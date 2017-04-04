Дерьмо или бизнес? Эксперты из Америки — о решении НХЛ не ехать на ОИ-2018

«Все стояли и смотрели друг на друга, пока время не вышло»
Один из самых известных и авторитетных заокеанских авторов инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман откровенно сожалеет об отказе НХЛ от участия в Играх. По своим эмоциям позиция Фридмана скорее ближе к российской или европейской, чем к деловой североамериканской.
«Должен вам признаться: никогда не думал, что они это сделают. Мне казалось, что в последнюю секунду всё равно кто-то вмешается. Или комиссар лиги Гэри Беттмэн, зажав нос, скажет: «Вы же знаете, как я это ненавижу, но мы едем на Олимпиаду». Позвольте недвусмысленно сказать: это очень плохо, плохо для хоккея. Возможно, Пхёнчхан и Южная Корея – это не такой привлекательный рынок, как Китай, но это же не Соломоновы острова. В Корее много больших компаний, влиятельных спонсоров, которые могли бы быть заинтересованы.
Олимпиада – это фантастическая витрина, это вершина спорта. Игры любят и болельщики, и хоккеисты, мне самому нравилось работать на Олимпиаде, и хоккей ничуть не выиграет от того, что пропустит такое событие. Увы, никто не был готов пойти на компромисс. В 2006 году мы делали интервью с владельцем «Филадельфии» Эдом Снайдером, который сказал, что не видит ценности в Олимпиадах, которые проходят в других странах, так как большая разница во времени снижает ценность турнира для телевидения. В 2014-м сработал «фактор России», правительство хотело, чтобы игроки НХЛ приехали в Сочи. Вероятно, мы никогда не узнаем, как именно там всё было сделано, но НХЛ и профсоюз игроков получили оплаченный проезд игроков и страхование на сумму около $ 14 млн. Один из владельцев сказал мне, что его чувства по отношению к Олимпиаде изменились, когда Джон Таварес получил травму и выбыл до конца сезона. Генменеджер «Айлендерс» Гарт Сноу тогда был в ярости, но затем попросил убрать свои комментарии. Без сомнения, он тогда сказал, что думал сам и думали другие.
По данным источников, ещё недавно была сделана попытка договориться с НХЛ, отдав некоторую часть телевизионных прав и спонсорского пакета, но всё это рухнуло. Лига также пыталась договориться с игроками, попросив хоккеистов продлить на три года действующее коллективное соглашение, но игроки сказали, что не должны от чего-то отказываться взамен на участие в Олимпиаде. Так все мы и стояли. МОК не готов был идти на жертвы, НХЛ чувствовала, что у неё нет выгоды, игроки думали, что это не их проблема. Все стояли и смотрели друг на друга, пока НХЛ не решила, что время вышло.
В 2014-м сработал «фактор России», правительство хотело, чтобы игроки НХЛ приехали в Сочи.Истинная правда в том, что в этом мире правит интерес. В НХЛ владельцы берут на себя все риски, МОК тоже не является симпатичной организацией. Проблемы, возникавшие в переговорах за последние 25 лет, говорят о том, что их тоже не столь сильно волнует игра. Никто не сделает ничего, если нет выгоды, эта философия всё убила. Теперь у нас есть два больших вопроса, первый из которых заключается в том, что делать с отдельными игроками, если они предпримут попытки поехать на Олимпиаду. Уже известно, что владелец «Оттавы» Мельник против того, чтобы туда ехал Эрик Карлссон, а хозяин «Вашингтона» Леонсис не будет стоять на пути своих игроков. Второй вопрос – как нынешний отказ НХЛ повлияет на перспективу участия в Олимпиаде-2022 в Китае? Китайское правительство делает серьёзные инвестиции в хоккейную инфраструктуру. Увы, спасти хоккей на Олимпиаде-2018 в Южной Корее не удалось, для этого уже слишком поздно», — пишет Фридман.
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«Решение НХЛ – это дерьмо»
Обозреватель ESPN Скотт Бёрнсайд в своих оценках занял более нейтральную позицию, но привёл критические отзывы известных хоккеистов.
