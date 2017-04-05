Не отпустили даже Быкова из Швейцарии! Последняя Олимпиада без НХЛ

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Главной звездой России был Виктор Тихонов
Если сейчас взглянуть на состав сборной России, которая в 1994 году отправлялась на Олимпиаду в Лиллехаммер, некоторые фамилии покажутся странными даже болельщикам со стажем. Так, основным вратарём нашей команды был страж ворот «Трактора» Андрей Зуев, за свою карьеру почти не выезжавший за пределы родного Челябинска. Вряд ли кто-то за пределами Уфы сейчас вспомнит такого нападающего, как Дмитрий Денисов. То же самое можно сказать про Александра Виноградова, Сергея Шенделева, Георгия Евтюхина и многих-многих других. Звёздами, но исключительно внутреннего пользования, считались Валерий Карпов и Андрей Тарасенко. Яркие карьеры в НХЛ ожидали Андрея Николишина и Сергея Березина, но на тот момент они были ещё слишком молоды. Николишин, которого вот-вот объявят главным тренером ЦСКА, на том турнире стал лучшим бомбардиром сборной России в 20-летнем возрасте…
Получилось так, что главной звездой сборной России на хоккейном турнире в Лиллехаммере был… Виктор Васильевич Тихонов. Несмотря на то что национальную команду на тот момент возглавлял Борис Михайлов, с прицелом на Олимпиаду был создан отдельный штаб. В него помимо легендарного специалиста, в чьей коллекции значатся три олимпийских золота, вошёл Игорь Дмитриев, а перед самым турниром к тандему присоединился Владимир Юрзинов, которому также предлагали поработать со сборной Финляндии. Виктору Васильевичу пришлось работать с таким подбором игроков, который на голову уступал тому, что был у него в Сараево, Калгари или два года назад в Альбервиле.
Получилось так, что главной звездой сборной России на хоккейном турнире в Лиллехаммере был… Виктор Васильевич Тихонов.
На Игры не отпустили даже «швейцарцев» Быкова и Хомутова
С тем, что НХЛ не отпускает игроков на олимпийский хоккей, ещё можно было как-то смириться. Тем более что некоторые знаковые для нашего хоккея игроки решили не уезжать за океан, вместо этого осев в Старом Свете. Прежде всего речь о Вячеславе Быкове и Андрее Хомутове, которые выступали в те годы за швейцарский «Фрибург». Быков на тот момент был двукратным олимпийским чемпионом, а Хомутов и вовсе трёхкратным! Герои Альбервилля-1992 непременно пригодились бы Тихонову, но… в чемпионате Швейцарии не был предусмотрен перерыв на Игры. Федерация пыталась заполучить потенциальных лидеров сборной, но руководство «Фрибурга» было непреклонно. А кто знает, быть может, Хомутов стал бы единственным в своём роде четырёхкратным олимпийским чемпионом?
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Перед Олимпиадой сборная потеряла Гомоляко
Не обошлось для сборной России и без потерь, никак не связанных с интересами клубов и реалиями мирового хоккея. На Игры должен был отправиться Сергей Гомоляко — один из самых неординарных игроков своего поколения. Виртуоз нестандартных габаритов в те годы выступал за «Трактор» и планомерно готовился к Олимпиаде. Роковую травму позвоночника Гомоляко получил на предолимпийском турнире в Швеции. Она не только поставила крест на олимпийских мечтах нападающего, но и досрочно оборвала для него клубный сезон. В дальнейшем Гомоляко не вызывался в сборную даже на чемпионаты мира. Сергей упустил шанс сыграть на свою страну на крупном турнире, а сборная России недосчиталась важного игрока.
Кудашов как единственный легионер
Это сейчас почти все российские игроки, не выступающие в НХЛ, играют на родине. В середине 90-х наши хоккеисты были разбросаны по всей Европе. Однако в Лиллехаммер отправился всего один легионер. Им стал нынешний главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов. В олимпийский сезон он покинул «Крылья Советов» и перебрался в НХЛ, но не имел прочного места в составе «Торонто». На Олимпиаде он вошёл в ведущую тройку сборной России Гусманов – Кудашов – Березин. В Лиллехаммер мог отправиться ещё один хоккеист, выступающий за океаном, но от услуг форварда системы «Рейнджерс» Дмитрия Старостенко было решено отказаться.
Удивительная история Недведа
По-настоящему уникальная история на Олимпиаде-1994 произошла с чешским нападающим Петером Недведом. Родившись в Либереце, он достаточно рано переехал за океан, а незадолго до Игр в Лиллехаммере принял канадское гражданство. Недвед не только получил паспорт, но и сыграл за сборную кленового листа на Олимпиаде! С ним даже был заключён контракт, согласно которому с 1 января и до конца турнира Петр не имел права играть за клубы НХЛ. В итоге экс-чех составил ударную тройку сборной Канады с Полом Карией, довёл родоначальников хоккея до финала, а уже через два года выступил на Кубке мира за свою историческую родину. В следующий раз Недвед надел форму сборной Чехии спустя 16 лет, когда в 42-летнем возрасте отправился на чемпионат мира и выиграл бронзовую медаль. За Канаду Петр больше не провёл ни одного матча.
