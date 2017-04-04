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175 лет назад 2016
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НХЛ не отпустила игроков на Олимпиаду. Поедет ли в Южную Корею Овечкин?
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Беттмэн играет против хоккея. Готов ли Овечкин стать Че Геварой?

НХЛ приняла решение не отпускать игроков на Олимпиаду-2018. Сдержит ли слово Александр Овечкин, обещавший поехать в Южную Корею?
4 апреля 2017, вторник. 10:30. Хоккей
→ Как вы относитесь к решению НХЛ отказаться от участия в Олимпиаде 2018 года?

Что такое Олимпиада без игроков НХЛ, не знает целое поколение. Не только болельщиков, но и хоккеистов. Наступили времена, когда на «Харт Трофи» претендуют игроки, родившиеся уже после 1994 года, когда в Лиллехаммере олимпийский хоккейный турнир последний раз проводился без сильнейших игроков планеты. Для Коннора Макдэвида и его сверстников до сегодняшнего дня другой реальности просто не существовало. Гэри Беттмэн взял на себя ответственность сломать привычный уклад хоккейной жизни, который держался на протяжении последних 20 лет.

Выслушивая аргументы НХЛ, которая приняла столь ужасное решение, кто-то может согласно покивать головой. Мол, всё это бизнес, а если владельцы не хотят терять деньги на время двухнедельной паузы, то они вправе не отпустить игроков на Игры. Упоминается и такая причина, как усталость, приводится статистика по травмам.
Сторонники этого решения даже отыскали закономерность между широким представительством клубов НХЛ на Олимпиаде и последующим провалом в розыгрыше Кубка Стэнли. Чего только не сделаешь, чтобы оправдать собственную глупость.

Все эти аргументы – чушь, хотя бы потому что все их с лёгкостью можно примерить на Кубок мира, с которого НХЛ разве что пылинки не сдувает. Кроме, разве что, продолжительных перелётов. Но разве травма ведущего игрока, полученная на Кубке мира, не может поломать команде весь сезон? Игра на пределе возможностей в сентябре, когда звёзды привыкли плавно вкатываться через выставочные матчи, чревата большими проблемами. Ни для кого не секрет, что неподготовленный организм больше подвержен травмам. Разница в том, что исследования, разоблачающие Кубок мира, в НХЛ никому не нужны.

→ Брызгалов: без игроков НХЛ Олимпиада-2018 станет этапом Евротура

Отказ отпускать игроков на Олимпийские игры – это не что иное, как зашедший слишком далеко шантаж монополиста, потерявшего связь с реальностью. НХЛ, которая раньше довольствовалась тем, что ИИХФ оплачивала страховки и перелёт энхаэловцев, попыталась выторговать права на Игры. И это при том, что совсем недавно лига возродила Кубок мира, где без оглядки на МОК, Рене Фазеля или национальные федерации может выстраивать собственные правила игры. Теперь же этот спрут в лице Беттмэна покусился на Олимпиаду, попытавшись стать главным человеком всего мирового хоккея. И потерпел поражение.
Гэри Беттмэн взял на себя ответственность сломать привычный уклад хоккейной жизни, который держался на протяжении последних 20 лет.
Здесь и сейчас решение НХЛ кажется катастрофой всем, кроме самой НХЛ. Там, в далеко не самой успешной североамериканской лиге, отчего-то убеждены, что двухнедельный перерыв им обойдётся дороже дальнесрочных перспектив. Там, где только сейчас, спустя годы после того как это сделала НБА, собрались выходить на китайский рынок, по необъяснимым причинам игнорируют соседнюю Южную Корею с платёжеспособным населением, которое традиционно легко заинтересовать яркой обёрткой. Рассказывая страшилки про колоссальные финансовые потери, боссы НХЛ слишком упиваются собственной значимостью, считая, что они – это и есть хоккей, не заглядывая дальше американского континента.

→ План «Б». Какими будут фавориты Олимпиады-2018 без игроков НХЛ?

НХЛ, несмотря на её общемировой культ, не обладает эксклюзивными правами на игру. Она делает звёзд, раскручивая их до масштабов поп-икон, но не производит игроков. Карьеру Павлу Дацюку спас не Гэри Беттмэн и даже не Скотти Боумэн, а Владимир Крикунов, с чьей подачи будущему Волшебнику однажды сделали операцию. Илью Ковальчука слепили не в Атланте, а на трассе Тверь – Москва, по которой отец будущего обладателя «Морис Ришара» каждый день возил его на тренировки. Какой была бы НХЛ без шведов, финнов и чехов? А ведь все они, в большинстве своём, приезжали за океан состоявшимися игроками. Вместо того чтобы отблагодарить страны, которые воспитали для НХЛ дойных коров, Беттмэн подобно Брежневу навешивает на китель одну медаль за другой.

Не трудно представить, во что превратится Олимпиада без игроков НХЛ. Даже чемпионаты мира на этом фоне покажутся съездом селебрити. На ежегодные майские междусобойчики хотя бы заглядывают звёздные неудачники, досрочно завершившие сезон. В Корее не будет даже их. Североамериканские сборные предстанут карикатурным Франкенштейном, составленным из студентов, игроков минорных лиг и блудных звёзд европейских чемпионатов. Сборным Старого света чуть проще. Они, сами того не подозревая, все эти годы наигрывали олимпийский состав на Евротуре. Добавьте медальный блеск в виде мотивации и получите несколько прокаченный Кубок Первого канала, отчего-то проводящийся в другом часовом поясе.

