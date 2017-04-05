Сгоревший от меланомы и зять Билялетдинова. Судьба чемпионов «Динамо»-2000

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Москвичи, доминировавшие в чемпионате страны в начале 90-х, к тому моменту не брали золото вот уже пять лет. В сезоне-1998/99 бело-голубые были к этому как никогда близки, но в финальной серии уступили магнитогорскому «Металлургу». Взять реванш на следующий год у москвичей не получилось по той причине, что уральцы в полуфинале проиграли «Ак Барсу». С казанцами-то динамовцам и пришлось сражаться за главный трофей. Победители регулярного чемпионата отдали «барсам» всего один матч, а во второй игре серии добились сокрушительного разгрома 8:3! Самым результативным игроком в составе чемпионов стал Александр Харитонов, ставший четвёртым бомбардиром Суперлиги. Лучшим вратарём сезона был признан Виталий Еремеев, а самым ценным игроком чемпионата – Андрей Марков. Кто бы тогда мог подумать, что этот сезон станет для Зинэтулы Билялетдинова последним на посту главного тренера «Динамо», а в финале он обыграл свою будущую команду?
ВРАТАРИ
Виталий Еремеев
После чемпионского сезона Виталий Еремеев попробовал себя в НХЛ, даже сыграл четыре матча за «Рейнджерс», после чего вернулся в «Динамо», став настоящей легендой клуба. В «локаутный» сезон не только стал двукратным чемпионом страны, но и был признан лучшим голкипером Суперлиги. Играл за сборную Казахстана, в том числе на Олимпиаде, и карьеру заканчивал там же – в составе «Барыса». Завершив карьеру в 2014 году, Еремеев стал тренером вратарей молодёжной команды из Астаны, но вскоре перешёл на ту же роль в почти родное для него «Динамо».
Алексей Егоров
Как в сезоне-1999/2000 был сменщиком Еремеева, так и на протяжении всей дальнейшей карьеры исполнял роль бэкапа. Больше всего матчей за сезон Алексей Егоров провёл за «Крылья Советов». Помимо «Динамо» и «Крыльев» сменил ещё немало клубов московского региона, не успев поиграть разве что за «Спартак». После окончания карьеры вернулся в Саратов и занялся бизнесом. В сферу деятельности компании, возглавляемой Егоровым, входит продажа торгового оборудования, оборудования для общественного питания и транспорта.
ЗАЩИТНИКИ
Марат Давыдов
Петербуржец Марат Давыдов начинал карьеру в СКА, но перед сезоном, ставшим для «Динамо» чемпионским, перебрался в столицу. За бело-голубых он провёл ещё два сезона, вернулся в Петербург, а заканчивал карьеру в составе новокузнецкого «Металлурга», зацепив первый год существования КХЛ. Свою жизнь после хоккея Давыдов, оставшийся жить в Москве, описывает следующим образом: «Работаю потихоньку и продолжаю играть в хоккей — на любительском уровне, за клуб «Вэлком».
Александр Хаванов
После провального ЧМ-2000 в Петербурге динамовец отправился в НХЛ, несмотря на то что ему на тот момент уже было 28 лет. Хаванов на удивление не затерялся в «Сент-Луисе» и даже выходил в одной паре то с Элом Макиннисом, то с Крисом Пронгером. Провёл за «Блюз» четыре сезона, «локаутный» сезон отыграл за СКА, а карьеру заканчивал в Швейцарии, где с первой же попытки выиграл чемпионат с «Давосом». После окончания карьеры был советником председателя совета директоров «Авангарда» и скаутом сборной России, а на данный момент является экспертом на телевидении.
Дмитрий Кокарев
После ухода из «Динамо» в больших клубах Кокарев больше не играл, а его главным достижением стало золото чемпионата Казахстана с «Сарыаркой», которое он завоевал в 2010 году. Спустя ещё два года Дмитрий повесил коньки на гвоздь и вплотную занялся тренерской деятельностью. Он тренировал детей в школе «Динамо», работал с «Русскими Витязями», а последнее время входит в тренерский штаб юниорской сборной России.
Алексей Литвиненко
Казахстанский защитник был одним из самых молодых игроков той команды и завершил карьеру только в прошлом сезоне в возрасте 36 лет. Успел поиграть в «Витязе», СКА, «Спартаке», а в 2007 году повторно стал чемпионом России в составе магнитогорского «Металлурга». Регулярно выступал за сборную Казахстана, в том числе становился победителем Азиатских хоккейных игр. Последние годы выступал на родине, но по ходу сезона-2015/16 был сослан из «Барыса» в «Номад».
