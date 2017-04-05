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175 лет назад 2016
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Узнай хоккеиста НХЛ по контракту, самые крупные сделки. Тест
Фото: Reuters
Текст: Роман Соловьёв

Тест. Узнай хоккеиста НХЛ по контракту

Кто является самым высокооплачиваемым хоккеистом, кто получает больше Ягра, кому «Флайерз» будет платить ещё 10 лет – пройди тест и узнай.
5 апреля 2017, среда. 20:00. Хоккей
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Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги завершится в конце текущей недели. Многие игроки в скором времени выйдут на рынок свободных агентов. Кто-то будет раздумывать о продлении контракта или переезде в Европу, клубы в свою очередь начнут рассматривать варианты выкупа контрактов хоккеистов, которые не оправдали возложенных на них ожиданий. Время проверить свои знания по контрактным выплатам клубов НХЛ в текущем сезоне.

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Если у вас не отображается тест, то его можно пройти по ссылке «Тест. Узнай хоккеиста НХЛ по контракту. Кто получает больше Ягра?»

«Тест. Узнай хоккеиста НХЛ по контракту. Кто получает больше Ягра?»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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