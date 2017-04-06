Скабелка: хотел бы, чтобы лидеры «Авангарда» остались, а Соботка едет в НХЛ

«Занимаемся индивидуальной работой, а в тренерском штабе будут новые лица»

Точно будет Владимир Копать, который сейчас поехал на чемпионат мира с молодёжной сборной Беларуси. Помимо него будет ещё один тренер, но я пока его не назову.

«Я сторонник вертикального хоккея? Сама игра движется в этом направлении»

«Хотим оставить в команде ведущих игроков, а Соботка в КХЛ сыграет только за «Авангард»

В какой хоккей в этом плей-офф играл «Локомотив»? Так можно назвать и четвёртый клуб, и пятый. Мне кажется, сейчас просто хоккей такой. Игра движется в этом направлении.

Владимир подписал документ, согласно которому, если он вернётся в КХЛ, то только в «Авангард». Естественно, он хочет попробовать себя в НХЛ.

Фото: ХК "Авангард" / photo.khl.ru

«Авангард» провёл первую открытую тренировку под руководством нового главного тренера Андрея Скабелки, который после окончания занятия ответил на вопросы представителей СМИ.— Это ознакомительный сбор для меня, а для ребят — поддержание формы. Мы хотим донести до ребят те мысли, те идеи, что будут присутствовать в следующем сезоне. Наиграть какие-то моменты, показать упражнения, по тактике позаниматься.— Будут обязательно. Точно будет Владимир Копать, который сейчас поехал на чемпионат мира с молодёжной сборной Беларуси. Помимо него будет ещё один тренер, но я пока его не назову.— Они сырые, но с ними можно работать. Сейчас ещё что-то сложно говорить после трёх дней работы. Пока особо не присматриваемся к ним. Со следующей недели будем уже пристальнее смотреть на ребят.— Однозначно. Сейчас всё условно. Сочетания мы не наигрываем, занимаемся индивидуальной работой.— Нет, конечно. Все мы разные, по-своему смотрим на хоккей. У каждого есть свои особенности.— Ну хорошо, а в какой хоккей в этом плей-офф играл «Локомотив»? Так можно назвать и четвёртый клуб, и пятый.Мне кажется, сейчас просто хоккей такой. Игра движется в этом направлении. Говорить, что только три тренера следуют этой модели, не совсем правильно.— Сложно оценить однозначно. Я работал в Новосибирске три года, а за это время в Омске сменилось три тренера. Каждый год были какие-то свои особенности. Когда «Авангардом» руководил Сумманен – были зарубы. Дальше были матчи немного другого стиля, но это всегда были интересные игры.— Только успехов и процветания. Это очень самобытная команда. В городе любят хоккей, там замечательные болельщики.— Да, это Кирилл Легчаков – тренер по физической подготовке. Он уже приехал в Омск и приступил к работе.— Я бы хотел, чтобы они остались, но не всё от меня зависит.— Конечно, это очень сильный игрок. Владимир подписал документ, согласно которому, если он вернётся в КХЛ, то только в «Авангард». Естественно, он хочет попробовать себя в НХЛ. Если он не получит эту возможность, мы ждём его в Омске.— Было бы замечательно, но если не получится, мы пригласим их на летний сбор. Ещё не все из них освободились. О них хорошие отзывы, хотелось бы на них посмотреть.— Шалунов – это Шалунов, это отличный хоккеист, он прогрессирует. А Мизюрин – это Мизюрин.— Я думаю, об этом сейчас неуместно говорить.— У сына своя дорога. Тем более у него ещё есть действующий контракт. В «Авангарде» его точно не будет.— Со всеми игроками. Не может быть одного какого-то хоккеиста. А если говорить о тех игроках, что раньше выступали за «Авангард», то прошлое мы не вернём. Надо смотреть на то, что есть сегодня и заглядывать вперёд. То, что было, было здорово, но я надеюсь, что будет что-то новое и хорошее.