Овечкин: блефует НХЛ или нет, но Россия – моя страна, и я еду на Олимпиаду

Овечкин: Не исключаю, что решение НХЛ — это блеф. Ещё ничего не ясно. Календаря следующего сезона ведь ещё нет.

«Я не изменил своего мнения. Россия – моя страна»

Леонсис: Наверное, я уже тысячу раз говорил, что отпущу Овечкина. Как я могу его остановить? Запереть его в своей комнате? Если он уедет, то он уедет.

3 апреля Национальная хоккейная лига официально объявила о том, что её игроки не примут участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. Задолго до этого решения и во время переговоров всех заинтересованных сторон капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз»неоднократно заявлял, что поедет на Олимпиаду в любом случае.«Я поеду на Олимпийские игры, чтобы сыграть за свою страну. Если кто-то скажет мне, что я не могу туда поехать, – до встречи. Я не знаю, что может изменить моё решение. Как я уже сказал, я собираюсь сыграть в Корее», — сказал Овечкин во время Кубка мира, прошедшего в сентябре 2016 года в Торонто.В то время руководители лиги, в том числе и заместитель комиссара НХЛ, заявляли, что решение в этом вопросе будет исключительно за руководством клубов. Но впоследствии позиция изменилась, а после обнародования окончательного решения НХЛ предписала клубам вообще не обсуждать эту тему со своими игроками до последующих установок со стороны лиги.При этом Овечкин сразу же получил поддержку со стороны владельца своего клуба«Я не знаю всей внутренней политики, я следую своим чувствам. Не могу себе представить, что хоккеисты способны сказать, будто они не хотят ехать на Олимпиаду. НХЛ – это лига игроков. Если Алекс Овечкин, Брэйден Холтби и Никлас Бекстрём подойдут ко мне и скажут: «Мы хотим ехать на Олимпиаду», как я могу сказать нет?! Я могу за это получить штраф или какое-то другое наказание, но я чувствую, что мы с Александром, Никласом и Брэйденом – друзья и партнёры. Наверное, я уже тысячу раз говорил, что отпущу Овечкина. Как я могу его остановить? Запереть его в своей комнате? Если он уедет, то он уедет», — сказал Леонсис официальному сайту НХЛ в начале февраля 2017 года.По воле календаря сезона на следующий день после объявления решения НХЛ «Вашингтон» провёл утреннюю раскатку в Торонто, главном хоккейном центре мира. Утреннее занятие «столичных» посетило почти две сотни журналистов, и всё ради того, чтобы узнать мнение Александра Овечкина.— Больше нет других вопросов? Я не изменил своего мнения, и я поеду на Олимпиаду.— Это моя страна, каждый хочет играть на этом турнире, это уникальная возможность в жизни. Ситуация такая же, как перед Сочи. Тогда говорили, что мы не поедем, потому что это Россия, разные политические моменты, но потом все приехали и были счастливы. Я уверен, что всё будет нормально.— Я надеюсь, что будет положительное решение, ещё есть время, мы можем говорить, что угодно, но календаря на следующий сезон ещё нет. Может, просто блефуют. Всё может измениться. Я поеду на Олимпиаду. Наш владелец понимает меня, Кузнецова, Бекстрёма, Юханссона, Холтби, каждый хочет быть там.— Сейчас мы фокусируемся на играх и плей-офф. После сезона я поговорю с Тедом, если что-то такое произойдёт.