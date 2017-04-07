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175 лет назад 2016
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Яромир Ягр
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

«Я хочу играть до 50 лет! И это не шутка». Правила жизни Яромира Ягра

Яромир Ягр продолжает обманывать время. Ветеран, которому недавно исполнилось 45 лет, рассказал о своей жизненной философии и правилах.
7 апреля 2017, пятница. 12:45. Хоккей
«Ни дня без рекорда» — под таким девизом прошёл нынешний регулярный чемпионат для Яромира Ягра. Чешский аксакал почти в каждом матче достигает разнообразных статистических рубежей, но главную планку он уже преодолел, став вторым после Уэйна Гретцки по количеству набранных очков. «Флориде», за которую выступает Ягр, в регулярном чемпионате осталось сыграть два матча, после чего сезон для «пантер» завершится. Однако Яромир, судя по всему, заключит новый контракт и останется в «Пантерз» ещё на один год. В интервью ESPN Ягр не стал раскрывать все тайны, но поделился секретами своего хоккейного долголетия и весьма любопытными философскими взглядами на жизнь.

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«Если бы в юности я был умнее...»


— Очень немногие профессиональные спортсмены доиграли на самом высоком уровне до вашего возраста. В чём заключаются ключевые факторы спортивного долголетия?
— Не думаю, что это ключ, но нужно обязательно пробовать новые вещи. Нельзя просто повторять то, что делают остальные,
это не работает, надо придумывать что-то новое. Тренироваться по-другому, по-разному. Конечно, нужна удача, нужно повстречать на своём пути правильных людей, которые расскажут, как именно работает ваше тело.

— Ваше место в перечне рекордов НХЛ говорит само за себя – вы второй по очкам за всю историю лиги, третий – по голам и пятый – по передачам. Вы когда-нибудь открываете эту статистику и смотрите на имена, которые рядом с вами?
— Ну, смотреть тоже можно по-разному. С одной стороны, можно сказать, что я был бы намного лучше, если бы какие-то вещи делал по-другому. У меня ведь было всё необходимое, чтобы стать очень хорошим хоккеистом. Бог дал силы и талант. Так что я мог бы быть намного лучше.

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— В самом деле?
— Да, конечно. Если бы я был умнее, особенно в юности. С другой стороны, всё могло измениться и в худшую сторону, если бы я получил травму. Серьёзных травм у меня не было, в этом мне очень повезло (стучит по дереву).
Я не шучу. Я серьёзно. Если бог даст здоровья, то я буду играть до 50 лет.

— Вы как-то шутили, что хотите играть до 50 лет, если будет позволять здоровье.
— (Перебивает.) Я не шучу. Я серьёзно. Если бог даст здоровья, то я буду играть.

— Это означает, что вы вернётесь в НХЛ на следующий сезон?
— Давайте сначала этот сезон закончим, он ведь ещё не завершился.

«Не собираюсь радоваться голу так, словно мне 20»


— За время вашей карьеры игра сильно изменилась – можно сказать, что вы поиграли в нескольких разных эпохах. Хоккей за это время претерпел множество перемен, не так ли?
— Конечно, но и мир изменился. Когда я начинал, у людей не было мобильных телефонов. Вы сейчас можете представить себе человека, который бы прожил без мобильника хотя бы пять минут? Всё меняется, к этому необходимо приспосабливаться. Мир меняется в разных направлениях, нужно двигаться с ним вместе.

То же самое касается и хоккея: одно дело – приспособиться к игре, другое – к вратарям. Все молодые парни выросли с нынешними голкиперами, они знают их манеру, научились забивать в таких условиях. А мне ещё необходимо узнать, как забивать голкиперам такого стиля, поэтому молодым хоккеистам проще, они росли в таких же условиях, тренировались в этой среде. Сама игра, вроде бы, та же самая: если у вас есть шайба, вы контролируете скорость. А если есть силы, то шайбу тоже можно контролировать. Хотя забивать голы – штука по-прежнему непростая.
Когда у Марио бывал неудачный день, он всё равно находил возможность забить. И Гретцки тоже.

— Вы всё ещё улыбаетесь, когда удаётся забросить шайбу. Чувствуете удовольствие после гола?
— Конечно. Счастлив, когда удаётся забить, просто демонстрирую это уже по-другому. В 45 лет я не собираюсь прыгать и радоваться так, как будто мне 20. Но счастье находится внутри, это ощущение, когда ты работал ради чего-то и добился результата. Гол – это итог тяжёлой работы.

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— Лет 20 назад хоккеисты после матча часто ели в раздевалке пиццу. Теперь этого нет, игроки от этого отказались. Вы тоже начали питаться по-другому?
— Конечно, я меняюсь, хотя проблем в этом плане у меня никогда не было. Я стал есть больше рыбы, не употребляю продукты с глютеном, ограничил сахар. Стараюсь есть более здоровую пищу. Кроме всего прочего, я никогда не пил алкоголь, что тоже очень помогает.

«Улыбка помогает справиться с неудачами»


— Известно, что для вас очень важен и религиозный момент. Конечно, это очень личный вопрос, но какое место занимает вера в вашей жизни?
— Вера – это то, как я смотрю на мир, она помогает каждому. Просто не каждый чувствует, что нуждается в этом. Это даёт вам всё, нужно просто попросить. Всё есть энергия. Её не увидишь глазами, но она везде.


— Сейчас вы счастливы так же, как и раньше?
— У каждого человека есть свои взлёты и падения. Наверное, их поровну, 50 на 50 – это то, что называют инь и ян. Условно говоря, 50 хороших дней и 50 плохих. Единственное, что ты сам можешь контролировать, это своё отношение к ним. Ты знаешь, что плохие дни будут, но если смотреть на них в позитивном ключе, это помогает. То же самое и с великими хоккеистами, у которых бывают неудачные матчи, но они знают, как показать кое-что хорошее даже, когда мало что получается. Когда у Марио бывал неудачный день, он всё равно находил возможность забить. И Гретцки тоже.

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— Это главное правило для тех, кто хочет стать лучшим бомбардиром?
— Да. Если хочешь выиграть титул лучшего бомбардира, то должен находить способ забивать даже в неудачные дни. Необходимо понимать, что ты не всегда будешь действовать именно так, как тебе хочется. Бывают и плохие отскоки, и рикошеты, которые залетают в ворота. Когда дела в вашей жизни идут не так, как надо, то необходимо найти способ улыбнуться. Когда вы улыбаетесь, то приносите положительную энергию, и это помогает.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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