Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017 Чемпионат России-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Андрей Козицын
Фото: РИА Новости
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Дом престарелых звёзд. На кого «Автомобилист» тратит деньги Козицына?

Андрей Козицын увеличил бюджет «Автомобилиста» почти вдвое. На кого тратит деньги новый олигарх Восточной конференции?
3 апреля 2017, понедельник. 15:45. Хоккей
Всё чаще про «Автомобилист» говорят как про новую силу на Востоке. Щедрые авансы команда из Екатеринбурга получила не за стабильные результаты на протяжении нескольких лет, не за крепко спаянный коллектив и не за персону главного тренера. Выступление в плей-офф уральцы чередуют с ранним окончанием сезона, стабильным составом похвастаться не могут, а Владимир Крикунов руководит командой полгода, но под его руководством в восьмёрку она пробиться не смогла. На самом деле всё куда прозаичнее. «Автомобилист» в грядущем сезоне ожидает значительное увеличение бюджета, которое позволит уральцам войти в топ-5 богатейших команд Восточной конференции.

Когда российский спорт переживает не лучшие времена, клубы тянут вниз многомесячные долги перед игроками, а крепко на ногах стоят лишь детища госкорпораций, в последнюю очередь ожидаешь рождение нового олигарха. Так откуда деньги, Зин? «Автомобилист» разбогател не внезапно. Предпосылки к увеличению бюджета были ещё год назад, когда Алексея Боброва на посту президента клуба сменил Андрей Козицын. К тому моменту был не только свёрстан бюджет, но и сформирован состав команды. Козицын сразу дал понять: сейчас что-то менять уже поздно, а вот в сезоне-2017/18 «Автомобилист» ждут перемены. В том числе – по части состава.
Новый президент обещание сдержал.

Важно понимать, кто такой Андрей Козицын. Человек, дающий деньги «Автомобилисту», является гендиректором УГМК – компании, которая занимает первое в России и девятое место в мире по производству меди. Его личное состояние, по данным Forbes, достигает $ 2,4 млрд и, что особенно примечательно для эпохи кризиса, только растёт. По итогам 2016 года Козицын занимает 36-е место в списке самых богатых людей страны, уступая президенту «Магнитки» Виктору Рашникову, владельцу футбольного «Краснодара» Сергею Галицкому, владельцу «Спартака» Леониду Федуну и другим видных меценатам российского спорта, но в своём регионе ему равных нет. Козицын – самый богатый человек Свердловской области.

Мало ли олигархов, обладающих солидным состоянием, но холодно относящихся к спорту? Скажем, владелец «Северстали» Алексей Мордашов занимает куда более высокое место в списке Forbes, но одноимённую хоккейную команду спонсирует по остаточному принципу. Козицын же – человек российскому спорту не чуждый. Уже много лет он содержит женскую баскетбольную команду УГМК, которая доминирует не только в России, но и в Европе. Национальный титул она никому не идёт с далёкого 2009 года, а в Евролиге детище Козицына праздновало победу трижды, последний раз – ровно год назад. КХЛ – лига куда более конкурентоспособная, но с возможностями Козицына «Автомобилист» может совершить прорыв. Главное в этом деле — страсть. Если новый президент за минувший сезон успел проникнуться хоккеем, для конкурентов «Автомобилиста» у нас плохие новости.

>>> Олигарх «Автомобилист» и 120 миллионов Ландеру. Кто поедет на Восток?

В «Автомобилисте» не скрывают, что зарплатный бюджет на следующий год будет увеличен. Директор клуба Максим Рябков уверяет, что это увеличение ожидается «не в геометрической прогрессии», а причиной тому станет перераспределение бюджета. Мол, снижение затрат на инфраструктуру позволит потратить больше денег на зарплаты игрокам. По нашей информации, зарплатная ведомость «Автомобилиста» по сравнению с прошлым сезоном увеличится примерно вдвое и составит свыше 700 млн. рублей. Говорить, что уральцы вмиг смогут тягаться с той же «Магниткой», преждевременно, но расположиться сразу за спинами большой восточной четвёрки им вполне по силам. Так на кого же менеджмент «Автомобилиста» тратит деньги Козицына?
Вспоминая, как предвзято порой Владимир Крикунов относится к легионерам, за будущее Паре в «Автомобилисте» становится тревожно.

Как поступить, когда вам на голову сваливается наследство или, скажем, лотерейный выигрыш? Далеко не все готовы с умом вложиться в бизнес или недвижимость. Как правило, люди спускают миллионы на красивую жизнь и мимолётные развлечения. Заканчиваются такие истории, как правило, вовсе не хеппи-эндом. Хоккейные клубы также оказываются на распутье. Кто-то, заглядывая в завтрашний день, скупает молодёжь до того момента, как та вышла на пик стоимости. Другие тратят большие деньги на компенсации ограниченно свободным агентам. При нынешнем регламенте выдернуть ОСА способны разве что клубы калибра СКА и ЦСКА. Яркий пример – Николай Прохоркин, которому питерские «армейцы» предложили столько, что у Леонида Вайсфельда не поднялась рука повторить контракт. Да и был ли в этом смысл, если уфимцы получили многомиллионный транш из Северной столицы?

