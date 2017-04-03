Отдых игроков СКА и романтика от Максима Третьяка в Париже

Кугрышев на рынке
Дмитрий Кугрышев не спешит улетать в отпуск и проводит все дни в столице. В субботу нападающий ЦСКА отправился на рынок с друзьями. Неужели решил что-нибудь вкусненькое приготовить дома?
Каникулы Гончарова
В середине марта «Салават Юлаев» объявил о продлении контракта с защитником Максимом Гончаровым. Видимо, на радостях хоккеист и взял напрокат дорогущее авто.
Она сказала «да»
Максим Третьяк отправился отдыхать в Париж. В городе всех влюблённых внук нашего легендарного хоккеиста сделал предложение своей девушке, и, судя по комментариям в «Инстаграме», она сказала «да».
Близнецы Окуловы
После сложного сезона Константин Окулов наслаждается свободными деньками и всё свободное время проводит со своей женой. Как и полагается в крепких парах, Анна и Константин даже чем-то похожи друг на друга.
Вокруг света с Салаком
Где только не побывал вратарь в последние несколько месяцев! Вместе с семьёй Александр путешествовал по Австралии, слетал на Бали, в Арабские Эмираты и на Гаваи! Ещё несколько стран, и у Салака получится настоящее кругосветное турне.
Праздник у Войновых
На прошлой неделе замечательное событие произошло в семье Вячеслава и Марты Войновых. В понедельник у пары родился сын, которого назвали Романом.
Шеф-повар Беспалов
Голкипер «Спартака» радует свою семью вкусными ужинами. Оказывается, кулинария — ещё одно хобби Никиты Беспалова. На этот раз вратарь приготовил родным шикарные стейки. Подписчики в комментариях уже отправили Никиту в шоу «Смак».
Белов и Широков в ванне
После победы в третьем раунде плей-офф Кубка Гагарина над «Локомотивом» у игроков СКА выдалось несколько выходных — финал с «Магниткой» стартует лишь 8 апреля. Сергей Широков и Антон Белов отправились с жёнами и друзьями в ресторан, где сделали вот такую оригинальную фотографию. «В большой хоккейной семье кто первый встал, того и ванна», — написала у себя в «инстаграме» Елена Белова.
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«Между нами тает лёд» от «Трактора»
Челябинцам отпуск только снился. Завершив выступление в Кубке Гагарина, «Трактор» отправился в турне по области. Перед такими играми можно и расслабиться. Хоккеисты настраивались на встречу в Троицке под популярный хит «Между нами тает лёд».
Юность Панина
Защитник ЦСКА заскучал и решил покопаться в семейных архивах. У себя в «инстаграме» Григорий выставил старую фотографию с подписью «Как молоды мы были… Жека Скачков и я, вес 90+, длинные волосы и щёки». Панин указал геолокацию, как «Лихие 90-е».
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