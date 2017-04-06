Зачем бежать из Пекина в Нижнекамск, и поможет ли СКА робот?

Ротенберг привёз робота из США, чтобы обыграть «Магнитку»

Войнов не успеет к старту финала, а Коскинен в порядке

Новая «молодёжка» выиграла первый турнир

Лучший бомбардир «Куньлуня» бежит в Нижнекамск

На тренировке СКА перед финалом с «Магниткой» помимо Шестрёкина, Иванникова и Скрынника был замечен Микко Коскинен.

Мишарин возвращается из «Сибири» на родину

Соботка попробует себя в НХЛ, но «Авангард» его ждёт

Удивительно то, что Ро меняет такой мегаполис как Пекин на скромный рабочий Нижнекамск.

Челябинец Абрамов самый ценный игрок всего Квебека

СКА провёл открытую тренировку для прессы в многофункциональном комплексе «Хоккейный город» перед финалом Кубка Гагарина, в котором сыграет с магнитогорским «Металлургом». На льду был установлен специальный тренажёр, с которым перед началом раскатки занимался голкипер СКА. Тренажёр имитирует игроков обороняющейся команды и предназначен для усовершенствования навыков владения клюшкой и обводки.Поговаривают, что инициатором приобретения данного тренажёра был вице-президент клуба, а производится данное чудо техники в США. Недавно точно такого же работа на своей тренировке использовали игроки «Вашингтона». Кто знает, быть может, этот хоккейный киборг станет для питерских «армейцев» залогом победы над «Магниткой» в финале конференции?На тренировке СКА перед финалом с «Магниткой» помимо Шестрёкина, Иванникова и Скрынника был замечен. Это значит, что финский вратарь оправился от травмы, полученной им в серии с «Локомотив», и готов сыграть в главном противостоянии сезона. А вот на персоны Дацюка и Войнова тренерский штаб петербуржцев по-прежнему напускает туман.«Дацюк начинать не будет, а дальше как серия пойдёт. По Войнову тоже трудно сказать. Пока нет, он травмирован. Но серия длинная, посмотрим», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.И если об операции Дацюка известно всем, и с его потерей до конца сезона в Санкт-Петербурге внутренне смирились, то какие проблемы со здоровьем у Войнова – непонятно. Его возвращение в строй ожидается от серии к серии, но он пока не провёл в розыгрыше Кубка Гагарина ни одного матча.Молодёжная сборная России, созданная на базе 1998 года рождения, выиграла первый международный турнир в новом составе.На турнире пяти наций подопечныезаняли первое место. Они уступили только финнам, а вот словаков, чехов и команду «Ред Булл» сумели одолеть. Уже сейчас вырисовывается два ударных звена Каюмов – Швырев – Веряев и Манукян – Рассейкин – Полодян.«Очень доволен турниром. Посмотрел здесь лучших игроков из МХЛ. Уровень международного хоккея сильно отличается от клубного, и теперь ребята поняли, сколько ещё надо работать над своим мастерством. Впереди Кубок Чёрного моря, на который мы планируем привлечь всех кандидатов на участие в чемпионате мира. Привлечём всех ребят, выступающих за океаном. Интересно посмотреть на Виталия Абрамова и Дмитрия Соколова. Плюс сейчас начинается юниорский чемпионат мира. Там от нашего тренерского штаба будет Юрий Бабенко. За всеми внимательно следим, удачи и побед команде», — заявил главный тренер молодёжной сборной РоссииКак стало сегодня известно «Чемпионату», новичком «Нефтехимика» станет лучший бомбардир «Куньлуня». По сути,– знаковый хоккеист для китайского хоккея. Именно этот американец набрал больше всего очков в дебютном сезоне китайского клуба в КХЛ. 30-летний форвард в минувшем сезоне заработал 40 результативных баллов, что оказалось достаточно, чтобы опередитьи других многочисленных легионеров «Куньлуня». Удивительно то, что Ро меняет такой мегаполис как Пекин на скромный рабочий Нижнекамск. Неужели в «Нефтехимике» американцу сумели предложить намного более выгодные условия, чем в столице Китая? Так или иначе, в составе «Куньлуня» у многих игроков заканчиваются контракты, и Ро может стать не последней потерей.Если переезд американца Ро из Пекина в Нижнекамск выглядит странным, то переходиз «Сибири» в «Автомобилист» вполне объясним. Мало того, что новосибирский клуб в это межсезонье покинет большинство лидеров, а уральцы, напротив, готовятся к значительному увеличению бюджета. Куда важнее то, что Мишарин – местный воспитанник, которому за профессиональную карьеру так и не довелось поиграть на родине. В 31 год защитник, отыгравший два последних сезона за «Сибирь», возвращается в Екатеринбург. Заметим лишь то, что на протяжении трёх последних лет Георгий не проводил и 40 матчей, постоянно мучаясь из-за травм. Учитывая, что ранее «Автомобилист» подписал подверженных травмам Григоренко и Макарова, риски для командывозрастают.Множество вопросов вызвала новость о том, чтои «Авангард» расторгли контракт за месяц до его истечения. При этом ранеезаявлял, что будет вести с чехом переговоры о новом контракте. Зачем нужно было это расторжение – нам так и не объяснили, но условия, при которых Соботка продолжит карьеру в Омске, стали ясны. Прежде всего, для этого он должен не закрепиться в НХЛ, куда Владимир попытается вернуться со следующего сезона. Новый главный тренер сибиряковуже заявил, что в случае неудачи на заокеанском фронте «Авангард» ждёт Соботку обратно. Что примечательно, между игроком и клубом подписана некая бумага, гарантирующая, что в КХЛ чешский легионер будет выступать исключительно в цветах омского клуба.Нападающий «Гатино»получил «Мишель Бриер Трофи» — приз самому ценному игроку сезона в QMJHL. В завершившемся регулярном чемпионате лиги Квебека 18-летний Абрамов выиграл гонку бомбардиров лиги, набрав 104 (46+58) очка в 66 матчах. Воспитанник «Трактора» был выбран на драфте НХЛ 2016 года «Коламбус Блю Джекетс» в третьем раунде под общим 65-м номером. Кроме того, Абрамов был включён в символическую команду всех звёзд лиги. «Гатино», за который также выступает, не смог пройти первый раунд плей-офф, уступив в семи матчах «Кейп Бретон». Ожидается, что Абрамов станет одним из лидеров молодёжной сборной России на предстоящем чемпионате мира в Баффало.