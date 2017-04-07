10 игроков НХЛ, которые пробили потолок своих возможностей

Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»)
Очки в прошлом сезоне: 48
Очки в нынешнем сезоне: 97 (30+67)
Внимание к канадскому вундеркинду было приковано ещё до начала сезона. Став самым молодым капитаном в истории НХЛ, Коннор обязан был оправдать доверие руководителей. История показывает, что капитанская нашивка окрыляет отнюдь не всех молодых хоккеистов: перед нами пример Кросби, заигравшего на ещё более высоком уровне, и Габриэля Ландескога, заметно сдавшего, получив такую привилегию. Однако Макдэвид не подкачал! Его «Эдмонтон» после нескольких сезонов полного аутсайдерства уверенно ворвался в плей-офф и вполне способен потрепать нервы фаворитам лиги. И заслуга Коннора здесь огромная: на данный момент капитан «нефтяников» имеет в своём активе 97 очков и за три оставшихся матча вполне может замахнуться и на привлекательную сотню. Шесть победных голов за сезон, в два раза больше очков в большинстве, подрастающий процент выигранных вбрасываний и неоспоримое лидерство на льду — таков в этом сезоне Коннор Макдэвид. И ведь кто знает, получил бы Артемий Панарин «Колдер Трофи», если бы канадец не пропустил половину предыдущего сезона из-за травмы?
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Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»)
Очки в прошлом сезоне: 66
Очки в нынешнем сезоне: 82 (39+43)
При взгляде на выступление Никиты Кучерова в двух предыдущих сезонах не покидала мысль, что рано или поздно этот парень если и не выиграет «Арт Росс Трофи», то уж точно станет лучшим бомбардиром среди россиян. Так и случилось в этом году, когда Никита показывает фантастическую игру в «Тампе», которая при этом не проходит в плей-офф. Однако стоит признать, что Кучеров просто великолепен. 17 голов в большинстве, 6 победных голов, парочка хет-триков и четвёртое место в списке снайперов лиги — такие показатели у лучшего игрока «Тампы» в этом сезоне в отсутствие Стивена Стэмкоса. Удивительно, что Кучеров львиную долю своих шайб в этом сезоне забросил мощными бросками из правого круга вбрасывания, чего раньше за ним почти не замечалось. При реализации большинства Никита и вовсе исполняет функции, схожие с Александром Овечкиным, выжидая точную передачу в круге вбрасывания и затем нанося убийственный бросок в ближний угол. Представить такой стиль игры у Кучерова до этого сезона было сложно, однако именно он и помог россиянину набрать рекордное для него количество очков в «регулярке».
Марк Шайфли («Виннипег Джетс»)
Очки в прошлом сезоне: 61
Очки в нынешнем сезоне: 81 (32+49)
Веннберг вместе с Аткинсоном, Саадом и Фолиньо составляет основной костяк клуба, который может навести много шума в плей-офф.
«Виннипегу» вот уже который чемпионат не хватает буквально самой малости, чтобы наконец-таки пробиться в плей-офф. Теперь у клуба появился Патрик Лайне, и его мощь и юношеский задор в перспективе наверняка помогут канадцам. Однако на лидирующие позиции в команде неожиданно выбился и Марк Шайфли. Если взглянуть на статистику хоккеиста, то нельзя не заметить, что она растёт просто непомерными темпами, с каждым годом прибавляя в весе. Шайфли никогда не считался ни суперновичком, ни супербомбардиром, однако для «Джетс» в свои 24 года он стал не только любимцем болельщиков, но и главной надеждой клуба. Сейчас Шайфли занимает седьмое место в списке бомбардиров НХЛ. Вполне возможно, что уже в следующем сезоне канадец замахнётся на более высокие позиции.
Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»)
Очки в прошлом сезоне: 51
Очки в нынешнем сезоне: 75 (28+47)
Ещё год назад Драйзайтль был лишь неплохим новичком, которых в «Эдмонтоне» в последние годы и так хватает, да и Макдэвид, несмотря на меньшее количество очков, производил куда большее впечатление. Обратил на себя внимание Драйзайтль на Кубке мира, где в составе сборной Европы на фоне многих возрастных игроков смотрелся весьма свежо и резво. Немец только нарастил темп с началом регулярного сезона НХЛ, где на данный момент набрал 75 очков, расположившись на общем восьмом в списке бомбардиров. По сути Леон прямо сейчас не многим уступает Макдэвиду: впервые в карьере вышел на положительный показатель полезности, забрасывает почти столько же, победных шайб почти столько же, процент выигранных вбрасываний даже выше. Сложно сказать, насколько далеко «нефтяники» смогут продвинуться по сетке плей-офф, однако увидеть Драйзайтля на домашнем чемпионате мира будет очень любопытно.
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Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»)
Очки в прошлом сезоне: 26
Очки в нынешнем сезоне: 70 (34+36)
Вот уж кто точно совершил огромный прорыв в развитии, так это Давид Пастрняк. В двух предыдущих сезонах чешскому таланту даже не доверяли проводить в составе основной команды целый сезон, и Давид ограничивался лишь 45-50 играми. Сейчас — другое дело. Пастрняк не просто проводит полноценный чемпионат, но и выходит на ведущие роли в команде, являясь на данным момент лучшим бомбардиром клуба после Брэда Маршана. Из вечно бьющегося и слегка невезучего паренька Пастрняк превратился в настоящую машину с потрясающей работой рук и точным броском. Знаменитый дриблинг Пастрняка раньше можно было увидеть лишь по нарезкам матчей из молодёжных лиг, а сейчас Давид радует им всю Америку. Пастрняк однозначно окреп, перестал бояться, стал больше брать игру на себя и что самое главное — решать эпизоды. Без доли лукавства можно сказать, что Пастрняк — одно из немногих светлых пятен в игре нестабильного «Бостона», который всё же дотерпел до конца «регулярки» и обеспечил себе место в плей-офф.
Николай Элерс («Виннипег Джетс»)
Очки в прошлом сезоне: 38
Очки в нынешнем сезоне: 64 (25+39)
Пастрняк однозначно окреп, перестал бояться, стал больше брать игру на себя и что самое главное — решать эпизоды.
Помимо Патрика Лайне и Марка Шайфли в «Виннипеге» в этом году блистал ещё и Николай Элерс. Вундеркиндом датчанин никогда не был и своей славы в 18-19 лет не снискал. Заиграл Николай только с прошлого сезона, набрав вполне приличные 38 очков. Большого потенциала в Элерсе заметно не было, однако в нынешнем регулярном чемпионате он стал одним из лидеров команды. По итогам сезона Элерс — лучший датчанин в НХЛ, имеющий в своём активе 64 очка. Работоспособный левый вингер отличается быстрым катанием, хорошей работой корпусом и выверенным пасом. Датчанину всего 21, и ему ещё есть куда расти, а потому для «Джетс» он является одним из главных козырей на следующий сезон.
Джонатан Маршессо («Флорида Пантерз»)
Очки в прошлом сезоне: 18
Очки в нынешнем сезоне: 51 (30+21)
Со времён появления во «Флориде» Аарона Экблада по-настоящему талантливых новичков почти не было. На удивление Маршессо пришёл отнюдь не с драфта. Джонатану уже 26 лет, и это лишь его второй сезон в НХЛ. В прошлом году Маршессо отбегал половину сезона за «Тампу», набрал не сильно впечатлившие Джона Купера 18 очков и отправился набираться мудрости у Яромира Ягра. Центрфорвард «Флориды», пожалуй, один из самых неожиданных представителей этого списка, ибо никаких предпосылок к его появлению здесь до начала турнира не было. Тем не менее Маршессо имеет в своём активе 51 очко, занимает 21-е место в списке снайперов и уже забросил за сезон шесть победных шайб. Маршессо обладает поставленным броском с ходу, неплохим дриблингом и хорошей игрой на точке вбрасывания. Посмотрим, был ли это сезонный прорыв или же североамериканец станет одним из тех, кто выведет «Флориду» из временного кризиса.
