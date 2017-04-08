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Гегемония СКА и «Магнитки» в КХЛ. Финал Кубка Гагарина
Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru
Текст: Лев Лукин

Лучший финал с продолжением. КХЛ ждёт гегемония СКА и «Магнитки»?

СКА и «Металлург» ожидаемо вышли в финал Кубка Гагарина. Ждёт ли нас доминирование этих клубов в ближайшем будущем?
8 апреля 2017, суббота. 10:05. Хоккей
Создай свою команду на финал, объедини в ней Мозякина, Шипачёва и Ли!

В финале Кубка Гагарина сыграют питерский СКА и магнитогорский «Металлург». С одной стороны, для лиги это прекрасно, ведь встретятся две команды, проповедующие атакующий стиль и имеющие прекрасных исполнителей в составе. Но с другой — хуже такого финала для КХЛ не придумать, потому что этот состав участников решающего противостояния угадывался чуть ли не до начала регулярного чемпионата. Предсказуемость стала главной бедой девятого сезона КХЛ. «Магнитка» не имела реальных конкурентов на
Востоке, а СКА, отдав московским «армейцам» очередной Кубок Континента, катком прошёлся по западным командам. Всего лишь 13 игр в плей-офф потратили питерский и магнитогорский клубы, чтобы встретиться в очной схватке за Кубок Гагарина. Такое доминирование двух команд в своих конференциях играет не на руку лиге, которая позиционирует себя второй в мире. Ведь сильный чемпионат должен состоять из сильных клубов, а не из двух команд, практически не имеющих конкуренции, и остальных коллективов, выступающих в роли массовки.

Но пока в реальности превосходство СКА и «Магнитки» не вызывает сомнений, и стоит отметить, что эти команды добились своего доминирующего положения разными способами и потратили на это разное количество лет.

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«Металлург» сделал долгосрочную ставку на игроков и тренера


Доминирование «Металлурга» на Востоке началось летом 2013 года, когда клуб подписал Яна Коваржа и Даниса Зарипова, а Майк Кинэн поставил их в тройку к Сергею Мозякину. Рождение нового суперзвена российского хоккея предопределило появление грозной силы, которую в последние годы никто не может остановить не только на Востоке КХЛ, но и во всей лиге. Да, это удалось сделать «Сибири» весной 2015 года, но это было единственное поражение «Магнитки» в серии плей-офф за четыре года! Тем летом уральский клуб усилил не только атакующие редуты: в «Металлург» перешёл голкипер Василий Кошечкин, созревший для игры в топ-клубе, а линию обороны укрепил Крис Ли. С тех пор уральцы выглядели самым скучным клубом в летний период, когда остальные команды пытаются всячески взорвать трансферный рынок. Главной задачей «Металлурга» стало сохранение своих лидеров, костяка команды, а остальные позиции усиливались точечно и очень аккуратно.

Ещё одно важнейшее приобретение было сделано «Магниткой» весной 2012 года. В тренерский штаб команды вошёл Илья Воробьёв, и тогда трудно было представить, что сын знаменитого Петра Ильича Воробьёва сыграет такую важную роль в чемпионской судьбе «Металлурга». Илья Петрович набирался опыта за спинами канадских специалистов Пола Мориса и Майка Кинэна в «Магнитке», впитывал знания в тренерском штабе сборной России и в итоге вырос в сильного специалиста, хотя ему едва перевалило за 40 лет. Воробьёв настолько влился в систему «Металлурга», что смог безболезненно заменить в прошлом сезоне Кинэна на посту главного тренера клуба и сходу выиграть Кубок Гагарина.
«Стабильность, терпение, труд и грамотные вложения в людские ресурсы – таковы факторы успешности «Магнитки».
Стабильность, терпение, труд и грамотные вложения в людские ресурсы – таковы факторы успешности «Магнитки», благодаря которым она на протяжении четырёх лет доминирует в Восточной конференции КХЛ. Почему другие клубы не могут пойти этим не самым сложным путём и составить «Металлургу» достойную конкуренцию? Вопрос скорее риторический.

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СКА взял всё и сразу


Совсем другими путями пришёл к успеху клуб из Северной столицы. СКА не подписывал игроков на долгосрочную перспективу и не воспитывал в своей системе будущего главного тренера. Питерцы уже давно привыкли пользоваться плодами других клубов, срывая их на пике зрелости, но далеко не всегда такая философия приносила результат. СКА, являясь с основания лиги самым богатым её клубом, выиграл заветный трофей лишь с седьмой попытки, но уже на следующий сезон клуб провалился в финале Запада. О стабильности СКА речь не идёт, но этим летом всё кардинально поменялось и команда из Питера стала главным фаворитом на ближайшие два сезона.

