Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Fitness Run City
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
НХЛ
Фото: Reuters
Текст: Павел Панышев

Из НХЛ в КХЛ. Вернутся ли в Россию Кузнецов, Радулов, Калинин и другие?

НХЛ объявила, что в 2018 году не отпустит игроков на Олимпиаду в Корею. Какова вероятность возвращения россиян на родину?
5 апреля 2017, среда. 14:15. Хоккей
Сразу у нескольких российских хоккеистов 1 июля 2017 года заканчиваются контракты с клубами НХЛ. Учитывая последние новости, некоторые из них могут всерьёз задуматься о возвращении в Россию, чтобы получить шанс сыграть на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. Оцениваем шансы каждого спортсмена.

>>> «Ожидаю, что игроки НХЛ останутся здесь». Ответ Беттмэна на слова Овечкина

з. Андрей Марков («Монреаль Канадиенс»), 38 лет


Вероятность возвращения в Россию: 5%.

Защитник Андрей Марков давно играет за «Монреаль», канадский город и клуб стали для него уже родными, здесь благополучно живёт его семья, и возвращаться в Россию Марков явно не намерен. Более возможен вариант с подписанием нового контракта сроком на один год.
Если, конечно, генменеджер Марк Бержевен согласится. Сам Марков явно не прочь закончить карьеру в Квебеке.

з. Дмитрий Куликов («Баффало Сэйбрз»), 26 лет


Вероятность возвращения в Россию: 10%.

На Куликова хороший спрос в НХЛ. Его едва не забрали из «Баффало» в дедлайн. Дмитрий давно живёт в Северной Америке и женат на шведке. Вряд ли Куликов решит кардинально менять свою карьеру и переезжать в Россию летом. В случае с ним есть все предпосылки для того, чтобы остаться в НХЛ. Даже несмотря на то что в сборной на Куликова рассчитывают.

з. Дмитрий Орлов («Вашингтон Кэпиталз»), 25 лет


Вероятность возвращения в Россию: 50%.

В России правами на Орлова владеет ЦСКА, а сам Дмитрий прошлым летом даже тренировался с «армейцами», поддерживая физическую форму. Руководство ЦСКА уже изъявляло желание вернуть Орлова в Россию. В прошлом году Дмитрий с трудом заключил однолетнее соглашение с «Кэпиталз». Вариант с его возвращением в Россию вероятен. Ко всему прочему, Орлов может оказаться в «Лас-Вегасе» по результатам драфта расширения.

з. Никита Трямкин («Ванкувер Кэнакс»), 22 года


Вероятность возвращения в Россию: 40%.

Права на Трямкина в КХЛ у «Автомобилиста». Сам Никита давно хотел уехать в НХЛ, и когда стало известно, что уральцы не выходят в плей-офф КХЛ, габаритный защитник заключил соглашение с «Ванкувером». В контракте Трямкина есть пункт, дающий ему право вернуться в Россию, если клуб захочет отправить его в АХЛ. Но с Трямкиным плотно работает агент Марк Гандлер, и этот факт уменьшает вероятность возвращения хоккеиста. Гандлер — один из тех, кто всеми силами удерживает игроков в Северной Америке.

з. Никита Задоров («Колорадо Эвеланш»), 21 год


Вероятность возвращения в Россию: 30%.

В КХЛ Задоров принадлежит ЦСКА. Учитывая, что «армейцы» проповедуют силовой хоккей, такой хоккеист им явно не помешает. Для НХЛ Никита, выступающий за «Колорадо», кажется немного сыроватым. Не хватает опыта. Однако он габаритный, как и Трямкин. Там любят хоккеистов такого плана. Поэтому шансы на возвращение Задорова в Россию не слишком велики.

з. Никита Нестеров («Монреаль Канадиенс»), 24 года


Вероятность возвращения в Россию: 40%.

Челябинцу Никите Нестерову не слишком везёт. Он никак не может найти своей команды. Генменеджер Стив Айзерман обменял его из «Тампы» в «Монреаль». В канадском клубе, как и в составе «Лайтнинг», много россиян. Есть к кому обратиться за помощью. Но показать свой хоккей Никита никак не может. Постоянно чего-то не хватает. Однако желание и амбиции Нестерова очевидны.

н. Александр Радулов («Монреаль Канадиенс»), 30 лет


Вероятность возвращения в Россию: 5%.

