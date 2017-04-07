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6 звёзд суперфинала хоккейной Лиги Легенд 2017 года в Штраубинге
Фото: пресс-служба Лиги Легенд
Текст: Павел Панышев

Буре, Ларионов, Петерек и другие звёзды суперфинала Лиги Легенд

Русская Ракета, олимпийские чемпионы, первый легионер в истории «Локомотива». Кто сыграет в решающих матчах Лиги Легенд — 2017?
7 апреля 2017, пятница. 11:00. Хоккей
Сборная России сыграет в полуфинале Лиги Легенд мирового хоккея. Битва за титул состоится 8 и 9 апреля в немецком городе Штраубинге, недалеко от Мюнхена. Сперва пройдут матчи между чехами и шведами, а также россиянами и словаками. День спустя состоится встреча за третье место, а победители полуфинальных пар разыграют почётное звание чемпиона второго сезона турнира.

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Составы команд привычно пестрят звёздными именами. Знакомим вас со звёздами нашей сборной и рассказываем об игроках команд-соперниц. Там тоже хватает громких фамилий. Лёгкой прогулки у команды Александра Якушева, Сергея Макарова, Владимира Мышкина и Александра Кожевникова (именно они составят тренерский штаб россиян) не получится. Поэтому настрой самый серьёзный.
Фото: пресс-служба Лиги Легенд

Павел Буре


Русская Ракета, как прозвали Буре ещё в бытность хоккеистом НХЛ, должен стать одним из главных действующих лиц на грядущем соревновании. Ведь Буре является не только форвардом нашей команды, но и президентом всей лиги. Именно шайба Павла Буре была признана лучшей в суперфинале сезона-2015/16. Павел всё исполнил на скорости, с неудобной руки, в классическом стиле. За гол легендарного нападающего в ворота Чехии проголосовало более половины респондентов (59%). Ждём от Павла новых хоккейных трюков на турнире в Германии.

Игорь Ларионов


На игру двукратного олимпийского чемпиона и трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Игоря Ларионова всегда приятно смотреть. Профессор, несмотря на свои 56лет, даст фору многим молодым хоккеистам. Ларионов постоянно поддерживает физическую форму и тренируется. По его собственным словам, в Штраубинг команда летит за очередной победой.

«Для нас это будет второй финал. В прошлый раз сборная российских легенд стала чемпионом, так что теперь будем отстаивать титул. Это большая ответственность, абсолютно серьёзно говорю, без юмора. Хочется снова подняться на высшую ступень пьедестала, ведь победы у нас в крови! Плюс получить удовольствие от игры, встретиться и пообщаться с ребятами. Нахожусь в хорошей физической форме. Регулярно тренируюсь, вес 75 килограммов. Посмотрим, какие будут команды у соперников. Ведь мы не молодеем», — сказал Ларионов.

Вячеслав Фетисов


Ещё одним звёздным игроком суперфинала в Штраубинге станет легендарный защитник Вячеслав Фетисов. Двукратный олимпийский чемпион наверняка не позволит нападающим соперника вольностей на льду. А учитывая тот факт, что в паре с Фетисовым сыграет его давний друг и партнёр Алексей Касатонов, оппонентам точно не разгуляться. Отметим, что по итогам первого розыгрыша Лиги Легенд Фетисов (2+6) был признан лучшим защитником, помимо прочего проявив себя в роли отменного бомбардира и ассистента.
Поэтому помимо общей победы Фетисов наверняка постарается не только повторить, но и улучшить личные достижения.

Франтишек Кучера


Одним из полуфиналистов Лиги Легенд станет сборная Чехии. В её составе отметим защитника Франтишека Кучеру, который назначен капитаном команды Яна Хавела. Чехи являются серебряным призёром прошлого сезона и теперь полны желания отобрать титул у россиян. 49-летний Кучера носит звание олимпийского чемпиона 1998 года. Он один из триумфаторов той самой Олимпиады в Нагано, на которой чешские хоккеисты буквально вырвали золотые медали у российской ледовой дружины. Посмотрим, как Франтишек проявит себя в схватке со шведами. А там, глядишь, и с Россией снова встретится.

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Андреас Юханссон


У сборной Швеции хочется отметить форварда Андреаса Юханссона. 43 года — не такой уж солидный возраст для Лиги Легенд. Нападающий долгое время поиграл в НХЛ, где изначально был задрафтован «Айлендерс». Опыта ему не занимать.В сезоне-2007/08 Андреас играл за питерский СКА. 2 августа 2008 года на тренировке в ходе подготовки ко второму сезону в составе «армейцев» швед сломал ногу, из-за чего пропустил следующий чемпионат. Однако российским болельщикам этот скандинав всё равно запомнился, хотя до наших звёзд ему далеко. В настоящее время Юханссон возглавляет клуб шведский клуб МОДО.

Ян Петерек


Ещё один хорошо знакомый отечественному зрителю хоккеист, который примет участие в турнире, – форвард сборной Чехии Ян Петерек. Нападающий является двукратным чемпионом России в составе ярославского «Локомотива, с «железнодорожниками» он побеждал в 2002 и 2003 годах. Помимо этого, Петерек выигрывал и золото чемпионата Чехии, но успехи на российской земле стоит оценить выше. Петерек стал первым профессиональным легионером в истории ярославского хоккея, а выступал он под руководством своего соотечественника Владимира Вуйтека. Так что понаблюдать за этим близким для нас чехом будет интересно.
Фото: пресс-служба Лиги Легенд
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Вячеслав Фетисов Игорь Ларионов Павел Буре Лига Легенд
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