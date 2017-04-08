Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Fitness Run City
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Хоккей. Итоги дня. 8 апреля 2017 года
Фото: РИА «Новости»
Текст: Владислав Уткин

КХЛ может наказать Шипачёва, а «Локомотив» сохранил лидеров

СКА выиграл у «Магнитки», КХЛ может наказать Шипачёва, а «Локомотив» переподписал соглашения со своими лидерами – в итогах дня.
8 апреля 2017, суббота. 22:10. Хоккей

Страсть, рвущая сети. Стартовал финал Кубка Гагарина


То, чего болельщики, эксперты и журналисты ждали весь сезон, наконец-то началось. Финальная серия Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и СКА стартовала в городе на Урале. Перед началом первой игры было много мнений о том, как может сложиться противостояние. «Даже если обе команды будут уделять больше времени обороне, всё равно, учитывая стиль команд, мы увидим голы. Не думаю, что их будет минимум. Это показал и регулярный чемпионат, и плей-офф, когда команды забивали по много шайб. Я жду от этой серии именно того, кто больше забьёт, а не кто меньше пропустит», — предположил заслуженный мастер спорта и эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов. И он оказался прав.

Стоит отметить питерских поклонников хоккея — перед началом встречи они почтили память жертв теракта в Санкт-Петербурге.
https://img.championat.com/i/news/34/79/1491653479.jpg
Как и ожидалось, с первых же секунд на площадке завязалась бескомпромиссная борьба. Серьёзного и решающего преимущества не было ни у одной из команд. Стартовый игровой отрезок удачнее завершили гости: Евгений Кетов оказался первым на шайбе после броска Антона Белова. Опять «армейцы» реализовали численное преимущество – по этому показателю они являются одной из лучших в лиге команд. Стартовая треть была хорошей затравкой, а по-настоящему зрелищная игра началась во второй.

Следующий период получился сумасшедшим по количеству игровых событий на единицу времени. Он уместил в себя пять голов и два удаления до конца встречи в составе обеих команд. Ну а начался он с перехвата игровой инициативы «Магниткой». Всего за минуту и двадцать одну секунду подопечные Ильи Воробьёва не только сравняли счёт, но и вышли вперёд. Сначала Евгений Тимкин здорово накатился на ворота Шестёркина и сделал точное подправление броска Сергея Терещенко, а затем Сергей Мозякин подобрал шайбу в центре зоны СКА и послал её в угол.

А спустя несколько минут довольно грубо сыграл Оскар Осала. Он атаковал локтем в голову Николая Прохоркина. Как итог – удаление «5+20». Но СКА воспользоваться этим шансом не сумел. Затем уже настала удачная минута для питерской команды. Дадонов и недавно пострадавший Прохоркин вывели гостей в лидеры. Однако удержаться до конца периода в этом положении у них не получилось. Виктор Антипин из круга вбрасывания вогнал шайбу в дальнюю девятку. Между этими событиями Илья Ковальчук удалился до конца матча, причём практически за то же деяние, что и Осала. Досталось Коваржу, тот до конца периода так и не смог выйти на лёд, но после второго перерыва продолжил играть.

Принято считать, что судьбу решающих матчей зачастую решают игроки, для которых забивать голы – не основная обязанность. В этой игре так и получилось. За пять минут до конца, когда СКА играл в большинстве, Патрик Херсли открылся под бросок, получил пас из-за ворот от Шипачёва и бросил по ним. Причём сделал это так, что шайба порвала сетку и полетела дальше! Судьям понадобилось некоторое время, чтобы определить, пересекла ли она линию ворот, но затем они вынесли справедливое и обрадовавшее питерцев решение.

