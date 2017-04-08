«Петрович, пойдём…» Бил ли Шипачёв Калетника в пах при счёте 3:3?

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене потерпел поражение в первом матче финальной серии Кубка Гагарина с петербургским СКА, встреча завершилась со счётом 4:5.
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Евгений Тимкин, Сергей Мозякин, Виктор Антипин и Томаш Филиппи. У СКА забитые голы на свой счёт записали Евгений Кетов, Николай Прохоркин, Патрик Херсли и Евгений Дадонов, оформивший дубль.
«Если некоторые вещи не изменятся, у «Магнитки» мало шансов»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв на послематчевой пресс-конференции больше говорил загадками.
– С победой, СКА. Знаете, я несколько в шоке – если некоторые вещи не изменятся, у нас шансов мало. Спасибо.
– Что именно вы имеете в виду?
– Додумайте сами.
– После обоюдного удаления в третьем периоде вы долго смотрели в сторону вип-трибун. Кого-то искали?
– Жену искал. Не нашёл.
– Вопрос по шайбе Прохоркина. Как считаете, было ли там касание коньком?
– Там касания не было, там человек в зоне стоял. Это разные вещи.
– Как оцениваете игру Береглазова после перерыва?
– Нормально, он может лучше.
– Момент, когда ваш игрок получил матч-штраф, там был нырок?
– Нет – посмотрели видео, там было нарушение.
– Шипачёв заслуживает дисквалификацию за удар в пах?
– Был, да? Вы видели?
– Я повтор смотрел.
– И мы тоже видели.
Знарок: тяжёлая игра для обеих команд. Нас — с победой. Готовимся к следующей игре
Главный тренер СКА Олег Знарок в беседе с журналистами старался быть лаконичным.
– Тяжёлая игра сегодня была для обеих команд. Нас — с победой. Готовимся к следующей игре.
– Олег Валерьевич, вы снова в финале. Какие эмоции, какие впечатления?
– Это финал, какие тут могут быть эмоции, какие впечатления?
– Будете искать тройку, чтобы нейтрализовать звено Коваржа?
– Посмотрим.
– Удаление Ковальчука – это эмоции?
– Я еще не смотрел видео. Вот тут вопросы задаются, но я должен посмотреть видео, как я могу говорить голословно, что было, а чего не было?
– Шипачёв заслуживает дисквалификации за удар в пах?
– Кто?
– Шипачёв. Там был удар в пах.
– А-а-а…Петрович, пойдём, — на этих словах Олег Валерьевич покинул зал для пресс-конференций.
«Удаление Ковальчука было зеркальным по отношению к моменту с Осалой»
Нападающий СКА Николай Прохоркин поделился впечатлениями от первого матча финала Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом».
«Когда меня ударили в голову, весь удар пришёлся в нос. Большая затуманенность была, но отсиделся — и всё стало нормально. Эпизод с моим голом? Его ж не показывали на табло. Вроде всё чисто было, шайба в воротах. Думаю, удаление Ковальчука было зеркальным по отношению к удалению Осалы. Если б Осале дали 2+10, то и Илью наказали бы так же. Момент был такой же, судьи решили удалить до конца. Сегодня много удалений было, из-за этого голы и посыпались. Первая тройка «Металлурга» интересно играет, в хороший хоккей. С ними интересно играть. Перерыв на первом периоде не сказался. До этого мы сыграли товарищеский матч в Питере, так что всё нормально», — сказал Прохоркин.
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«Никогда до этого не удавалось забивать, разрывая сетку»
Защитник СКА Патрик Херсли признался, что впервые в карьере забил гол, порвав сетку ворот.
Воробьёв: с победой, СКА. Знаете, я несколько в шоке: если некоторые вещи не изменятся, то у нас шансов мало
«Не думаю, что мне ещё когда-то удавалось так разрывать сетку. Если честно, был удивлен, когда забил. Сначала не понял, как шайба влетела в ворота, а потом увидел, что Гусев поехал, празднует гол. Нам стоит против Мозякина играть так же, как и против остальных сильных игроков», — сказал Херсли.
«СКА не хватало Ковальчука, некоторые играли в двух звеньях»
Нападающий СКА Евгений Дадонов рассказал, как команда играла после удаления капитана — Ильи Ковальчука.
«Два гола в третьем периоде стали ключевым моментом в игре. Получается ли у Херсли рвать сетки бросками на тренировках? Я такого ещё не видел. Тяжело было сегодня. У нас есть установка, стараемся её выполнять. После удаления Ковальчука нам не хватало нападающего, некоторым приходилось в двух звеньях выходить. Это хоккей, так случилось, надо с этим как-то справляться», — заявил Дадонов.
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