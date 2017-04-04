Вырваться из клетки. Кто из игроков НХЛ может сбежать на ОИ?

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Александр Овечкин («Вашингтон»)
Практически весь сезон капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявлял, что при любых обстоятельстах отправится на Олимпиаду. В этом его поддержал владелец клуба Тед Леонсиса.
«Я не знаю всей внутренней политики, я следую своим чувствам. Не могу себе представить, что хоккеисты способны сказать, будто они не хотят ехать на Олимпиаду. НХЛ – это лига игроков. Если Алекс Овечкин, Брэйден Холтби и Никлас Бекстрём подойдут ко мне и скажут: «Мы хотим ехать на Олимпиаду», как я могу сказать нет?! Я могу за это получить штраф или какое-то другое наказание, но я чувствую, что мы с Александром, Никласом и Брэйденом – друзья и партнёры», — сказал Леонсис ещё в феврале.
Такая позиция «Вашингтона» чревата серьёзным конфликтом. Понятно, что если Овечкин всё же получит клубное разрешение на поездку в Южную Корею, то этой проторенной дорожкой попробуют последовать и другие российские игроки, которые на хорошем счету в своих клубах – Евгений Малкин в «Питтсбурге», Владимир Тарасенко в «Сент-Луисе», Сергей Бобровский в «Коламбусе», Никита Кучеров в «Тампе». Только вот не менее очевидно, что на пути этом их ждёт испытание посильнее трёхглавого дракона — позиция НХЛ, которая пришла к такому решению совсем не длятого, чтобы давать кому-то послабления.
Что касается «Вашингтона», то Леонсис говорит не только об Овечкине, но и об американском голкипере Холтби, и шведском центрфорварде Никласе Бекстрёме, которому на Олимпиаде в Сочи не дали сыграть в финале из-за подозрения в употреблении допинга. И ведь цепная реакция может пойти по всей лиге.
Если Овечкин всё же получит клубное разрешение на поездку в Южную Корею, то этой проторенной дорожкой попробуют последовать и другие российские игроки, которые на хорошем счету в своих клубах.
Якуб Ворачек («Филадельфия»)
Одним из самых ярых сторонников поездки на Олимпиаду стал форвард «Филадельфии» чех Якуб Ворачек.
«Это глупо и абсурдно. Олимпиада проходит раз в четыре года. Я читал слова Билла Дэйли о том, что мы не поедем туда. Никто не хочет, чтобы он ехал. А игроки хотят ехать. Почему он говорит, что не едет? Он же не член профсоюза игроков. Никому ты там не нужен. Они хотят видеть игроков. Это Олимпиада. Это не только вопрос бизнеса. Ты хочешь быть частью Игр, и, поверьте мне, хоккеисты хотят туда поехать. А те, кто не попадёт в сборные, получат неделю отдыха, смогут перезагрузиться. Если у тебя есть синяки и болячки, будет время их подлечить. Я гарантирую, игроки хотят на Олимпиаду. Я на вас посмотрю, как вы будете останавливать Овечкина, других русских игроков. Скажите-ка им, что им нельзя ехать», — сказал Ворачек.
Ворачек: Я на вас посмотрю, как вы будете останавливать Овечкина, других русских игроков. Скажите-ка им, что им нельзя ехать.
Эрик Карлссон («Оттава»)
Участие в Олимпиаде активно поддерживает и шведский защитник «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон.
«Я считаю, НХЛ должна отпустить своих игроков на Олимпиаду. Для хоккейного сообщества за пределами Северной Америки одна из важнейших вещей — иметь возможность наблюдать, как лучшие игроки мира соревнуются на одном турнире. Мы в Швеции не могли смотреть матчи НХЛ, Олимпиада — единственный турнир, когда мы садились у телевизоров и смотрели, как лучшие хоккеисты мира играют вместе.
НХЛ легко может расширить свой рынок, просто послав своих хоккеистов на Игры, а мы хотим туда поехать. Я ещё не встречал человека, который бы участвовал в Олимпиаде или готовился к ней и который не хотел бы туда ехать. В этом вопросе все единодушны. Я не вижу причин, которые бы нам мешали. Я уже был на одной Олимпиаде и надеюсь, у меня будет возможность поехать на каждые Игры до тех пор, пока я не закончу карьеру», — рассказал Карлссон.
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Многие игроки НХЛ уже высказали своё сожаление о случившемся, но никто в открытую не заявлял о намерении любой ценой поехать на Олимпиаду. Приводим некоторые высказывания игроков, опубликованные ESPN за несколько дней до объявления окончательного решения лиги.
Стивен Стэмкос («Тампа»)
«Я могу говорить только за себя, мой ответ может быть немного другим. У меня не было шанса принять участие в прошлой Олимпиаде из-за травмы, поэтому я очень хочу поехать на ближайшую. Общался со многими игроками и ещё не слышал, чтобы кто-то сказал, что не хочет поехать на Олимпиаду. С самого первого дня игроки сказали, что хотят участвовать в ней, и не изменили своё мнение на этот счёт. Никогда не знаешь, как много шансов у тебя будет, чтобы представлять страну на таком уровне, как Олимпийские игры».
Данкат Кит («Чикаго»)
«Когда одна игра решает всё, ты играешь за сборную Канады против команды США, ничего лучше быть просто не может. Как человек, который любит соперничество, я хочу быть частью этих Игр. И я хочу представлять мою страну вновь и вновь, привозить золотые медали. В противном случае что тогда, на самом деле?»
Кит: Я хочу представлять мою страну вновь и вновь, привозить золотые медали. В противном случае что тогда, на самом деле?
Филип Форсберг («Нэшвилл»)
«Не вижу причины, почему мы не поедем, притом что каждый хочет туда поехать. Конечно, это приведёт к перерыву в сезоне. Но в текущем году у нас же были недели, когда одна из команд не играла. У меня не было шанса сыграть на Олимпиаде, я рос на этом турнире, который смотрел не только из-за одного хоккея. Я не думаю, что отказ от поездки будет хорошим решением».
Микко Койву («Миннесота»)
«Я понимаю, что это приведёт к остановке чемпионата. Но для болельщиков в Финляндии это спорт номер один, они специально поедут в Южную Корею, чтобы посмотреть на лучших. Это особенное событие, и поехать на Олимпиаду будет правильным решением».