«Лига искала компромиссные варианты решения, ждала предложений от Международного олимпийского комитета, а также профсоюза, чтобы задобрить владельцев команд. Они были очень недовольны тем, что на четыре недели лига должна была «выключиться» ради того, чтобы хоккеисты могли принять участие в Олимпиаде. Примечательно, что ассоциация хоккеистов назвала решение НХЛ близоруким, а отдельные хоккеисты также очень негативно оценили вердикт Гэри Беттмэна. «Неутешительные новости. Огромная возможность того, чтобы сыграть в хоккей на огромном мировом рынке, потеряна. Для всех игроков это является разочарованием, потому что они будут лишены части этих особых олимпийских приключений», — написал в своём «твиттере» вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист.
А защитник «Оттавы» Эрик Карлссон и вовсе назвал решение НХЛ дерьмом. «Лично я его понять не могу. Это очень печально и для хоккея, и для спорта. Тот, кто принимал решение об отказе от Олимпиады, вероятно, не имел ни малейшего понятия, что же именно он делает», — сказал Карлссон.
Отказ лиги от Олимпиады в Корее последовал менее чем через неделю после того, как чиновники НХЛ вернулись из Китая. В том числе и сам Беттмэн посетил Пекин. Конечно, могут возникнуть трудности с отдельными игроками, в частности с Овечкиным, которого поддержал владелец «Вашингтона» Тед Леонсис. Согласно источнику, НХЛ попросила команды ничего публично не комментировать по отдельным игрокам. Очевидно, каждый такой случай будет рассматриваться особо», — отмечает Бёрнсайд.
«Кто же теперь будет играть за Канаду»?
«Ссылаясь на недовольство владельцев клубов, НХЛ отказалась от Олимпиады, лишив Игры лучших хоккеистов в своём виде спорта. Примерно год Беттмэн намекал на потенциальное отсутствие энхаэловцев в Пхёнчхане, ведь ещё перед первым матчем прошлогоднего финала Кубка Стэнли он заявил следующее: «Наши клубы не заинтересованы в том, чтобы из своего кармана оплачивать привилегию участия в Олимпиаде». Кроме этого, осенью состоялся Кубок мира, который закончился за две недели до старта регулярного чемпионата и создал в НХЛ сжатое расписание, сравнимое с олимпийским годом. Игроки и тренеры жаловались, что такой ускоренный календарь создаёт трудности и приводит к дополнительной усталости. Единственной из четырёх североамериканских лиг, которая посылает своих игроков на Олимпиаду, остаётся НБА, но там Игры проводятся в межсезонье. В своём заявлении НХЛ заявила, что была открыта к предложениям от МОК и ИИХФ, а также профсоюза, которые могли сделать участие в Олимпиаде более привлекательным для владельцев клубов», — пишет обозреватель New York Times Бен Шпигель.
Согласно источнику, НХЛ попросила команды ничего публично не комментировать по отдельным игрокам. Очевидно, каждый такой случай будет рассматриваться особо.«Конечно, вопросы остаются. Главный из них заключается в том, что делать с игроками, которые намерены любой ценой воплотить мечту об Олимпиаде в реальность. Александр Овечкин уже заявлял, что поедет в Пхёнчхан независимо от того, какое решение примет лига. Последствия таких действий пока неизвестны. Кто же будет надевать свитер сборной Канады в отсутствие Кросби, Макдэвида и Прайса? Канадский «план Б» может включать в себя таких хоккеистов, как Мэтт Эллисон, Джордан Суббэн и Брэндан Лайпсик, которые играют в европейских лигах и АХЛ», — задаётся вопросом Алексис Эллисон из CBC Sports.
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«Где международная стратегия хоккея с продуманным олимпийским участием?»
