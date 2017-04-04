Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017 Чемпионат России-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Игроки КХЛ, которые могут не уехать в НХЛ из-за Олимпиады 2018
Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru
Текст: Владислав Уткин

7 игроков КХЛ, которые могут передумать ехать в НХЛ из-за Олимпиады

Руководство НХЛ не отпустит своих игроков на ОИ-2018, и этих ребят такой поворот событий может заставить остаться в КХЛ.
4 апреля 2017, вторник. 12:00. Хоккей
Комментируя решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду в Корее, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг выразил надежду, что теперь многие игроки КХЛ передумают ехать в НХЛ.

«Мы абсолютно точно готовы к этому сценарию. Надеемся, что те игроки, которые имеют в следующем сезоне возможность ухать в НХЛ, пересмотрят решение. Я знаю, что многие из них ждали этого решения лиги. Все хотят выступить на Олимпиаде, такая возможность даётся раз или несколько раз в жизни. Это уникальная возможность. Надеемся, что ребята сыграют на родине и не уедут», — сказал Ротенберг.

Мы выбрали семь игроков, которые могли бы уехать предстоящим летом в НХЛ, но теперь могут поменять своё решение.

Вадим Шипачёв (СКА)


Разговоры о том, что один из самых ярких и умных игроков КХЛ может уехать в НХЛ, начались ещё прошлым летом. Кубок мира был отличной возможностью для Вадима явить «товар лицом». Нельзя сказать, что это у него получилось плохо, но в той команде балом правили другие люди. Сезон в КХЛ Вадим провёл на великолепном уровне, и слухи об отъезде форварда за океан зазвучали с новой силой. Некоторое время назад прошла информация о том, что Шипачёвым и Дадоновым интересуется «Лас-Вегас», а те, в свою очередь, выставили солидные финансовые запросы для нового клуба из Невады. Понятно, что Вадиму в его 30 лет нужно попробовать себя на новом уровне, но с учётом последних событий это может закрыть ему дорогу на Олимпиаду.
Понятно, что Шипачёву в его 30 лет нужно попробовать себя на новом уровне, но с учётом последних событий это может закрыть ему дорогу на Олимпиаду.
→ Шипачёв хочет зарплату уровня Радулова? Запросы звёзд СКА в НХЛ

Евгений Дадонов (СКА)


В отличие от своего партнёра по звену, Евгений себя на этом новом уровне уже пробовал. Постоянного места в основе «Флориды» несколько лет назад ему обрести не удалось, но Дадонов тех времён и Дадонов нынешний – игроки разных уровней и статусов. Прошедший сезон для челябинца стал самым результативным в карьере, его тройка с Шипачёвым и Гусевым утвердила себя в числе лучших в лиге (поспорить с ней может разве что тройка Коваржа). Возвращение Евгения в лучшую лигу мира вполне может получиться хорошим, если даже не триумфальным, но состоится ли оно?

Илья Ковальчук (СКА)


Так же, как и у его партнёров, у Ильи в этом году заканчивается контракт с «армейским» клубом. В Питере у Ковальчука есть всё, он – царь, бог и капитан команды, но в 34 (а именно столько нападающему исполнится этой весной) вернуться в НХЛ было бы довольно рискованным шагом. Загвоздка в том, что для этого Илье придётся дождаться разрешения от всех клубов лиги, так как в 2012 году, переходя в СКА, он подписал документы о завершении карьеры в НХЛ. У Ковальчука нет золота ОИ, а решение НХЛ может подтолкнуть его к тому, чтобы подписать новый контракт в КХЛ.
В Питере у Ковальчука есть всё, он – царь, бог и капитан команды, но в 34 (а именно столько нападающему исполнится этой весной) вернуться в НХЛ было бы довольно рискованным шагом.

Алексей Береглазов («Металлург» Магнитогорск)


Прошлое лето молодой защитник магнитогорской команды провёл в тренировочном лагере «Аризоны». Ещё тогда он не скрывал своего желания поиграть в НХЛ, а теперь, когда его однолетний контракт подходит к концу, удержать его будет ещё сложнее. Что показательно, Береглазов сумел закрепиться в составе сборной, проведя на данный момент все матчи на этапах Евротура. Возможно, на решение Алексея сможет повлиять его возможный вызов на чемпионат мира. Тренерский штаб может показать, что рассчитывает на молодого защитника, и, кто знает, может быть, это заставит его задержаться в КХЛ.

Владимир Ткачёв («Ак Барс»)


В этом году Ткачёв стал одним из лидеров в «Ак Барсе», а ближе к середине сезона в прессу начала просачиваться информация об интересе к нему со стороны клубов НХЛ. К чести Владимира, он сам этого особо не скрывал, а сам рассказал, что интерес к нему действительно есть, но клубов, разумеется, не назвал. Окончательно определиться со своим решением молодой форвард обещал после того, как станет понятно, поедет ли он на чемпионат мира.

Владислав Гавриков («Локомотив»)


В отличие от остальных игроков из нашего списка, у Гаврикова уже есть на руках официальное предложение от «Коламбуса». Об этом не так давно сообщил агент игрока Дэн Милстейн. Решение будет принято игроком уже совсем скоро, после окончания сезона КХЛ. За последние два года Владислав совершил качественный скачок вперёд. В Ярославле он сейчас один из ведущих защитников, но ему нужно дальше прогрессировать. Откровенно говоря, вряд ли на данный момент на Владислава делается расчёт при выборе состава на Игры-2018, так что в НХЛ ему можно ехать, не особо задумываясь об Олимпиаде.

