НХЛ Буре, Фёдоров, Ларионов, Жамнов. Фото
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Текст: Роман Соловьёв

Фото. Российские звёзды НХЛ из 90-х, какими мы их уже не помним

Сергей Фёдоров, Игорь Ларионов, Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Александр Могильный и другие звёзды 90-х, какими вы их точно не помните.
3 апреля 2017, понедельник. 11:00. Хоккей
>>> Фото. Тренеры клубов КХЛ времён, когда они ещё играли в хоккей

Подходит к концу регулярный чемпионат НХЛ, и клубы вскоре начнут борьбу за кубок Стэнли. За океаном раскрылись новые молодые звёздочки из России, но в Северной Америке не забывают и легендарных хоккеистов, организуя для них различные мероприятия. С помощью легендарного фотографа КХЛ Владимира Беззубова мы решили вспомнить, как выглядели российские звёзды, выступавшие в НХЛ в 90-е годы прошлого столетия.

Валерий Зелепукин играл в НХЛ за «Нью-Джерси», «Эдмонтон», «Филадельфию» и «Чикаго». Всего на его счету 680 матчей, 320 (130+190) очков и кубок Стэнли в составе «дьяволов» в сезоне-1994/95.
Валерий Зелепукин

Валерий Зелепукин

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Даниила Маркова хорошо помнят в «Торонто», «Финиксе», «Каролине», «Филадельфии», «Нэшвилле» и «Детройте». Марков сыграл в 619 встречах, в которых набрал 161 (31+130) результативный балл.
Даниил Марков

Даниил Марков

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Илья Бякин выступал в НХЛ за «Эдмонтон» и «Сан-Хосе», всего на его счету 57 матчей и 33 (8+25) очка. Алексей Жамнов защищал цвета «Виннипега», «Чикаго», «Филадельфии» и «Бостона». За время своей карьеры в НХЛ он сыграл в 842 матчах и набрал 738 (255+483) очков. Дмитрий Миронов поиграл за «Торонто», «Питтсбург», «Анахайм», «Детройт» и «Вашингтон» — 631 матч и 296 (64+232) очков.
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Сергей Фёдоров большую часть карьеры в НХЛ провёл в «Детройте», но также успел поиграть за «Анахайм», «Коламбус» и «Вашингтон». На его счету 1431 матч, 1355 (535+820) очков, а также три кубка Стэнли с «красными крыльями» в 1997, 1998 и 2002 годах. Владимир Малахов был защитником «Айлендерс», «Монреаля», «Нью-Джерси», «Рейнджерс» и «Филадельфии», а всего в НХЛ он провёл 782 матча и набрал 373 (94+279) очка.
Сергей Фёдоров (слева)

Сергей Фёдоров (слева)

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Павел «Русская Ракета» Буре выступал в НХЛ за «Ванкувер», «Флориду» и «Рейнджерс», сыграл в 766 матчах и набрал 849 (472+377) очков.
Павел «Русская Ракета» Буре

Павел «Русская Ракета» Буре

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Алексей Ковалёв играл в НХЛ за «Рейнджерс», «Питтсбург», «Монреаль», «Оттаву» и «Флориду». Всего на его счету 1129 (475+654) очков в 1439 матчах, а также кубок Стэнли с «Рейнджерс» в сезоне-1993/94.
Алексей Ковалёв

Алексей Ковалёв

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Александр Могильный играл в НХЛ за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто». Президент хабаровского «Амура» провёл в главной североамериканской лиге 1114 матчей и набрал 1118 (512+606) очков.
Александр Могильный

Александр Могильный

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Вячеслав Козлов запомнился по выступлениям за «Детройт», «Баффало» и «Атланту». С «красными крыльями» он выиграл два кубка Стэнли. Всего Козлов сыграл в 1300 матчах и набрал 932 (398+534) очка.
Вячеслав Козлов

Вячеслав Козлов

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Андрей Трефилов защищал цвета «Калгари», «Баффало» и «Чикаго». На его счету 54 матча, в которых он одержал 12 побед и две встречи провёл на ноль.
Андрей Трефилов

Андрей Трефилов

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Игорь Ларионов играл за «Ванкувер», «Сан-Хосе», «Детройт», «Флориду» и «Нью-Джерси». С «красными крыльями» он взял три кубка Стэнли, всего на его счету 1071 матч и 741 (199+542) очка.
Игорь Ларионов

Игорь Ларионов

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Виталий Прохоров успел поиграть в НХЛ за «Сент-Луис» — 87 матчей и 30 (19+11) очков. Фетисов защищал цвета «Нью-Джерси» и «Детройта» — 662 матча, 256 (38+218) очков и два кубка Стэнли с «крыльями». Николай Борщевский выступал за «Торонто», «Калгари» и «Даллас» — 193 матча и 136 (53+83) очка.
Виталий Прохоров, Вячеслав Фетисов и Николай Борщевский

Виталий Прохоров, Вячеслав Фетисов и Николай Борщевский

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Могильный Алексей Жамнов Алексей Ковалёв Валерий Зелепукин Виталий Прохоров Вячеслав Козлов Вячеслав Фетисов Даниил Марков Игорь Ларионов Илья Бякин Сергей Фёдоров НХЛ Фото
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