Александр Радулов отказался от солидного контракта в ЦСКА ради того, чтобы вернуться в НХЛ. Форвард счастлив в североамериканской лиге и горит желанием заключить новое соглашение. Радулов пропустил Кубок мира, чемпионат мира и вряд ли будет придерживаться принципа «готов на всё, только бы сыграть за сборную». На 95% этот российский нападающий останется в Северной Америке.

>>> 13 звёзд НХЛ, которых мы можем больше не увидеть на Олимпиаде

н. Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз»), 24 года


Вероятность возвращения в Россию: 15%.

В 2013 году Кузнецов мог уехать в НХЛ, но остался в России, чтобы сыграть на Олимпиаде. В итоге в Сочи его не взял Зинэтула Билялетдинов. Чуть позднее Кузнецов стал игроком «Вашингтона», но продолжает оставаться патриотом своей страны и всегда рад вызову в сборную. Кузнецов, как и Овечкин, заявил о намерении поехать в Южную Корею. Может, ради 2018 года он вернётся в родной «Трактор»?

н. Наиль Якупов («Сент-Луис Блюз»), 23 года


Вероятность возвращения в Россию: 5%.

Агент Якупова Игорь Ларионов уже говорил, что почти наверняка Якупов проведёт следующий сезон в Северной Америке. Форвард хочет проявить себя в НХЛ, где дела у первого номера драфта 2012 года пока не ладятся. Ко всему прочему Якупов разругался с тренерским штабом сборной из-за того, что его исключили из числа участников домашнего чемпионата мира.

н. Сергей Калинин («Торонто Мэйпл Лифс»), 26 лет


Вероятность возвращения в Россию: 90%.

«Мы всегда ждём Сергея Калинина в Омске. Но здесь в первую очередь всё зависит от самого игрока», — заявил президент «Авангарда» Владимир Шалаев. Калинину действительно пора возвращаться. У него не получилось в «Нью-Джерси», в итоге добродушный главный тренер Майк Бэбкок и генменеджер Лу Ламорелло взяли его к себе в «Торонто». Но и в «Мэйпл Лифс» Калинин не может проявить себя в полной мере, выступая в АХЛ. В состав первой команды он не проходит. Пришло время что-то менять.
Но и в «Мэйпл Лифс» Калинин не может себя в полной мере проявить, выступая в АХЛ. В состав первой команды он не проходит. Пришло время что-то менять.

н. Александр Бурмистров («Аризона Койотс»), 25 лет


Вероятность возвращения в Россию: 70%.

Казанец Александр Бурмистров принадлежит «Ак Барсу», однако хоккей, проповедуемый Билялетдинов, не слишком нравился форварду. Посмотрим, произойдут ли тренерские изменения в татарстанском клубе. Пока же Бурмистров выступает за «Аризону», в которой более-менее ожил и начал забивать. Его дела в «Виннипеге» были совсем плохи.
Пока же Бурмистров выступает за «Аризону», в которой более-менее ожил и начал забивать. Его дела в «Виннипеге» были совсем плохи.

н. Михаил Григоренко («Колорадо Эвеланш»), 22 года


Вероятность возвращения в Россию: 25%.

Центральный нападающий Григоренко в случае работы и повышенных требований к себе может продолжать прогрессировать и заинтересовать тренерский штаб сборной России. У Михаила есть большой потенциал, он начал набирать очки, поэтому однозначно заявлять о его возвращении в Россию рано. Но случиться, безусловно, может всякое. Тем более при истекающем контракте.
Президент ЦСКА Игорь Есмантович сказал, что клуб постарается вернуть форварда себе. Но захочет ли этого сам Любимов?

н. Роман Любимов («Филадельфия Флайерз»), 25 лет


Вероятность возвращения в Россию: 30%.

