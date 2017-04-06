Малкин против Бобровского! В НХЛ стали известны первые пары плей-офф

«Вашингтон», Овечкин и «Президент»
«Вашингтон Кэпиталз» в очередной раз показал себя командой, свободной от различных суеверий: обыграв на своём льду «Рейнджерс», «столичные» второй год подряд стали победителями регулярного чемпионата НХЛ. «Президент Трофи» имеет в хоккейном мире дурную славу: последний раз победитель регулярного чемпионата становился обладателем Кубка Стэнли девять лет назад – это был «Детройт» в сезоне-2007/08. «Вашингтон» же, несмотря на периодически включаемый «экономичный» режим для Александра Овечкина и очевидную ставку именно на игры предстоящего плей-офф, снова стал первым в «гладком» сезоне и обеспечил себе преимущество своего льда на протяжении всего кубкового пути. «До игры мы ни о каких трофеях не говорили. Нужно было выиграть матч, показать хороший хоккей, мы концентрировались только на самом матче с «Рейнджерс». Надо было стать первыми в дивизионе, чтобы получить хороший посев, и мы это сделали», — отверг все предположения наставник «Кэпиталз» Барри Тротц.
Противостояние с «синерубашечниками» стало для «Вашингтона» за последние годы принципиальным и являлось хорошим поводом для того, чтобы капитан «столичных» Александр Овечкин вновь огорчил одного из своих главных «клиентов» Хенрика Лундквиста. В середине второго периода Овечкин благополучно выполнил задачу, забив фирменный гол в большинстве, но затем в дело вмешались бдительные статистики: авторство шайбы переписали на Джастина Уильямса, который каким-то неведомым способом сделал касание на пятачке.
Чуть позже перевес «Вашингтона» закрепил Евгений Кузнецов, завершивший острую контратаку, организованную Маркусом Юханссоном, а голкипер «столичных» Брэйден Холтби успешно довёл дело до девятого в сезоне «сухаря».
«Что означает победа в регулярном чемпионате? То, что мы – лучшая команда в нынешнем сезоне. Конечно, самое главное ещё впереди, но я считаю, что мы движемся в правильном направлении. Мы провели очень неплохие, упорные матчи с «Коламбусом», «Торонто» и «Рейнджерс». Возможно, с кем-то из них мы встретимся в будущем, а пока нам нужно просто продолжать играть в свой хоккей, действовать в том же ключе, как и в этих важных встречах», — заявил Овечкин, у которого «украли» 96-й победный гол в карьере.
Что же касается «Рейнджерс», то ньюйоркцы забронировали за собой первую кубковую «уайлд-кард», и в первом раунде плей-офф болельщиков будет ждать увлекательная вратарская дуэль Лундквиста и его визави из «Монреаля» Кэри Прайса.
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«Монреаль» не справился с «клинками» и потерял Емелина
Сами «канадцы» не смогли продлить победную серию до шести матчей и несколько неожиданно уступили «Баффало», который уже утратил всякую турнирную мотивацию. Голкипер «Сэйбрз» Робин Ленер отразил 31 бросок, а голы 22-летнего защитника Расмуса Ристолайнена и миниатюрного форварда Тайлера Энниса помогли хозяевам прервать череду из трёх неудач. Для «Монреаля» эта потеря очков не имела никакого значения, поскольку Радулов и компания уже застолбили за собой первую строчку в Атлантическом дивизионе, и наставник «Канадиенс» Клод Жюльен не слишком критиковал подопечных за неподобающее содержание игры.
«До этого мы проделали хорошую работу, мы пытаемся стать лучше. Сегодня не было какого-то особого ажиотажа, был обычный матч», — отметил Жюльен. В конце второго периода защитник «Монреаля» Алексей Емелин покинул лёд из-за травмы нижней части тела. Степень серьёзности повреждения пока неизвестна, и, по словам тренера, оценку этому в ближайшее время даст медицинская служба «Канадиенс».
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Малкин сыграет против Бобровского
В Восточной конференции ещё продолжается борьба за последний кубковый билет, но постепенно все интриги первого раунда плей-офф начинают становиться явными. Уже известны две пары четвертьфинала Востока: «Рейнджерс» сыграет с победителем Атлантического дивизиона «Монреалем», а «Питтсбург» и «Коламбус», не сумевшие остановить «Вашингтон», будут биться между собой.
Эта пара соперников станет одной из самых интригующих во всём первом раунде, поскольку и «мундиры», и «пингвины» ещё совсем недавно претендовали на победу в дивизионе. Дуэль одного из лучших вратарей сезона Сергея Бобровского и дуэта форвардов Кросби – Малкин обещает быть по-настоящему жаркой: в 2014 году, когда «Коламбус» ещё не был так силён, «Питтсбургу» потребовалось 6 матчей, чтобы пройти «Блю Джекетс».
Состав остальных пар пока неизвестен. «Вашингтон» ждёт, чем завершится борьба за место второго кубкового «джокера», которое может достаться «Оттаве», «Бостону», «Торонто», «Айлендерс» или «Тампе». В Западной конференции все 8 участников плей-офф определились ещё раньше, но состав ни одной пары пока не известен.