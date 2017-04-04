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175 лет назад 2016
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Александр Овечкин на Олимпиаде
Фото: Reuters
Текст: Владислав Уткин

«Поздравляю Россию с золотом». НХЛ отказалась от Олимпиады-2018

Главная хоккейная новость года. НХЛ отказалась от участия в Олимпийских играх 2018 года.
4 апреля 2017, вторник. 00:20. Хоккей

НХЛ не примет участия в Олимпиаде-2018


НХЛ не примет участия в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. Лига решила определиться по этому вопросу до начала плей-офф, чтобы он не затмевал стартующего в середине апреля розыгрыша Кубка Стэнли. Ранее многие игроки НХЛ высказывались за поездку в Корею, однако руководство лиги и владельцы клубов были против из-за финансовых причин.

«Ранее мы уже заявляли, что, несмотря на нежелание большинства клубов останавливать сезон из-за Олимпиады, мы были открыты к предложениям МОК, ИИХФ, НХЛПА и других заинтересованных организаций. Прошло несколько месяцев, но никакого предметного диалога с нами не велось. Вместо этого МОК заявил, что наше участие в Олимпиаде 2022 года будет зависеть от решения по Играм-2018. А теперь профсоюз игроков подтвердил, что не собирается уговаривать клубы принять участие в ОИ. В результате мы подтверждаем, что расписание сезона-2017/18 будет составлено без перерыва на Олимпиаду», — сообщается в заявлении НХЛ.

«Поздравляю Россию с золотыми медалями ОИ-2018»


Реакция мировых СМИ не заставила себя ждать. Журналист шведского издания Aftonbladet Томас Рос уже поздравил сборную России с победой на хоккейном турнире ОИ-2018.

«Поздравляю Россию с завоеванием золота Олимпиады-2018», — написал Рос.


«Хоккей – лучшая игра. НХЛ – худшая лига»


Хоккейный эксперт, обозреватель The Hockey News Тим Кэмпбелл выразил мнение относительно отказа НХЛ участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Игроки НХЛ выступали на Играх с 1998 года.

«Хоккей — лучшая в мире игра. НХЛ — худшая в мире лига», — написал Кэмпбелл в своём «твиттере».


В ФХР надеются, что игроки, собиравшиеся уехать в НХЛ, пересмотрят своё решение


Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг отметил, что сборная России была готова к такому повороту событий.

«Юридически мы в любом случае ждём заявления ИИХФ. Для нас официальное заявление может исходить только от Международной федерации хоккея. Мы были готовы к этому и имели в виду, что такой вариант развития событий возможен. ФХР вела подготовку игроков, появились нововведения, которые мы установили в последних двух сезонах. Об этом говорят результаты команды и на чемпионате мира, и на Евротурах. У нас есть резервы, игроки. Повторюсь, мы абсолютно точно готовы к этому сценарию. Надеемся, что те игроки, которые имеют в следующем сезоне возможность ухать в НХЛ, пересмотрят своё решение. Я знаю, что многие из них ждали решения лиги. Все хотят выступить на Олимпиаде, такая возможность даётся раз или несколько раз в жизни. Это уникальная возможность. Надеемся, что ребята сыграют на родине и не уедут».

«Нужно возвращать наших игроков из НХЛ»


Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что в случае отказа НХЛ от ОИ-2018 клубам КХЛ нужно постараться вернуть оттуда российских игроков.

«Мы все помним неудачу на домашних Играх в Сочи, и у всех есть желание исправить эту ситуацию. Сейчас всё идёт к тому, что хоккеисты из НХЛ не поедут на Олимпиаду. В таком случае важно сохранить ту золотую молодёжь, которая уже готова уехать туда, а также постараться вернуть тех, кто не играет ключевой роли в клубах НХЛ. Это сможет повысить конкурентоспособность в наших клубах и лиге в целом. Все клубы, которые имеют такую возможность, смогут создать положительную динамику для сборной перед Играми».

«Овечкин всё равно поедет на Олимпиаду»


Бывший нападающий «Монреаля» Олег Петров прокомментировал решение НХЛ не принимать участия в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.

«Для многих игроков НХЛ — и российских, и канадских — это большой удар. Все хотели поехать на Олимпиаду, потому что это одно из самых знаменательных событий в карьере. Это большая ответственность — играть на Олимпиаде за свою страну.

Александр Овечкин всегда держит слово и за свою страну сделает очень многое, думаю, с его стороны проблем не будет. К тому же хозяин «Вашингтона» сказал, что отпустит в любом случае Овечкина на Олимпиаду. Думаю, Александр 100 процентов будет участвовать в играх.

Поедут ли другие вслед за Овечкиным? Каждый должен отвечать за себя, все хоккеисты под контрактами, они могут требовать, но не имеют права просто уехать на Игры без разрешения. Если они уедут, их могут дисквалифицировать или оштрафовать».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей ОИ-2018 НХЛ ФХР
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