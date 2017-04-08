Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Fitness Run City
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Вадим Шипачёв
Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru
Текст: Дарья Тубольцева

«Петрович, пойдём…» Бил ли Шипачёв Калетника в пах при счёте 3:3?

Главный тренер «Магнитки» увидел удар Шипачёва в пах, искал на VIP-трибуне жену и был в шоке. Что говорили после первого матча финала КГ.
8 апреля 2017, суббота. 19:49. Хоккей
>>> Сетка рвётся, Ковальчук срывается! СКА начинает финал мечты с победы

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене потерпел поражение в первом матче финальной серии Кубка Гагарина с петербургским СКА, встреча завершилась со счётом 4:5.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Евгений Тимкин, Сергей Мозякин, Виктор Антипин и Томаш Филиппи. У СКА забитые голы на свой счёт записали Евгений Кетов, Николай Прохоркин, Патрик Херсли и Евгений Дадонов, оформивший дубль.
КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 1-й матч
08 апреля 2017, суббота. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
4 : 5 0:1, 3:2, 1:2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Кетов (Херсли, Белов) – 16:18 (5x4), 1:1 – Тимкин (Терещенко, Косов) – 21:50 (5x5), 2:1 – Мозякин – 23:11 (5x5), 2:2 – Дадонов (Гусев) – 33:14 (5x5), 2:3 – Прохоркин (Херсли, Барабанов) – 34:24 (5x5), 3:3 – Антипин (Ли, Мозякин) – 39:07 (5x4), 3:4 – Херсли (Шипачёв, Гусев) – 55:01 (5x4), 3:5 – Дадонов – 56:59 (5x5), 4:5 – Филиппи – 59:49 (6x5)

«Если некоторые вещи не изменятся, у «Магнитки» мало шансов»


Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв на послематчевой пресс-конференции больше говорил загадками.

– С победой, СКА. Знаете, я несколько в шоке – если некоторые вещи не изменятся, у нас шансов мало. Спасибо.

– Что именно вы имеете в виду?
– Додумайте сами.

– После обоюдного удаления в третьем периоде вы долго смотрели в сторону вип-трибун. Кого-то искали?
– Жену искал. Не нашёл.

– Вопрос по шайбе Прохоркина. Как считаете, было ли там касание коньком?
– Там касания не было, там человек в зоне стоял. Это разные вещи.

– Как оцениваете игру Береглазова после перерыва?
– Нормально, он может лучше.

– Момент, когда ваш игрок получил матч-штраф, там был нырок?
– Нет – посмотрели видео, там было нарушение.

– Шипачёв заслуживает дисквалификацию за удар в пах?
– Был, да? Вы видели?

– Я повтор смотрел.
– И мы тоже видели.
Знарок: тяжёлая игра для обеих команд. Нас — с победой. Готовимся к следующей игре

Главный тренер СКА Олег Знарок в беседе с журналистами старался быть лаконичным.

– Тяжёлая игра сегодня была для обеих команд. Нас — с победой. Готовимся к следующей игре.

– Олег Валерьевич, вы снова в финале. Какие эмоции, какие впечатления?
– Это финал, какие тут могут быть эмоции, какие впечатления?

– Будете искать тройку, чтобы нейтрализовать звено Коваржа?
– Посмотрим.

– Удаление Ковальчука – это эмоции?
– Я еще не смотрел видео. Вот тут вопросы задаются, но я должен посмотреть видео, как я могу говорить голословно, что было, а чего не было?

– Шипачёв заслуживает дисквалификации за удар в пах?
– Кто?

– Шипачёв. Там был удар в пах.
– А-а-а…Петрович, пойдём, — на этих словах Олег Валерьевич покинул зал для пресс-конференций.


«Удаление Ковальчука было зеркальным по отношению к моменту с Осалой»


Нападающий СКА Николай Прохоркин поделился впечатлениями от первого матча финала Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом».


«Когда меня ударили в голову, весь удар пришёлся в нос. Большая затуманенность была, но отсиделся — и всё стало нормально. Эпизод с моим голом? Его ж не показывали на табло. Вроде всё чисто было, шайба в воротах. Думаю, удаление Ковальчука было зеркальным по отношению к удалению Осалы. Если б Осале дали 2+10, то и Илью наказали бы так же. Момент был такой же, судьи решили удалить до конца. Сегодня много удалений было, из-за этого голы и посыпались. Первая тройка «Металлурга» интересно играет, в хороший хоккей. С ними интересно играть. Перерыв на первом периоде не сказался. До этого мы сыграли товарищеский матч в Питере, так что всё нормально», — сказал Прохоркин.


>>> Лучший финал с продолжением. КХЛ ждёт гегемония СКА и «Магнитки»?

«Никогда до этого не удавалось забивать, разрывая сетку»


Защитник СКА Патрик Херсли признался, что впервые в карьере забил гол, порвав сетку ворот.
Воробьёв: с победой, СКА. Знаете, я несколько в шоке: если некоторые вещи не изменятся, то у нас шансов мало

«Не думаю, что мне ещё когда-то удавалось так разрывать сетку. Если честно, был удивлен, когда забил. Сначала не понял, как шайба влетела в ворота, а потом увидел, что Гусев поехал, празднует гол. Нам стоит против Мозякина играть так же, как и против остальных сильных игроков», — сказал Херсли.

