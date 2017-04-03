Сбрось перчатки, Ови! Все драки в карьере Овечкина

Овечкин против Майка Ричардса, 26 сентября 2006 года
Рейтинг интереса Drop your gloves – 6,3.
Итог драки по версии Drop your gloves – поражение Овечкина.
Свой первый заокеанский бой Овечкин провёл против Майка Ричардса, который тогда играл за «Филадельфию», а через некоторое время перебрался в стан «Кэпиталз». Драка случилась во время предсезонного тренинг-кемпа, и, по неофициальной информации, «любовь» между Овечкиным и Ричардсом возникла задолго до этого момента на чемпионате мира. В итоге канадский форвард одержал победу по очкам, удачно завершив драку несколькими попаданиями.
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Видео драки доступно на Youtube
Овечкин против Пола Гостада, 2 декабря 2006 года
Рейтинг интереса Drop your gloves – отсутствует.
Итог драки по версии Drop your gloves – драка не состоялась.
В матче между «Вашингтоном» и «Баффало» Овечкин грубовато толкнул в спину «малыша» соперников Дэнни Бриера, что очень не понравилось силовику Полу Гостаду. Он попытался добраться до Александра, но «навалять» россиянину ему не удалось, так как очень быстро сработали лайнсмены, оттащившие потенциальных драчунов. Полноценного обмена ударами не состоялось, но инцидент всё же попал в разряд драк. Самому Овечкину тогда стоило лишь порадоваться тому, что арбитры быстро разобрались в ситуации, иначе «колючий» Гостад наверняка победил бы в драке за явным преимуществом. Зрители, напрасно рассчитывавшие на «мясо», получили компенсацию в виде неплохого боя Адама Мэйра и Брайана Мьюра.
Видео драки доступно на Youtube
Овечкин против Стива Дауни, 12 января 2010 года
Рейтинг интереса Drop your gloves – отсутствует.
Итог драки по версии Drop your gloves – драка не состоялась.
Ещё один эпизод из разряда стычек, которые могли перерасти в нечто большее. «Тампа» громила «Вашингтон» со счётом 7:4, и в середине третьего периода Овечкин приложил силовым приёмом форварда «молний» Стива Дауни. Тому это настолько не понравилось, что он бросился в драку: парой ударов оппоненты смогли обменяться, но тут снова подоспела бригада арбитров. В повторной попытке на защиту снайпера «Кэпиталз» встал Мэтт Брэдли, но сбросить перчатки Александр всё-таки успел.
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Видео драки доступно на Youtube
Овечкин против Брэндона Дубински, 12 декабря 2010 года
Рейтинг интереса Drop your gloves – 4,3.
Итог драки по версии Drop your gloves – поражение Овечкина.
Пожалуй, именно эту драку стоит считать началом боксёрской карьеры Александра в НХЛ – здесь не было ни висящих на руках судей, ни спешащих на подмогу партнёров. Причиной боя стал неоднозначный силовой приём Овечкина на защитнике «Рейнджерс» Дэне Жирарди, который после этого с трудом поднялся на ноги. На защиту партнёра встал Дубински, навыки которого в бойцовском деле также крайне скромны. Дерущиеся предприняли в общей сложности 12 попыток нанести удар (6 – Овечкин, 8 – Дубински), но попаданий оказалось немного. Александр попал один раз, его оппонент сделал это трижды, а в конце боя уронил Овечкина на лёд.
Видео драки доступно на Youtube
Овечкин против Криса Верстига, 12 февраля 2013 года
Рейтинг интереса Drop your gloves – 1,9.
Итог драки по версии Drop your gloves – ничья.
Уже на второй минуте встречи Овечкин жесточайшим силовым приёмом «вогнал» в борт нападающего «Флорида» Криса Верстига (видео можно посмотреть на Youtube, и как только у того прошёл болевой шок, он вызвал Александра на дуэль. Драки как таковой не состоялось, а вместо обмена ударами оппоненты отметились взаимным «боданием» и зацепами за игровой свитер. С точки зрения бойцов, всё получилось ужасно, но свой гол в том матче Овечкин всё-таки забил.
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Видео драки доступно на Youtube
Овечкин против Майка Уэбера, 16 марта 2016 года
Рейтинг интереса Drop your gloves – отсутствует.
Итог драки по версии Drop your gloves – драка не состоялась.
Овечкин вступился за своего главного «оруженосца» Никласа Бекстрёма, который до матча с «Баффало» пропустил большую часть сезона из-за удара локтем в голову. Защитник «клинков» Майк Уэбер явно знал о недавней травме шведа и решил впечатать того головой в борт. Овечкин не стерпел и бросился на обидчика, но вполне мог «получить» и сам. Пока Александр буксировал оппонента к стеклу, Уэбер успел скинуть перчатки и сделал несколько попыток попасть по голове россиянина, но Овечкин за счёт вытянутой руки смог удержать защитника на достаточном расстоянии. Итогом боя стали четыре минуты штрафа для Александра и две – для Уэбера.
Видео драки вы можете посмотреть здесь
Овечкин против Джоша Андерсона, 2 апреля 2017 года
Рейтинг интереса Drop your gloves – отсутствует.
Итог драки по версии Drop your gloves – драка не состоялась.
Удивительно, но, несмотря на разбитое лицо одного из участников драки, специалисты по хоккейным боям не посчитали этот инцидент достойным внимания – ни рейтинга интереса, ни описания итогов здесь прописано не было. Поводом для драки снова стал силовой приём в исполнении Овечкина, который вывел из строя лидера обороны «Коламбуса» Зака Веренски: россиянин слегка подпрыгнул перед тем, как его плечо коснулось соперника, и продолжить матч Веренски не смог.
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Поначалу мстить Овечкину никто из «мундиров» не собирался, но затем в стычке до россиянина смог добраться форвард Джош Андерсон, которого оттаскивал другой игрок «Вашингтона» Джон Карлсон. Александр воспользовался случаем и, не снимая перчаток, нанёс оппоненту удар в лицо, разбив Андерсону нос. Уезжая на скамейку штрафников, Овечкин показал Андерсону на кровь и необходимость её вытереть.
Видео драки доступно на Youtube