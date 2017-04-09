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175 лет назад 2016
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НХЛ
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Все места в зоне плей-офф заняты! Кучеров доступен для сборной России

Панарин установил новый снайперский рекорд, Толчинский отметился передачей, а «Тампа» уступила кубковую путёвку «Торонто».
9 апреля 2017, воскресенье. 10:00. Хоккей

Тарасенко и Барбашев ждут «Миннесоту»


НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2017, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
4 : 5 2:1, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Барбашев (Пьетранджело, Тарасенко) – 00:26 (5x5), 1:1 – Дальбек (Стаал) – 09:10 (5x5), 2:1 – Скиннер (Песке, Хэнифин) – 19:31 (5x5), 2:2 – Стин (Пьетранджело, Тарасенко) – 25:19 (5x4), 3:2 – Нордстрём (Толчинский, Раск) – 34:11 (5x5), 3:3 – Ривз (Бродзяк, Апшолл) – 39:06 (5x5), 3:4 – Апшолл – 42:03 (4x5), 4:4 – Скиннер (Хэнифин, Песке) – 49:14 (5x5), 4:5 – Тарасенко – 65:00 ( ПБ)

«Блюзмены», приехавшие на выезд в Роли, смогли продлить серию поражений «Каролины» до четырёх матчей и официально узнать своего соперника по первому раунду плей-офф. Сюрпризов не случилось: «музыканты» заняли третье место в Центральном дивизионе и будут играть с «Миннесотой», которая свою «регулярку» завершила строчкой выше. Для «ураганов» последний домашний матч получился эмоциональным, поскольку эта игра была финальным появлением перед своими трибунами для трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Брайана Бикелла. Отличиться голом бывшему форварду «Чикаго» так и не удалось, но на их недостаток зрители пожаловаться не могли. Тон задал новичок «Блюз» Иван Барбашев, удачно сыгравший на добивании, – для россиянина эта шайба стала пятой в сезоне.


Не остался в стороне и Владимир Тарасенко, который поучаствовал в голе Барбашева, а затем помог Александру Стину реализовать численный перевес. За счёт этой передачи Владимир повторил прошлогоднее личное достижение по набранным очкам (74) и в последней игре чемпионата с «Колорадо» наверняка установит новый персональный рекорд.


У «Каролины» также нашёлся свой российский герой – им стал Сергей Толчинский, который провёл свой первый матч в НХЛ в сезоне. 22-летний уроженец Москвы никак не может пробиться в основу не самых сильных «ураганов», хотя в тренировочном лагере Толчинский был заметен. На этот раз Сергей также обратил на себя внимание, отметившись голевой передачей в комбинации, которая привела к шайбе Юакима Нордстрёма.


Завершила матч серия буллитов, в которой решающую попытку исполнил всё тот же Тарасенко, мощно бросив под перекладину, не сближаясь с голкипером. «Ну что, всё получилось неплохо. Последние пару месяцев нам пришлось стараться изо всех сил, и сейчас очень приятно видеть, что наши усилия завершились успехом. Теперь можно сосредоточиться на очень сильном сопернике», — отметил главный тренер «Сент-Луиса» Майк Йео. Напомним, что Йео руководит «музыкантами» лишь с начала февраля, а до этого команду возглавлял Кен Хичкок, под руководством которого «Блюз» балансировал на грани кубковой зоны.

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Новый снайперский рекорд Панарина


НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2017, воскресенье. 01:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
3 : 2 0:1, 0:0, 2:1, 1:0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 – Тэйвз (Шмальц, Кит) – 06:25 (5x5), 1:1 – Тоффоли (Копитар, Картер) – 44:52 (5x4), 1:2 – Панарин (Кейн, Кит) – 53:53 (5x5), 2:2 – Браун (Копитар, Картер) – 59:05 (5x5), 3:2 – Даути (Картер, Копитар) – 60:27 (3x3)

«Чикаго» не сумел в гостях обыграть «Лос-Анджелес», но турнирного значения эта неудача «чёрных ястребов» уже не имела. Команда Джоэля Кенневилля досрочно выиграла Западную конференцию и в первом раунде плей-офф встретится с «Нэшвиллом», который замкнул кубковую восьмёрку. Лучший новичок прошлого сезона Артемий Панарин не сумел повторить собственное достижение по количеству набранных очков (не хватило трёх баллов), но улучшил личный снайперский рекорд. Россиянин был автором второго гола «Чикаго» в этом матче, который стал 31-й шайбой Панарина в регулярном чемпионате.

