Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Месяц до Кёльна. Каким будет состав сборной России на ЧМ-2017?

До старта чемпионата мира в Кёльне и Париже остаётся месяц. Как бы выглядел состав сборной России, если бы он формировался сейчас?