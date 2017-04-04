Брызгалов: без игроков НХЛ Олимпиада-2018 станет этапом Евротура

Решение лиги прокомментировал российский голкипер, обладатель кубка Стэнли 2007 годав составе «Анахайма» Илья Брызгалов.
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— Как вы относитесь к решению НХЛ отказаться от участия в ОИ-2018?
— Для игроков это ужасно. Нельзя у хоккеистов отбирать возможность выступать на таких соревнованиях, как Олимпийские игры. Кому-то такой шанс выпадает несколько раз, а кому-то всего раз в жизни. Для спортсменов такое решение несправедливо. Но, с другой стороны, что Олимпиада даёт НХЛ? Абсолютно ничего. Вроде бы пытались договориться, вели переговоры. НХЛ у нас — это бизнес. Всё завязано на деньгах. Не знаю, в чём суть разногласий, но если не смогли договориться, значит ни Международная федерация хоккея, ни Олимпийский комитет не смогли убедить лигу и предоставить веские аргументы, чтобы лига захотела привезти сильнейших в Корею.
— Это худшее решение в истории лиги?
— Для лиги вообще без разницы. Существует НХЛ и все остальные. У них фактически хоккейная монополия. Для Национальной хоккейной лиги это вообще ничего не меняет. Это несправедливо к игрокам. Для МОК это очень плохо. Когда на Играх не будет игроков из НХЛ, что мы получим? Очередной Евротур в расширенном составе, приедут ещё канадцы и американцы. На Олимпиаде уровень хоккея будет настолько низок! Даже на чемпионатах мира выступают энхаэловцы, не попавшие в плей-офф Кубка Стэнли. И то многие остаются недовольны низким уровнем мирового первенства. А представьте, что на Играх вообще никого не будет из НХЛ! Будет этап Евротура, где российская сборная сможет проверить молодых игроков и подготовиться к чемпионату мира.
— Вы лучше нас знаете Александра Овечкина. Считаете, что он найдёт путь на Олимпиаду?
— Мне кажется, если он так сделает, то его очень сильно накажут. НХЛ — это же не игрушки, это серьёзная лига и бизнес-проект. Если один уедет и к нему не применят никаких санкций, то для других это будет мощным прецедентом. Заявлять можно всё, что угодно. Вот когда он сделает это, тогда мы это и будем обсуждать. Думаю, если Овечкин пойдёт на такой шаг, то будут очень серьёзные последствия.
Когда на Играх не будет игроков из НХЛ, что мы получим? Очередной Евротур в расширенном составе. На Олимпиаде уровень хоккея будет настолько низок! Даже на чемпионатах мира выступают энхаэловцы, не попавшие в плей-офф Кубка Стэнли.
— Допускаете, что если «Вашингтон» всё-таки отпустит Овечкина, то и другие игроки потребуют отпустить их и в лиге начнётся хаос?
— В этой ситуации не только клуб решает. Хозяин «Вашингтона» может и отпустить Овечкина и сказать: «Саша, я за тебя, езжай на Олимпиаду». Но существует лига, куда входит 30 хозяев команд. И Гэри Беттмэн не в одиночку принял решение не ехать на Игры, это было коллегиальным решением владельцев клубов. Если Овечкин уедет, последствия будут. Конечно, хаос может начаться. Если Александра не накажут, тогда же все поедут. А вот если накажут его годовой зарплатой, то тогда будет другой разговор. Думаю, лига просто не позволит никому самовольно отправиться на Олимпиаду.
Помимо Олимпиады у людей карьера, семьи и другие планы в жизни. А рисковать, куда-то ехать, чтобы сыграть на Олимпиаде в Пхёнчхане…
— Стоит ли ждать из-за этого решения лиги возвращения энхаэловцев в КХЛ?
— Не думаю, что так будут поступать. Помимо Олимпиады у людей карьера, семьи и другие планы в жизни. А рисковать, куда-то ехать, чтобы сыграть на Олимпиаде в Пхёнчхане… Хоккеисту предложат в НХЛ семилетний контракт, а он плюнет и поедет на год в Россию, а после Игр захочет вернуться в Америку? Вряд ли. Потом ведь могут и не предложить уже такой контракт. Может быть, тот, кто заканчивает карьеру, приедет в Россию, или тот, кому в НХЛ не предложат контракт. Но россияне, которые на ведущих ролях и с большими контрактами в НХЛ и кому их подписывать, вряд ли вернутся на родину. Я бы так никогда не поступил.
— Форвардов СКА Шипачёва и Дадонова не первый год сватают в НХЛ. Могут ли они теперь отказаться от идеи попробовать свои силы в Америке ради Олимпиады?
— Этот вопрос лучше задавать этим ребятам. Всё зависит от целей в жизни. Посмотрите на того же Даниса Зарипова и Сергея Мозякина. Они могли попробовать силы в НХЛ, но решили, что им комфортнее играть в России, и они на прекрасном уровне продолжают выступать. Каждый для себя сам принимает решение.
— Если игроки из НХЛ не приедут в Корею, сборная России будет фаворитом турнира?
— А кто в последние годы выигрывает Евротур?
Посмотрите на того же Даниса Зарипова и Сергея Мозякина. Они могли попробовать силы в НХЛ, но решили, что им комфортнее играть в России.
— В этом сезоне россияне после трёх этапов уверенно лидируют.
— Значит сборная России и фаворит на Олимпийских играх в Южной Корее.
— Для вас лично ОИ были важнее Кубка Стэнли?
— Это два разных турнира, но настолько престижных. У кого есть Кубок Стэнли, тот хочет выиграть Олимпийские игры, и наоборот. Вообще, хочется выигрывать всё, выбирать тут неправильно.
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