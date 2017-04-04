Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017 Чемпионат России-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Владимир Путин и Александр Овечкин
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Текст: Роман Соловьёв

Овечкин: блефует НХЛ или нет, но Россия – моя страна, и я еду на Олимпиаду

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал самое смелое заявление года, первым официально высказав позицию большинства игроков НХЛ.
4 апреля 2017, вторник. 20:08. Хоккей
3 апреля Национальная хоккейная лига официально объявила о том, что её игроки не примут участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. Задолго до этого решения и во время переговоров всех заинтересованных сторон капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин неоднократно заявлял, что поедет на Олимпиаду в любом случае.

>>> Беттмэн играет против хоккея. Готов ли Овечкин стать Че Геварой?

«Я поеду на Олимпийские игры, чтобы сыграть за свою страну. Если кто-то скажет мне, что я не могу туда поехать, – до встречи. Я не знаю, что может изменить моё решение. Как я уже сказал, я собираюсь сыграть в Корее», — сказал Овечкин во время Кубка мира, прошедшего в сентябре 2016 года в Торонто.

В то время руководители лиги, в том числе и заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли, заявляли, что решение в этом вопросе будет исключительно за руководством клубов. Но впоследствии позиция изменилась, а после обнародования окончательного решения НХЛ предписала клубам вообще не обсуждать эту тему со своими игроками до последующих установок со стороны лиги.

При этом Овечкин сразу же получил поддержку со стороны владельца своего клуба Теда Леонсиса.

«Я не знаю всей внутренней политики, я следую своим чувствам. Не могу себе представить, что хоккеисты способны сказать, будто они не хотят ехать на Олимпиаду. НХЛ – это лига игроков. Если Алекс Овечкин, Брэйден Холтби и Никлас Бекстрём подойдут ко мне и скажут: «Мы хотим ехать на Олимпиаду», как я могу сказать нет?! Я могу за это получить штраф или какое-то другое наказание, но я чувствую, что мы с Александром, Никласом и Брэйденом – друзья и партнёры. Наверное, я уже тысячу раз говорил, что отпущу Овечкина. Как я могу его остановить? Запереть его в своей комнате? Если он уедет, то он уедет», — сказал Леонсис официальному сайту НХЛ в начале февраля 2017 года.
Овечкин: Не исключаю, что решение НХЛ — это блеф. Ещё ничего не ясно. Календаря следующего сезона ведь ещё нет.

>>> Брызгалов: без игроков НХЛ Олимпиада 2018 года станет этапом Евротура

«Я не изменил своего мнения. Россия – моя страна»


По воле календаря сезона на следующий день после объявления решения НХЛ «Вашингтон» провёл утреннюю раскатку в Торонто, главном хоккейном центре мира. Утреннее занятие «столичных» посетило почти две сотни журналистов, и всё ради того, чтобы узнать мнение Александра Овечкина.

— Вы ещё планируете ехать на Олимпиаду после заявления НХЛ?
— Больше нет других вопросов? Я не изменил своего мнения, и я поеду на Олимпиаду.


— Что значит для вас участие в Олимпиаде?
— Это моя страна, каждый хочет играть на этом турнире, это уникальная возможность в жизни. Ситуация такая же, как перед Сочи. Тогда говорили, что мы не поедем, потому что это Россия, разные политические моменты, но потом все приехали и были счастливы. Я уверен, что всё будет нормально.
Леонсис: Наверное, я уже тысячу раз говорил, что отпущу Овечкина. Как я могу его остановить? Запереть его в своей комнате? Если он уедет, то он уедет.

— Думаете, что игроки из НХЛ всё-таки поедут в Корею?
— Я надеюсь, что будет положительное решение, ещё есть время, мы можем говорить, что угодно, но календаря на следующий сезон ещё нет. Может, просто блефуют. Всё может измениться. Я поеду на Олимпиаду. Наш владелец понимает меня, Кузнецова, Бекстрёма, Юханссона, Холтби, каждый хочет быть там.