Фото: photo.khl.ru
Андрей Марков
После того как добился чемпионства в составе «Динамо», Марков решился на переезд в Северную Америку. Андрей практически без раскачки закрепился в составе «Монреаля», впоследствии став живой легендой клуба. На счету россиянина свыше 1000 матчей за «Канадиенс» и более 500 очков в НХЛ. Недавно он вышел на второе место по результативности среди всех защитников в истории «Монреаля». Попутно Марков принял участие в трёх Олимпиадах и стал соавтором легендарной победы на чемпионате мира в Квебеке. Без сомнений, один из величайших российских защитников.
Олег Ореховский
Если убрать за скобки полтора сезона, проведённые в Омске, всю жизнь посвятил «Динамо», а карьеру игрока завершил в 2008 году в статусе трёхкратного чемпиона России. Начав с должности ассистента главного тренера в молодёжной команде «Динамо», Ореховский достаточно быстро дошёл до того, чтобы в 33 года возглавить «Витязь». Был одним из самых молодых тренеров в лиге. После того как руководство «Нефтехимика» осенью прошлого года отправило в отставку Евгения Попихина и весь его штаб, в который входил Ореховский, остаётся без работы.
Виталий Прошкин
Воспитанник «Кристалла» из Электростали оставил свой след в трёх по-настоящему больших клубах и со всеми стал чемпионом. После «Динамо» было золото Суперлиги с «Ак Барсом», аналогичное достижение с «Салаватом Юлаевым» и, наконец, Кубок Гагарина, привезённый в Уфу. Там же, в столице Башкирии, провёл свой последний сезон на профессиональном уровне. После окончания карьеры периодически появлялся в эфире КХЛ ТВ и выступал в качестве эксперта в прессе.
Игорь Щадилов
Защитник, никогда не игравший на чемпионатах мира, и лишь иногда вызывавшийся в сборную России на этапы Евротура, Но при этом Щадилов после золота-2000 ещё четырежды становится чемпионом страны! Три раза – в Суперлиге, и ещё один раз поднял над головой кубок Гагарина, когда на излёте карьеры вернулся в «Динамо». Там же Игорь завершил карьеру. Сейчас живёт в Москве, занимается индивидуальными тренировками, выступает за любителей. Кроме этого, является учредителем хоккейного тренинг-центра Be Like Pro.
Алексей Трощинский
Большую часть карьеры провёл в «Динамо», с которым в общей сложности становился чемпионом три раза. Однако всего один сезон, на который Трощинский отлучался в Магнитогорск, подарил ему ещё одно золото. На высоком уровне выступал до 40 лет. Провёл за карьеру свыше 1000 матчей. Считался одним из самых авторитетных защитников нашего хоккея. Последний сезон провёл на родине, проведя шесть матчей за «Барыс». Сейчас работает в ЦСКА, где занимает должность главного скаута.
Роман Золотов
Будучи воспитанником клуба, почти всю жизнь Золотов провёл в бело-голубых цветах. По ходу сезона-2001/02 перешёл из «Динамо» в ЦСКА, после чего вернулся в родной клуб на один сезон, но карьеру Золотов заканчивал в Воскресенске. Известно, что на данный момент Золотов выступает в Ночной хоккейной лиге за команду «Еврохим».
НАПАДАЮЩИЕ
Лев Бердичевский
Чемпионом в составе «Динамо» Бердичевский стал в уже солидном возрасте. На тот момент нападающему было 35 лет. В дальнейшем его карьера пошла по нисходящей, и Лев выступал в основном за аутсайдеров. Закончив карьеру в 2005 году, Бердичевский долгое время оставался в стороне от хоккея, но всё-таки решил попробовать себя в качестве тренера. Вот уже пять лет он работает исключительно с командами МХЛ, а в минувшем сезоне ему доверили руководить «Русскими Витязями». Бердичевский довёл своих новых подопечных до четвертьфинала Кубка Харламова, где те уступили «молодёжке» ЦСКА.
