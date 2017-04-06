«За нас болеют даже индусы!». Как учиться и играть в хоккей в США

Справка «Чемпионата»



Денис Смирнов

Родился 12 августа 1997 года. Хоккеем начал заниматься в Москве. Последние шесть лет выступает в лигах Северной Америки.

В сезоне-2013/14 с «Индианой Айс» выиграл Кубок Кларка в USHL. С сезона-2016/17 Смирнов выступает в NCAA за Пенсильванский университет.

«Как-то в 4 утра соседи в футбол играли, а потом в большой теннис у лифтов»

«Даже если не заиграешь, получишь хорошее образование»

«Эта атмосфера – самое интересное»

Пенсильванский университет в этом году впервые попал в восьмёрку сильнейших команд в США, а одним из ключевых игроков этой команды стал российский нападающий, проводивший первый сезон на студенческом уровне. В региональном финале пенсильванцы уступили университету Денвера и не смогли пробиться в «Финал четырёх». В интервью «Чемпионату» Смирнов рассказал о прошедшем сезоне.— Переход получился довольно лёгким, помогали старшеклассники, тренеры. Они дали возможность сразу заиграть, много времени давали, да и команда начала выигрывать. Первая половина до Нового года была хорошей, а потом случился небольшой спад, но затем собрались и играли уже в лучший хоккей в сезоне.— Конечно, вместе с ним живём в общежитии, всё время по-русски разговариваем на катке. В команде иногда злятся из-за этого, думают, что мы что-то плохое про них говорим. Везде друг другу помогаем: в школе, в быту.— Сейчас прохожу подготовительные курсы к специальности. Никита в бизнес пошёл, я ещё не определился. Посмотрим. Английский учим, математику, я изучал международную архитектуру, трудовое право, ещё химия с обществознанием была, так же, как и русская литература. Ребята подсказывают, какие курсы полегче, поэтому сейчас начинаем музыкой заниматься. Курс через онлайн, поэтому никуда ходить не надо.— Необычно. На самом деле классно играть за школу, когда есть тут спортсмены из других видов, все студенты за тебя болеют. Они всегда садятся за ворота соперника, по две тысячи ходят на наши матчи. Это вдохновляет, и атмосфера на катке заряжает.— Мы занимаемся с детьми, учим их играть в хоккей. Все спортсмены ходят в школы и читают детям книжки, всегда есть возможность что-то поделать вне хоккея.— Были на баскетболе, на американском футболе, а у нас тут второй стадион в стране, вместимостью почти 107 тысяч. На волейбол ходили, а на борьбу не попали.— У нас соседи индусы, они постоянно что-то готовят, и такой запах стоит! Сами стираем одежду, первый раз постирал — потом мою одежду только на куклу можно было надеть, пересушил немного… Конечно, перед играми иногда мешают спать, но мы с Никитой выходим и гоняем. Как-то в 4 утра соседи в футбол играли, а потом в большой теннис у лифтов. Когда есть возможность, мы присоединяемся.— Встречали, есть ребята из Беларуси, Украины, Казахстана и других бывших республик СССР. Нашли церковь близкую к нашей, здесь русских достаточно, в городе примерно 2-3 тысячи живут.— С 14 лет, сейчас шестой год идёт.— Совместное решение с родителями, решили, что можно попробовать в США поиграть и посмотреть, что получится.— У меня сестра уезжала играть в теннис в этот университет, проучилась четыре года, получила образование. А здесь как раз построили каток, все условия есть для того, чтобы тренироваться и становиться лучше. Престижный университет, даже если не заиграешь, получишь хорошее образование, а затем работу, но надеюсь, мне это не понадобится, а понадобится хоккей. Всё есть для того, чтобы перейти на другой уровень.— Пять лет назад появилась программа, когда владелец «Баффало» Терри Пегула выделил средства для катка. В этом году мы впервые выиграли свою конференцию Big 10 и получили возможность сыграть в чемпионате США. Жаль, что в региональном финале уступили.— Встречал скаутов, разговаривал с ними, но не на каждой игре. Заполнял анкеты.— Даже не знал об этом. Всё равно особо не обращаю на это внимания. Всегда стараюсь на максимуме играть. Если команда выигрывает, то скауты всё равно всех видят.— Да, но если ты получил травму и не сыграл больше четырёх матчей за сезон, то остаёшься на пятый, чтобы получить высшее образование.— Если с первого-второго курса ушёл, то, когда закончишь с хоккеем, можешь вернуться и закончить обучение.— Столько людей драфтуют, подписывают контракты десятками за год. Выбирают лучших игроков из USHL и других американских лиг. Все команды растут, некоторые университеты уже 100 лет играют в хоккей, и очень много их выпускников сейчас в НХЛ. Уровень растёт, и скауты уделяют больше внимания.— Всегда с детства нравился Валерий Харламов, его плакат висит у меня в комнате. Евгений Малкин нравится с тех времён, когда за Магнитогорск ещё играл. Ещё Патрик Кейн. С них троих пытаюсь брать пример и перенять что-то.— Сейчас техника позволяет, созваниваюсь каждый день. Скучаю по дому, но потом привыкаешь, хоккей-школа-уроки, весь день занят, и нет так много лишнего времени.— Вот смотрите: вы приходите на занятия, сидите с такими же ребятами вашего возраста, делаете домашние задания, общаетесь.В команде все бьются, хотят чего-то добиться, получают двойное образование. Звучит сложно, но для тех, кто сильно хочет, это по силам. Классная атмосфера. В общежитии познакомились с индусами, египтянами, китайцами. Все учатся, все приходят на твои игры, болеют за тебя, постоянно спрашивают, как хоккей, как что. Выходишь на лёд, а на трибунах твои друзья.— Когда есть возможность, ходят все. После победы в Big 10 мы вернулись поздно, часа в 4 утра, а на нашем этаже были развешаны плакаты с поздравлениями, все болели за нас, переживали. На следующий день мы смотрели все вместе с болельщиками жеребьёвку. Эта атмосфера – самое интересное.