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«Торонто» — в плей-офф, «Тампа» — на выход


НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2017, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
5 : 3 1:1, 1:1, 3:1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Кессел (Каллен, Кюнхакль) – 06:10 (5x5), 1:1 – ван Римсдайк (Бозак, Полак) – 06:40 (5x5), 2:1 – Бозак (Нюландер, Гардинер) – 23:30 (5x4), 2:2 – Кросби (Гюнцель, Шульц) – 27:55 (5x4), 2:3 – Гюнцель – 46:51 (5x5), 3:3 – Капанен (Ханвик, Мэттьюс) – 54:30 (5x5), 4:3 – Браун (Гардинер, Ханвик) – 57:12 (5x5), 5:3 – Мэттьюс – 59:56 (en)

Главная интрига Восточной конференции не дожила до последнего дня регулярного чемпионата: «Тампа», отчаянно боровшаяся за попадание в кубковую зону, потеряла все шансы, даже несмотря на победу, одержанную днём ранее. Последняя путёвка в плей-офф досталась «Торонто», который в захватывающем домашнем матче смог обыграть действующего обладателя Кубка Стэнли и во второй раз за 12 сезонов пробился в решающую стадию.

Счёт в матч открыл тот, кому это было положено по штату – бывший кумир фанатов «Мэйпл Лифс» Фил Кессел, получивший свою долю обструкции от переполненных трибун. Однако успокоить толпу быстро удалось Джеймсу ван Римсдайку, который спустя 30 секунд восстановил равновесие.


В середине матча голы Кросби и Джейка Гюнцеля вновь позволили «Питтсбургу» лидировать, но «Торонто» отыгрался, а за 3 минуты до конца нанёс решающий укол. Нападающий Коннор Браун на пятачке подправил выстрел защитника Гардинера, забив победный гол, а затем Мэттьюс поразил пустые ворота и закрепил победу «кленовых». Для Мэттьюса эта шайба стала 40-й в сезоне, и новобранец «Торонто» стал третьим хоккеистом в сезоне после Кросби и Никиты Кучерова, кто достиг рубежа в 40 голов.


«Хорошая победа для нашей команды. Хорошая победа для нашего города. Я доволен своими парнями. Это хорошая возможность проявить себя. Но завтра у нас ещё один матч, который нужно выиграть», — сказал довольный наставник «Торонто» Майк Бэбкок.

Определились все 16 участников Кубка Стэнли


За день до окончания регулярного чемпионата НХЛ стали известны все 16 команд, которые сыграют в плей-офф. Некоторые пары первого раунда уже известны, а кое-кому предстоит подождать заключительного игрового дня, чтобы точно узнать своего оппонента.

Так, «Вашингтон», выигравший «Президент Трофи», сыграет либо с «Торонто» Никиты Зайцева, либо с «Бостоном» Антона Худобина – всё зависит от результата матча «кленовых листьев» с «Коламбусом». Сами «синие мундиры» уже давно знают своего соперника по первому раунду, и их противостояние с «Питтсбургом» должно стать самым интригующим на Востоке. «Монреаль» Александра Радулова будет играть с «Рейнджерс» Павла Бучневича, а «Оттава» также ждёт разрешения спора между «Торонто» и «Бостоном» — с кем-то из них «сенаторам» предстоит начинать первый раунд.

На Западе также неизвестны две пары, но если в Восточной конференции с верхней частью таблицы всё уже ясно, то на другом берегу идёт суровая борьба за лидерство. «Анахайм» и «Эдмонтон» ещё не определились с тем, кто же выиграет Тихоокеанский дивизион, и от этого зависит судьба «Битвы при Альберте»: если первенство возьмёт «Ойлерз», то именно «нефтяникам» играть со злейшими врагами из «Калгари». В противном случае Макдэвид и компания будут играть с «Сан-Хосе», а «утки» счастливо избегут визитов к соседям по Южной Калифорнии. Две оставшиеся пары уже известны: «Чикаго» начнёт плей-офф битвой с «Нэшвиллом», а «Миннесота» будет играть с «Сент-Луисом».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Питтсбург Пингвинз Сент-Луис Блюз Тампа-Бэй Лайтнинг Торонто Мэйпл Лифс Чикаго Блэкхоукс Артемий Панарин Владимир Тарасенко Никита Кучеров
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