«Болельщики, которые хотели увидеть лучших хоккеистов в мире на самой значимой международной сцене, будут резко критиковать Беттмэна, и это понятно. В ответ можно привести пример Джона Тавареса, хорошего парня, который получил травму в Сочи, и это стало последней каплей для владельцев клубов. Эти парни хотят видеть только знаки доллара, а когда МОК говорит, что не поделится кусочком пирога, упаковывают чемоданы и едут домой. Так что если и искать виноватого, то надо смотреть гораздо выше, чем Беттмэн. Жаль, что НХЛ не видит нескольких вещей. Ещё до 2010 года я познакомился с женщиной по имени Ким Джанелл, она в одиночку воспитывала четырёх детей. Они болели за «Вашингтон» и имели годовые абонементы на матчи «Кэпиталз», но Джанелл до 2006 года никогда не видела хоккея. Когда же она случайно включила трансляцию из Турина, то не могла оторвать глаз от Овечкина, который играл за сборную России. И лишь потом узнала, что Алекс играет за «столичных», и после этого купила абонементы. Другая сторона тоже хороша: где находится офис НХЛ в Европе, где хорошо продуманная международная стратегия, которая подразумевает олимпийское участие?
Лига наверняка выступит с заявлением, что клуб, который отпустит игрока на Олимпиаду, получил штраф на несколько миллионов долларов.Нынешний отказ может быть переговорной уловкой НХЛ, чтобы выторговать более выгодные условия в будущем. Если это так, то лига может давать семинары о том, как выигрывать переговоры на грани войны – на этом можно будет заработать миллионы. Если же идея об Олимпиаде действительно мертва, то она заслуживает каждую каплю негатива, который мы сейчас наблюдаем. Хоккей – лучшая игра в мире, а НХЛ – худшая лига в мире», — отмечает обозреватель The Hockey News Кен Кэмпбелл.
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«Что сделают Овечкину?»
«Несколько недель назад я разговаривал с голкипером Шоном Бурком, который играл на Олимпиаде за Канаду ещё в так называемую любительскую эпоху – до 1998 года. Его мысль была проста: даже учитывая тот факт, что он дважды выступал на Играх, память об этом почти не сохранилась. Возможно, олимпийскому формату нужен свежий взгляд, который поможет обновить конкуренцию: стоит посмотреть на европейский футбол, который представлен на Олимпиаде турниром U23. Что касается Овечкина, то сделать заявление о своей поездке на Олимпиаду гораздо легче, чем по-настоящему нарушить контракт и сесть в самолёт. Если несколько хоккеистов рискнут на такую приверженность олимпийскому движению, то они пойдут на большой риск. Одну вещь можно сказать определённо: НХЛ хорошо изучила все последствия своего отказа. Самый большой олимпийский «аппетит» должен был быть у канадских болельщиков, потому что они могли увидеть Кросби и Макдэвида в одной захватывающей команде. Но как только в марте 2018 года Олимпиада бы завершилась, все снова бы переключились на регулярный чемпионат НХЛ», — отметил журналист The Globe and Mail Эрик Духачек.
«Лига считает, что платит хоккеистам за то, чтобы они играли именно в НХЛ. Так что в офисе НХЛ думают, что ни один хоккеист из их лиги в Пхёнчхане-2018 не сыграет. Тем не менее у таких владельцев, как Тед Леонсис, будет много работы. Есть два варианта действий: либо отдать решение по Овечкину и прочим на откуп командам, либо же законодательно оформить запрет, что будет иметь серьёзные последствия для хоккеистов.
Вот что мне сказал один хоккейный агент. «Наверное, НХЛ собирается ввести какие-то репрессивные меры. Это будет большой беспорядок. Лига наверняка выступит с заявлением, что клуб, который отпустит игрока на Олимпиаду, получил штраф на несколько миллионов долларов. Вы видите, что происходит вокруг Овечкина, ситуация превращается в хаос». Ни один из владельцев не хочет в одиночку опускать олимпийский шлагбаум перед своими звёздами. Дисквалификация Овечкина или Бекстрёма на оставшуюся часть олимпийского сезона – это лишь теория, карательные меры пока не установлены. Теперь вопрос ещё и в том, насколько высоки шансы Овечкина выиграть золото Олимпиады на таком уменьшенном хоккейном турнире? И достаточно ли этого, чтобы поставить под угрозу интересы «Кэпиталз»?», — спрашивает блогер Yahoo Sports Грег Вышински.
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