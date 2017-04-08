КХЛ может наказать Шипачёва, а «Локомотив» сохранил лидеров

Страсть, рвущая сети. Стартовал финал Кубка Гагарина

КХЛ рассмотрит эпизод с участием Шипачёва

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То, чего болельщики, эксперты и журналисты ждали весь сезон, наконец-то началось. Финальная серия Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и СКА стартовала в городе на Урале. Перед началом первой игры было много мнений о том, как может сложиться противостояние. «Даже если обе команды будут уделять больше времени обороне, всё равно, учитывая стиль команд, мы увидим голы. Не думаю, что их будет минимум. Это показал и регулярный чемпионат, и плей-офф, когда команды забивали по много шайб. Я жду от этой серии именно того, кто больше забьёт, а не кто меньше пропустит», — предположил заслуженный мастер спорта и эксперт КХЛ ТВ. И он оказался прав.Стоит отметить питерских поклонников хоккея — перед началом встречи они почтили память жертв теракта в Санкт-Петербурге.https://img.championat.com/i/news/34/79/1491653479.jpgКак и ожидалось, с первых же секунд на площадке завязалась бескомпромиссная борьба. Серьёзного и решающего преимущества не было ни у одной из команд. Стартовый игровой отрезок удачнее завершили гости:оказался первым на шайбе после броска. Опять «армейцы» реализовали численное преимущество – по этому показателю они являются одной из лучших в лиге команд. Стартовая треть была хорошей затравкой, а по-настоящему зрелищная игра началась во второй.Следующий период получился сумасшедшим по количеству игровых событий на единицу времени. Он уместил в себя пять голов и два удаления до конца встречи в составе обеих команд. Ну а начался он с перехвата игровой инициативы «Магниткой». Всего за минуту и двадцать одну секунду подопечныене только сравняли счёт, но и вышли вперёд. Сначалаздорово накатился на ворота Шестёркина и сделал точное подправление броска Сергея Терещенко, а затемподобрал шайбу в центре зоны СКА и послал её в угол.А спустя несколько минут довольно грубо сыграл. Он атаковал локтем в голову Николая Прохоркина. Как итог – удаление «5+20». Но СКА воспользоваться этим шансом не сумел. Затем уже настала удачная минута для питерской команды. Дадонов и недавно пострадавший Прохоркин вывели гостей в лидеры. Однако удержаться до конца периода в этом положении у них не получилось.из круга вбрасывания вогнал шайбу в дальнюю девятку. Между этими событиямиудалился до конца матча, причём практически за то же деяние, что и Осала. Досталось, тот до конца периода так и не смог выйти на лёд, но после второго перерыва продолжил играть.Принято считать, что судьбу решающих матчей зачастую решают игроки, для которых забивать голы – не основная обязанность. В этой игре так и получилось. За пять минут до конца, когда СКА играл в большинстве,открылся под бросок, получил пас из-за ворот от Шипачёва и бросил по ним. Причём сделал это так, что шайба порвала сетку и полетела дальше! Судьям понадобилось некоторое время, чтобы определить, пересекла ли она линию ворот, но затем они вынесли справедливое и обрадовавшее питерцев решение.Ещё через несколько минутобыграл, прошёл к воротам и поставил точку в матче. Безусловно, стоит отдать должное «Металлургу», который не сложил клюшек и понёсся вперёд отыгрываться. В течение последней минуты хозяева осыпали соперников градом бросков, и выстрел Томаша Филлипи, нанесённый за 12 секунд до сирены, оказался успешным.Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов сообщил, что экспертно-судейская комиссия лиги рассмотрит эпизод первого матча финала Кубка Гагарина между «Металлургом» Мг и СКА, когда нападающий гостей Вадим Шипачёв ударил в пах форварда хозяев — Владислава Калетника.Шипачёв избежал удаления во время матча, встреча завершилась победой СКА со счётом 5:4.«Мы этот удар без внимания не оставим, представим его экспертно-судейской комиссии», – цитирует Анисимова «Спорт-экспресс».Ярославский «Локомотив» продлил трудовые соглашения с вратарёми защитником«Накладал появился в коллективе только по ходу сезона. И игроку, и нам надо было лучше приглядеться друг к другу. Якуб показал себя с хорошей стороны, как настоящий боец. Нам, в свою очередь, нужны духовитые игроки, так что сейчас могу сообщить, что контракт с Накладалом подписан, он остаётся в Ярославле.В этом сезоне у нас подобралась качественная бригада легионеров: тренеры объединили их в одно сочетание, и со стороны все увидели, насколько ребятам комфортно играть вместе. Важно, что легионеры являются и лидерами коллектива в раздевалке, так что в вопросе продления контрактов значение имели не только статистика, но и человеческие качества. Мы рады, что ребята разделяют наши взгляды на развитие команды и готовы приложить все силы и опыт для больших побед в будущем сезоне», — сказал президент клуба Юрий Яковлев.В текущем сезоне Накладал провёл за «Локомотив» 39 матчей, в которых набрал 24 очка (9+15) при показателе полезности «+8». Мурыгин принял участие в 49 встречах команды.Женская сборная США по хоккею победила Канаду в финале чемпионата мира. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.В составе победительниц в основное время дубль оформила Кэйси Беллами (5-я и 41-я минуты), за проигравших шайбы забросили Меган Акоста (2) и Брианн Дженнер (50). Победу американкам принёс гол Хилари Найт (71). Для сборной США эта победа стала 8-й на чемпионатах мира.