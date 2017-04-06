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НХЛ
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Малкин против Бобровского! В НХЛ стали известны первые пары плей-офф

«Вашингтон» выиграл «регулярку», «Монреаль» сыграет в плей-офф с «Рейнджерс», а «Питтсубрг» с «Коламбусом» — в обзоре НХЛ.
6 апреля 2017, четверг. 10:05. Хоккей

«Вашингтон», Овечкин и «Президент»


НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2017, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2 : 0 0:0, 1:0, 1:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 – Уильямс (Овечкин, Кузнецов) – 34:49 (5x4), 2:0 – Кузнецов (Юханссон, Уильямс) – 45:42 (5x5)

«Вашингтон Кэпиталз» в очередной раз показал себя командой, свободной от различных суеверий: обыграв на своём льду «Рейнджерс», «столичные» второй год подряд стали победителями регулярного чемпионата НХЛ. «Президент Трофи» имеет в хоккейном мире дурную славу: последний раз победитель регулярного чемпионата становился обладателем Кубка Стэнли девять лет назад – это был «Детройт» в сезоне-2007/08. «Вашингтон» же, несмотря на периодически включаемый «экономичный» режим для Александра Овечкина и очевидную ставку именно на игры предстоящего плей-офф, снова стал первым в «гладком» сезоне и обеспечил себе преимущество своего льда на протяжении всего кубкового пути.
«До игры мы ни о каких трофеях не говорили. Нужно было выиграть матч, показать хороший хоккей, мы концентрировались только на самом матче с «Рейнджерс». Надо было стать первыми в дивизионе, чтобы получить хороший посев, и мы это сделали», — отверг все предположения наставник «Кэпиталз» Барри Тротц.

Противостояние с «синерубашечниками» стало для «Вашингтона» за последние годы принципиальным и являлось хорошим поводом для того, чтобы капитан «столичных» Александр Овечкин вновь огорчил одного из своих главных «клиентов» Хенрика Лундквиста. В середине второго периода Овечкин благополучно выполнил задачу, забив фирменный гол в большинстве, но затем в дело вмешались бдительные статистики: авторство шайбы переписали на Джастина Уильямса, который каким-то неведомым способом сделал касание на пятачке.


Чуть позже перевес «Вашингтона» закрепил Евгений Кузнецов, завершивший острую контратаку, организованную Маркусом Юханссоном, а голкипер «столичных» Брэйден Холтби успешно довёл дело до девятого в сезоне «сухаря».


«Что означает победа в регулярном чемпионате? То, что мы – лучшая команда в нынешнем сезоне. Конечно, самое главное ещё впереди, но я считаю, что мы движемся в правильном направлении. Мы провели очень неплохие, упорные матчи с «Коламбусом», «Торонто» и «Рейнджерс». Возможно, с кем-то из них мы встретимся в будущем, а пока нам нужно просто продолжать играть в свой хоккей, действовать в том же ключе, как и в этих важных встречах», — заявил Овечкин, у которого «украли» 96-й победный гол в карьере.

Что же касается «Рейнджерс», то ньюйоркцы забронировали за собой первую кубковую «уайлд-кард», и в первом раунде плей-офф болельщиков будет ждать увлекательная вратарская дуэль Лундквиста и его визави из «Монреаля» Кэри Прайса.

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«Монреаль» не справился с «клинками» и потерял Емелина


НХЛ - регулярный чемпионат
06 апреля 2017, четверг. 02:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
2 : 1 1:0, 1:0, 0:1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 – Ристолайнен (Горджес, Айкел) – 06:01 (5x5), 2:0 – Эннис (Кейн, О'Райлли) – 31:35 (5x5), 2:1 – Плеканец (А. Радулов, Байрон) – 40:46 (5x5)

Сами «канадцы» не смогли продлить победную серию до шести матчей и несколько неожиданно уступили «Баффало», который уже утратил всякую турнирную мотивацию. Голкипер «Сэйбрз» Робин Ленер отразил 31 бросок, а голы 22-летнего защитника Расмуса Ристолайнена и миниатюрного форварда Тайлера Энниса помогли хозяевам прервать череду из трёх неудач. Для «Монреаля» эта потеря очков не имела никакого значения, поскольку Радулов и компания уже застолбили за собой первую строчку в Атлантическом дивизионе, и наставник «Канадиенс» Клод Жюльен не слишком критиковал подопечных за неподобающее содержание игры.


«До этого мы проделали хорошую работу, мы пытаемся стать лучше. Сегодня не было какого-то особого ажиотажа, был обычный матч», — отметил Жюльен. В конце второго периода защитник «Монреаля» Алексей Емелин покинул лёд из-за травмы нижней части тела. Степень серьёзности повреждения пока неизвестна, и, по словам тренера, оценку этому в ближайшее время даст медицинская служба «Канадиенс».

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Малкин сыграет против Бобровского


В Восточной конференции ещё продолжается борьба за последний кубковый билет, но постепенно все интриги первого раунда плей-офф начинают становиться явными. Уже известны две пары четвертьфинала Востока: «Рейнджерс» сыграет с победителем Атлантического дивизиона «Монреалем», а «Питтсбург» и «Коламбус», не сумевшие остановить «Вашингтон», будут биться между собой.

Эта пара соперников станет одной из самых интригующих во всём первом раунде, поскольку и «мундиры», и «пингвины» ещё совсем недавно претендовали на победу в дивизионе. Дуэль одного из лучших вратарей сезона Сергея Бобровского и дуэта форвардов Кросби – Малкин обещает быть по-настоящему жаркой: в 2014 году, когда «Коламбус» ещё не был так силён, «Питтсбургу» потребовалось 6 матчей, чтобы пройти «Блю Джекетс».

Состав остальных пар пока неизвестен. «Вашингтон» ждёт, чем завершится борьба за место второго кубкового «джокера», которое может достаться «Оттаве», «Бостону», «Торонто», «Айлендерс» или «Тампе». В Западной конференции все 8 участников плей-офф определились ещё раньше, но состав ни одной пары пока не известен.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Вашингтон Кэпиталз Коламбус Блю Джекетс Монреаль Канадиенс Нью-Йорк Рейнджерс Питтсбург Пингвинз Александр Овечкин Евгений Кузнецов — хоккей Хенрик Лундквист
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