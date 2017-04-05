Тест. Узнай хоккеиста НХЛ по контракту

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Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги завершится в конце текущей недели. Многие игроки в скором времени выйдут на рынок свободных агентов. Кто-то будет раздумывать о продлении контракта или переезде в Европу, клубы в свою очередь начнут рассматривать варианты выкупа контрактов хоккеистов, которые не оправдали возложенных на них ожиданий. Время проверить свои знания по контрактным выплатам клубов НХЛ в текущем сезоне.
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