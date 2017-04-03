Дом престарелых звёзд. На кого «Автомобилист» тратит деньги Козицына?

Когда российский спорт переживает не лучшие времена, клубы тянут вниз многомесячные долги перед игроками, а крепко на ногах стоят лишь детища госкорпораций, в последнюю очередь ожидаешь рождение нового олигарха. Так откуда деньги, Зин? «Автомобилист» разбогател не внезапно. Предпосылки к увеличению бюджета были ещё год назад, когда Алексея Боброва на посту президента клуба сменил Андрей Козицын. К тому моменту был не только свёрстан бюджет, но и сформирован состав команды. Козицын сразу дал понять: сейчас что-то менять уже поздно, а вот в сезоне-2017/18 «Автомобилист» ждут перемены. В том числе – по части состава. Новый президент обещание сдержал.
Важно понимать, кто такой Андрей Козицын. Человек, дающий деньги «Автомобилисту», является гендиректором УГМК – компании, которая занимает первое в России и девятое место в мире по производству меди. Его личное состояние, по данным Forbes, достигает $ 2,4 млрд и, что особенно примечательно для эпохи кризиса, только растёт. По итогам 2016 года Козицын занимает 36-е место в списке самых богатых людей страны, уступая президенту «Магнитки» Виктору Рашникову, владельцу футбольного «Краснодара» Сергею Галицкому, владельцу «Спартака» Леониду Федуну и другим видных меценатам российского спорта, но в своём регионе ему равных нет. Козицын – самый богатый человек Свердловской области.
Мало ли олигархов, обладающих солидным состоянием, но холодно относящихся к спорту? Скажем, владелец «Северстали» Алексей Мордашов занимает куда более высокое место в списке Forbes, но одноимённую хоккейную команду спонсирует по остаточному принципу. Козицын же – человек российскому спорту не чуждый. Уже много лет он содержит женскую баскетбольную команду УГМК, которая доминирует не только в России, но и в Европе. Национальный титул она никому не идёт с далёкого 2009 года, а в Евролиге детище Козицына праздновало победу трижды, последний раз – ровно год назад. КХЛ – лига куда более конкурентоспособная, но с возможностями Козицына «Автомобилист» может совершить прорыв. Главное в этом деле — страсть. Если новый президент за минувший сезон успел проникнуться хоккеем, для конкурентов «Автомобилиста» у нас плохие новости.
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В «Автомобилисте» не скрывают, что зарплатный бюджет на следующий год будет увеличен. Директор клуба Максим Рябков уверяет, что это увеличение ожидается «не в геометрической прогрессии», а причиной тому станет перераспределение бюджета. Мол, снижение затрат на инфраструктуру позволит потратить больше денег на зарплаты игрокам. По нашей информации, зарплатная ведомость «Автомобилиста» по сравнению с прошлым сезоном увеличится примерно вдвое и составит свыше 700 млн. рублей. Говорить, что уральцы вмиг смогут тягаться с той же «Магниткой», преждевременно, но расположиться сразу за спинами большой восточной четвёрки им вполне по силам. Так на кого же менеджмент «Автомобилиста» тратит деньги Козицына?
Вспоминая, как предвзято порой Владимир Крикунов относится к легионерам, за будущее Паре в «Автомобилисте» становится тревожно.
Как поступить, когда вам на голову сваливается наследство или, скажем, лотерейный выигрыш? Далеко не все готовы с умом вложиться в бизнес или недвижимость. Как правило, люди спускают миллионы на красивую жизнь и мимолётные развлечения. Заканчиваются такие истории, как правило, вовсе не хеппи-эндом. Хоккейные клубы также оказываются на распутье. Кто-то, заглядывая в завтрашний день, скупает молодёжь до того момента, как та вышла на пик стоимости. Другие тратят большие деньги на компенсации ограниченно свободным агентам. При нынешнем регламенте выдернуть ОСА способны разве что клубы калибра СКА и ЦСКА. Яркий пример – Николай Прохоркин, которому питерские «армейцы» предложили столько, что у Леонида Вайсфельда не поднялась рука повторить контракт. Да и был ли в этом смысл, если уфимцы получили многомиллионный транш из Северной столицы?
Третий путь, и как раз по нему пошли в Екатеринбурге, заключается в массовой скупке неограниченно свободных агентов. Другими словами, тех игроков, что уже достигли возраста 28 лет и больше не скованы какими-либо обязательствами. Основной недостаток этого пути построения топ-клуба лежит на поверхности. У тех, кто вступил в статус НСА, лучшие сезоны, как правило, уже позади. Заполучить пару таких дядек в команду – разумный шаг. Любой, даже самой перспективной команде, не помешает несколько опытных игроков. Хотя бы для здоровой атмосферы в раздевалке. Но вот строить команду вокруг игроков из категории «за 30» — затея сомнительная. Мало того что с таким костяком сложно сделать по-спортивному голодную команду, так ещё и те, кто приглашался на роль лидеров, могут половину сезона провести в лазарете. Риски очевидны. Осознают ли их в Екатеринбурге?
