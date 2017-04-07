Кучеров и Василевский спасли «Тампу», Бурмистров продолжил забивать

«Молнии» не сдаются
Поражение, которое «Тампа» потерпела накануне в важнейшем матче с «Бостоном», заметно уменьшило шансы «молний» на попадание в плей-офф, но крохотную лазейку для хоккеистов «Лайтнинг» оставило. Изрядно помог подопечным Джона Купера «Торонто», который проиграл «Вашингтону» и оставил вакантным вторую «уайлд-кард», за которой идёт настоящее сражение. В очном поединке между «Тампа-Бэй» и «Мэйпл Лифс» Кучерова и компанию устраивала только победа в основное время – любой другой исход отдавал место в плей-офф в руки соперников, и «молнии» смогли выполнить поставленную задачу.
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Героев в составе «Тампы» оказалось три: нападающий Брэйден Пойнт оформил дубль, открыв и «закрыв» счёт, голкипер Андрей Василевский, отразивший 26 выстрелов, и Никита Кучеров, чей гол стал победным. В середине первого периода российский бомбардир «Лайтнинг» продемонстрировал великолепную технику, подхватил шайбу в средней зоне, а затем оставил не у дел двух защитников гостей. Мощный кистевой бросок из-под чеха Романа Полака сохранил шансы «Тампы» на место в первой восьмёрке и добавил разочарования молодёжи из «Мэйпл Лифс».
«Мы сами усложнили себе задачу, мы не играли так, как обычно это делаем. Играли медленно. Не знаю, насколько всё было плотно и насыщенно, но все действовали вразнобой. Соперник выиграл много единоборств и сражений за шайбу, а нам так и не удалось войти в привычное русло», — констатировал Майк Бэбкок. За два матча до конца регулярного чемпионата в копилке у «Торонто» 93 очка, у «Айлендерс» и «Тампы» — по 90.
«Уверен, что сегодня многие болельщики смотрели на наш состав на матч и задавались вопросом – кто все эти люди? Теперь можно смело сказать: они хоккеисты», — сказал довольный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер. Следующий матч «молниям» предстоит сыграть в гостях в Монреале, «Торонто» днём позже сыграет дома с «Питтсбургом», а «островитяне» встретятся в Нью-Арке с «Дэвилз».
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«Питтсбург» начнёт плей-офф дома, Малкин продолжает лечиться
«Пингвины» одержали эффектную победу в выездном матче с «Нью-Джерси», порадовав болельщиков уверенной игрой и хорошими новостями. В первом раунде плей-офф «Питтсбург» сыграет с «Коламбусом», и это интригующее противостояние Малкин, Кросби и компания начнут на своём льду. Сам Евгений, восстанавливающийся после травмы плеча, на лёд вновь не вышел, хотя утром тренировался вместе с командой. «Мы хотим, чтобы он был на 100 процентов здоров, потому что впереди кубковые матчи. Была принята очень осторожная стратегия восстановления. Да, Малкин пропустил более 10 матчей, но мы не беспокоимся о том, что он будет не в форме. Евгений легко снимет эту «ржавчину», он с самого начала будет оказывать большое влияние на игру», — уверен главный тренер «пингвинов» Майк Салливан.
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Обыграть «Дэвилз» гости смогли за счёт впечатляющего командного усилия и уверенной игры «бойцов второго плана». Герой прошлогоднего розыгрыша Кубка Стэнли Ник Бонино набрал 3 (1+2) очка, Гюнцель и Кросби – по 2, а самым красивым моментом матча стал гол Конора Шири и многоходовая распасовка «Питтсбурга».
Тарасенко в двух очках от личного рекорда
«Блюзмены» продлили серию поражений «Флориды» до шести матчей, уверенно обыграв Ягра и компанию на выезде. Победа позволила сохранить «Сент-Луису» очень хорошие шансы на третье место в Центральном дивизионе, на которое также претендует «Нэшвилл», отстающий на один балл. «Музыканты» дважды наказали хоккеистов «Пантерз» за удаления, а самым активным у гостей стал Джейден Шварц, пять раз атаковавший ворота соперников (1 гол, 2 передачи). Не остался в стороне и Владимир Тарасенко, который забил симпатичный «звонкий» гол рикошетом от перекладины и добавил к нему результативную передачу. До личного рекорда по очкам Владимиру недостаёт двух баллов, и уже в ближайшем матче с «Каролиной» Тарасенко по силам повторить достижение прошлого года.
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Голдобин и Бурмистров отметились голами
«Ванкувер» и «Аризона» уже достаточно давно не решают никаких турнирных задач, давая возможность поиграть молодёжи и оценить перспективы на будущее. Этой возможностью удачно воспользовались двое российских форвардов, которые продолжают сражаться за собственную репутацию и место в основном составе. В середине первого периода вторым голом за «Ванкувер» отметился Николай Голдобин, завершивший комбинацию с участием братьев Седин – в этом матче россиянин впервые в своей карьере провёл на площадке более 14 минут.
Во втором периоде «койоты» активизировались и смогли забросить три шайбы подряд, что обеспечило «Аризоне» победу. Автором одной из них стал Александр Бурмистров, который после перехода из «Виннипега» обрёл второе дыхание: у Бурмистрова продолжается результативная серия (4 матча, 4 гола, 1 передача), а всего в 25 матчах за «Койотс» на его счету 14 (5+9) баллов.