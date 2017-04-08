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175 лет назад 2016
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Прогнозы на финал Кубка Гагарина «Металлург» — СКА
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Предсказамус настрадал. Финал Кубка Гагарина. Кто ставит на 0-4 для СКА?

Конкурс прогнозов «Предсказамус настрадал» подходит к концу. Какие ставки сделали журналисты на финал и кто прочит СКА поражение 0-4?
8 апреля 2017, суббота. 12:15. Хоккей
→ Предсказамус настрадал. Прогнозы на финалы конференций Кубка Гагарина

Перед тем как перейти к прогнозам на финал Кубка Гагарина, подведём итоги прошлого раунда. Напомним, что участники «Предсказамуса» ставили на финалы конференций, пытаясь предугадать не только исход противостояний, но и счёт, с которым должны закончиться серии СКА – «Локомотив» и «Магнитка» — «Ак Барс». Что из этого вышло?

Скажем сразу, что этот этап «Предсказамуса» уникален тем, что впервые в сезоне ни один прогнозист не угадал точного исхода серий! Ещё бы, ведь не так часто встречи равных соперников заканчиваются, что называется, «в одну калитку». «Локомотив» хоть и не был фаворитом в серии со СКА, а по составу значительно уступал базовому клубу сборной России, но выбил из розыгрыша Кубка Гагарина других «армейцев». «Ак Барс» же казался чуть ли не единственным клубом на Востоке, которому по силам остановить суперзвено Коваржа.

4-0 в западном финале и 4-0 в восточном – такое вряд ли прогнозируется. Тот, кто поставил бы на синхронный блицкриг, мог бы досрочно выиграть очередной сезон конкурса «Предсказамус настрадал». Ближе всего к этому оказался Лев Лукин, наш омский корреспондент. Он предполагал, что для команд из Санкт-Петербурга и Магнитогорска финалы конференций пройдут достаточно спокойно, но немного промахнулся, посчитав, что им хватит не четырёх, а пяти игр для прохождения в следующий этап.

Провал наших прогнозистов не должен удивлять тех, кто внимательно следил за этими сериями. По большому счёту, и на Западе, и на Востоке всё должно было закончиться если не в семи матчах, то в пяти или шести. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова первый матч в противостоянии довели до овертайма, а в игре №3 упустили победу в самой концовке. Ещё ровнее прошёл западный финал с двумя овертаймами и массой нереализованных моментов у хоккеистов «Локомотива».

С учётом того что никто из прогнозистов не смог точно указать счёт, грандиозных прорывов в турнирной таблице не было. А вот предугадать исход противостояний для многих не составило особого труда. Всё-таки и СКА, и «Металлург» изначально считались фаворитами. Сразу 19 из 32 участников «Предсказамуса», то есть больше половины, заработали по 16 баллов. В лидеры вырвался обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков, а второе место разделили ведущий «Спорт FM» Владимир Дехтярёв и наш корреспондент Владислав Уткин.
А теперь к главному – к финалу.

Первая команда Востока и вторая команда Запада. СКА набрал больше очков в регулярном чемпионате, но в финале преимущество своей площадки у команды из Магнитогорска. «Металлург» выигрывал Кубок Гагарина год назад, СКА – два года назад, но в нынешнем составе осталось немало игроков, которые в 2015-м разбирались с «Ак Барсом». У хоккейного Петербурга есть супертройка Шипачёва, а на Южном Урале творит великолепное звено Коваржа. И пойди измерь концентрацию эстетики в игре тех и других. На страже ворот «армейцев» и «сталеваров» вратари-великаны с созвучными фамилиями. В конце концов, Петерис Скудра именно «Магнитку» со СКА выделял как исключение, когда говорил, что вся КХЛ играет одинаково.
Другими словами, всё идёт к тому, что в финале встретятся две равные команды, и тут нельзя назвать фаворита. Это подтверждает как турнирный пусть финалистов, которые за три раунда потерпели по одному поражению, так и прогнозы участников «Предсказамуса». Редко голоса разделяются поровну, но девятый финал Кубка Гагарина – это как раз тот случай. 16 прогнозистов отдают предпочтение «Магнитке», а 16 – СКА. Такого в нынешнем сезоне «Предсказамуса» ещё не было. Это ли не аргумент за то, что впервые в этом плей-офф мы увидим семиматчевую серию?
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Несмотря на то что мнения разделились поровну, тех, кто поставил на семь матчей, не так уж и много. А ведь более чем в половине случаев финалы Кубка Гагарина завершались именно в седьмой игре. Так было и в первом розыгрыше, и в последнем, на данный момент, когда «Магнитка» оказалась на один шаг впереди ЦСКА. А за два года до этого магнитогорцы в семи играх победили пражский «Лев». У Ильи Воробьёва и без того опытная команда с лидерами, которые видели в хоккее буквально всё, так ещё и эта статистика говорит за уральцев. Неудивительно, что из 11 прогнозистов, поставивших на семь матчей, всего трое отдают предпочтение команде из Санкт-Петербурга. В то, что «армейцы» смогут выиграть решающий матч в гостях, верят Александр Гуськов, Наталья Кларк и Семён Галькевич.
Среди тех, кто убеждён в победе СКА, самый популярный счёт – 4-2. Ведь при таком раскладе матч, который приносит команде Кубок Гагарина, пройдёт в «Ледовом». Для претворения такого сценария в жизнь подопечным Олега Знарка нужно будет выиграть хотя бы одну гостевую встречу. Примечательно, что именно такое развитие событий прогнозируют Павел Лысенков и Владимир Дехтярёв – лидеры общего зачёта «Предсказамуса». Быть может, к ним стоит прислушаться?
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Этот розыгрыш Кубка Гагарина приучил к тому, что даже предельно ровные серии могут закончиться мгновенно. Когда один соперник чуть лучше готов физически или обладает чуть большим запасом мастерства, это отражается на результате. СКА, по сути, именно так прошёл и «Локомотив», и московское «Динамо». Никакого тотального превосходства, а счёт 4-0 – получите, распишитесь. Удивительно, но никто из наших прогнозистов не поставил на то, что СКА выиграет в четырёх или хотя бы в пяти матчах.

А вот в обратную сторону подобные прогнозы есть. Дмитрий Ерыкалов ставит на 4-1 в пользу «Магнитки», а Руслан Васильев из «Бизнес-Онлайна» и вовсе считает, что всё то везение, что сопровождало петербуржцев на протяжении этого плей-офф, в финале обернётся катастрофическим счётом в серии 0-4.

Ставки сделаны. Ставок больше нет. Поехали!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Металлург Мг ХК СКА Кубок Гагарина
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