Ещё через несколько минут Евгений Дадонов обыграл Криса Ли, прошёл к воротам и поставил точку в матче. Безусловно, стоит отдать должное «Металлургу», который не сложил клюшек и понёсся вперёд отыгрываться. В течение последней минуты хозяева осыпали соперников градом бросков, и выстрел Томаша Филлипи, нанесённый за 12 секунд до сирены, оказался успешным.
КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 1-й матч
08 апреля 2017, суббота. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
4 : 5 0:1, 3:2, 1:2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Кетов (Херсли, Белов) – 16:18 (5x4), 1:1 – Тимкин (Терещенко, Косов) – 21:50 (5x5), 2:1 – Мозякин – 23:11 (5x5), 2:2 – Дадонов (Гусев) – 33:14 (5x5), 2:3 – Прохоркин (Херсли, Барабанов) – 34:24 (5x5), 3:3 – Антипин (Ли, Мозякин) – 39:07 (5x4), 3:4 – Херсли (Шипачёв, Гусев) – 55:01 (5x4), 3:5 – Дадонов – 56:59 (5x5), 4:5 – Филиппи – 59:49 (6x5)

КХЛ рассмотрит эпизод с участием Шипачёва


Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов сообщил, что экспертно-судейская комиссия лиги рассмотрит эпизод первого матча финала Кубка Гагарина между «Металлургом» Мг и СКА, когда нападающий гостей Вадим Шипачёв ударил в пах форварда хозяев — Владислава Калетника.

Шипачёв избежал удаления во время матча, встреча завершилась победой СКА со счётом 5:4.

«Мы этот удар без внимания не оставим, представим его экспертно-судейской комиссии», – цитирует Анисимова «Спорт-экспресс».
Накладал и Мурыгин останутся в «Локомотиве»
Ярославский «Локомотив» продлил трудовые соглашения с вратарём Алексеем Мурыгиным и защитником Якубом Накладалом.

«Накладал появился в коллективе только по ходу сезона. И игроку, и нам надо было лучше приглядеться друг к другу. Якуб показал себя с хорошей стороны, как настоящий боец. Нам, в свою очередь, нужны духовитые игроки, так что сейчас могу сообщить, что контракт с Накладалом подписан, он остаётся в Ярославле.


В этом сезоне у нас подобралась качественная бригада легионеров: тренеры объединили их в одно сочетание, и со стороны все увидели, насколько ребятам комфортно играть вместе. Важно, что легионеры являются и лидерами коллектива в раздевалке, так что в вопросе продления контрактов значение имели не только статистика, но и человеческие качества. Мы рады, что ребята разделяют наши взгляды на развитие команды и готовы приложить все силы и опыт для больших побед в будущем сезоне», — сказал президент клуба Юрий Яковлев.

В текущем сезоне Накладал провёл за «Локомотив» 39 матчей, в которых набрал 24 очка (9+15) при показателе полезности «+8». Мурыгин принял участие в 49 встречах команды.