Любимов не завоевал места в основе «Филадельфии», и его шансы на возвращение домой расцениваются гораздо серьёзнее. Любимов изначально уезжал на двусторонний контракт, поэтому не мог рассчитывать на твёрдое место в основе. Президент ЦСКА Игорь Есмантович сказал, что клуб постарается вернуть форварда себе. Но захочет ли этого сам Любимов?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 2
Теги
Александр Бурмистров Александр Радулов Андрей Марков Дмитрий Куликов Дмитрий Орлов Евгений Кузнецов — хоккей Михаил Григоренко Наиль Якупов Никита Задоров Никита Нестеров Никита Трямкин Роман Любимов Сергей Калинин
Путеводитель по Quiksilver New Star Camp
Путеводитель по Quiksilver New Star Camp
Новости. Хоккей
5 апреля 2017, среда
18:37 Форвард «Барыса» Боченски может завершить карьеру по состоянию здоровья
18:33 «Торпедо» уступило «Рубину» в Усть-Каменогорске, счёт в серии стал 2-3
18:06 Главный судья ЖХЛ: арбитрам нужно учить правила игры, работать с катанием
17:43 Захаров: игроки не могут вмешиваться в работу судей, если считают их неправыми
17:22 Дюшейн: гол Григоренко был невероятным, у него есть талант
17:00 Кузнецов: не представляю, как можно намеренно играть хуже
16:58 Шаттенкирк: НХЛ хочет использовать запрет в качестве козыря, но это не про ОИ
16:13 Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2017/18 начнётся 21 августа
16:05 «Куньлунь», «Йокерит» будут сотрудничать, финны выведут бизнес-партнёров в Китай
15:39 «Витязь» почтил память Сергея Гимаева
15:19 Олимпийская сборная назвала состав на матчи Еврочелленджа, Капризова нет
15:08 М. Воробьёв: я поеду в Америку летом на тренировочные сборы
14:52 А. Ротенберг: ФХР поможет игрокам НХЛ с юридическими вопросами для игры на ОИ
14:26 Каменский: конечно, санкции против Овечкина будут
14:21 Форвард «Оттавы» Макартур сыграл впервые с октября 2015 года, за 2 сезона 4 игры
14:15 Кречин: «Куньлунь» справился с задачей не ударить в грязь лицом
14:02 Григоренко: благодарю всех, кто верил в «Салават Юлаев» и в меня
13:39 Каллен и Раст не доиграли матч с «Коламбусом» из-за повреждений
13:36 Сейв Коскинена — лучший в финалах конференций КХЛ
13:06 КХЛ признала гол Плотникова лучшим в финалах конференций
13:00 Новиков: конкуренция в женском хоккее в Европе растёт, мы немного отстаём
12:47 Чеканов: сборная Германии преподнесла сюрприз на женском чемпионате мира
12:14 Шалаев: в случае возвращения в КХЛ Соботка будет играть только за «Авангард»
12:05 Агент: у Ержабека предложения от нескольких команд НХЛ
12:03 Быков: если Овечкин полетит на Олимпиаду, его прямо там дисквалифицируют
11:54 Маклеллан: отказ от ОИ — это ужасное решение для игроков НХЛ
11:36 «Каролина» в восьмой раз подряд не попала в плей-офф НХЛ
11:29 Бержерон: я разочарован, Олимпиада – это действительно неординарное событие
11:28 Мэттьюс: сейчас я не держу Олимпиаду в голове
11:08 Айкел: Олимпиада — это хороший способ продвижения
11:03 Маршан был удалён до конца матча c «Тампой» за колющий удар клюшкой
10:58 Министр спорта РФ: ценность олимпийских медалей без игроков НХЛ не уменьшится
10:51 Шохина: немки просто ловили нас на контратаках, удача была не на нашей стороне
10:33 Раск, Нидеррайтер и Лайне – звёзды дня в НХЛ
10:28 Чистяков: будем выходить и сражаться, пусть и за пятое место ЧМ-2017
10:27 Защитник Шинин остаётся в «Тракторе»
10:15 «Тампа» подписала контракт с вице-чемпионом МЧМ-2017 голкипером Ингрэмом
10:14 Гаврилова: немцы очень организованно сыграли, строго соблюдали тактику
10:00 «Анахайм» улучшил рекорд НХЛ по домашним победам подряд над одной командой
09:53 Бобровский: надеюсь, это ещё не окончательное решение НХЛ по ОИ-2018
09:45 Кутюр: врачи и стоматологи «Нэшвилла» спасли мне зубы
09:42 Дюмоулин прервал свою 150-матчевую серию без голов в «регулярках» НХЛ
09:31 Михаил Григоренко впервые на уровне НХЛ забил 10 голов за сезон
09:30 «Миннесота» обеспечила себе преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф
09:21 Бурмистров набирает очки три матча подряд
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Верите ли вы в то, что Овечкин поедет на Олимпиаду в Корею?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+