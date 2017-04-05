ФХР поможет россиянам в НХЛ, а женская сборная провалила ЧМ

ФХР поможет игрокам НХЛ с юридическими вопросами для игры на ОИ
Председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг прокомментировал решение НХЛ не принимать участия в Олимпиаде 2018 года.
«Мы принимаем решение Национальной хоккейной лиги таким, какое оно есть. В настоящий момент мы продолжаем подготовку к чемпионату мира и Олимпийским играм. У нас есть двухлетний план подготовки к Олимпиаде, и мы ему следуем. Сейчас у нас есть две важные задачи: поспособствовать тому, чтобы игроки КХЛ, кто планировал уехать в НХЛ в межсезонье, остались в своих клубах. У нас есть все условия для подготовки и развития игроков. Вторая задача — вернуть домой российских хоккеистов НХЛ, чьи контракты с североамериканскими клубами истекли. В России им будут созданы все необходимые условия для роста мастерства и подготовки игры за сборную.
Возможно, кто-то захочет поехать на Олимпиаду в любом случае, имея контракт за океаном. Такое решение, без сомнения, достойно уважения. Федерация хоккея России приложит максимум усилий, чтобы помочь игрокам с юридическими вопросами, после решения которых они смогут играть за национальную команду», — сказал функционер.
→ Из НХЛ в КХЛ. Вернутся ли в Россию Кузнецов, Радулов, Калинин и другие?
Хоккеистки сборной России проиграли Германии в 1/4 финала ЧМ-2017
Женская сборная России по хоккею не смогла пробиться в полуфинал чемпионата мира 2017 года. В четвертьфинале россиянки уступили команде Германии со счётом 1:2.
Россиянки вышли вперёд на 3-й минуте после гола Анны Шохиной. На 35-й минуте счёт сравнялся — отличилась Керстин Шпильбергер. Победу немкам принёс бросок Мари Деларбре на 50-й минуте.
За выход в финал немецкие хоккеистки поборются с командой США. В другом четвертьфинальном матче женская сборная Финляндии забросила четыре безответных шайбы в ворота команды Швеции. В полуфинале финки сыграют с канадками.
Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2017/18 начнётся 21 августа
Континентальная хоккейная лига утвердила дату начала сезона-2017/18, в соответствующем письме сообщив об этом клубам. Регулярный чемпионат стартует 21 августа, в понедельник. Минский хоккейный клуб «Динамо» разместил информацию об этом в социальных сетях.
КХЛ утвердила дату начала сезона-2017/18, в соответствующем письме сообщив об этом клубам. Регулярный чемпионат стартует 21 августа.21 августа — это самое раннее начало сезона в истории лиги. Сезон-2016/17 стартовал 22 августа, сезон-2015/16 – 24 августа. До этого КХЛ начинала сезоны в сентябре.
Форвард «Барыса» Боченски может завершить карьеру по состоянию здоровья
Нападающий астанинского «Барыса» Брэндон Боченски может завершить игровую карьеру по состоянию здоровья, сообщает Шайба.kz.
Сыграет ли он на чемпионате мира—2017, пока не известно. Хоккеист всё ещё не прибыл в расположение сборной Казахстана.
В предпоследнем матче регулярного чемпионата КХЛ, когда «Барыс» принимал на домашнем льду новокузнецкий «Металлург», Брэндон Боченски получил серьёзную травму после удара в голову. Игрок вернулся на лёд к третьему матчу четвертьфинала Кубка Гагарина.
Защитник «Питтсбурга» Летанг перенесёт операцию и пропустит четыре-шесть месяцев
Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг перенесёт операцию на межпозвоночном диске и будет вынужден пропустить четыре-шесть месяцев, информирует официальный сайт клуба.
«Крис в феврале прошёл процедуру МРТ, которая выявила грыжу межпозвоночного диска. Врачи попытались сохранить его для плей-офф, предложив консервативное лечение, но результатов это не принесло. Было решено, что ему необходима операция», — прокомментировал ситуацию генеральный менеджер клуба Джим Рутерфорд.
→ «Ожидаю, что игроки НХЛ останутся здесь». Ответ Беттмэна на слова Овечкина
«Заявление Овечкина? Мы не должны сейчас обсуждать такие вопросы»
Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн прокомментировал заявление капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который планирует поехать на Олимпиаду-2018 в Корее, даже несмотря на отказ НХЛ.
«Я ожидаю, что игроки НХЛ во время Олимпийских игр будут играть здесь, за свои клубы. Сейчас нам не стоит вступать в дебаты об этом. Мы ожидаем, что наши хоккеисты останутся. Они обязаны это сделать для наших болельщиков. Нужно убедиться, что мы сможем провести качественный сезон: от дебютных матчей до игр плей-офф. Что касается вопроса о выступлении Овечкина, то отдельные случаи будут решаться соответствующим образом в должное время.
Гэри Беттмэн: Я ожидаю, что игроки НХЛ во время Олимпийских игр будут играть здесь.Мы заинтересованы в качественных международных отношениях, турнирах. Но каждые четыре года прерывать регулярный чемпионат на три недели – это не то, что мы собираемся делать. Наши клубы будут играть матчи в Швеции и Китае. У нас есть много возможностей, чтобы показать свою игру на международном уровне, и они не требуют от нас «выключить» сезон в его разгаре и поехать на Олимпиаду.
Мы даже предлагали МОК передвинуть олимпийский хоккейный турнир на лето, это было бы здорово. Тогда мы были бы рады, что наши хоккеисты в нём участвуют, потому что это бы не затрагивало наш сезон», — заявил Беттмэн.