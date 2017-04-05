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175 лет назад 2016
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Джо Торнтон
Фото: Reuters
Текст: Лев Лукин

13 звёзд НХЛ, которых мы можем больше не увидеть на Олимпиаде

НХЛ не отпустит своих игроков в Корею. Для многих звёзд лиги Игры в Пхёнчхане были последним шансом сыграть за сборную на Олимпиаде.
5 апреля 2017, среда. 06:00. Хоккей
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Джо Торнтон


Знаменитый Джамбо – один из лучших центральных форвардов и ассистентов в мировом хоккее. Торнтон уже становился олимпийским чемпионом в составе канадской сборной в Ванкувере, а вот в Сочи вызов для
Большого Джо так и не пришёл. Торнтон в свои 37 лет продолжает показывать высочайший уровень в НХЛ, а в прошлом сезоне «Сан-Хосе» во многом благодаря ему добрался до финала Кубка Стэнли. Олимпиада в Корее могла бы стать прекрасным дембельским аккордом для Торнтона, но лига, в которой он набрал больше 1000 очков, решила иначе.

Даниэль и Хенрик Седины


Неразлучная пара братьев-близнецов из Швеции всю карьеру предана «Ванкуверу» и сборной своей страны. В составе «Тре крунур» Седины выигрывали Олимпиаду в Турине и домашний чемпионат мира в 2013 году. В возрасте 36 лет шведские близнецы остаются главным звёздами в своём клубе, где Хенрик исполняет роль капитана, а Даниэль – ассистента. Трудно представить сборную Швеции на Олимпиаде без Сединов, но в следующем году это сделать придётся. А вот сыграть на Играх-2022 братьям вряд ли позволит возраст.

Хенрик Лундквист


Ещё один символ шведской сборной, который в результате решения НХЛ не поедет на Олимпиаду, которая с большой долей вероятности могла стать последней для Лундквиста. В коллекции этого голкипера нет кубка Стэнли, зато свою сборную он приводил к олимпийскому золоту в 2006 году, а на сочинских Играх только неудержимые канадцы смогли остановить шведов с Лундквистом в воротах. В общей сложности он защищал ворота шведской олимпийской сборной на трёх турнирах, и в Корее «Тре крунур» будет сильно не хватать опыта, уверенности и сумасшедшего мастерства короля Хенрика.
Олимпиада в Корее могла бы стать прекрасным дембельским аккордом для Торнтона, но НХЛ решила иначе.

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Хенрик Зеттерберг


Олимпийские игры в Пхёнчхане могли увенчать карьеру целой эпохи шведского хоккея. Помимо Сединов и Лундквиста свои выступления за сборную в Корее мог завершить и Хенрик Зеттерберг. Легенда «Детройта», казалось бы, выиграл всё в своей карьере: в 2006 году он сделал «золотой дубль» со сборной, выиграв Олимпиаду и чемпионат мира, а спустя два года завоевал кубок Стэнли и вошёл в «Тройной золотой клуб». Несмотря на это, Зеттерберг регулярно приезжает в расположение шведской сборной, и, нет сомнения, сыграл бы и в Корее. Но лига отняла у Хенрика право в последний раз сыграть со старыми друзьями-соотечественниками на крупном международном турнире.

Никлас Кронвалль


Практически те же слова можно сказать и про ещё одного не рядового для Швеции хоккеиста – Никласа Кронвалля. Этот защитник, так же как и Зеттерберг, стал символом «Детройта», за который выступает с 2003 года, и вошёл в «Тройной золотой клуб». Также регулярно выступает на разных турнирах за сборную Швеции, а на Олимпиаде в Сочи выводил «Тре крунур» на лёд в качестве капитана. Глядя на то, какие игроки уже никогда не выйдут на Олимпиаде в жёлто-синей форме, можно сказать, что Швеция больше всех пострадала от решения НХЛ.

Зак Паризе


Паризе, лучшие сезоны которого прошли в составе «Нью-Джерси», показывает не такой результативный хоккей в «Миннесоте», но по-прежнему является одним из лидеров и завсегдатаем сборной США. Лучший турнир Зака в составе «звёздно-полосатых» – Олимпиада в Ванкувере, где Паризе набрал восемь очков в шести встречах, а США лишь в овертайме уступили золотые медали канадцам. В 2022 году этому форварду будет уже 37 лет, поэтому игры в Корее, которые Паризе вынужден пропустить, могли стать последним шансом Зака что-либо выиграть в своей карьере.

