Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Fitness Run City
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Никита Кучеров
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Кучеров и Василевский спасли «Тампу», Бурмистров продолжил забивать

Победа «Тампы» в важнейшем поединке с «Торонто» сохранила шансы «молний» на плей-офф, главную роль в успехе сыграли Кучеров и Василевский.
7 апреля 2017, пятница. 09:30. Хоккей

«Молнии» не сдаются

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2017, пятница. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1 : 4 0:0, 1:2, 0:2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Пойнт (Палат, Хедман) – 27:34 (5x4), 1:1 – Кадри (Ханвик, Бозак) – 29:42 (5x5), 1:2 – Кучеров (Хедман) – 31:50 (5x5), 1:3 – Бурниваль (Шустр, Хедман) – 42:00 (5x5), 1:4 – Пойнт (Палат, Дотчин) – 54:11 (4x4)

Поражение, которое «Тампа» потерпела накануне в важнейшем матче с «Бостоном», заметно уменьшило шансы «молний» на попадание в плей-офф, но крохотную лазейку для хоккеистов «Лайтнинг» оставило. Изрядно помог подопечным Джона Купера «Торонто», который проиграл «Вашингтону» и оставил вакантным вторую «уайлд-кард», за которой идёт настоящее сражение. В очном поединке между «Тампа-Бэй» и «Мэйпл Лифс» Кучерова и компанию устраивала только победа в основное время – любой другой исход отдавал место в плей-офф в руки соперников, и «молнии» смогли выполнить поставленную задачу.

>>> Лайне, Мэттьюс и ещё 8 лучших новичков регулярного чемпионата в НХЛ

Героев в составе «Тампы» оказалось три: нападающий Брэйден Пойнт оформил дубль, открыв и «закрыв» счёт, голкипер Андрей Василевский, отразивший 26 выстрелов, и Никита Кучеров, чей гол стал победным. В середине первого периода российский бомбардир «Лайтнинг» продемонстрировал великолепную технику, подхватил шайбу в средней зоне, а затем оставил не у дел двух защитников гостей. Мощный кистевой бросок из-под чеха Романа Полака сохранил шансы «Тампы» на место в первой восьмёрке и добавил разочарования молодёжи из «Мэйпл Лифс».


«Мы сами усложнили себе задачу, мы не играли так, как обычно это делаем. Играли медленно. Не знаю, насколько всё было плотно и насыщенно, но все действовали вразнобой. Соперник выиграл много единоборств и сражений за шайбу, а нам так и не удалось войти в привычное русло», — констатировал Майк Бэбкок. За два матча до конца регулярного чемпионата в копилке у «Торонто» 93 очка, у «Айлендерс» и «Тампы» — по 90.


«Уверен, что сегодня многие болельщики смотрели на наш состав на матч и задавались вопросом – кто все эти люди? Теперь можно смело сказать: они хоккеисты», — сказал довольный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер. Следующий матч «молниям» предстоит сыграть в гостях в Монреале, «Торонто» днём позже сыграет дома с «Питтсбургом», а «островитяне» встретятся в Нью-Арке с «Дэвилз».

>>> 13 звёзд НХЛ, которых мы можем больше не увидеть на Олимпиаде

«Питтсбург» начнёт плей-офф дома, Малкин продолжает лечиться

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2017, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
4 : 7 1:2, 3:3, 0:2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 – Ноэсен (Беннет, Юсефсон) – 04:59 (5x5), 1:1 – Раст (Бонино) – 14:24 (5x5), 1:2 – Гюнцель (Бонино, Шульц) – 17:07 (5x5), 2:2 – Мур (Палмьери, Хенрик) – 20:10 (5x5), 2:3 – Арчибальд (Уилсон, Рауни) – 22:09 (5x5), 2:4 – Шири (Кросби, Гюнцель) – 23:05 (5x5), 3:4 – Холл (Грин, Зейджак) – 25:34 (5x4), 3:5 – Хёрнквист (Кессел, Кросби) – 27:45 (5x4), 4:5 – Палмьери (Зейджак) – 38:36 (5x5), 4:6 – Каллен (Кюнхакль, Хэйнси) – 41:56 (4x5), 4:7 – Бонино (Дюмоулин, Руведел) – 56:53 (5x4)

