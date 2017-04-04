На Олимпиаду – без игроков НХЛ. Кто из КХЛ может сыграть за Россию в Корее?

Вратари:
Илья Сорокин, Игорь Шестёркин, Василий Кошечкин.
Нет никакого секрета в том, что в сборной давно обкатывают двух молодых голкиперов – Илью Сорокина и Игоря Шестёркина. На обоих рассчитывают, и оба постоянно находятся в обойме у Олега Знарка. К 2018 году Сорокин и Шестёркин ещё больше окрепнут, возмужают и наберутся опыта и вполне могут отправиться в Пхёнчхан. Третьим номером мог бы стать Илья Самсонов, однако отправлять на столь ответственный турнир трёх молодых голкиперов – большой риск. Поэтому мы решили добавить в компанию к двум вундеркиндам Василия Кошечкина из «Магнитки».
К 2018 году Сорокин и Шестёркин ещё больше окрепнут, возмужают и наберутся опыта и вполне могут отправиться в Пхёнчхан.Первое звено:
Вячеслав Войнов – Богдан Киселевич, Илья Ковальчук – Павел Дацюк – Сергей Плотников.
Центром первого звена (если решение НХЛ не будет пересмотрено) наверняка станет Павел Дацюк. Если, конечно, травмы обойдут Павла стороной. Не вызывает сомнения и тот факт, что на Олимпиаду полетит Илья Ковальчук. Все его проблемы и конфликтные ситуации, случавшиеся ранее, остались в прошлом. Олег Знарок доверяет и рассчитывает на Сергея Плотникова. Сейчас из-за его травмы в тройке с Ковальчуком и Дацюком играет Кетов, но вряд ли мы увидим Евгения на ОИ-2018, а вот шансы Плотникова видятся гораздо более реальными. Сильнейшие защитники СКА и ЦСКА – Вячеслав Войнов и Богдан Киселевич – прекрасно закроют большинство.
Шансы Плотникова видятся гораздо более реальными. Сильнейшие защитники СКА и ЦСКА – Вячеслав Войнов и Богдан Киселевич – прекрасно закроют большинство.Второе звено:
Антон Белов – Владислав Гавриков, Никита Гусев – Вадим Шипачёв – Евгений Дадонов.
Хорошо проявил себя в Кубке Гагарина Владислав Гавриков. Поговаривают, что на него положили глаз в СКА. Сильно выглядит и нынешний «армейский» защитник Антон Белов. Решение лиги может серьёзно повлиять на дальнейшую карьеру Вадима Шипачёва и Евгения Дадонова, чьи контракты со СКА закончатся 30 апреля 2017 года. У Никиты Гусева в любом случае есть ещё год контракта. Ну а в дееспособности и полезности этой тройки давно никто не сомневается. Она нужна сборной России. Так что этому звену почти наверняка гарантировано место в олимпийской команде. Особенно оно будет полезно при розыгрыше лишнего. Доставить головной боли соперникам эти ребята умеют как никто.
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Третье звено:
Виктор Антипин – Алексей Береглазов, Сергей Мозякин – Владимир Ткачёв – Данис Зарипов.
Третью пару защиты могут составить хоккеисты «Магнитки» Виктор Антипин и Алексей Береглазов. Да, в клубе Антипин играет с Бирюковым, а Береглазов – с Ли, однако вряд ли это станет большой преградой. Наконец-то появится реальный шанс сыграть на Олимпиаде у Сергея Мозякина. То, как он и Данис Зарипов проводят нынешний плей-офф, не может не вызывать восхищение. Поэтому создать опытное звено с ветеранами по краям и техничным Владимиром Ткачёвым в центре было бы логичным решением. Но окончательный выбор, разумеется, за тренерским штабом национальной команды. Кандидатур достаточно.
Наконец-то появится реальный шанс сыграть на Олимпиаде у Сергея Мозякина. То, как он и Данис Зарипов проводят нынешний плей-офф, не может не вызывать восхищение.
Четвёртое звено:
Андрей Миронов, Валерий Ничушкин – Максим Шалунов – Иван Телегин, Кирилл Капризов.
Четвёртое звено наверняка будет выполнять функции сдерживающего. Знарок регулярно вызывает в сборную Ивана Телегина и даже хотел его видеть в СКА, но ЦСКА повторил условия питерских «армейцев». Телегин полезен в меньшинстве и при жёсткой игре на пятаке. У Валерия Ничушкина есть опыт сочинской Олимпиады, а Максим Шалунов являлся лидером и заводилой «Сибири». Кстати, он был одним из тех, кто в следующем сезоне планировал перебраться за океан. Но теперь, по словам агента, планы, скорее всего, изменятся. Седьмым защитником может стать Андрей Миронов, на Кубке Карьяла выполнявший функции капитана. Не оставили мы без внимания и форварда Кирилла Капризова. Он станет джокером и палочкой-выручалочкой.