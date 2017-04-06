Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Fitness Run City
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Андрей Скабелка
Фото: ХК «Авангард» / photo.khl.ru
Текст: Лев Лукин

Скабелка: хотел бы, чтобы лидеры «Авангарда» остались, а Соботка едет в НХЛ

Андрей Скабелка – об апрельском сборе «Авангарда», изменениях в тренерском штабе, своём тренерском стиле и трансферных новостях.
6 апреля 2017, четверг. 13:45. Хоккей
>>> Скабелка – последняя надежда Омска? «Авангард» ставит на систему

«Авангард» провёл первую открытую тренировку под руководством нового главного тренера Андрея Скабелки, который после окончания занятия ответил на вопросы представителей СМИ.

«Занимаемся индивидуальной работой, а в тренерском штабе будут новые лица»


— Расскажите о плане работы на этом сборе и о задачах команды.
— Это ознакомительный сбор для меня, а для ребят — поддержание формы. Мы хотим донести до ребят те мысли, те идеи, что будут присутствовать в следующем сезоне. Наиграть какие-то моменты, показать упражнения, по тактике позаниматься.
Точно будет Владимир Копать, который сейчас поехал на чемпионат мира с молодёжной сборной Беларуси. Помимо него будет ещё один тренер, но я пока его не назову.

— Сейчас вы работаете с Яковенко, Рябыкиным, Храмцовым – представителями старого тренерского штаба «Авангарда». Будут ли какие-то новые лица?
— Будут обязательно. Точно будет Владимир Копать, который сейчас поехал на чемпионат мира с молодёжной сборной Беларуси. Помимо него будет ещё один тренер, но я пока его не назову.

— На сборе сейчас много игроков из «Омских Ястребов» и «Сарыарки». Как оцените их потенциал? Они сырые или с ними можно работать?
— Они сырые, но с ними можно работать. Сейчас ещё что-то сложно говорить после трёх дней работы. Пока особо не присматриваемся к ним. Со следующей недели будем уже пристальнее смотреть на ребят.

— То есть к сочетаниям, в которых сейчас катаются хоккеисты «Авангарда», не нужно относиться всерьёз?
— Однозначно. Сейчас всё условно. Сочетания мы не наигрываем, занимаемся индивидуальной работой.

«Я сторонник вертикального хоккея? Сама игра движется в этом направлении»


— Считается, что в КХЛ есть три тренера, которые смотрят на хоккей примерно одинаково: вы, Дмитрий Квартальнов и Петерис Скудра. Вы эту точку зрения разделяете?
— Нет, конечно. Все мы разные, по-своему смотрим на хоккей. У каждого есть свои особенности.

— Но разве вас не объединяет атлетичный быстрый хоккей, который ещё называют вертикальным?
— Ну хорошо, а в какой хоккей в этом плей-офф играл «Локомотив»? Так можно назвать и четвёртый клуб, и пятый.
Мне кажется, сейчас просто хоккей такой. Игра движется в этом направлении. Говорить, что только три тренера следуют этой модели, не совсем правильно.

— Вы долгое время соперничали с «Авангардом», будучи главным тренером «Сибири». Какое у вас сложилось представление об омской команде и её традициях?
— Сложно оценить однозначно. Я работал в Новосибирске три года, а за это время в Омске сменилось три тренера. Каждый год были какие-то свои особенности. Когда «Авангардом» руководил Сумманен – были зарубы. Дальше были матчи немного другого стиля, но это всегда были интересные игры.

— Что бы вы пожелали своей предыдущей команде «Сибири»?
— Только успехов и процветания. Это очень самобытная команда. В городе любят хоккей, там замечательные болельщики.

— Кто-то будет с вами работать в «Авангарде» из тренерского штаба «Сибири»?
— Да, это Кирилл Легчаков – тренер по физической подготовке. Он уже приехал в Омск и приступил к работе.

«Хотим оставить в команде ведущих игроков, а Соботка в КХЛ сыграет только за «Авангард»


— У ряда ведущих игроков «Авангарда», таких как Фурх, Никитин, Бурдасов, заканчиваются контракты. Останутся ли они в команде?
— Я бы хотел, чтобы они остались, но не всё от меня зависит.
В какой хоккей в этом плей-офф играл «Локомотив»? Так можно назвать и четвёртый клуб, и пятый. Мне кажется, сейчас просто хоккей такой. Игра движется в этом направлении.

— С Владимиром Соботкой контракт разорван, но при этом сообщается, что с ним ведутся переговоры о новом соглашении. Вы на него рассчитываете?
— Конечно, это очень сильный игрок. Владимир подписал документ, согласно которому, если он вернётся в КХЛ, то только в «Авангард». Естественно, он хочет попробовать себя в НХЛ. Если он не получит эту возможность, мы ждём его в Омске.

— Прошла информация об интересе «Авангарда» к молодым игрокам, которые выступают за океаном: Мизюрину, Соколову, Жукенову. Есть вариант, что они приедут уже на этот сбор?
— Было бы замечательно, но если не получится, мы пригласим их на летний сбор. Ещё не все из них освободились. О них хорошие отзывы, хотелось бы на них посмотреть.

— Как говорят, Мизюрин во многом похож на Шалунова, с которым вы работали в «Сибири». Как минимум по антропометрическим данным. Будете из него делать нового Шалунова?
— Шалунов – это Шалунов, это отличный хоккеист, он прогрессирует. А Мизюрин – это Мизюрин.