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Официально контракт в КХЛ можно заключать после 30 апреля, но де-факто переговоры ведутся задолго до этой даты. И уже сейчас известен целый ряд фамилий, которые могут совсем скоро оказаться в «Автомобилисте». Легионерские позиции займут Якуб Коварж и Францис Паре. Чешского вратаря хорошо знают в Екатеринбурге, а минувший сезон в «Северстали» — это, по сути, попытка пересидеть Андрея Разина, с которым у него был открытый конфликт. А вот персона Паре уже выглядит спорной. Канадец совсем недавно играл в Матче звёзд КХЛ, но уже в этом году ему стукнет 30 лет, и ни в одной команде (а «Автомобилист» станет для него пятой в КХЛ) он не был безусловным лидером. А вспоминая, как предвзято порой Владимир Крикунов относится к легионерам, за будущее Паре в «Автомобилисте» становится тревожно. Его и более лояльные тренеры уличали в не самом профессиональном отношении к делу, не говоря уж о специалисте старой закалки.
Поговаривают, что экс-капитан «Салавата Юлаева» переезжает в Екатеринбург с целью переждать год-два, завершить карьеру и вернуться в Уфу.
Но показательны даже не легионеры, а российские игроки, которые должны пополнить состав «Автомобилиста» в межсезонье. Игорь Григоренко, Денис Бодров, Дмитрий Макаров – все они уже находятся одной ногой в клубе из Екатеринбурга. Не трудно догадаться, что помимо статуса ОСА их объединяет уфимское прошлое. Григоренко до недавнего времени был капитаном «Салавата Юлаева», Макаров – местный воспитанник, а Бодров перебрался в столицу Башкирии три года назад, когда генеральным менеджером клуба был… Олег Гросс. Наблюдая за списком потенциальных новичков «Автомобилиста», без особого труда угадывается почерк функционера, занимающего пост спортивного директора уральского клуба. Гросс, безусловно, знает каждого из экс-юлаевцев, но с тех пор, когда все они выступали под его руководством «Салавата», утекло немало воды.
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Результативность Григоренко с тех пор, как он играл в «Салавате» Гросса, упала в четыре (!) раза. Минувшую «регулярку» он закончил всего с девятью очками. Сильно сдал и Макаров, что неудивительно, учитывая его возраст и не лучшие физические кондиции. Оба обладают целом букетом травм. Над Григоренко и вовсе в какой-то момент повисла угроза завершения карьеры. Однако «Автомобилист» готов им платить примерно столько же, сколько на прошлом месте. Поговаривают, что экс-капитан «Салавата Юлаева» переезжает в Екатеринбург с целью переждать год-два, завершить карьеру и вернуться в Уфу, но уже на одну из руководящих должностей. То, что ему дают при этом увесистый контракт, не вина Григоренко. Правило «дают – бери, бьют — беги» в нашем хоккее работает безукоризненно.
В «Автомобилисте» не скрывают, что зарплатный бюджет на следующий год будет увеличен.
Когда настолько явно в селекции виден след генерального менеджера или, как в случае с «Автомобилистом», спортивного директора, возникает резонный вопрос: а насколько в курсе приобретений главный тренер? Зная Крикунова и его методы, невольно задаёшься вопросом, одобрил ли он каждую из этих кандидатур. Определённо его креатура – это Егор Миловзоров, который уже играл у Владимира Васильевича в «Нефтехимике» и даже отказал родной «Сибири», чтобы вновь поработать со знакомым тренером. Впрочем, и здесь не обошлось без денежного фактора: в Екатеринбурге ему положили на стол зарплату, которую не смогли платить в Новосибирске. А вот остальные новички «Автомобилиста» никак не подходят под фотопортрет типичного игрока Крикунова. Любитель баллонов и давний приверженец физического хоккея не очень жалует ветеранов, а однажды его нагрузок не выдержал ещё молодой Сергей Самсонов.
Появление нового топ-клуба или хотя бы просто команды, которая прочно стоит на ногах, благо для КХЛ. Как тратить деньги спонсора – дело клуба, а если кто и спросит Гросса за ошибки в селекции, то только Козицын. Однако меньше всего хочется, чтобы баллоны Крикунова окончательно «убили» карьеры Григоренко и Макарова, а «Автомобилист» стал своеобразным домом престарелых, где именитые игроки на излёте карьеры получают свои последние большие деньги перед уходом на пенсию. В нашем хоккее и без того слишком раздутые зарплаты, чтобы на ровном месте создавать тёплое место для жирных котов.