«Пингвины» одержали эффектную победу в выездном матче с «Нью-Джерси», порадовав болельщиков уверенной игрой и хорошими новостями. В первом раунде плей-офф «Питтсбург» сыграет с «Коламбусом», и это интригующее противостояние Малкин, Кросби и компания начнут на своём льду. Сам Евгений, восстанавливающийся после травмы плеча, на лёд вновь не вышел, хотя утром тренировался вместе с командой. «Мы хотим, чтобы он был на 100 процентов здоров, потому что впереди кубковые матчи. Была принята очень осторожная стратегия восстановления. Да, Малкин пропустил более 10 матчей, но мы не беспокоимся о том, что он будет не в форме. Евгений легко снимет эту «ржавчину», он с самого начала будет оказывать большое влияние на игру», — уверен главный тренер «пингвинов» Майк Салливан.

>>> Вырваться из клетки. Кто из игроков НХЛ может сбежать на ОИ?

Обыграть «Дэвилз» гости смогли за счёт впечатляющего командного усилия и уверенной игры «бойцов второго плана». Герой прошлогоднего розыгрыша Кубка Стэнли Ник Бонино набрал 3 (1+2) очка, Гюнцель и Кросби – по 2, а самым красивым моментом матча стал гол Конора Шири и многоходовая распасовка «Питтсбурга».

Тарасенко в двух очках от личного рекорда

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2017, пятница. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3 : 6 0:1, 1:1, 2:4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Ривз (Апшолл) – 12:16 (5x5), 1:1 – Трочек (Ягр, Маккошен) – 26:41 (5x5), 1:2 – Тарасенко (Шварц, Барбашев) – 27:37 (5x5), 2:2 – Мэтисон (Юбердо, Петровик) – 40:55 (5x5), 2:3 – Перрон (Парэйко) – 45:36 (5x5), 3:3 – Мальгин (Севьюр, Демерс) – 47:45 (5x5), 3:4 – Берглунд (Шмальц, Перрон) – 50:37 (5x4), 3:5 – Пьетранджело (Шварц, Лехтеря) – 53:49 (5x4), 3:6 – Шварц (Пьетранджело, Тарасенко) – 59:01 (en)

«Блюзмены» продлили серию поражений «Флориды» до шести матчей, уверенно обыграв Ягра и компанию на выезде. Победа позволила сохранить «Сент-Луису» очень хорошие шансы на третье место в Центральном дивизионе, на которое также претендует «Нэшвилл», отстающий на один балл. «Музыканты» дважды наказали хоккеистов «Пантерз» за удаления, а самым активным у гостей стал Джейден Шварц, пять раз атаковавший ворота соперников (1 гол, 2 передачи). Не остался в стороне и Владимир Тарасенко, который забил симпатичный «звонкий» гол рикошетом от перекладины и добавил к нему результативную передачу. До личного рекорда по очкам Владимиру недостаёт двух баллов, и уже в ближайшем матче с «Каролиной» Тарасенко по силам повторить достижение прошлого года.


>>> Фридман: в клубах НХЛ не знают, как остановить русских

Голдобин и Бурмистров отметились голами

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2017, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
4 : 3 1:1, 3:0, 0:2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Шенн (Перлини, Дворак) – 06:00 (5x5), 1:1 – Голдобин (Седин, Седин) – 07:51 (5x5), 2:1 – Врбата (Чикран, Дианджело) – 20:55 (5x5), 3:1 – Бурмистров (Доми, Голигоски) – 29:40 (5x4), 4:1 – Врбата (Доми) – 36:11 (5x4), 4:2 – Бисер (Седин, Саттер) – 41:47 (5x4), 4:3 – Седин (Седин) – 52:40 (5x5)

«Ванкувер» и «Аризона» уже достаточно давно не решают никаких турнирных задач, давая возможность поиграть молодёжи и оценить перспективы на будущее. Этой возможностью удачно воспользовались двое российских форвардов, которые продолжают сражаться за собственную репутацию и место в основном составе. В середине первого периода вторым голом за «Ванкувер» отметился Николай Голдобин, завершивший комбинацию с участием братьев Седин – в этом матче россиянин впервые в своей карьере провёл на площадке более 14 минут.