Максим Шалунов («Сибирь»)


Почти наверняка Максим не останется на следующий сезон в новосибирском клубе, и сейчас перед ним открыты две дороги. Одна – в задрафтовавший его несколько лет назад «Чикаго». А вторая – в ЦСКА, который, по слухам, проявляет наибольший интерес среди всех клубов КХЛ к услугам форварда. В отличие от Гаврикова, Шалунов сейчас – более весомый кандидат в национальную сборную, а значит и вопрос о необходимости отъезда за океан именно этим летом стоит для него более остро.
В отличие от Гаврикова, Шалунов сейчас – более весомый кандидат в национальную сборную, а значит и вопрос о необходимости отъезда за океан именно этим летом стоит для него более остро.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Вадим Шипачёв Владимир Ткачёв Владислав Гавриков Евгений Дадонов Илья Ковальчук Максим Шалунов
Новости. Хоккей
4 апреля 2017, вторник
17:30 Молодёжная сборная России обыграла Чехию на Турнире пяти наций
17:21 Генменеджер сборной Финляндии: значимость Евротура накануне Олимпиады возрастёт
17:02 Якимов остаётся в «Нефтехимике»
17:00 Бадюков: на Олимпиаду из НХЛ могут приехать менее востребованные в клубах игроки
16:56 Зеттерберг: владельцы клубов, наверное, что-то хотят от нас
16:35 Уолш: Беттмэн и владельцы клубов взяли Олимпиаду и игроков в заложники
16:30 Юрий Николаев: приложу максимум усилий, чтобы вернуть россиян из НХЛ
16:25 Агент: Григоренко хотел вернуться ещё год назад, сложное семейное положение
16:15 Малахов: хозяев клубов НХЛ можно понять, азиатский рынок развивают по-другому
16:11 Роу покинет пост главного тренера «Флориды», но продолжит работать в клубе
15:51 Генсек ИИХФ: хоккеисты хотят играть на Олимпиаде, профсоюз НХЛ не реагировал
15:30 Агент: многие игроки из Канады и США приедут в КХЛ, чтобы сыграть на ОИ-2018
15:24 Майоров: удивлюсь, если «Вашингтон» отпустит Овечкина на ОИ
14:54 NBC: ОИ — главное событие, независимо от того, играют профессионалы или любители
14:27 Отец Варламова: Семён отрицательно отнёсся к решению НХЛ, как и все игроки
14:04 «Автомобилист» и «Авто» проведут два товарищеских матча со сборной Казахстана
13:53 Молодёжной сборной разрешили минуту молчания и траурные повязки в игре с чехами
13:30 Кожевников: никто из россиян в этом году в НХЛ не уедет
13:11 Знарок: сборная России не откажется от энхаэловцев на ЧМ-2017
13:09 15 апреля «Спартак» проведёт «Красно-белый турнир» в NHL17
13:00 Пашков: без игроков НХЛ сборная России — не фаворит Олимпийских игр
12:50 СКА направит средства от продажи билетов семьям пострадавших от взрыва в метро
12:29 Морозов: «Куньлунь» до 30 апреля должен подать МХЛ все финансовые гарантии
12:09 Агент: Шалунов, Шумаков, Бурдасов останутся в КХЛ из-за решения НХЛ по ОИ
12:00 Михайлов: будет глупостью отказаться от игроков из НХЛ на чемпионате мира-2017
11:48 Агент: наплевать на контракты ради ОИ никто из российских игроков НХЛ не сможет
11:47 Фазель: отказ от ОИ-2018 ставит в опасность проведение Кубка мира в 2020 году
11:43 Линдрос: это плохое решение НХЛ
11:31 Шалаев: решение НХЛ – антихоккейное, а Калинина мы всегда ждём в Омске
11:29 П. Буре: чемпионат мира теперь будет интереснее Олимпийских игр
11:22 Фазель: не ожидал, что НХЛ может отказаться от Олимпиады, это плохо для спорта
11:20 Третьяк: ФХР уважает любое решение, которое приняла НХЛ по ОИ
10:52 Бэбкок разочарован запретом игрокам НХЛ участвовать в ОИ-2018
10:52 Пронгер: понимаю грусть хоккеистов, но после Игр начались бы жалобы на усталость
10:43 Свечников: победный буллит в матче с «Оттавой» — невероятный момент
10:42 МОК: хоккейный турнир ОИ-2018 и без игроков НХЛ будет увлекательным
10:41 Свечников стал 40-м российским хоккеистом, сыгравшим в этом сезоне в НХЛ
10:26 ЦСКА постарается вернуть из НХЛ Любимова, Зайцева, Марченко, Григоренко
10:25 Бэбкок: для новичка делать то, что делает Зайцев, это просто фантастика
10:23 Есмантович: если КХЛ вторая лига в мире, то Россия должна выиграть Олимпиаду
10:07 Эрик Карлссон: решение НХЛ отказаться от Олимпиады – это просто дерьмо
10:00 Брызгалов: без игроков НХЛ уровень Олимпиады будет низок, это даже не ЧМ
09:50 Малкин: хочется надеяться, что ещё может что-то поменяться в отношении ОИ-2018
09:35 Праст: решением по ОИ Беттмэн ещё больше убивает хоккей
09:30 «Монреаль» выиграл 5-й матч кряду и стал победителем Атлантического дивизиона
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вы относитесь к решению НХЛ отказаться от участия в Олимпиаде 2018 года?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+