Руслан Берников
Много кочевников знает наш хоккей, но таких, как Руслан Берников, можно пересчитать по пальцам. Он сменил, кажется, половину клубов Суперлиги, успев поиграть в «Амуре» и «Крыльях», «Северстали» и «Салавате Юлаеве» и много где ещё. Показательно, что даже в тот самый чемпионский сезон Берников сменил четыре команды! Всю карьеру этот нападающий удивлял частой сменой обстановки, а на старости лет осел на… Сахалине. Вот уже третий год Руслан выступает за местную команду в Азиатской хоккейной лиге. Да не просто выступает, а является её капитаном. По итогам минувшего чемпионата, в котором выступают японские, корейские и китайские клубы, 39-летний Берников стал лучшим снайпером, наколотив невообразимые 36 шайб. Столько он не забивал нигде и никогда.
Михаил Иванов
Выиграв золотые медали в составе «Динамо», провёл за бело-голубых ещё пару сезонов, выступал за «Крылья Советов» и «Спартак», которому помог вернуться из Высшей лиги в Суперлигу. Там же, в родном для него клубе, Иванов и завершил карьеру в 2008 году.
Алексей Калюжный
Перебравшись в Магнитогорск сразу после чемпионства в составе «Динамо», взял два золота за два года. В дальнейшем Калюжному покорялись только серебряные медали, но при этом в «Авангарде», «Локомотиве» и минском «Динамо» ему доверяли обязанности капитана. За свою карьеру Калюжный провёл свыше 1000 матчей в чемпионатах России. На чемпионате мира ветеран сборной Беларуси получил травму, после которой долго восстанавливался, а главный тренер минского «Динамо» Крейг Вудкрофт отказался от его услуг. 39-летний Калюжный вёл переговоры с минской «Юностью», но ни с одной командой контракт так и не подписал. В декабре Алексей заявил, что раздумывает о завершении карьеры.
Денис Карцев
Воспитанник «Динамо» в «локаутный» сезон ещё раз стал чемпионом России в составе родного клуба, после чего перебрался в «Ладу», с которой незадолго до этого сражался в финале Суперлиги. Центральный нападающий оборонительного плана не отличался высокой результативностью, а его самый успешный сезон, с точки зрения набранных очков, прошёл в форме «Сибири». Однако уже через год 35-летний Карцев завершил профессиональную карьеру. Теперь регулярно выходит на лёд, но за любителей, а в августе прошлого года принял участие в гала-матче во Владивостоке.
Александр Харитонов
Считался одним из самых быстрых игроков Суперлиги середины нулевых годов. Неожиданно попал в состав сборной России на Олимпиаду в Турине, но уже спустя пять лет бороздил просторы Высшей лиги. Там он выиграл Братину с «Рубином», добавив её к двум чемпионствам в составе московского «Динамо». Заканчивал карьеру на Украине, откликнувшись на приглашение Вадима Шахрайчука. Сейчас живёт в Москве и ставит катание детям с четырёх лет в собственной хоккейной академии «Магия хоккея».
Алексей Кудашов
Уроженец Электростали успел поиграть в нескольких российских клубах и за рубежом, но его фамилию в основном связывают с двумя клубами: московским «Динамо» и ярославским «Локомотивом». С москвичами он выиграл чемпионство 2000 года, а спустя 10 лет вернулся в клуб, примерил капитанскую нашивку и выиграл напоследок Кубок Гагарина. Перед тем как стать капитаном «Динамо», Кудашов попробовал себя в этой роли в «Локомотиве». В Ярославле не забыли своего капитана, и когда тот несколько сезонов потренировал «Атлант», позвали на должность машиниста «железнодорожников». Вот уже два сезона Кудашов – главный тренер «Локомотива», с которым ему в этом плей-офф удалось выбить ЦСКА.
Вот уже два сезона Кудашов – главный тренер «Локомотива», с которым ему в этом плей-офф удалось выбить ЦСКА.
Фото: photo.khl.ru
Алексей Кувалдин
На стык XX и XXI века пришёлся пик карьеры этого нападающего. Алексей Кувалдин не только выиграл с родным для него «Динамо» чемпионство, но и вызывался в сборную России. Кувалдин даже отправился на ЧМ-2001, где отметился одной заброшенной шайбой. Почти всю карьеру провёл в стане бело-голубых, но доигрывать ему пришлось в «Химике» и ХК МВД.