Именно на два сезона, ведь столько времени тогда оставалось до Олимпиады, а СКА превратили в базовый клуб сборной. Команду возглавил главный тренер сборной России Олег Знарок, а в составе появилось просто неприличное число отечественных хоккеистов высокого уровня. И первый сезон СКА в новом качестве удался – команда показывала самый зрелищный в лиге хоккей, некоторых конкурентов и вовсе не замечала, заняла нужное для себя место в «регулярке» и не испытала проблем в плей-офф. По крайней мере, пока не испытала.

Можно по-разному относиться к способам, которые позволили СКА стать ведущей командой в лиге, но не признать её силу сейчас невозможно. Клуб укомплектован, а сумасшедшая конкуренция в составе заставляет питерских хоккеистов выкладываться на 100 процентов. Такое сочетание глубины состава, мотивации и мастерства хоккеистов делает СКА поистине уникальной командой.
Сочетание глубины состава, мотивации и мастерства хоккеистов делает СКА поистине уникальной командой.
Таким образом, в силу разных причин СКА и «Магнитка» оставили далеко позади своих конкурентов и подошли к очному финалу, который станет логичным завершением этого сезона КХЛ. Но сможет ли кто-либо в ближайшем будущем нарушить доминирование этих команд и не допустить гегемонии питерцев и магнитогорцев в КХЛ? Не превратится ли наша лига в футбольный чемпионат Испании образца середины 2000-х – начала 2010-х годов, когда только две команды – «Реал» и «Барселона» — решали между собой, кому достанется главный трофей?

ЦСКА упустил момент, «Локомотив» ещё не созрел


Последние несколько сезонов реальным конкурентом питерцев на Западе был ЦСКА. Московские «армейцы» выиграли три последних регулярных чемпионата, а в плей-офф им каждый раз не хватало самую малость. Команда, которой три года руководил Дмитрий Квартальнов, имеет схожие с питерцами финансовые возможности, а в длине «скамейки» ЦСКА, пожалуй, даже превосходит оппонентов. Всё в порядке у москвичей и со стабильностью, ведь Квартальнову были отведены пресловутые три сезона на построение чемпионской команды, а состав ЦСКА не терпел кардинальных изменений каждое межсезонье. Московские «армейцы» в течение трёх лет сочетали в себе сильные стороны нынешних СКА и «Магнитки», и это позволяло московскому клубу безраздельно властвовать в КХЛ большую часть сезона, но в плей-офф постоянно случался сбой.

Главный результат не достигнут, а потому в ЦСКА пошли на изменения. Дмитрий Квартальнов за время своей работы не смог проявить тактической гибкости, выжимал из своих игроков максимум там, где можно было и приспустить вожжи, и теперь его время в «армейском» клубе подошло к концу. Возможно, что новый тренер сможет правильно использовать огромные ресурсы разного рода, которые будут в его распоряжении, но поможет ли это ЦСКА всерьёз конкурировать с базовым клубом сборной? Если бы этим тренером стал Вячеслав Быков, то, скорее всего, так бы оно и было, но Вячеслав Аркадьевич пока не собирается покидать Швейцарию, а любому другому наставнику понадобится время, чтобы сделать ЦСКА фаворитом в плей-офф на Западе.

Пожалуй, гораздо предпочтительнее выглядят шансы «Локомотива». Алексей Кудашов проделывает в Ярославле отличную работу, а нынешний плей-офф показал, что этот тренер умеет признавать ошибки и делать правильные выводы из неудач. У «Локомотива» нет проблем с финансами, команда укомплектована отличными разноплановыми хоккеистами, подрастает прекрасная молодёжь. Но, несмотря на это, тягаться со СКА «Локомотиву» пока рано. Чтобы порядок ярославцев бил класс питерцев, должно пройти некоторое время, а нынешний расклад сил в этом противостоянии отразил финал конференции. «Локомотив» имеет большие перспективы, но для победы над таким СКА ещё не созрел.

Систему «Ак Барса» разгадали, «Авангард» и «Салават» готовы бросить вызов


В Восточной конференции принято выделять четвёрку команд, которые в каждом сезоне претендуют на самые высокие места. Помимо «Магнитки», это «Ак Барс», «Авангард» и «Салават Юлаев». Но кто из этих команд может реально конкурировать с магнитогорским клубом в серии до четырёх побед?

