7 игроков КХЛ, которые могут передумать ехать в НХЛ из-за Олимпиады

Понятно, что Шипачёву в его 30 лет нужно попробовать себя на новом уровне, но с учётом последних событий это может закрыть ему дорогу на Олимпиаду.

В Питере у Ковальчука есть всё, он – царь, бог и капитан команды, но в 34 (а именно столько нападающему исполнится этой весной) вернуться в НХЛ было бы довольно рискованным шагом.

Алексей Береглазов («Металлург» Магнитогорск)

В отличие от Гаврикова, Шалунов сейчас – более весомый кандидат в национальную сборную, а значит и вопрос о необходимости отъезда за океан именно этим летом стоит для него более остро.

Комментируя решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду в Корее, первый вице-президент ФХРвыразил надежду, что теперь многие игроки КХЛ передумают ехать в НХЛ.«Мы абсолютно точно готовы к этому сценарию. Надеемся, что те игроки, которые имеют в следующем сезоне возможность ухать в НХЛ, пересмотрят решение. Я знаю, что многие из них ждали этого решения лиги. Все хотят выступить на Олимпиаде, такая возможность даётся раз или несколько раз в жизни. Это уникальная возможность. Надеемся, что ребята сыграют на родине и не уедут», — сказал Ротенберг.Мы выбрали семь игроков, которые могли бы уехать предстоящим летом в НХЛ, но теперь могут поменять своё решение.Разговоры о том, что один из самых ярких и умных игроков КХЛ может уехать в НХЛ, начались ещё прошлым летом. Кубок мира был отличной возможностью для Вадима явить «товар лицом». Нельзя сказать, что это у него получилось плохо, но в той команде балом правили другие люди. Сезон в КХЛ Вадим провёл на великолепном уровне, и слухи об отъезде форварда за океан зазвучали с новой силой. Некоторое время назад прошла информация о том, что Шипачёвым и Дадоновым интересуется «Лас-Вегас», а те, в свою очередь, выставили солидные финансовые запросы для нового клуба из Невады. Понятно, что Вадиму в его 30 лет нужно попробовать себя на новом уровне, но с учётом последних событий это может закрыть ему дорогу на Олимпиаду.В отличие от своего партнёра по звену, Евгений себя на этом новом уровне уже пробовал. Постоянного места в основе «Флориды» несколько лет назад ему обрести не удалось, но Дадонов тех времён и Дадонов нынешний – игроки разных уровней и статусов. Прошедший сезон для челябинца стал самым результативным в карьере, его тройка с Шипачёвым и Гусевым утвердила себя в числе лучших в лиге (поспорить с ней может разве что тройка Коваржа). Возвращение Евгения в лучшую лигу мира вполне может получиться хорошим, если даже не триумфальным, но состоится ли оно?Так же, как и у его партнёров, у Ильи в этом году заканчивается контракт с «армейским» клубом. В Питере у Ковальчука есть всё, он – царь, бог и капитан команды, но в 34 (а именно столько нападающему исполнится этой весной) вернуться в НХЛ было бы довольно рискованным шагом. Загвоздка в том, что для этого Илье придётся дождаться разрешения от всех клубов лиги, так как в 2012 году, переходя в СКА, он подписал документы о завершении карьеры в НХЛ. У Ковальчука нет золота ОИ, а решение НХЛ может подтолкнуть его к тому, чтобы подписать новый контракт в КХЛ.Прошлое лето молодой защитник магнитогорской команды провёл в тренировочном лагере «Аризоны». Ещё тогда он не скрывал своего желания поиграть в НХЛ, а теперь, когда его однолетний контракт подходит к концу, удержать его будет ещё сложнее. Что показательно, Береглазов сумел закрепиться в составе сборной, проведя на данный момент все матчи на этапах Евротура. Возможно, на решение Алексея сможет повлиять его возможный вызов на чемпионат мира. Тренерский штаб может показать, что рассчитывает на молодого защитника, и, кто знает, может быть, это заставит его задержаться в КХЛ.В этом году Ткачёв стал одним из лидеров в «Ак Барсе», а ближе к середине сезона в прессу начала просачиваться информация об интересе к нему со стороны клубов НХЛ. К чести Владимира, он сам этого особо не скрывал, а сам рассказал, что интерес к нему действительно есть, но клубов, разумеется, не назвал. Окончательно определиться со своим решением молодой форвард обещал после того, как станет понятно, поедет ли он на чемпионат мира.В отличие от остальных игроков из нашего списка, у Гаврикова уже есть на руках официальное предложение от «Коламбуса». Об этом не так давно сообщил агент игрока Дэн Милстейн. Решение будет принято игроком уже совсем скоро, после окончания сезона КХЛ. За последние два года Владислав совершил качественный скачок вперёд. В Ярославле он сейчас один из ведущих защитников, но ему нужно дальше прогрессировать. Откровенно говоря, вряд ли на данный момент на Владислава делается расчёт при выборе состава на Игры-2018, так что в НХЛ ему можно ехать, не особо задумываясь об Олимпиаде.Почти наверняка Максим не останется на следующий сезон в новосибирском клубе, и сейчас перед ним открыты две дороги. Одна – в задрафтовавший его несколько лет назад «Чикаго». А вторая – в ЦСКА, который, по слухам, проявляет наибольший интерес среди всех клубов КХЛ к услугам форварда. В отличие от Гаврикова, Шалунов сейчас – более весомый кандидат в национальную сборную, а значит и вопрос о необходимости отъезда за океан именно этим летом стоит для него более остро.