— Станет ли проблемой получить разрешение от клуба, если лига не изменит решения?
— Сейчас мы фокусируемся на играх и плей-офф. После сезона я поговорю с Тедом, если что-то такое произойдёт.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Вашингтон Кэпиталз Сборная России — Хоккей Александр Овечкин ОИ-2018
Новости. Хоккей
5 апреля 2017, среда
00:54 Макдэвид: НХЛ лишает молодёжь шанса оставить свой след в хоккее
00:34 Герман Рубцов выбыл до конца сезона с переломом руки
00:30 Нападающий Макартур вернулся в состав «Оттавы» после сотрясения мозга
00:23 Стэмкос: шанс сыграть на ОИ даётся раз в жизни, надеюсь, НХЛ поменяет решение
4 апреля 2017, вторник
23:48 Вице-председатель «Ойлерз»: разочарован МОК, у них есть деньги, чтобы всё решить
23:32 Кит: сложное положение — клубы платят нам деньги, но и за страну играть хочется
23:13 Вольски: теперь у нас есть шанс сыграть на Олимпиаде. Спасибо, Гэри
23:05 Х. Седин: поеду на ОИ, даже если меня не позовут в сборную. Посмотрю кёрлинг
22:50 Паунд: МОК не лишит игроков НХЛ права сыграть на ОИ-2022, если лига передумает
22:28 Лазушин: тяжело подстроиться под броски Кутейкина — шайба уходит в сторону
22:22 Ерёменко: для меня этот год был одним из лучших в карьере, но цель не достигнута
22:07 Тэйвз: НХЛ не хочет сотрудничать с игроками по ОИ, всё движется к локауту
21:37 Верите ли вы в то, что Овечкин поедет на Олимпиаду в Корею?
21:34 Скаут НХЛ: Андрей Свечников может стать первым номером драфта-2018
21:31 Читатели понимают логику НХЛ, отказавшейся участвовать в Олимпиаде-2018
21:09 Бекстрём: поеду ли я на Олимпиаду? Зависит от разрешения НХЛ
20:54 Каюмов: в матче с Чехией были сплочённым коллективом с первых секунд
20:46 Брагин: с Чехией провели пока лучший матч на Турнире пяти наций
20:40 Кравчук: не вижу у НХЛ возможности помешать Овечкину поехать на ОИ
20:32 Кучеров: не думаю о решении НХЛ по Олимпиаде, фокусируюсь на плей-офф
20:26 Ландеског: подумаю, чтобы поехать на Олимпиаду самому, как Овечкин
20:19 ХК «Сочи» погасил все задолженности по зарплате перед игроками
20:15 Сафронов: Овечкин и владелец «Вашингтона» могут взорвать весь рынок НХЛ!
20:13 Давыдов: Овечкин сделал патриотический шаг, но ещё не ясно, поедет ли он на ОИ
20:11 Нидеррайтер: НХЛ говорит, что хочет развивать хоккей, так пусть развивает
20:04 Холтби: если НХЛ не разрешит, я на Олимпиаду не поеду
19:55 Оши: надеюсь, найдётся решение, которое спасёт участие игроков НХЛ в Олимпиаде
19:51 Тарасенко: я разочарован решением НХЛ, но у нас тут контракты
19:39 Р. Ротенберг: мы не сомневались в патриотизме Овечкина и других наших ребят
19:39 Владелец «Вашингтона» не будет комментировать решение НХЛ до окончания плей-офф
19:38 ФХР: если, как Ковальчук, уехать из НХЛ в КХЛ, можно рассчитывать на Олимпиаду
19:32 Владимир Соботка расторг контракт с «Авангардом»
19:24 Кузнецов: я всё равно поеду на Олимпиаду в Пхёнчхан
19:09 Овечкин: я не изменил решения и еду на Олимпиаду, Россия — моя страна
18:59 Панарин: будет обидно, если не получится сыграть на Олимпиаде из-за решения НХЛ
18:51 Кросби: не уверен, что решусь поехать на Олимпиаду в обход запрета НХЛ
18:32 Строльман: НХЛ — кучка миллиардеров, пытающихся заработать лишний доллар
18:01 Зернов: болельщики «Лады» признали меня лучшим игроком сезона, но это всё авансы
17:30 Молодёжная сборная России обыграла Чехию на Турнире пяти наций
17:21 Генменеджер сборной Финляндии: значимость Евротура накануне Олимпиады возрастёт
17:02 Якимов остаётся в «Нефтехимике»
17:00 Бадюков: на Олимпиаду из НХЛ могут приехать менее востребованные в клубах игроки
16:56 Зеттерберг: владельцы клубов, наверное, что-то хотят от нас
16:35 Уолш: Беттмэн и владельцы клубов взяли Олимпиаду и игроков в заложники
16:30 Юрий Николаев: приложу максимум усилий, чтобы вернуть россиян из НХЛ
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Верите ли вы в то, что Овечкин поедет на Олимпиаду в Корею?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+