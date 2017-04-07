Билялетдинов хочет остаться в «Ак Барсе», а Проворов будет готовиться к ЧМ

Иван Проворов вызван в национальную сборную России

Билялетдинов хочет продолжить работу в «Ак Барсе»

Боченски вернётся в состав «Барыса» и будет готовиться к чемпионату мира

«Торпедо» из Усть-Каменогорска вышло в финал ВХЛ

Марек Квапил стал игроком «Амура»

Тренер сборной Россиина открытой тренировке олимпийской команды заявил, что на данный момент в дружинувызван только один игрок из НХЛ – защитник «Филадельфия Флайерз»«На данный момент можно говорить только о кандидатуре Проворова. По всем остальным игрокам НХЛ мы ещё смотрим. В воскресенье „Филадельфия“ проведёт последний матч. Игрок пройдёт определённые процедуры и присоединится к сборной», — сказал Никитин.Главный тренер казанского «Ак Барса»рассказал на пресс-конференции о готовности к дальнейшей работе с клубом.«Чувствую ли в себе силы для продолжения карьеры? Силы есть. «Ак Барс» – моя команда, в которой я много проработал, много отдал и приобрёл. Расставаться с ней не так просто», — сказал Билялетдинов.Также генеральный менеджер командыподелился информацией, согласно которой защитник «Ак Барса»перед тем, как уйти в АХЛ, отказался подписывать новый контракт с клубом.«Пайгин отверг наше предложение о новом контракте», — сказал Шавалеев.Главный тренер астанинского «Барыса»прокомментировал ситуацию вокруг состояния здоровья одного из лидеров команды. Недавно появилась информация, согласно которой 35-летний нападающий сборной Казахстана, получивший серьёзную травму после удара в голову в предпоследнем матче регулярного чемпионата с «Кузней», но вернувшийся в строй к третьему матчу четвертьфинальной серии с «Магниткой», может завершить карьеру из-за её последствий.«Эта информация недостоверна! Брэндон прилетает завтра и уже будет на тренировке. Другой информации, кроме той, что он готовится к чемпионату мира и готов играть, у нас нет», — приводит слова Занковца официальный сайт казахстанской команды.Стал известен второй участник финала Кубка Братины. Пару балашихинскому «Динамо» составит «Торпедо» из Усть-Каменогорска, которое в шестом матче полуфинальной серии в гостях переиграло тюменский «Рубин» со счётом 5:1. В составе команды победителей отличились, оформивший дубль. Единственную шайбу «Рубина» забросилТаким образом, «Торпедо» одержало победу в серии со счётом 4-2 и вышло в финал. Матчи финальной серии состоятся 13, 14, 17, 18 и, если понадобится, 21, 23 и 25 апреля. Серия начнётся в Усть-Каменогорске.Нападающийстал игроком «Амура». Об этом информирует официальный сайт хабаровского клуба КХЛ.Хоккеист является двукратным обладателем Кубка Гагарина, чемпионом мира. В КХЛ хоккеист в последний раз выступал в сезоне-2015/16 за «Медвешчак» и «Нефтехимик». На счету игрока 37 (11+26) очков в 58 матчах.