В Лиллехаммер отправился всего один легионер. Им стал нынешний главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов.
В группе нас била будущая финская легенда Койву
Групповой этап сборная России прошла ни шатко, ни валко. Да, были крупно обыграны главные аутсайдеры австрийцы и норвежцы, но вот и в играх с серьёзными соперниками у подопечных Тихонова возникли сложности. Одолеть удалось только чехов, да и то с большим трудом – 4:3. А вот и финнам, и немцам россияне уступили, заняв только четвёртое место в группе. Причём сборной Финляндии наши парни проиграли без шансов. Хоккеисты Суоми, чей хоккей тогда бурно развивался благодаря работе отечественных специалистов, отправили в ворота сборной России пять шайб. Ну а точными бросками в том матче отметились Саку Койву и Йери Лехтинен – будущие легенды финского хоккея. Лиллехаммер стал настоящим смотром молодых талантов.
Первая Олимпиада Словакии и трамплин для Паллфи с Шатаном
Олимпиада в Лиллехаммере стала первой не только для России, но и для Словакии. И если наша сборная стала правопреемником СССР, то словакам пришлось несколько лет выбираться из-за спины Чехии. И дебют им, прямо скажем, удался. Групповой этап они и вовсе прошли без поражений, обыграв Канаду и Швецию, а в ворота итальянцев отправили десяток шайб! Неудивительно, что тройку лучших бомбардиров турнира застолбили за собой именно словаки. Вместе с 38-летним Петром Штястны Лиллехаммер поставили на уши ещё молодые Зигмунд Палффи и Мирослав Шатан. Уже на следующий год оба отправятся покорять НХЛ. Правда, пройти далеко будущим мировым звёздам помешала… сборная России. В четвертьфинале наша команда добилась тяжёлой победы в овертайме.
Впервые без олимпийских медалей. Смерть «Красной машины»?
Сборная России вышла в полуфинал, но пробиться дальше откровенно слабой команде оказалось не под силу. Команду, которую в Лиллехаммер привёз Тихонов, причисляли к фаворитам разве что за былые заслуги и личность главного тренера. В полуфинале со Швецией, несмотря на приличный счёт (3:4), шансов у сборной России практически не было. Две шайбы наши хоккеисты отыграли уже в концовке, когда судьба встречи была решена. То, что сборная России/СССР впервые в своей истории останется без медалей Олимпийских игр, стало понятно после повторной встречи с финнами. Россияне вновь ничего не смогли поделать с соперником, которому крупно уступили в группе. 0:4 в «бронзовом» матче и 0:9 по сумме двух матчей – этот результат после турнира назовут объективным отражением положения дел в отечественном хоккее.
Сборная России вышла в полуфинал, но пробиться дальше откровенно слабой команде оказалось не под силу.
Джонсон, Луб и Нэслунд открыли Тройной золотой клуб
В финале Швеция – Канада победу в серии буллитов одержали скандинавы. Та перестрелка запомнилась легендарным буллитом 20-летнего Петера Форсберга, который одной рукой завёл шайбу в ворота. Впоследствии подобное исполнение бросков будет названо в его честь. Ворота «Тре крунур» в том матче занимал Томми Сало, который только восемь лет пропустит роковую шайбу от Владимира Копатя на льду Солт-Лейка. Ну а сразу три шведа вписали свои имена в историю мирового хоккея. Томас Джонсон, Хакан Луб и Мэтс Нэслунд стали первыми, кому удалось выиграть Кубок Стэнли, золото Олимпиады и чемпионат мира. Таким образом, Лиллехаммер-1994 открыл Тройной золотой клуб, в который сейчас на сегодняшний день входят 27 хоккеистов из разных стран.
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Беттмэн прилетел в Лиллехаммер и лёд начал таять
Это сегодня Гэри Беттмэн – противник олимпийского хоккея, враг мирового хоккея и чуть не исчадие ада. 23 года назад всё было совсем иначе. Именно с визита комиссара НХЛ в Лиллехаммер начал таять лёд между его организацией и ИИХФ. Беттмэн, незадолго до этого сменивший НБА на НХЛ, провёл переговоры с президентом международной федерации Гюнтером Сабецки, что стало первым шагом к участию энхаэловцев в следующей Олимпиаде в Нагано. В 1998 году с подачи Беттмэна началась эпоха великих олимпийских турниров, а в 2018-м она рискует оборваться по решению того же человека.