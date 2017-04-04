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175 лет назад 2016
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Александр Овечкин
Фото: Reuters
Текст: Дарья Тубольцева

Овечкин против решения НХЛ, а ЦСКА — за возвращение россиян из Америки

В ЦСКА хотят вернуть игроков из НХЛ, в России остаются Шалунов и Шумаков, а Знарок не откажется от энхаэловцев на ЧМ-2017 — в итогах дня.
4 апреля 2017, вторник. 22:45. Хоккей

«Я не изменил решения и еду на Олимпиаду, Россия — моя страна»


Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин сделал резонансное заявление и первым из хоккеистов официально выступил за поездку на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхан.

«Я не изменил своего решения. Я еду на Олимпиаду. Это моя страна. Наш владелец понимает ситуацию, понимает меня, Кузнецова, Бестрёма, Холтби. Каждый игрок хочет быть там, на Олимпиаде.

Перед Олимпиадой в Сочи была точно такая же ситуация — тогда говорили, что это Россия, про политику. А потом все были счастливы. Я жду, что договорённость всё же будет достигнута. Не исключаю, что решение НХЛ — это блеф. Ещё ничего не ясно, календаря следующего сезона ведь ещё нет. Я не поменяю своего мнения, после сезона уже поговорю с владельцем нашего клуба, а сейчас нужно фокусироваться на плей-офф», — сказал Овечкин.

Поддержал товарища по команде и Евгений Кузнецов. «Надеюсь, НХЛ всё же разрешит нам поехать, но если нет, то я всё равно поеду в Южную Корею. Это в моём сердце. Мы с Орловым очень хотим поехать», — заявил нападающий «Вашингтона».

ЦСКА хочет вернуть из НХЛ Любимова, Зайцева, Марченко, Григоренко


Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что «армейский» клуб предпримет максимум усилий для того, чтобы вернуть ряд российских хоккеистов из НХЛ.

«Ранее я уже говорил, что было бы великолепно вернуть из НХЛ россиян, у которых заканчиваются в этом сезоне контрактные соглашения, для того чтобы наша олимпийская сборная готовилась в более мощном составе.

Предпримет ли ЦСКА попытку вернуть Александра Радулова? Я бы не хотел говорить по фамилиям. Радулов — свободный агент, его может вернуть любой клуб России. А вот таких хоккеистов, как Любимов, Зайцев, Марченко, Григоренко и ещё ряд игроков, для «армейского» клуба было бы здорово вернуть. ЦСКА предпримет максимум усилий для того, чтобы вернуть этих хоккеистов домой», — сказал Есмантович.

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МОК оптимистично смотрит на Олимпиаду без игроков НХЛ


Хоккейный турнир на Олипиаде-2018 будет увлекательным и без игроков НХЛ, заявили «Чемпионату» в пресс-службе Международного олимпийского комитета.
Фазель: Проигравший здесь только один — и это сам хоккей. Теряется ценность спорта.

«Это должно быть большим разочарованием для тех игроков, кто действительно хотел поехать на Олимпиаду. МОК сочувствует этим спортсменам. Решение же вызывает ещё большее сожаление, так как ИИХФ предложила НХЛ те же условия, что и на прошлой Олимпиаде, где были покрыты затраты на страховку и перелёты.
МОК, который 90% своей прибыли тратит на развитие спорта во всём мире, очевидно, не может баловать коммерческие лиги лучше, чем некоммерческие международные спортивные федерации, развивающие спорт во всём мире.

Олимпийский хоккейный турнир, тем не менее, будет очень увлекательным, потому что приедут спортсмены из всех других профессиональных лиг», — говорится в сообщении МОК.

Шалунов, Шумаков, Бурдасов остаются в КХЛ


Нападающие Максим Шалунов, Сергей Шумаков и Антон Бурдасов, имеющие предложения от клубов НХЛ, скорее всего, останутся в России из-за решения североамериканской лиги не участвовать в Олимпиаде. Об этом сообщил агент хоккеистов Шуми Бабаев.

«Безусловно, это решение повлияет. У ребят появляется реальный шанс сыграть на Олимпийских играх. Понятно, что он появился бы, если бы они поехали играть в Северную Америку. Но теперь такой возможности нет, кроме того, непонятно, что будет со следующей Олимпиадой. Пока такой шанс представился, многие ребята останутся и постараются попасть в состав сборной. Если говорить про моих клиентов, то все, кто имел предложения из НХЛ, скорее всего, останутся. Речь идёт о Шалунове, Шумакове, Бурдасове, всего человек пять-шесть хотели уехать», — сказал Бабаев.

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Сборная России не откажется от энхаэловцев на ЧМ-2017


Сборная России не будет отказываться от привлечения игроков НХЛ для участия в чемпионате мира 2017 года. Об этом сообщил главный тренер команды Олег Знарок.
Есмантович: Вот таких хоккеистов, как Любимов, Зайцев, Марченко, Григоренко и ещё ряд игроков, «армейскому» клубу было бы здорово вернуть.

«Решение никак не повлияло на нашу подготовку. У нас изначально было два плана, один из которых был рассчитан на то, что игроки НХЛ не приедут на Игры. Продолжаем готовиться, работать по нему в штатном режиме. После того как олимпийская сборная сыграет два матча Еврочелленджа в Челябинске, начнёт подготовку к чемпионату мира национальная сборная, состав которой будет сформирован с учётом решения НХЛ. Но это не значит, что мы полностью откажемся от игроков этой лиги на предстоящем чемпионате мира», — заявил главный тренер сборной России.

«Не ожидал, что НХЛ может отказаться от Олимпиады»


Президент ИИХФ Рене Фазель признался, что был крайне удивлён решению НХЛ отказаться от участия в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.


«Гэри Беттмэн принял это решение, даже не попробовав собрать все стороны переговоров за одним столом. Я очень удивлён тем, как это было сделано. Это всё очень печально. Не ожидал, что они могут принять такое решение. Я думал, Гэри понимает, что это решение будет очень важным для хоккея как игры.
Проигравший здесь только один — и это сам хоккей. Теряется ценность спорта. Очень плохо, что мы живём в мире, где деньги имеют большее значение, чем сам спорт. Я проиграл, все проиграли, а важна сама игра. С другой стороны, надо думать позитивно, это даст возможность другим игрокам показать свой талант и выиграть золото», — сказал Фазель.
Бабаев: Если говорить про моих клиентов, то все, кто имел предложения из НХЛ, скорее всего, останутся.

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Ждать ли пришествия канадцев и американцев в КХЛ?


Известный хоккейный агент Юрий Николаев заявил, что многие игроки из Канады и США приедут в КХЛ, чтобы сыграть на ОИ-2018.

«У некоторых канадских и американских игроков из Северной Америки появляется хорошая возможность проявить себя. Есть много квалифицированных хоккеистов, которые захотят выступить на Олимпиаде, и они поедут к нам, вот увидите. В Европу и в КХЛ.

Не стоит ожидать, что в Пхёнчхане-2018 будут слабые сборные Канады и США. Не всё решают деньги, у многих есть желание сыграть на Олимпиаде. Чемпионат КХЛ, в свою очередь, станет ещё интереснее», — сказал Николаев.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей ХК ЦСКА Александр Овечкин ОИ-2018 Олег Знарок Рене Фазель КХЛ НХЛ
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