«Овечкину можно всё». Реакция россиян на решение НХЛ по ОИ-2018

Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»):
«Я не изменил своего решения. Я еду на Олимпиаду. Это моя страна. Наш владелец понимает ситуацию, понимает меня, Кузнецова, Бекстрёма, Холтби. Каждый игрок хочет быть там, на Олимпиаде.
Перед Олимпиадой в Сочи была точно такая же ситуация, тогда говорили, что это Россия, про политику. А потом все были счастливы. Я жду, что договорённость всё же будет достигнута. Не исключаю, что решение НХЛ — это блеф. Ещё ничего не ясно. Календаря следующего сезона ведь ещё нет. Я не поменяю своего мнения, после сезона уже поговорю с владельцем нашего клуба, а сейчас нужно фокусироваться на плей-офф».
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Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз»):
«Надеюсь, НХЛ всё же разрешит нам поехать, но если нет, то я всё равно поеду в Южную Корею. Это в моём сердце. Мы с Орловым очень хотим поехать».
Овечкин: Я жду, что договорённость всё же будет достигнута. Не исключаю, что решение НХЛ — это блеф. Ещё ничего не ясно.
Дмитрий Орлов («Вашингтон Кэпиталз»):
«Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Конечно, прямо сейчас мы хотим поехать на Олимпиаду. Но сделать это будет тяжело. Овечкин сказал, что поедет, но он суперзвезда НХЛ и всего хоккея. Ему легко это сделать».
Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»):
«Мы росли с мечтой играть на Олимпиаде, выигрывать Кубок Стэнли и олимпийское золото. Не думаю, что кто-то вправе лишать этого игроков. Я так же, как и другие, разочарован этим решением, но у нас тут контракты. Скоро начинается плей-офф, поэтому я пока оставлю этот вопрос и подумаю об этом летом».
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Никита Зайцев («Торонто Мэйпл Лифс»):
«Торонто» сейчас сосредоточен на плей-офф. Конечно, каждый хочет играть за свою национальную команду, особенно на Олимпиаде. Но сейчас не время думать об этом.
У меня нет зарплаты размером $ 10 млн. Овечкин – суперзвезда, он может делать всё, что захочет. Все российские игроки любят выступать за сборную. Это всегда очень хороший опыт».
Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»):
«Я об этом не думал. Лично я сейчас фокусируюсь на плей-офф».
Марков: Я слишком стар для национальной сборной.
Сергей Бобровский («Коламбус Блю Джекетс»):
«Безусловно, эта новость разочаровывает. Олимпиада – это самое большое спортивное событие. Быть частью этого плюс представлять свою страну на таком турнире – огромная честь и незабываемые эмоции. Надеюсь, что это ещё не окончательное решение лиги».
Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»):
«Ничего хорошего в этом нет. Будем думать, созваниваться, советоваться. Разговаривать с другими ребятами-хоккеистами. Сколько я ни читал интервью других игроков, никто не понимает этого решения. Как НХЛ может нам это запретить? Я до последнего момента верил, что здравый смысл возьмёт верх. Не хотел бросаться словами. Думал, что НХЛ всё-таки поедет на Олимпиаду…
Отпустит ли меня «Питтсбург»? Хочу верить, что с моим решением в клубе согласятся. Но вообще, перед Олимпиадой в Сочи торги шли до июля. Говорили то же самое, что мешает часовой пояс, звёзды НХЛ могут получить травмы, НХЛ ничего не зарабатывает на Олимпиаде…
В итоге договорились, и в Сочи мы сыграли. А сейчас что, уже в начале апреля решили поставить точку? Узнайте позицию хоккеистов. Чех Якуб Ворачек из «Филадельфии» сказал: «Это абсурд! Если русские поедут в Корею, как вы их остановите?» Моё мнение – я хочу ехать на Олимпиаду. А в «Питтсбурге» мне это разрешат», — сказал Малкин в интервью «Советскому спорту».
Артемий Панарин («Чикаго Блэкхоукс»):
«Я пониманию, почему это происходит, наверное, дело в финансах, чемпионат НХЛ останавливается, лиге это не очень выгодно. Если честно, я не совсем доволен решением НХЛ. Мне как игроку, который ни разу не был на Олимпиаде, конечно, хочется поехать, посмотреть, что это такое. Если у меня из-за этого не получится поехать, будет обидно», — сказал Панарин в эфире «Матча».
Малкин: Моё мнение – я хочу ехать на Олимпиаду. А в «Питтсбурге» мне это разрешат».
Часть хоккеистов также высказала своё мнение о призыве ФХР по возвращению российских игроков из НХЛ в КХЛ для участия в Олимпиаде.
Александр Радулов («Монреаль Канадиенс»):
«Они говорят об этом много лет. Посмотрим. В настоящий момент я стараюсь об этом не думать».
Андрей Марков («Монреаль Канадиенс»):
«Я слишком стар для национальной сборной».
Дмитрий Куликов («Баффало Сэйбрз»):
«Не думаю, что вернусь в КХЛ ради Олимпиады. Это личный выбор каждого».