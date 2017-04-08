«Петрович, пойдём…» Бил ли Шипачёв Калетника в пах при счёте 3:3?

«Если некоторые вещи не изменятся, у «Магнитки» мало шансов»

Знарок: тяжёлая игра для обеих команд. Нас — с победой. Готовимся к следующей игре

«Удаление Ковальчука было зеркальным по отношению к моменту с Осалой»

«Никогда до этого не удавалось забивать, разрывая сетку»

Воробьёв: с победой, СКА. Знаете, я несколько в шоке: если некоторые вещи не изменятся, то у нас шансов мало

«СКА не хватало Ковальчука, некоторые играли в двух звеньях»

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене потерпел поражение в первом матче финальной серии Кубка Гагарина с петербургским СКА, встреча завершилась со счётом 4:5.В составе хозяев заброшенными шайбами отметились. У СКА забитые голы на свой счёт записали, оформивший дубль.Главный тренер магнитогорского «Металлурга»на послематчевой пресс-конференции больше говорил загадками.– С победой, СКА. Знаете, я несколько в шоке – если некоторые вещи не изменятся, у нас шансов мало. Спасибо.– Додумайте сами.– Жену искал. Не нашёл.– Там касания не было, там человек в зоне стоял. Это разные вещи.– Нормально, он может лучше.– Нет – посмотрели видео, там было нарушение.– Был, да? Вы видели?– И мы тоже видели.Главный тренер СКАв беседе с журналистами старался быть лаконичным.– Тяжёлая игра сегодня была для обеих команд. Нас — с победой. Готовимся к следующей игре.– Это финал, какие тут могут быть эмоции, какие впечатления?– Посмотрим.– Я еще не смотрел видео. Вот тут вопросы задаются, но я должен посмотреть видео, как я могу говорить голословно, что было, а чего не было?– Кто?– А-а-а…Петрович, пойдём, — на этих словах Олег Валерьевич покинул зал для пресс-конференций.Нападающий СКАподелился впечатлениями от первого матча финала Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом».«Когда меня ударили в голову, весь удар пришёлся в нос. Большая затуманенность была, но отсиделся — и всё стало нормально. Эпизод с моим голом? Его ж не показывали на табло. Вроде всё чисто было, шайба в воротах. Думаю, удаление Ковальчука было зеркальным по отношению к удалению Осалы. Если б Осале дали 2+10, то и Илью наказали бы так же. Момент был такой же, судьи решили удалить до конца. Сегодня много удалений было, из-за этого голы и посыпались. Первая тройка «Металлурга» интересно играет, в хороший хоккей. С ними интересно играть. Перерыв на первом периоде не сказался. До этого мы сыграли товарищеский матч в Питере, так что всё нормально», — сказал Прохоркин.Защитник СКАпризнался, что впервые в карьере забил гол, порвав сетку ворот.«Не думаю, что мне ещё когда-то удавалось так разрывать сетку. Если честно, был удивлен, когда забил. Сначала не понял, как шайба влетела в ворота, а потом увидел, что Гусев поехал, празднует гол. Нам стоит против Мозякина играть так же, как и против остальных сильных игроков», — сказал Херсли.Нападающий СКАрассказал, как команда играла после удаления капитана —«Два гола в третьем периоде стали ключевым моментом в игре. Получается ли у Херсли рвать сетки бросками на тренировках? Я такого ещё не видел. Тяжело было сегодня. У нас есть установка, стараемся её выполнять. После удаления Ковальчука нам не хватало нападающего, некоторым приходилось в двух звеньях выходить. Это хоккей, так случилось, надо с этим как-то справляться», — заявил Дадонов.