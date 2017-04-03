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175 лет назад 2016
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Звезда НХЛ Кучеров и нужны ли сборной Овечкин и Малкин. Мнение экспертов
Фото: Reuters
Текст: Дарья Тубольцева

Кучеров – лучший и кто усилит сборную на ЧМ. Эксперты — о россиянах в НХЛ

Гуськов, Бадюков, Кожевников, Гребешков — о выступлении россиян в НХЛ, прогрессе Кучерова и о том, нужны ли сборной на ЧМ Овечкин и Малкин.
3 апреля 2017, понедельник. 19:00. Хоккей
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В традиционной рубрике «Три вопроса экспертам» – заслуженный мастер спорта Александр Гуськов, трёхкратный чемпион России Алексей Бадюков, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников и двукратный чемпион мира Денис Гребешков.

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— Многие называют Никиту Кучерова лучшим российским игроком регулярного чемпионата НХЛ. Он действительно превзошёл в этом сезоне Овечкина, Малкина и Ко?
Гуськов: Кучеров в этом сезоне очень сильно добавил и является звездой НХЛ без какого-либо преувеличения. Никита — лидер «Тампы», он может усилить любую сборную. Если говорить о значимости Кучерова для своей команды, то он вышел на уровень Овечкина и Тарасенко. Для «Тампы» он незаменим. Не столь корректно говорить, что Никита превзошёл Овечкина и Малкина, но то, что он стал звездой в Америке, это факт.


Бадюков: Давно было понятно, что Кучеров — наша будущая звезда. Так складываются обстоятельства, что в «Тампе» Стэмкос постоянно получает травмы. Да и при Стэмкосе Кучеров проявлял себя лучшим образом. До конца «регулярки» осталось всего несколько матчей, и разница между «Оттавой» и «Тампой» всего три очка, так что вся борьба впереди. Даже если «Тампа» не попадёт в плей-офф, то Василевский будет основным вратарём сборной, а Кучеров – её основным игроком. Думаю, что Кучеров с удовольствием поедет на первенство планеты. Он себя и на Кубке мира показал одним из лидеров. Это самый универсальный игрок, человек нового поколения, который заменит Малкина и Овечкина, потому что у них уже подходит возраст.

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Кожевников: Не думаю, что Кучеров превзошёл Овечкина и Малкина. Да, забивает много, Никита неплохо на Кубке мира выступил. Но для меня Малкин — сильнейший россиянин, Евгений умеет и забивать, и в пас играть. Забивает много и Тарасенко за «Сент-Луис». У всех разные партнёры и разные команды.

Гребешков: Кучеров стабильнее всех проводит этот сезон, хотя Малкин тоже ярко себя проявляет. Но Никита всё-таки на данный момент лучший среди россиян. Кучеров и прошлый сезон отыграл достойно, так что такой прорыв форварда был ожидаем.

— Кто из игроков, не попавших в плей-офф, может усилить сборную России на ЧМ? Непопадание «Тампы» в плей-офф поможет сборной, ведь тогда есть вероятность, что команду усилят Кучеров, Наместников и Василевский?

Гуськов: Люди из тренерского штаба, которые просматривают игроков НХЛ, наверняка уже сделали выводу по поводу определённых хоккеистов. Думаю, получит приглашение в сборную Дмитрий Куликов. Главное, чтобы здоровье позволило. Игроки «Тампы» ещё как могут усилить нашу сборную, особенно Кучеров.

Бадюков: В дополнение к Кучерову и Василевскому я бы ещё назвал Бурмистрова. Из «Тампы» ещё можно вызвать Наместникова. Бурмистров второй матч подряд забивает. Он – тот форвард, которому стопроцентного места в составе никто не гарантирует, но в последнее время он действует на кураже. Это основной показатель для игрока, потому что чемпионат мира — скоротечный турнир. Нужно проявлять себя в тот момент, когда проходит чемпионат мира, так что Бурмистров сейчас – горячий игрок.
Я бы не сказал, что у ребят из «Тампы» есть железное место в составе, за него надо побороться с игроками из КХЛ. Ещё непонятно, поедут ли игроки из НХЛ на Олимпиаду, а этот чемпионат мира будет генеральной репетицией игр. В прошлом году получилось так, что те игроки, которые приехали из НХЛ, не получили места в составе. Получили его только те, кто играл на лидирующих позициях в своих клубах в Северной Америке. Мы говорим про основных игроков «Тампы» и про Бурмистрова как про игрока, который после своего перехода переживает очень хороший период.

Кожевников: Сначала нужно понять, едут ли энхаэловцы на Олимпиаду, от этого решения нужно отталкиваться. Если поедут, то тогда обязательно кто-нибудь пригодится. Тот же Проворов, например. Два-три человека точно помогут сборной на чемпионате мира.

Гребешков: Безусловно, ребята из НХЛ усилят нашу команду. Кулёмин и Куликов уже выступали за сборную, и достаточно неплохо. Проворов — талантливый молодой защитник. Ему стоит дать шанс. Если «Тампа» не попадёт, то Кучеров и Василевский помогут сборной.
Кожевников: Не думаю, что Кучеров превзошёл Овечкина и Малкина.

— Нужны ли сборной России на ЧМ звёзды первой величины, как Овечкин, Малкин, Бобровский, Радулов, или в преддверии олимпийского сезона лучше проверить как можно больше молодых игроков?
Гуськов: Понятно, что вопрос с поездкой игроков НХЛ на Олимпиаду ещё не решён. Но в сборной сейчас, думаю, должен быть баланс. Должны и первостепенные задачи выполняться, и не важно, что вследующему году Олимпийские игры. Чемпионат мира — тоже важный турнир, который надо выигрывать. Звёзды не помешают нашей команде, а помогут, однако в то же время надо проверять и ближайший резерв. Без российских звёзд, считаю, тяжело будет выиграть чемпионат мира.

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Бадюков: Думаю, что искусственно отказываться от услуг таких мастеров никто не будет, это всё равно что в ногу себе выстрелить. На перспективу и молодых ребят можно проверить. Тренерский штаб нашей сборной следит за каждым и видит, кто сколько времени получает в своих клубах. Они должны понимать, что Панарин есть Панарин, а Овечкин есть Овечкин, и при всей своей харизме от таких людей не надо отказываться ни при каких раскладах. Победа на чемпионате мира – на данный момент приоритет для многих сборных. Олимпиада будет только через год. Я думаю, что энхаэловцы поедут на Игры, в этом направлении всё движется. Там может быть два варианта: либо там не будет паузы в чемпионате и игроков отпустят, либо паузу сделают.
Бадюков: В дополнение к Кучерову и Василевскому я бы ещё назвал Бурмистрова.

Мы уже на Евротуре посмотрели, на Кубке мира посмотрели тех, кто может. Но сейчас всё меняется намного быстрее, чем раньше. И, если игрок выстрелил на каком-то турнире, не факт, что он через год будет также в порядке, независимо от возраста.

Кожевников: Если игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду, тогда на чемпионате мира нужно обкатывать своих молодых ребят, которые смогут поехать в Корею.

Гребешков: Всё равно кто-то из ветеранов должен быть в команде. В сборной должны быть лидеры, опытные игроки и перспективная молодёжь, которую нужно обкатывать на чемпионатах мира. Главное — найти баланс между опытом и молодостью.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Гуськов Александр Кожевников Александр Овечкин Алексей Бадюков Денис Гребешков Дмитрий Куликов Никита Кучеров
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