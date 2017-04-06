Лайне, Мэттьюс и ещё 8 лучших новичков регулярного чемпионата в НХЛ

Остон Мэттьюс («Торонто»)
Более яркого дебюта, который случился в этом сезоне у молодого американца, в истории НХЛ не было. В первой же игре сезона против «Оттавы» он забросил четыре шайбы. Хотя тот матч его команда проиграла, запомнился он именно благодаря снайперским выстрелам Остона. На сегодняшний день он – лучший бомбардир среди всех новичков и один из главных претендентов на «Колдер Трофи». «Торонто» пока что не гарантировал окончательно себе места в плей-офф, но в текущем сезоне это лучший клуб по работе с новичками.
Патрик Лайне («Виннипег»)
Финский вундеркинд зажёг на прошлогоднем МЧМ, и его успех не остался незамеченным со стороны боссов НХЛ. Между Лайне и Мэттьюсом долгое время шла борьба за первую строчку на ярмарке новичков, которую в итоге выиграл американец, но наш герой от этого отнюдь не пострадал. Так же как и Мэттьюс, Патрик был номинирован в этом году на приз лучшему новичку сезона. Борьба между ними за позицию лучшего бомбардира среди дебютантов лиги продолжается весь сезон, и, похоже, это едва ли не единственное, чем может утешиться Лайне, ведь его «Виннипег» попасть в плей-офф не смог.
Вильям Нюландер («Торонто»)
Лучший новичок марта показал блестящую результативность в конце зимы – начале весны. Старший сын прославленного шведского форварда Микаэля Нюландера набирал очки в 12 матчах кряду, и эта результативная серия стала одной из самых продолжительных в текущей «регулярке». В следующем сезоне контракт Вильяма с «кленовыми листьями» заканчивается, и своей игрой он однозначно заслужил переподписания на более выгодных условиях.
Митчелл Марнер («Торонто»)
Вне зависимости от того, как «Торонто» закончит этот сезон, следует признать, что Майк Бэбкок в текущем регулярном чемпионате своей работой подарил лиге несколько новых имён, которые в дальнейшем будут в ней сверкать. К их числу относится и молодой Марнер, который до этого сезона три года отыграл в составе «Лондон Найтс», а также сверкнул на последнем молодёжном форуме в составе сборной. Известен как быстрый нападающий, любящий побороться на любом участке площадки. Об этом парне Бэбкок говорил как об игроке, который всю жизнь определяет исходы матчей.
Мэттью Ткачук («Калгари»)
Партнёр Марнера по «Лондону» отправился в другой канадский клуб, в котором также стал открытием сезона. «Калгари» в его лице получил левого крайнего форварда с хорошим катанием, который регулярно набирает очки. По игровому стилю Мэттью отличается от своего отца Кита Ткачука, у него не столь выражена силовая составляющая, но и потолкаться он вполне может. Чего стоит недавний эпизод в матче с «Лос-Анджелесом», когда он ударил в голову Дрю Даути, за что получил двухматчевую дисквалификацию.
Мэттью Ткачук
Фото: Reuters
Себастьян Ахо («Каролина»)
В этом году «Харрикейнз» не попадут в плей-офф, и это произойдёт уже в восьмой раз подряд. Но в лице Ахо они обрели того человека, который в следующем сезоне при надлежащей игре своих партнёров поможет команде наконец-то преодолеть эту злосчастную серию. В «Каролине» Ахо – одна из главных ударных сил, вокруг которой будет строиться команда в следующем чемпионате.
Зак Веренски («Коламбус»)
Два года подряд «жакеты» не попадали в розыгрыш Кубка Стэнли, и в этом сезоне они совершили настоящий прорыв. Конечно, основным фактором такого удачного выступления в первую очередь является вдохновенная игра Сергея Бобровского, но и Веренски несильно от него отстаёт. Среди новичков Зак – лучший из защитников. Он одинаково хорош как в оборонительных действиях, так и в нападении, в особенности как игрок, который раздаёт результативные передачи. Такие люди в любой команде на вес золота, и заслуги американца в этом году были высоко оценены. Его назвали лучшим новичком ноября, и такое начало карьеры в НХЛ для американца можно назвать сверхудачным.
Брэди Шей («Нью-Йорк Рейнджерс»)
Ещё один защитник из нашего списка дебютировал в НХЛ сравнительно позже, чем те же Лайне или Мэттьюс. Выпускник университета Миннесоты появился в основе «рейнджеров» ещё в прошлом сезоне, но именно в этом чемпионате он смог не только закрепиться в ней, но и стать одним из открытий сезона. Как и Веренски, Шей здорово умеет подключаться к атакам, а также к его плюсам специалисты относят хорошее катание и умелый контроль над шайбой. Ещё перед началом чемпионата Брэди вместе с Лундквистом и Бучневичем вошёл в список хоккеистов, которых «Нью-Йорк» не будет обменивать ни при каких условиях, и, как видно, руководство клуба в нём не ошиблось.
Иван Проворов («Филадельфия»)
В России Проворова рассматривали как игрока, который сможет помочь молодёжной сборной на чемпионате мира, но он так хорошо зарекомендовал себя в своём клубе, что не получил вольной, а продолжил играть в НХЛ. Уроженец Ярославля в этом году с ходу закрепился в основе «Флайерз», став одним из основных защитников в команде. Проворов в среднем проводит на льду 21 минуту, а это говорит о том, что тренеры рассчитывают на молодого россиянина и видят в нём будущее команды.
>>> Лучшая игра Проворова, хет-трик Кросби и 1700-й матч Ягра
Павел Бучневич («Нью-Йорк Рейнджерс»)
Старт сезона выдался очень удачным для воспитанника «Северстали». Павел исправно набирал очки почти в каждой встрече, но ему серьёзно помешала травма. В середине ноября с форвардом приключился спазм мышц спины, из-за которого он выбыл на полтора месяца. Дебютный год для Бучневича вышел очень успешным и, наряду с Проворовым, его можно признать лучшим российским новичком сезона в НХЛ. Да и сам Павел недавно признался, что ожидал более сложного дебюта. «Рейнджеры» в первом раунде плей-офф вышли на «Монреаль». Ждём дуэли Радулов – Бучневич.