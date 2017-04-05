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НХЛ
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Овечкин пока без «Президента», Панарин – со старым рекордом

Александр Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Торонто» и приблизил «столичных» ко второму «Президент Трофи» подряд.
5 апреля 2017, среда. 10:07. Хоккей

«Вашингтон» сделал ещё один шаг к победе в «регулярке»


НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2017, среда. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1 : 4 0:1, 0:1, 1:2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Эллер (Бураковски, Коннолли) – 14:34 (5x5), 0:2 – Шаттенкирк (Бекстрём, Овечкин) – 30:00 (5x4), 0:3 – Шмидт (Коннолли, Уильямс) – 48:11 (5x5), 0:4 – Уилсон (Винник, Бигл) – 56:46 (5x5), 1:4 – Марнер (ван Римсдайк, Бозак) – 58:52 (5x4)

Перед выездным матчем «Вашингтона» в Торонто самым важным событием, безусловно, стало общение с журналистами Александра Овечкина, заявившего о своей непреклонности в вопросе участия в Олимпиаде-2018. Однако как только легендарная фраза от капитана «столичных» была услышана, на первый план снова вышли сугубо внутренние заокеанские дела. Согласно турнирному раскладу, в этот день «Кэпиталз» могли завоевать свой второй за два года «Президент Трофи»: для этого требовалась победа над «Торонто» и поражение «Питтсбурга» во встрече с «Коламбусом».

Свою часть задания «Вашингтон» выполнил безупречно. «Столичные» буквально задавили быстроногую молодёжь «листьев» в первом периоде (соотношение бросков 13-3) и планомерно достигли нужного перевеса в цифрах на табло. Герой предыдущего дня Овечкин не ушёл со льда без результативного балла, поучаствовав в голе защитника Кевина Шаттенкирка, который реализовал численный перевес в середине второй двадцатиминутки и чья шайба стала в итоге победной. Набранное очко позволило Великой Восьмёрке занять единоличное второе место в списке самых результативных российских легионеров всех времён – теперь у Овечкина 1033 (558+475) очка, что на один балл больше, чем у Александра Могильного.


Защитник Нейт Шмидт и силовик Том Уилсон укрепили преимущество «Вашингтона», который на пять очков опережает «пингвинов», сумевших обыграть «Коламбус» Сергея Бобровского. Что же касается «Торонто», то подопечные Майка Бэбкока упустили возможность забронировать за собой кубковое место. «Мы играли хорошо, и я не думаю, что дело в недостатке усилия. Но у соперника была энергия, которой нам не хватало. Мы получили большинство, но тут же сами схлопотали удаление, а потом «Вашингтон» реализовал численный перевес, и после этого у нас уже почти не было шансов», — констатировал Бэбкок.

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Бобровский не помог Овечкину


НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2017, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
4 : 1 1:0, 2:0, 1:1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 – Рауни (Уилсон) – 18:51 (5x5), 2:0 – Хёрнквист (Кюнхакль) – 29:26 (5x5), 3:0 – Дюмоулин (Гюнцель, Кросби) – 32:30 (4x4), 4:0 – Гюнцель (Шульц, Кросби) – 40:33 (5x5), 4:1 – Дубински – 50:20 (4x5)

Помочь остановить «Питтсбург» и дать возможность Овечкину и компании выиграть регулярный чемпионат мог «Коламбус» и его вратарь Сергей Бобровский, но в поединке с действующим обладателем кубка Стэнли «мундиры» оказались биты.
Несмотря на преимущество по броскам в створ ворот, подопечные Джона Тортореллы не слишком удачно реализовывали созданные моменты и забить смогли лишь за 10 минут до конца встречи, когда счёт уже был 4:0 в пользу хозяев.

Главным героем у «Пингвинз», по традиции, был Сидни Кросби, отметившийся двумя результативными передачами, а особенно обидным для Бобровского стал гол Брайана Дюмоулина, забитый рикошетом от форварда «Блю Джекетс» Кэма Аткинсона. Кросби продолжает лидировать в споре лучших снайперов (43 гола) и за 3 матча до конца «регулярки» на 8 очков отстаёт от лидера гонки за «Арт Росс Трофи» Коннора Макдэвида.

«Бостон» забронировал кубковый билет, «Тампа» на грани краха


НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2017, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
4 : 0 0:0, 2:0, 2:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 – Стэффорд (Крейчи, Маккуэйд) – 25:56 (5x5), 2:0 – Пастрняк (Нэш, Миллер) – 36:06 (4x4), 3:0 – Хара (Круг, Бэйкс) – 49:12 (5x4), 4:0 – Пастрняк (Крейчи) – 58:58 (en)

«Молнии» проиграли принципиальнейший матч за продолжение возможности бороться за место в плей-офф. «Бостон», набравший боевые обороты (6 побед подряд), не дал «Тампе» ни разу поразить ворота своего голкипера Туукки Раска, в то время как в противоположной «рамке» побывало четыре шайбы. За счёт одержанной победы «мишки» забронировали за собой кубковый билет и хотя бы временно ушли с позиции «уайлд-кард», выбравшись на третье место в дивизионе.


Шансы Кучерова и компании на попадание в восьмёрку можно назвать призрачными. За 3 игры до конца регулярного чемпионата «Тампа» отстаёт от кубковой зоны на 5 очков, но спасает «молний» тот факт, что следующий матч южане проведут с прямым конкурентом – «Торонто». Команду Джона Купера спасёт только победа в основное время – в любом другом случае билет в плей-офф досрочно достанется «Мэйпл Лифс».

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Панарин: снова 30!


НХЛ - регулярный чемпионат
05 апреля 2017, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
4 : 0 0:0, 2:0, 2:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 – Стэффорд (Крейчи, Маккуэйд) – 25:56 (5x5), 2:0 – Пастрняк (Нэш, Миллер) – 36:06 (4x4), 3:0 – Хара (Круг, Бэйкс) – 49:12 (5x4), 4:0 – Пастрняк (Крейчи) – 58:58 (en)

«Чикаго» в выездном матче в Денвере потерпел достаточно неожиданное поражение, не сумев удержать во встрече с «разобранным» «Колорадо» преимущество в три шайбы. Автором первой из них стал российский форвард «Блэкхоукс» Артемий Панарин, который точным броском в касание завершил комбинацию с участием Тэйвза и Кейна. Это позволило Панарину повторить личный снайперский рекорд (30 голов), установленный год назад, когда Артемий завоевал «Колдер Трофи». До персонального рекорда результативности Панарину не хватает четырёх баллов, и за два оставшихся матча он имеет шансы ликвидировать это отставание.

Стоит отметить, что согласно условиям личного контракта, Панарин может получить $ 1,7-миллионный бонус, если завершит чемпионат в десятке лучших бомбардиров, снайперов или ассистентов. Пока форвард занимает 10-е место по очкам (73), но соперники совсем не далеко.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Бостон Брюинз Вашингтон Кэпиталз Коламбус Блю Джекетс Питтсбург Пингвинз Тампа-Бэй Лайтнинг Чикаго Блэкхоукс Александр Овечкин Артемий Панарин Сергей Бобровский Сидни Кросби
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