«Ак Барс» за счёт системности и дисциплины, мастерства игроков способен постоянно находиться в верхней части таблицы и даже проходить достаточно далеко в плей-офф, но конкурировать с современным живым хоккеем «Магнитки» подопечным Зинэтулы Билялетдинова трудно. Многолетний наставник казанцев, чей стиль уже давно перестал приносить чемпионство, не спешит расставаться с постом главного тренера «Ак Барса», и со стороны кажется, что клуб от этого не выигрывает. Возможно, новый тренер смог бы отойти от аккуратной и осторожной модели игры, которую мы привыкли видеть у казанцев, и на Востоке появился бы «Ак Барс» с новыми, ещё неизученными сильными сторонами. Но всё это пока находится в области предположений.
Финал нас ожидает наверняка один из самых зрелищных и упорных в истории КХЛ.
«Авангард» и вовсе причисляется к большой четвёрке Востока скорее за былые заслуги. Омичи уже давным-давно не играли даже в финале конференции, команда каждый сезон начинает с новым тренером и наполовину обновлённым составом. С такими постоянными потрясениями «ястребам» просто невозможно составлять конкуренцию стабильности из Магнитогорска. Впрочем, приглашение Андрея Скабелки даёт надежду омским болельщикам. Белорусский специалист умеет построить сильную команду и в короткий отрезок донести до игроков свои требования. Кроме того, Скабелка до сих пор остаётся единственным тренером, который смог обыграть «Металлург» в плей-офф за последние четыре года.

Но главным нарушителем спокойствия «Магнитки» видится «Салават Юлаев», которым со следующего сезона будет руководить Эркка Вестерлунд. Думается, что с приходом финского специалиста уфимцы станут играть в разы строже и дисциплинированнее, минимизируют провалы в обороне, а игра в атаке не будет носить хаотичный характер и зависеть от нескольких человек. Вестерлунд может создать серьёзный системный коллектив в короткие сроки, а отличный подбор игроков в «Салавате» должен ему в этом помочь. Мы пока не видели ни одной игры уфимского клуба под руководством нового наставника, но почему-то кажется, что «Салават» в следующем сезоне реально сможет замахнуться на корону Востока.

Впрочем, если никто из других клубов лиги не сможет помешать доминированию СКА и «Магнитки», то эта гегемония рано или поздно нарушится сама собой. Лидеры «Металлурга» не молодеют, и в тот момент, когда Мозякин и Зарипов перестанут показывать феноменальную результативность, «Магнитка» перестанет быть непобедимой. Уж слишком много зависит от этих парней в уральском клубе.

Успешность СКА во многом зависит от выступления сборной, а особенно от будущей Олимпиады. Если она окажется победной, то эксперимент с базовым клубом сборной будет назван удачным и наверняка в Санкт-Петербурге продолжат собирать лучшие силы российского хоккея. Тогда СКА будет в дамках ещё долгое время. Провал сборной в Пхёнчхане может привести к очередным перестановкам не только в структуре сборной и клуба, но и в головах питерского руководства, и тогда СКА может вернуться в те времена, когда он был просто сильным клубом с приличным финансированием.

Нас ждёт лучший финал в КХЛ?


Но сейчас нас ожидает Финал. Именно так, с большой буквы. Пусть его состав был предсказуем, пусть плей-офф не подарил нам должного адреналина и не побаловал сенсациями, но сейчас нас ждёт действительно большая игра.

Это будут сразу несколько увлекательнейших дуэлей, в которых сойдутся лучшие в своём роде. Ян Коварж и Вадим Шипачёв выяснят, кто из них лучший центрфорвард в КХЛ. Сергей Мозякин, Данис Зарипов и Евгений Дадонов посоревнуются в снайперском искусстве. Антон Белов и Патрик Херсли сразятся с Крисом Ли в битве атакующих защитников. А два голкипера-гиганта, Микко Коскинен и Василий Кошечкин, решат, кто надёжнее и чей сейв – эффектнее.

А какое нас ждёт тренерское противостояние? С одной стороны, Олег Знарок, самый опытный тренер в КХЛ, для которого этот финал стал уже четвёртым, а возможная победа сделает его первым трёхкратным тренером-обладателем Кубка Гагарина. С другой – уникум Илья Воробьёв, пожалуй, самый прогрессирующий тренер лиги, «съевший» в прошлом раунде мэтра Билялетдинова и не проигравший в Магнитогорске ещё ни одной серии плей-офф.

Сражение с такими входными данными просто не может получиться скучным и обыденным, а потому наверняка нас ожидает один из самых зрелищных и упорных финалов в истории КХЛ. А над проблемой гегемонии СКА и «Металлурга» подумаем в следующем сезоне.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Металлург Мг ХК СКА Илья Воробьёв Олег Знарок Кубок Гагарина
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