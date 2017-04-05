Шутник Овечкин, тренер Тарасенко и ЗОЖ от Макдэвида

ЗОЖ от Макдэвида
Не случайно Коннор Макдэвид лидирует в гонке ассистентов регулярного чемпионата НХЛ. Залог успеха нападающего «Эдмонтона» — правильное питание. Совсем скоро 20-летней звезде вместе с «Ойлерз» предстоит битва в плей-офф. Блеснёт ли там Макдэвид?
Монреальская банда
На прошлой неделе 24-й день рождения отпраздновал Никита Нестеров. Одноклубники Александр Радулов, Алексей Емелин и Андрей Марков не могли не поздравить товарища с праздником.
Поздравления Буре от Радулова
31 марта легендарный российский форвард отметил свой 46-й день рождения. Александр Радулов поздравил Павла Буре.
Шутник Овечкин
У капитана «Вашингтона» с чувством юмора полный порядок. В момент, когда журналисты записывали программу о выступлении «столичных», Александр незаметно подкрался сзади и поставил «рожки» ведущим. «Знай наших», — написали в комментариях.
Зритель Малкин
Евгений Малкин до сих пор не может оправиться от травмы и, по всей видимости, не сыграет больше в «регулярке» в этом сезоне. Домашний матч с «Коламбусом» он смотрел с трибуны, а в перерыве вышел на лёд и подарил свой именной свитер юному болельщику.
Счастье Куликовых
Буквально со дня на день Дмитрий и Эмилия Куликовы ждут пополнения в семье. «Баффало» в этом сезоне уже точно не попадёт в плей-офф, а это значит, что Дмитрий сможет посвящать всё свободное время молодой маме и малышу.
Эмодзи с Овечкиным
Александр Овечкин выпустил набор собственных эмодзи — смайликов и стикеров для смартфонов. Среди эмодзи есть изображения Овечкина в костюме розового кролика, с горячей клюшкой, и вместе с его супругой Анастасией Шубской.
Концерт у Комарова
Нападающий «Торонто» выставил забавное видео, где поёт вместе с товарищами. По короткому ролику трудно распознать певцов, но, судя по улыбкам героев видео, домашний концерт удался!
Ягр на теннисе
Яромир Ягр вместе со своей девушкой решил сходить на теннис. «Суперопыт. Два часа тенниса, один лимонад, один попкорн, одна фотография», — написал довольный хоккеист у себя в «инстаграме».
Уроки от Тарасенко
Владимир Тарасенко не только прекрасно играет в хоккей, но и отлично справляется с тренерской работой. На днях форвард «Сент-Луиса» занимался со старшим сыном. Неужели в семье Тарасенко растёт вратарь?