Третий путь, и как раз по нему пошли в Екатеринбурге, заключается в массовой скупке неограниченно свободных агентов. Другими словами, тех игроков, что уже достигли возраста 28 лет и больше не скованы какими-либо обязательствами. Основной недостаток этого пути построения топ-клуба лежит на поверхности. У тех, кто вступил в статус НСА, лучшие сезоны, как правило, уже позади. Заполучить пару таких дядек в команду – разумный шаг. Любой, даже самой перспективной команде, не помешает несколько опытных игроков. Хотя бы для здоровой атмосферы в раздевалке. Но вот строить команду вокруг игроков из категории «за 30» — затея сомнительная. Мало того что с таким костяком сложно сделать по-спортивному голодную команду, так ещё и те, кто приглашался на роль лидеров, могут половину сезона провести в лазарете. Риски очевидны. Осознают ли их в Екатеринбурге?

>>> Вестерлунд возглавил «Салават», а Григоренко перейдёт в «Автомобилист»

Официально контракт в КХЛ можно заключать после 30 апреля, но де-факто переговоры ведутся задолго до этой даты. И уже сейчас известен целый ряд фамилий, которые могут совсем скоро оказаться в «Автомобилисте». Легионерские позиции займут Якуб Коварж и Францис Паре. Чешского вратаря хорошо знают в Екатеринбурге, а минувший сезон в «Северстали» — это, по сути, попытка пересидеть Андрея Разина, с которым у него был открытый конфликт. А вот персона Паре уже выглядит спорной. Канадец совсем недавно играл в Матче звёзд КХЛ, но уже в этом году ему стукнет 30 лет, и ни в одной команде (а «Автомобилист» станет для него пятой в КХЛ) он не был безусловным лидером. А вспоминая, как предвзято порой Владимир Крикунов относится к легионерам, за будущее Паре в «Автомобилисте» становится тревожно. Его и более лояльные тренеры уличали в не самом профессиональном отношении к делу, не говоря уж о специалисте старой закалки.
Поговаривают, что экс-капитан «Салавата Юлаева» переезжает в Екатеринбург с целью переждать год-два, завершить карьеру и вернуться в Уфу.

Но показательны даже не легионеры, а российские игроки, которые должны пополнить состав «Автомобилиста» в межсезонье. Игорь Григоренко, Денис Бодров, Дмитрий Макаров – все они уже находятся одной ногой в клубе из Екатеринбурга. Не трудно догадаться, что помимо статуса ОСА их объединяет уфимское прошлое. Григоренко до недавнего времени был капитаном «Салавата Юлаева», Макаров – местный воспитанник, а Бодров перебрался в столицу Башкирии три года назад, когда генеральным менеджером клуба был… Олег Гросс. Наблюдая за списком потенциальных новичков «Автомобилиста», без особого труда угадывается почерк функционера, занимающего пост спортивного директора уральского клуба. Гросс, безусловно, знает каждого из экс-юлаевцев, но с тех пор, когда все они выступали под его руководством «Салавата», утекло немало воды.

>>> «Ведите детишек в клубы КХЛ…». Как сын Гросса очутился в сборной?


Результативность Григоренко с тех пор, как он играл в «Салавате» Гросса, упала в четыре (!) раза. Минувшую «регулярку» он закончил всего с девятью очками. Сильно сдал и Макаров, что неудивительно, учитывая его возраст и не лучшие физические кондиции. Оба обладают целом букетом травм. Над Григоренко и вовсе в какой-то момент повисла угроза завершения карьеры. Однако «Автомобилист» готов им платить примерно столько же, сколько на прошлом месте. Поговаривают, что экс-капитан «Салавата Юлаева» переезжает в Екатеринбург с целью переждать год-два, завершить карьеру и вернуться в Уфу, но уже на одну из руководящих должностей. То, что ему дают при этом увесистый контракт, не вина Григоренко. Правило «дают – бери, бьют — беги» в нашем хоккее работает безукоризненно.
В «Автомобилисте» не скрывают, что зарплатный бюджет на следующий год будет увеличен.

Когда настолько явно в селекции виден след генерального менеджера или, как в случае с «Автомобилистом», спортивного директора, возникает резонный вопрос: а насколько в курсе приобретений главный тренер? Зная Крикунова и его методы, невольно задаёшься вопросом, одобрил ли он каждую из этих кандидатур. Определённо его креатура – это Егор Миловзоров, который уже играл у Владимира Васильевича в «Нефтехимике» и даже отказал родной «Сибири», чтобы вновь поработать со знакомым тренером. Впрочем, и здесь не обошлось без денежного фактора: в Екатеринбурге ему положили на стол зарплату, которую не смогли платить в Новосибирске. А вот остальные новички «Автомобилиста» никак не подходят под фотопортрет типичного игрока Крикунова. Любитель баллонов и давний приверженец физического хоккея не очень жалует ветеранов, а однажды его нагрузок не выдержал ещё молодой Сергей Самсонов.

