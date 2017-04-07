«Я хочу играть до 50 лет! И это не шутка». Правила жизни Яромира Ягра

«Если бы в юности я был умнее...»

Я не шучу. Я серьёзно. Если бог даст здоровья, то я буду играть до 50 лет.

«Не собираюсь радоваться голу так, словно мне 20»

Когда у Марио бывал неудачный день, он всё равно находил возможность забить. И Гретцки тоже.

«Улыбка помогает справиться с неудачами»

«Ни дня без рекорда» — под таким девизом прошёл нынешний регулярный чемпионат для Яромира Ягра. Чешский аксакал почти в каждом матче достигает разнообразных статистических рубежей, но главную планку он уже преодолел, став вторым послепо количеству набранных очков. «Флориде», за которую выступает Ягр, в регулярном чемпионате осталось сыграть два матча, после чего сезон для «пантер» завершится. Однако Яромир, судя по всему, заключит новый контракт и останется в «Пантерз» ещё на один год. В интервью ESPN Ягр не стал раскрывать все тайны, но поделился секретами своего хоккейного долголетия и весьма любопытными философскими взглядами на жизнь.— Не думаю, что это ключ, но нужно обязательно пробовать новые вещи. Нельзя просто повторять то, что делают остальные,это не работает, надо придумывать что-то новое. Тренироваться по-другому, по-разному. Конечно, нужна удача, нужно повстречать на своём пути правильных людей, которые расскажут, как именно работает ваше тело.— Ну, смотреть тоже можно по-разному. С одной стороны, можно сказать, что я был бы намного лучше, если бы какие-то вещи делал по-другому. У меня ведь было всё необходимое, чтобы стать очень хорошим хоккеистом. Бог дал силы и талант. Так что я мог бы быть намного лучше.— Да, конечно. Если бы я был умнее, особенно в юности. С другой стороны, всё могло измениться и в худшую сторону, если бы я получил травму. Серьёзных травм у меня не было, в этом мне очень повезло ().— () Я не шучу. Я серьёзно. Если бог даст здоровья, то я буду играть.— Давайте сначала этот сезон закончим, он ведь ещё не завершился.— Конечно, но и мир изменился. Когда я начинал, у людей не было мобильных телефонов. Вы сейчас можете представить себе человека, который бы прожил без мобильника хотя бы пять минут? Всё меняется, к этому необходимо приспосабливаться. Мир меняется в разных направлениях, нужно двигаться с ним вместе.То же самое касается и хоккея: одно дело – приспособиться к игре, другое – к вратарям. Все молодые парни выросли с нынешними голкиперами, они знают их манеру, научились забивать в таких условиях. А мне ещё необходимо узнать, как забивать голкиперам такого стиля, поэтому молодым хоккеистам проще, они росли в таких же условиях, тренировались в этой среде. Сама игра, вроде бы, та же самая: если у вас есть шайба, вы контролируете скорость. А если есть силы, то шайбу тоже можно контролировать. Хотя забивать голы – штука по-прежнему непростая.— Конечно. Счастлив, когда удаётся забить, просто демонстрирую это уже по-другому. В 45 лет я не собираюсь прыгать и радоваться так, как будто мне 20. Но счастье находится внутри, это ощущение, когда ты работал ради чего-то и добился результата. Гол – это итог тяжёлой работы.— Конечно, я меняюсь, хотя проблем в этом плане у меня никогда не было. Я стал есть больше рыбы, не употребляю продукты с глютеном, ограничил сахар. Стараюсь есть более здоровую пищу. Кроме всего прочего, я никогда не пил алкоголь, что тоже очень помогает.— Вера – это то, как я смотрю на мир, она помогает каждому. Просто не каждый чувствует, что нуждается в этом. Это даёт вам всё, нужно просто попросить. Всё есть энергия. Её не увидишь глазами, но она везде.— У каждого человека есть свои взлёты и падения. Наверное, их поровну, 50 на 50 – это то, что называют инь и ян. Условно говоря, 50 хороших дней и 50 плохих. Единственное, что ты сам можешь контролировать, это своё отношение к ним. Ты знаешь, что плохие дни будут, но если смотреть на них в позитивном ключе, это помогает. То же самое и с великими хоккеистами, у которых бывают неудачные матчи, но они знают, как показать кое-что хорошее даже, когда мало что получается. Когда у Марио бывал неудачный день, он всё равно находил возможность забить. И Гретцки тоже.— Да. Если хочешь выиграть титул лучшего бомбардира, то должен находить способ забивать даже в неудачные дни. Необходимо понимать, что ты не всегда будешь действовать именно так, как тебе хочется. Бывают и плохие отскоки, и рикошеты, которые залетают в ворота. Когда дела в вашей жизни идут не так, как надо, то необходимо найти способ улыбнуться. Когда вы улыбаетесь, то приносите положительную энергию, и это помогает.