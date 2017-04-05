«Ожидаю, что игроки НХЛ останутся здесь». Ответ Беттмэна на слова Овечкина

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«Мы просто подтвердили собственные слова»
— Как вы можете прокомментировать отказ лиги от Игр в Пхёнчхане?
— Клубы НХЛ не захотели ехать на Олимпиаду. Случилось то, о чём мы говорили на протяжении нескольких месяцев, если не лет. Всё, что мы сделали, – просто подтвердили свои же слова.
Случилось то, о чём мы говорили на протяжении нескольких месяцев, если не лет. Всё, что мы сделали, – просто подтвердили свои же слова.
— Многие обозреватели считают, что НХЛ должна быть заинтересована в международных турнирах. Вы с этим согласны?
— Конечно, мы заинтересованы в качественных международных отношениях, турнирах. Но каждые четыре года прерывать регулярный чемпионат на три недели – это не то, что мы собираемся делать. Наши клубы будут играть матчи в Швеции и Китае. У нас есть много возможностей, чтобы показать свою игру на международном уровне, и они не требуют от нас «выключить» сезон в его разгаре и поехать на Олимпиаду.
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«НХЛ предлагала МОК передвинуть хоккей на лето»
— НХЛ – единственная лига, которая ломает свой сезон ради Олимпиады?
— Да. Мы даже предлагали МОК передвинуть олимпийский хоккейный турнир на лето, это было бы здорово. Тогда мы были бы рады, что наши хоккеисты в нём участвуют, потому что это бы не затрагивало наш сезон. Клубы НХЛ не любят эти перерывы на Олимпиаду в самой важной части регулярного чемпионата, они срывают наш сезон. Я уже не говорю о ситуации, в которой нам не предоставили возможность для продвижения нашего присутствия на Играх.
Мы даже предлагали МОК передвинуть олимпийский хоккейный турнир на лето, это было бы здорово.
— На Олимпиаду косо смотрят не только заокеанские лиги, но и европейские.
— Представители двух-трёх лиг из Европы говорили мне в течение нескольких последних месяцев: «Мы надеемся, что НХЛ поедет на Олимпиаду». Когда я удивлённо спросил, почему, мне ответили так: «Если вы поедете в Корею, тогда нам не придётся отправлять туда своих хоккеистов. Это слишком разрушительно для нас, для нашего сезона».
— Участие в Олимпийских играх было предусмотрено коллективным соглашением?
— Раньше – да, в нынешнем – нет. Мы пытались, но это не работает. НХЛ приняла участие в пяти Олимпиадах. Мало того что это ничего не дало нам, особенно в Северной Америке, где играют наши клубы, так ещё и олимпийские сезоны были омрачены снижением конкуренции, сжатым расписанием и травмами игроков.
Что касается вопроса о заявлении Овечкина, то отдельные случаи будут решаться соответствующим образом в должное время.
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«Отдельные случаи будут решаться соответствующим образом»
— Как вы прокомментируете недавнее заявление Александра Овечкина, который не переменил своего намерения поехать на Олимпиаду вне зависимости от позиции лиги?
— Не хотелось бы вдаваться в подробности. Я ожидаю, что игроки НХЛ во время Олимпийских игр будут играть здесь, за свои клубы. Нам не стоит вступать в подобные дебаты в настоящее время. Мы ожидаем, что наши хоккеисты останутся. Они обязаны это сделать для наших болельщиков. Нужно убедиться, что мы сможем провести качественный сезон: от дебютных матчей до игр плей-офф. Что касается вопроса о заявлении Овечкина, то отдельные случаи будут решаться соответствующим образом в должное время.
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