Сборная США выиграла женский чемпионат мира


Женская сборная США по хоккею победила Канаду в финале чемпионата мира. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе победительниц в основное время дубль оформила Кэйси Беллами (5-я и 41-я минуты), за проигравших шайбы забросили Меган Акоста (2) и Брианн Дженнер (50). Победу американкам принёс гол Хилари Найт (71). Для сборной США эта победа стала 8-й на чемпионатах мира.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ХК Локомотив ХК Металлург Мг ХК СКА Алексей Мурыгин Илья Воробьёв Якуб Накладал Кубок Гагарина
Новости. Хоккей
8 апреля 2017, суббота
22:47 Брайан Бикелл, у которого нашли рассеянный склероз, завершает карьеру
22:23 «Рейнджерс» Бучневича потерпели поражение от «Оттавы»
22:06 Гол Проворова и передача Любимова помогли «Филадельфии» обыграть «Коламбус»
22:03 Жуков: тренировка со сборной U18 прошла здорово, хотя сначала было тяжело
21:51 Удаление Ковальчука, повозка для кубка и другие фото матча «Металлург» — СКА
21:32 Видеотрансляция полуфинала Лиги легенд мирового хоккея Россия — Словакия
21:28 Сергачёв: в матче с «Детройтом» хочу показать, как улучшилась моя игра
20:59 Малков: Ахметов освобождён со сбора юниорской команды, Жуков сыграет с Канадой
20:44 Иван Проворов признан лучшим в сезоне защитником «Филадельфии»
20:25 Ян Петерек: рад, что пригласили на Лигу легенд, а у России играют большие звёзды
19:57 КХЛ рассмотрит удар Шипачёва в пах Калетнику в первом матче «Металлург» Мг — СКА
19:46 Браун: «Торонто» контролирует свою судьбу. Приятно, что мы сами этого добились
19:29 Нападающий «Далласа» Гурьянов должен дебютировать в НХЛ в матче с «Колорадо»
19:11 Береглазов: в прессе пишут, что СКА — фаворит, но мы посмотрим после 20 апреля
18:45 Лига легенд: сборная Чехии разгромила команду Швеции
18:37 Дадонов: нам не хватало Ковальчука, некоторые играли в двух звеньях
18:32 Херсли: никогда до этого не удавалось забивать, разрывая сетку
18:29 Прохоркин: удаление Ковальчука было зеркальным по отношению к моменту с Осалой
18:18 Знарок: тяжёлая игра, всех с победой, готовимся к следующему матчу
18:15 Леонид Вайсфельд в гостях у «Чемпионата». Фоторепортаж из редакции
18:09 Тимкин: не знаю, насколько будет результативной серия, я же не пророк
18:08 И. Воробьёв: если некоторые вещи не изменятся, то у «Металлурга» мало шансов
18:02 Пресс-конференция И. Воробьёва и Знарка после 1-го матча серии «Металлург» — СКА
17:53 «Монреаль» вызвал из фарм-клуба Михаила Сергачёва
17:39 В Магнитогорске СКА обыграл «Магнитку» в первом матче финальной серии КГ
17:28 «Металлург» Мг – СКА: защитник гостей Херсли забросил шайбу, порвав сетку ворот
17:24 Райлли: все команды оказываются под давлением, если хотят попасть в плей-офф
16:56 Прайс: сегодня нам противостояла отчаянная команда, у «Лайтнинг» есть настрой
16:33 «Металлург» Мг – СКА: капитан гостей Ковальчук удалён до конца матча
16:21 Бэбкок: «Торонто» в хорошей ситуации перед 81-м матчем
16:12 «Металлург» Мг – СКА: форвард хозяев Осала удалён до конца матча
15:45 Жиру: не собираюсь уходить из «Филадельфии», но решать не мне
15:20 Фанаты СКА на матче с «Магниткой» почтили память погибших в теракте в Петербурге
15:04 Ерёменко: по ходу плей-офф притупляется чувство, что ты куда-то вышел
14:39 Тафгай Шон Торнтон завершает игровую карьеру
14:12 Стали известны составы «Магнитки» и СКА на первый матч финала Кубка Гагарина
14:06 Горохов: у «Магнитки» — сильные по духу мастера, в СКА много звёзд
13:33 Светлов: Пайгин и Соботка — серьёзные потери для КХЛ
13:12 Герсонский: в опыте тройки Коваржа можно найти как плюсы, так и минусы
12:50 Буре: сделал бы в НХЛ так: чем дальше игрок прошёл в плей-офф — больше зарплата
12:20 Юшкевич: тройка Коваржа сильнее звена Шипачёва, у неё больше опыта
11:55 «Локомотив» подписал новые контракты с Накладалом и Мурыгиным
11:31 Липанов: юниорская сборная хочет выиграть золото ЧМ, есть предчувствие
11:15 Строльман: у «Лайтнинг» есть шанс на плей-офф, мы сделаем всё, что можем
11:00 Кожевников: Дацюк – внушительная потеря для СКА, а Войнов не суперподмога
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, выиграет Кубок Гагарина?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+