→ «Поздравляю Россию с золотом». НХЛ отказалась от Олимпиады-2018

Сборной России уже отдают золото, но не будем обольщаться. Лиллехаммер-1994 как единственная уместная проекция на Пхёнчан-2018 напоминает, что даже отсутствие игроков НХЛ ничего нашей команде не гарантирует. Тогда, напомним, сборная России оступилась в полуфинале на шведах, а в матче за третье место была разгромлена финнами. Да, тогда из страны массово бежали лучшие игроки, а главной звездой той команды был совсем ещё молодой Андрей Николишин. Не сравнить с сегодняшней КХЛ, которая, даже на фоне последней волны хоккейной эмиграции, кишит звёздами если не первого, то второго эшелона. Однако такого превосходства над конкурентами, которое имела сборная Канады на последних турнирах с участием всех сильнейших, от команды Олега Знарка ждать не стоит.
Лиллехаммер-1994 как единственная уместная проекция на Пхёнчан-2018 напоминает, что даже отсутствие игроков НХЛ ничего нашей команде не гарантирует.
Это решение плохое для всех. Плохое для болельщиков со всего мира, которые не увидят лучший хоккей на планете. Олимпиада совмещает в себе составы Кубка мира и накал розыгрыша Кубка Стэнли, обильно приправляя этот микст неповторимым олимпийским духом. Плохое для игроков, которые не смогут исполнить свою мечту. Кому-то недостаёт олимпийского золота для вхождения в Тройной золотой клуб, другим важно нести флаг своей страны на открытии Игр. Плохое для НХЛ, которая добровольно отказывается от рекламы собственной лиги, закрывая себе путь в Азию. Плохое для Беттмэна, ненавидеть которого станут не только фанаты, но и игроки. Для них он – главный шлагбаум на пути к Играм. Плохое это решение даже для сборной России, которая отныне не имеет права на ошибку. Любой результат, кроме золота, станет для Знарка и компании провалом.

И вот тут должен быть выход Александра Овечкина. Всё то время, пока Беттмэн торговался с Фазелем и МОК, угрожая оставить Олимпиаду без энхаэловцев, капитан «Вашингтона» стоял на своём. Раз за разом он повторял: в Пхёнчхан я поеду при любых раскладах, и никто меня не остановит. Не просто молчаливое одобрение, а поддержку ему высказывал владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис. Он, в отличие от Беттмэна и других владельцев, прекрасно понимает, что НХЛ, как и любую другую лигу, делают не маркетологи, телевизионщики или клерки, а игроки. Леонсис осознаёт, как много для «Вашингтона» как клуба и Вашингтона как города сделал Александр Великий. Расплачиваться за это нужно не только зарплатой в $ 10 млн, но и чем-то большим, чем деньги.

→ «Овечкин искренен. Он может поехать на Олимпиаду без разрешения»

В коллективном соглашении нет ни слова о санкциях по отношению к игроку, который в разгар регулярного чемпионата решится отправиться на Олимпиаду. Если есть разрешение владельца – никаких вопросов. Но только к игроку. Клуб, пошедший вразрез с интересами НХЛ, может нарваться на серьёзные проблемы. Полномочия Беттмэна настолько широки, что он вправе запретить «Вашингтону» проводить домашние матчи, оштрафовать, дисквалифицировать или взять удалённое управление клубом. Другими словами, припереть соучастника Овечкина к стенке так, что тот двадцать раз задумается, идти ли у того на поводу. Решение НХЛ не отпускать игроков на Игры-2018 – проверка как для Леонсиса, так и для Овечкина.

Заявление, которое Овечкин обещает сделать во вторник после раскатки «Вашингтона», может стать судьбоносным как в его карьере, так и в истории НХЛ.
Заявление, которое Овечкин обещает сделать во вторник после раскатки «Вашингтона», может стать судьбоносным как в его карьере, так и в истории НХЛ.
Из года в год россиянин не проходит проверку на кубковость, оступаясь с «Кэпиталз» на ранних стадиях плей-офф. С каждым сезоном всё менее отчётливо просматривается образ настоящего вожака, лидера, готового повести команду за собой. Возможно, что в этом сезоне лучший снайпер современности всё исправит на льду и наконец-то привезёт кубок Стэнли в столицу США. Но перед этим у него есть шанс стать вожаком не отдельно взятой команды, а целой армии, против которой ни Беттмэн, ни кто-либо ещё не сможет сказать ни слова. Если Овечкин заявит о решении отправиться в Корею вопреки позиции лиги, на его сторону могут встать другие звёзды, а уж за ними потянутся и простые работяги.

В далёком 1990 году бельгийский футболист Жан-Марк Босман вступил в судебные тяжбы со своим клубом «Льеж», который по истечении контракта не желал отпускать его без компенсации. Спустя пять лет бельгийский суд признал действия клуба незаконными, тем самым провозгласив права Босмана и жителей Евросоюза на свободное перемещение после окончания действия контракта. Тем самым бельгиец вошёл в историю, раз и навсегда изменив трансферную систему в европейском футболе, которая уже много лет существует по «правилу Босмана». Овечкина, в отличие от Босмана, через десятки лет будут вспоминать как машину по забиванию голов, величайшего снайпера своего времени, но у него есть возможность запомниться потомкам и как человек, поднявший восстание против циничной недальновидности современной НХЛ. Стать хоккейным Че Геварой.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Вашингтон Кэпиталз Сборная России — Хоккей Гэри Беттмэн ОИ-2018 НХЛ
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