Появление нового топ-клуба или хотя бы просто команды, которая прочно стоит на ногах, благо для КХЛ. Как тратить деньги спонсора – дело клуба, а если кто и спросит Гросса за ошибки в селекции, то только Козицын. Однако меньше всего хочется, чтобы баллоны Крикунова окончательно «убили» карьеры Григоренко и Макарова, а «Автомобилист» стал своеобразным домом престарелых, где именитые игроки на излёте карьеры получают свои последние большие деньги перед уходом на пенсию. В нашем хоккее и без того слишком раздутые зарплаты, чтобы на ровном месте создавать тёплое место для жирных котов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 32
Теги
ХК Автомобилист Владимир Крикунов Дмитрий Макаров Егор Миловзоров Игорь Григоренко Олег Гросс
Новости. Хоккей
3 апреля 2017, понедельник
18:22 Нападающий «Детройта» Свечников дебютирует в НХЛ в матче с «Оттавой»
18:10 Скабелка: «Авангард» умеет забивать, но должен научиться цепко играть в защите
18:01 ФХР и клубы КХЛ выразили соболезнования семьям погибших в теракте в Петербурге
17:50 Молодёжная сборная России проиграла Финляндии на Турнире четырёх наций
17:47 Панарин: не знал, сколько у меня очков, но дедушка сказал. Не буду ему звонить
17:13 Третьяк пожелал удачи юниорской сборной России на чемпионате мира—2017
17:01 Количество команд-участниц женского ЧМ может увеличиться с 8 до 10
16:54 Светлаков: отставка Квартальнова для всех в ЦСКА стала неожиданностью
16:26 СКА выразил соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге
16:18 Экс-сотрудник «Оттавы» подал иск на клуб и его владельца Мелника на $ 1,55 млн
16:08 Зайцев удивлён отставкой Квартальнова из ЦСКА и считает, что он сделал много
15:56 Торторелла: ничего не могу сказать о состоянии Веренски
15:43 Панин: я не согласен с решением СДК, над ним должен быть надзорный орган
15:20 Форвард Швец-Роговой и защитник Лукин остаются в «Витязе»
15:00 Бадюков: от Панарина и Овечкина на ЧМ нельзя отказываться ни при каких раскладах
14:53 Игорь Кравчук войдёт в тренерский штаб Кинэна в «Куньлуне»
14:51 Путин: помогу — построим каток в Бурятии. Но, кстати, подешевле дзюдо-то
14:33 Евгения Свечникова вызвали в «Детройт» из АХЛ
14:17 Торторелла: все 10 голевых моментов во 2-м периоде матча с «Кэпиталз» случайны
14:13 Копитар: «Лос-Анджелес» отдал все силы, чтобы попасть в плей-офф, но не хватило
14:00 Гуськов: Кучеров стал звездой НХЛ, он незаменим для «Тампы»
13:45 Оши: Овечкин ехал посередине, все хотели атаковать именно его
13:40 Фомичёв: единственный минус «Куньлуня» — посещаемость. Надо работать
13:40 Андерсон: дал знать Овечкину, что он не может атаковать топ-игроков «Коламбуса»
13:29 Строльман: каждый матч для «Тампы» — седьмой
12:59 Баттон: Мэттьюс и Лайне являются примером того, что значит быть лидером
12:57 «Нефтяник» расторг контракт с Романом Коньковым
12:55 Бадюков: Занковец привнёс в «Барыс» больше тактики, надо ждать смены поколений
12:48 Майоров: одной-единственной тройкой «Металлургу» обыграть СКА не удастся
12:29 «Фрибур» объявил о подписании Берра и продлил контракты с Червенкой и Бирнером
12:19 Нападающий Мегна остаётся в «Ванкувере»
12:15 Чехович: жаль, что Костина не будет на юниорском ЧМ, но надеюсь, что справимся
11:55 Александер Нюландер может дебютировать в НХЛ в матче с командой старшего брата
11:50 Дебур: статистика «Сан-Хосе» в марте не отражает того, как мы играем
11:31 Бэбкок: Мэттьюс, Нюландер и Марнер всю жизнь определяли исходы матчей
11:31 Кенневилль: голевая передача Паника на Панарина – одна из лучших в истории
11:27 Марнер: Мэттьюс уже сейчас один из лучших голеадоров
11:22 Черри: не назвать Макдэвида MVP могут только идиоты, составлявшие список 100
11:18 Победитель МЧМ-2017 форвард Уайт стал игроком «Оттавы»
10:53 «Бостон» подписал контракт новичка с нападающим Форсбаккой-Карлссоном
10:50 Худобин: я всего лишь во второй раз за пять лет стал звездой матча, очень рад
10:45 Зайцев: в «Торонто» нет русской группировки, все общаются между собой одинаково
10:29 Худобин — вторая звезда дня в НХЛ
10:21 Праут может быть дисквалифицирован за атаку Гудаса
10:14 Нападающий Йормакка остаётся в «Йокерите»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кого вы считаете лучшим российским хоккеистом в регулярном чемпионате НХЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+