— Есть ли в планах взять кого-то из «Сибири»?
— Я думаю, об этом сейчас неуместно говорить.

— А что касается вашего сына?
— У сына своя дорога. Тем более у него ещё есть действующий контракт. В «Авангарде» его точно не будет.
Владимир подписал документ, согласно которому, если он вернётся в КХЛ, то только в «Авангард». Естественно, он хочет попробовать себя в НХЛ.

— На встрече с губернатором вы говорили, что важно сохранить дух омской команды. С кем из игроков этот дух ассоциируется?
— Со всеми игроками. Не может быть одного какого-то хоккеиста. А если говорить о тех игроках, что раньше выступали за «Авангард», то прошлое мы не вернём. Надо смотреть на то, что есть сегодня и заглядывать вперёд. То, что было, было здорово, но я надеюсь, что будет что-то новое и хорошее.
Фото: ХК "Авангард" / photo.khl.ru
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 1
Теги
ХК Авангард Андрей Скабелка
Новости. Хоккей
6 апреля 2017, четверг
15:34 В Уфе пройдёт митинг против госфинансирования «Салавата» и «Уфы»
15:09 Нападающий Виталий Абрамов признан самым ценным игроком QMJHL
15:04 Нападающий «Баффало» Окпосо госпитализирован из-за болезни
14:50 Короленко: если «Кузню» исключат из КХЛ, это будет катастрофой для города
14:31 Кто, по вашему мнению, выиграет Кубок Гагарина
14:24 Салливан: Летанга сложно заменить, но «Питтсбург» делал это весь сезон
14:16 Читатели не верят, что Овечкин пойдёт против НХЛ и поедет на Олимпиаду
14:00 Фер: сомневаюсь, что игроки забудут решение НХЛ при обсуждении нового соглашения
13:31 Сборная Чехии объявила состав на суперфинал Лиги Легенд
13:28 Буре и Фетисов сыграют за сборную России в полуфинале Лиги Легенд со Словакией
13:00 Для игроков из КХЛ есть стимул показать себя на ЧМ, считает Витолиньш
13:00 Тротц: первый период «Вашингтон» провёл средне, но потом набирал обороты
12:53 Витолиньш: СКА и «Магнитка» хороши в атаке, а серию хотелось начать пораньше
12:40 Хоккеисты СКА Дацюк и Войнов не смогут начать финальную серию с «Магниткой»
12:35 Яковлев: «Магнитка» — игровая команда, в ней много ребят, способных исполнить
12:25 В возрасте 58 лет скончался финский хоккеист Илкка Синисало
12:09 Мартынов: Скабелка задал высокий темп занятий, приходится непросто
11:49 Т. Манукян: моя цель – попасть в «Авангард», опыт ВХЛ поможет в этом
11:34 СКА использует необычные технологии на тренировках перед финалом Кубка Гагарина
11:33 Скабелка: пока работаю с прежним штабом «Авангарда», но будут и новые лица
11:23 Вратарь СКА Коскинен тренируется в общей группе перед финалом КГ с «Магниткой»
11:12 КХЛ объявила арбитров, которые будут работать на матчах финала Кубка Гагарина
11:04 Георгий Мишарин перейдёт из «Сибири» в «Автомобилист»
11:02 Жюльен: «Монреаль» проделал неплохую работу, так что иногда можно дать слабину
10:49 Скабелка: Соботка хочет попробовать себя НХЛ, не получится — ждём в «Авангарде»
10:48 Смирнов: в NCAA классно играть — все студенты за тебя болеют, это вдохновляет
10:28 Коваленко: «Сочи» погасил долги, надеемся, больше таких завалов в КХЛ не будет
10:04 Куликов: не думаю, что вернусь в КХЛ ради Олимпиады. Это личный выбор каждого
10:00 Нападающий Чад Ро продолжит карьеру в «Нефтехимике»
09:42 Марков: я слишком стар для игры в сборной России
09:39 Радулов: в России уже давно твердят о том, чтобы игроки сборной оставались в КХЛ
09:31 Кузнецов: Президентский кубок не имеет значения? Выиграть что-то всегда приятно
09:23 Защитник «Монреаля» Емелин получил травму в матче с «Баффало»
09:20 Малкин: моё мнение — я хочу ехать на Олимпиаду, а «Питтсбург» мне разрешит
09:15 Овечкин: выигранный Президентский кубок означает, что мы лучшая команда в сезоне
09:09 Евгений Кузнецов признан третьей звездой дня в НХЛ
08:30 «Питтсбург» сыграет с «Коламбусом», «Рейнджерс» — с «Монреалем» в Кубке Стэнли
05:56 «Вашингтон» стал победителем регулярного чемпионата НХЛ второй сезон подряд
05:37 Гол Кузнецова помог «Вашингтону» победить «Рейнджерс»
05:24 «Монреаль» прервал свою победную серию, уступив «Баффало», Радулов набрал 1 очко
00:51 Пастрняк: «Бостону» необходимо продолжать сражаться за лучшее место в таблице
00:14 Защитник Зият Пайгин подписал контракт с фарм-клубом «Эдмонтона»
5 апреля 2017, среда
23:53 Николай Кулёмин вернулся к тренировкам
23:23 Раск: «Бостон» заслужил свой выход в плей-офф, мы усердно работали
23:09 Кэссиди: надеюсь, Маршана не дисквалифицируют, но это не моя компетенция
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, выиграет Кубок Гагарина?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+