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Эти Игры могли стать последней возможностью для Габорика хотя бы попытаться что-то выиграть со сборной родной страны.

Томаш Плеканец


В отличие от шведских хоккеистов, чешское старое поколение уже сошло с мировой арены. Одним из последних остаётся нападающий «Монреаля» Томаш Плеканец. Центральный нападающий «Канадиенс» регулярно приезжает в расположение национальной команды, а на двух последних крупных турнирах был капитаном чехов. Плеканец ничего не выиграл в карьере, и на играх в Корее у сборной Чехии даже в сильнейшем составе было бы мало шансов, но Томаш — отличный хоккеист, почти всегда показывающий результативный хоккей, и в Пхёнчхане его будет не хватать.

Мариан Габорик


Один из лучших словацких хоккеистов в истории в своё время не смог приложить руку к лучшим результатам сборной своей страны в XXI веке. Словаки брали мировое золото в 2002, а в 2000 и 2012 годах доходили до финала, но всё это было без Габорика. По иронии судьбы лучшего результата в международной карьере Мариан достиг в составе сборной Европы на Кубке мира в Торонто. Конечно, у сборной Словакии весьма мало шансов на победу в Пхёнчхане, но эти Игры могли стать последней возможностью для Габорика хотя бы попытаться что-то выиграть со сборной родной страны.

Здено Хара


Знаменитый словацкий гигант – один из тех, кто точно больше не сыграет на Олимпийских играх. В 2022 году Харе будет 45 лет, а в этом возрасте за сборную не играет даже Яромир Ягр. Здено Хара, в отличие от Габорика, дважды выигрывал серебряные медали чемпионатов мира со сборной Словакии, а на Кубке мира был ассистентом капитана сборной Европы. Хара по-прежнему находится в отличной форме, надёжно и довольно результативно выступая за «Бостон». Безусловно, очень жаль, что сборная Словакии не досчитается в Корее своего лидера.

Мариан Госса


Трёхкратный обладатель кубка Стэнли Мариан Госса ничего не выигрывал со сборной Словакии, что не мешает ему оставаться одним из лучших игроков в истории страны. Сейчас Госсе 38 лет он стабильно выступает за «Чикаго», в составе которого и выиграл все свои кубки, и, разумеется, Игры в Корее стали бы последними в его карьере. Габорик, Хара и Госса – последние из ныне играющих хоккеистов, благодаря которым сборная Словакии могла рассматриваться в качестве фаворитов какого-либо турнира. Жаль, что в Пхёнчхане мы не сможем наблюдать их финальный аккорд.
Глядя на то, какие игроки уже никогда не выйдут на Олимпиаде в жёлто-синей форме, можно сказать, что Швеция больше всех пострадала от решения НХЛ.

Микко Койву


Младший брат знаменитого Саку Койву Микко долгое время был счастливым талисманом финской сборной. С 2000 по 2012 год каждый вояж Койву-младшего в расположение национальной команды оборачивался для сборной Суоми разных возрастов медалями. Микко стал чемпионом мира в 2011 году, а с Олимпиад в Турине и Ванкувере Койву также увозил медали, но меньшего достоинства. В 34 года Койву продолжает регулярно играть за сборную, но последний турнир для него, как и для всей Финляндии, не удался: на Кубке мира финны заняли последнее место. Видимо, это было заключительное выступление Микко Койву за сборную на крупных турнирах, и знаменитая фамилия исчезнет со свитеров национальной команды.

Андрей Марков


В составе российской сборной тоже есть хоккеист, для которого Олимпиада в Корее стала бы последней в карьере. Это Андрей Марков, многолетний лидер обороны «Монреаля», который в 38 лет продолжает играть на довольно высоком уровне. Когда есть возможность, Марков всегда приезжает в сборную России, и один такой выезд обернулся для Андрея золотом: Марков поучаствовал в знаменитой победе россиян в Квебеке. Любопытно, что российский защитник – единственный в нашем списке, у кого в этом сезоне заканчивается действующий контракт с клубом. Теоретически Марков может перейти в КХЛ и поучаствовать в Олимпиаде, но нужны ли эти передвижения на закате карьеры самому Андрею, у которого к тому же есть канадский паспорт?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Андрей Марков Даниэль Седин Джо Торнтон Зак Паризе Здено Хара Мариан Габорик Микко Койву Никлас Кронвалль ОИ-2018 Томаш Плеканец Хенрик Лундквист Хенрик Седин НХЛ
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