Во втором периоде «койоты» активизировались и смогли забросить три шайбы подряд, что обеспечило «Аризоне» победу. Автором одной из них стал Александр Бурмистров, который после перехода из «Виннипега» обрёл второе дыхание: у Бурмистрова продолжается результативная серия (4 матча, 4 гола, 1 передача), а всего в 25 матчах за «Койотс» на его счету 14 (5+9) баллов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 7
Теги
Аризона Койотс Ванкувер Кэнакс Питтсбург Пингвинз Сент-Луис Блюз Тампа-Бэй Лайтнинг Александр Бурмистров Андрей Василевский Владимир Тарасенко Евгений Малкин Никита Кучеров Николай Голдобин
Новости. Хоккей
7 апреля 2017, пятница
16:06 Маклеллан: здорово, что Лучич с «Эдмонтоном» в это время года
16:00 Тротц: в раздевалке мы не упоминали о «Президентс Трофи»
15:56 Стал известен состав сборной России на суперфинал Лиги легенд в Штраубинге
15:30 Маршан: единственное, что меня волнует, — это партнёры по команде и семья
15:11 Бурмистров: я чувствую себя в «Аризоне» очень комфортно
14:55 Форварды «Ак Барса» Голубев и Архипов перенесли операции
14:53 Купер: «Тампа» фокусируется только на том, что делает сама
14:45 Буше: «Оттава» добилась своего за счёт того, что игроки стояли друг за друга
14:22 Квапил стал игроком «Амура»
14:13 «Бостон» подготовил промо-ролик к плей-офф
14:05 Лучич: в плей-офф всё начнётся с чистого листа, «Сан-Хосе» этим не запугать
13:49 Билялетдинов пообещал точечные изменения в составе «Ак Барса»
13:45 Шавалеев: игроков, которые бы подошли «Ак Барсу», на европейском рынке почти нет
13:31 Мишин и Пархоменко покинули тренерский штаб «Амура»
13:24 Наместников продолжил матч с «Торонто» после попадания шайбы в лицо
13:03 Генменеджер «Ак Барса»: фактор Олимпиады не скажется на переговорах с Ткачёвым
13:01 Строльман: всё, что «Тампа» может, — это заставить «Торонто» нервничать
12:54 Билялетдинов: силы для продолжения карьеры есть, «Ак Барс» – моя команда
12:49 Пайгин, уехавший в АХЛ, отверг предложение «Ак Барса» о новом контракте
12:45 Фанёф: приятно осознавать, что «Оттава» попала в плей-офф, несмотря на проблемы
12:42 Салливан: преимущество своего льда в плей-офф важно для «Питтсбурга»
12:41 Торторелла: «Питтсбург» в первых матчах серии будет под большим давлением
12:36 Инсайдер: Дюшейн, Маккиннон и Шайфли сыграют за сборную Канады на ЧМ-2017
12:15 Каменский: СКА придётся компенсировать потерю Дацюка в финальной серии
12:10 Анисимов: рекомендуем судьям не читать прессу, общаться только между собой
11:47 Занковец: информация о завершении карьеры Боченски недостоверная
11:41 Сборная Казахстана дважды огорчила «Автомобилист» в товарищеской игре
11:34 Тальбо побил рекорд «Эдмонтона» для вратарей по числу побед за сезон
11:30 В финале женского ЧМ сыграют сборные США и Канады
11:13 Лучич, Арвидссон и Галак – звёзды дня в НХЛ
11:10 Малкин хотел бы продолжать карьеру до 40 лет
10:50 Дубник — первый вратарь в истории «Миннесоты», одержавший 40 побед в сезоне
10:45 Защитник «Анахайма» Фаулер точно пропустит начало плей-офф
10:42 Бёрнс первым из защитников за 20 лет набрал 75 очков 2 сезона подряд
10:29 Агент: игроки могут искренне хотеть на Олимпиаду, но никто никуда не поедет
10:14 Армстронг: с помощью Соботки «Сент-Луис» может улучшить игру на вбрасываниях
10:03 Хедман – первый защитник в истории «Тампы», набравший 70 очков за сезон
10:00 Ворачек: у меня нет ответа, поеду ли на ОИ без разрешения НХЛ, как Овечкин
09:49 ФХР поздравила Романа Ротенберга с 36-летием
09:45 Салливан: подходим к ситуации Малкина с осторожностью
09:36 Пашков: вызывает уважение решение Захаркина спуститься с небес на землю
09:30 Стэмкос: не чувствую себя на сто процентов готовым выйти на лёд
09:28 Бурмистров набирает очки 4 матча подряд
09:25 Голдобин прервал серию без набранных очков из 8 матчей
09:15 Тарасенко по-прежнему пятый в гонке снайперов текущего сезона
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, выиграет Кубок Гагарина?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+