Алексей Поникаровский
Один из самых известных украинских хоккеистов, но за сборную своей страны Поникаровский сыграл лишь однажды – на олимпийской квалификации к сочинской Олимпиаде. Всё остальное время тренеры сборной Украины напрасно ждали форварда, выступавшего за океаном. В «Торонто» Алексей отправился сразу после чемпионства в составе «Динамо». Повторно он испил шампанского из кубка спустя 15 лет, когда заключил контракт со СКА. Последний, на данный момент, сезон Поникаровский провёл в статусе одного из русскоговорящих игроков интернационального «Куньлуня».
Александр Прокопьев
Став чемпионом в составе «Динамо», Александр Прокопьев с чистой совестью перешёл в «Авангард», где сложилось знаменитое звено Затонский – Прокопьев – Сушинский. Вместе они выиграли для Омска пока единственное чемпионство 2004 года. Закончил же карьеру видный центральный нападающий в Мытищах. Причём не по своей воле, а вынужденно — из-за травмы глаза. Буквально сразу он перешёл на тренерский мостик, несколько лет работал помощником в «Атланте», а сейчас, также в качестве ассистента главного тренера, трудится с «армейской» молодёжью в чеховской «Звезде».
Станислав Романов
Отыграв ещё два сезона за ЦСКА, «Крылья» и «Сибирь», повесил коньки на гвоздь. Нынче Романов – видный хоккейный агент, представляющий интересы Вадима Шипачёва, Евгения Медведева и других звёзд российского хоккея. Это он устраивал Александра Попова в ЦСКА после его «развода» с «Авангардом». Романов же сделал возможным трансфер Фёдора Малыхина в «Ак Барс». Его отношения с казанским клубом в принципе особые. Дело в том, что бывший подопечный Зинэтулы Билялетдинова по московскому «Динамо» женат на дочери тренера.
Бывший подопечный Зинэтулы Билялетдинова по московскому «Динамо» Станислав Романов женат на дочери тренера.
Александр Савченков
Воспитанник «Крыльев Советов» свой последний сезон провёл в составе родной команды, а с хоккеем завязал в 2008 году. Впрочем, после годичной паузы Савченков вернулся в «Крылья», но уже на должность главного тренера молодёжной команды. В дальнейшем в его послужном списке был опыт работы с фарм-клубом московского «Динамо», должность ассистента в «Атланте» и «Локомотиве», где он трудится до сих пор. На протяжении последних четырёх лет Савченков – верный помощник Алексея Кудашова.
Александр Степанов
Трёхкратный чемпион Суперлиги и двукратный обладатель Кубка Гагарина никогда не отличался высокой результативностью, но зато стал образцом чекера – профессии для российского хоккея чуждой. Степанов идеально выполнял задание Билялетдинова, выходя в четвёртом звене «Ак Барса». Последние годы возрастной форвард сильно сдал, и даже пропустил сезон-2015/16, но перед стартом минувшего чемпионата его к себе в «Витязь» позвал Валерий Белов, хорошо знакомый со Степановым по Казани. О завершении карьеры речи пока не идёт.
Алексей Терещенко
Годы идут, а Алексей Терещенко не торопится переходить в ряды списанных со счетов ветеранов. Он уже не набирает по 40-50 очков, как во времена чемпионских Квебека и Берна, к которым он имеет прямое отношение. Однако возвращение в московское «Динамо» спустя 10 лет не стало для него поводом спокойно завершить карьеру. Один из самых титулованных хоккеистов страны (трёхкратный чемпион мира и пятикратный чемпион России) до сих пор способен быть лидером своего клуба. Капитан бело-голубых стал лучшим бомбардиром команды в минувшем плей-офф.
Зеленко боролся с неизлечимой болезнью около года, хотя считается, что в подобных случаях человек «сгорает» за считаные дни, недели, а в лучшем случае – месяцы.
Фото: photo.khl.ru
Борис Зеленко
После краткосрочной командировки за океан нападающий вернулся в «Динамо», стал чемпионом России, отыграл ещё один сезон, и на этом его карьера закончилась. У Бориса Зеленко начались серьёзные проблемы со здоровьем. Виной всему родинка, содранная им в 2001 году. Она вызвала образование метастаз, и организм хоккеиста был почти полностью поражён раковыми клетками. Диагноз – меланома. Зеленко боролся с неизлечимой болезнью около года, хотя считается, что в подобных случаях человек «сгорает» за считаные дни, недели, а в лучшем случае – месяцы. 30 июня 2002 года чемпион в составе «Динамо» в муках умер от рака кожи. Его позвоночник почти полностью состоял из опухолей. Борису не помогло даже лечение за $ 60 тыс.