«СКА не хватало Ковальчука, некоторые играли в двух звеньях»


Нападающий СКА Евгений Дадонов рассказал, как команда играла после удаления капитана — Ильи Ковальчука.

«Два гола в третьем периоде стали ключевым моментом в игре. Получается ли у Херсли рвать сетки бросками на тренировках? Я такого ещё не видел. Тяжело было сегодня. У нас есть установка, стараемся её выполнять. После удаления Ковальчука нам не хватало нападающего, некоторым приходилось в двух звеньях выходить. Это хоккей, так случилось, надо с этим как-то справляться», — заявил Дадонов.

>>> Предсказамус настрадал. Финал Кубка Гагарина. Кто ставит на 0-4 для СКА?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 3
Теги
ХК Металлург Мг ХК СКА Евгений Дадонов Илья Воробьёв Николай Прохоркин Олег Знарок Патрик Херсли Кубок Гагарина
Новости. Хоккей
8 апреля 2017, суббота
22:47 Брайан Бикелл, у которого нашли рассеянный склероз, завершает карьеру
22:23 «Рейнджерс» Бучневича потерпели поражение от «Оттавы»
22:06 Гол Проворова и передача Любимова помогли «Филадельфии» обыграть «Коламбус»
22:03 Жуков: тренировка со сборной U18 прошла здорово, хотя сначала было тяжело
21:51 Удаление Ковальчука, повозка для кубка и другие фото матча «Металлург» — СКА
21:32 Видеотрансляция полуфинала Лиги легенд мирового хоккея Россия — Словакия
21:28 Сергачёв: в матче с «Детройтом» хочу показать, как улучшилась моя игра
20:59 Малков: Ахметов освобождён со сбора юниорской команды, Жуков сыграет с Канадой
20:44 Иван Проворов признан лучшим в сезоне защитником «Филадельфии»
20:25 Ян Петерек: рад, что пригласили на Лигу легенд, а у России играют большие звёзды
19:57 КХЛ рассмотрит удар Шипачёва в пах Калетнику в первом матче «Металлург» Мг — СКА
19:46 Браун: «Торонто» контролирует свою судьбу. Приятно, что мы сами этого добились
19:29 Нападающий «Далласа» Гурьянов должен дебютировать в НХЛ в матче с «Колорадо»
19:11 Береглазов: в прессе пишут, что СКА — фаворит, но мы посмотрим после 20 апреля
18:45 Лига легенд: сборная Чехии разгромила команду Швеции
18:37 Дадонов: нам не хватало Ковальчука, некоторые играли в двух звеньях
18:32 Херсли: никогда до этого не удавалось забивать, разрывая сетку
18:29 Прохоркин: удаление Ковальчука было зеркальным по отношению к моменту с Осалой
18:18 Знарок: тяжёлая игра, всех с победой, готовимся к следующему матчу
18:15 Леонид Вайсфельд в гостях у «Чемпионата». Фоторепортаж из редакции
18:09 Тимкин: не знаю, насколько будет результативной серия, я же не пророк
18:08 И. Воробьёв: если некоторые вещи не изменятся, то у «Металлурга» мало шансов
18:02 Пресс-конференция И. Воробьёва и Знарка после 1-го матча серии «Металлург» — СКА
17:53 «Монреаль» вызвал из фарм-клуба Михаила Сергачёва
17:39 В Магнитогорске СКА обыграл «Магнитку» в первом матче финальной серии КГ
17:28 «Металлург» Мг – СКА: защитник гостей Херсли забросил шайбу, порвав сетку ворот
17:24 Райлли: все команды оказываются под давлением, если хотят попасть в плей-офф
16:56 Прайс: сегодня нам противостояла отчаянная команда, у «Лайтнинг» есть настрой
16:33 «Металлург» Мг – СКА: капитан гостей Ковальчук удалён до конца матча
16:21 Бэбкок: «Торонто» в хорошей ситуации перед 81-м матчем
16:12 «Металлург» Мг – СКА: форвард хозяев Осала удалён до конца матча
15:45 Жиру: не собираюсь уходить из «Филадельфии», но решать не мне
15:20 Фанаты СКА на матче с «Магниткой» почтили память погибших в теракте в Петербурге
15:04 Ерёменко: по ходу плей-офф притупляется чувство, что ты куда-то вышел
14:39 Тафгай Шон Торнтон завершает игровую карьеру
14:12 Стали известны составы «Магнитки» и СКА на первый матч финала Кубка Гагарина
14:06 Горохов: у «Магнитки» — сильные по духу мастера, в СКА много звёзд
13:33 Светлов: Пайгин и Соботка — серьёзные потери для КХЛ
13:12 Герсонский: в опыте тройки Коваржа можно найти как плюсы, так и минусы
12:50 Буре: сделал бы в НХЛ так: чем дальше игрок прошёл в плей-офф — больше зарплата
12:20 Юшкевич: тройка Коваржа сильнее звена Шипачёва, у неё больше опыта
11:55 «Локомотив» подписал новые контракты с Накладалом и Мурыгиным
11:31 Липанов: юниорская сборная хочет выиграть золото ЧМ, есть предчувствие
11:15 Строльман: у «Лайтнинг» есть шанс на плей-офф, мы сделаем всё, что можем
11:00 Кожевников: Дацюк – внушительная потеря для СКА, а Войнов не суперподмога
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, выиграет Кубок Гагарина?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+