Конор Шири («Питтсбург Пингвинз»)
Очки в прошлом сезоне: 10
Очки в нынешнем сезоне: 53 (23+30)
В отличие от Маршессо, Конор Шири был одним из тех, от кого прорыва ждали и буквально требовали. Ещё бы, раз уж дали шанс играть с Сидни Кросби — будь добр набирать очки регулярно. Кросби не привыкать быть лакмусовой бумажкой для новичков команды, и Шири эту проверку прошёл на ура. Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан недавно высоко оценил игру Конора в этом сезоне, отметив, что Шири особенно хорош при игре в равных составах. Во многом это и объясняет то, что форвард почти не играет в большинстве, зато регулярно выходит на площадку в составе первого звена в самые ответственные моменты, забросив таким образом уже шесть победных шайб за сезон. К сожалению, череда травм смазала Конору концовку «регулярки», и далеко не факт, что он успеет восстановиться к первому раунду плей-офф. Впрочем, «Питтсбург» наверняка продвинется по сетке дальше первого раунда, а потому шанс увидеть Шири в настоящей кубковой борьбе у нас ещё будет.
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Назем Кадри («Торонто Мейпл Лифс»)
Очки в прошлом сезоне: 45
Очки в нынешнем сезоне: 62 (33+29)
Шесть победных голов за сезон, в два раза больше очков в большинстве, подрастающий процент выигранных вбрасываний и неоспоримое лидерство на льду — таков в этом сезоне Коннор Макдэвид.
Сразу оговоримся — Кадри набирал и больше 45 очков за сезон, и эти 62 балла для такого игрока, как он, не выглядит большой сенсацией. Дело здесь немного в другом. В «Торонто» образца этого сезона собралось много талантливой молодёжи, и среди такой россыпи талантов явно не хватало настоящего «дядьки». Кадри в своё время сам считался очень талантливым и перспективным хоккеистом, однако попал в не самый сильный «Торонто» и не получил ни настоящего кубкового опыта, ни впечатляющих личных достижений. Достигнув возраста 26 лет, Кадри перешёл в статус одного из ветеранов клуба, а потому кому, как не ему, вразумлять новичков на льду. Жёсткий и грубый Кадри теперь чаще вступается за партнёров и принимает больше ударов на себя. Куда более разумно играет в большинстве, забросив в неравных составах уже 12 шайб. Намного более неуступчив на точке, выигрывая почти половину вбрасываний. Имеет более приемлемый показатель полезности по сравнению с прошлыми сезонами. В общем, Кадри вырос из добротного игрока в настоящего лидера, а потому можно смело сказать, что свой личный потолок Назем в этом году пробил.
Александер Веннберг («Коламбус Блю Джекетс»)
Очки в прошлом сезоне: 40
Очки в нынешнем сезоне: 57 (13+44)
Шведский нападающий «Коламбуса» смотрится мощно. По сути у «мундиров» нет в этом сезоне явного лидера, нет игрока, который был бы на голову сильнее остальных, как это происходит в «Эдмонтоне». Да, у «Коламбуса» есть Кэм Аткинсон, набравший 61 очко, но Веннберг смотрится ничуть не хуже. 22-летний форвард является главным ассистентом клуба при игре в большинстве, идеально доводя шайбу под последний бросок партнера. По сравнению с предыдущими сезонами Веннберг имеет плюсовой показатель полезности, чаще выигрывает вбрасывания и куда точнее бросает по воротам. Швед вместе с Аткинсоном, Саадом и Фолиньо составляет основной костяк клуба, который может навести много шума в плей-офф. Первая задача уже достигнута — «Джекетс» пробились в первый раунд с третьего места на очень ровном в этом году Востоке.