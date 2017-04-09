Кубок татарина и триумфы Быкова. Чем запомнились финалы КХЛ

Сезон-2008/09. «Ак Барс» — «Локомотив» — 4-3
В дебютном сезоне КХЛ клубы ещё не делились на конференции, но в финальной серии плей-офф всё равно сошлись западная и восточная команды. Первый в истории Кубок Гагарина разыграли «Ак Барс» и «Локомотив». Казанцы, в составе которых блистало звено Морозов – Мортенссон — Зарипов, легко прошли в первом раунде «Барыс», затем едва унесли ноги от «Авангарда», а в полуфинале были сильнее московского «Динамо». Ярославцы, ведомые Алексеем Яшиным и Йозефом Вашичеком, на пути к финалу сломили сопротивление «Нефтехимика», «Спартака» и «Магнитки».
Серия стартовала в Казани, но в первых встречах лучше выглядели ярославцы: они выиграли первый матч, а затем вели 3:0 по ходу второго. Но казанцы, как это часто бывает, показали волю к победе, спасли второй домашний матч и выровняли положение дел в серии. В следующих играх этого финала, который получился одним из самых упорных в КХЛ, «Ак Барс» и «Локомотив» обменивались победами и подошли к решающей седьмой встрече, которая состоялась в День космонавтики в Казани. Судьбу первого Кубка Гагарина решила единственная шайба, заброшенная Алексеем Морозовым в середине третьего периода. «Ак Барс» выиграл трофей, а «Локомотив» с Кари Хейккиля у руля проиграл второй подряд финал.
Сезон-2009/10. ХК МВД – «Ак Барс» — 3-4
Спустя год Зинэтула Билялетдинов вновь смог вывести «Ак Барс» в финал Кубка Гагарина. В первом раунде казанцами вновь был бит «Барыс», затем пройден «Металлург», а в финале конференции «Ак Барс» одолел победителя регулярного чемпионата «Салават Юлаев».
Соперником казанцев по финалу стал ХК МВД — команда-открытие того сезона под руководством Олега Знарка. Клуб из Балашихи отлично провёл «регулярку», а в плей-офф прошёл ЦСКА, рижское «Динамо» и «Локомотив».
Финал начался в Подмосковье, где «Ак Барс» одержал две победы и, казалось, поехал домой спокойно и легко заканчивать серию. Но хоккеисты ХК МВД не только дважды выиграли в гостях, но и были сильнее в пятой встрече, поставив «Ак Барс» на грань поражения. Всё решила шестая игра в Казани, закончившаяся разгромом подмосковной команды, а защитник казанцев Алексей Емелин набрал в той встрече сразу пять очков! В седьмом матче более опытный «Ак Барс» дожал соперника и второй раз подряд завоевал главный трофей КХЛ, который в шутку стали называть Кубком татарина. А подмосковная команда уже летом объединилась с московским «Динамо» и прекратила своё самостоятельное существование.
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Сезон-2010/11. «Салават Юлаев» — «Атлант» — 4-1
В финале 2011 года вновь сошлись фаворит с Востока и западная команда-сенсация. «Салават Юлаев» под руководством Вячеслава Быкова собрал великолепный состав, в котором блистали Александр Радулов и Патрик Торесен, и на пути к финалу прошёл «Сибирь», «Ак Барс» и «Магнитку».
Без Белова «Авангард» не смог одержать ни одной победы в трёх матчах, а динамовцы вытащили, казалось бы, безнадёжную серию.
«Атлант», который по ходу сезона возглавил Милош Ржига, в плей-офф последовательно обыграл «Северсталь», СКА и «Локомотив», а за победу над ярославцами главный тренер подмосковной команды благодарил своих парней, встав на колени перед ними прямо на льду. В составе мытищинцев тогда выступали Сергей Мозякин и Ян Марек. И если для россиянина тот финал стал первым в жизни, то для чеха — последним.
Но в отличие от прошлогодней серии между «Ак Барсом» и ХК МВД в этот раз борьбы не получилось. «Салават» был на голову сильнее соперника, позволив «Атланту» забрать лишь одну игру, да и то, кажется, только для того, чтобы выиграть трофей перед своими болельщиками. Уфимцы после двух подряд Кубков континента добрались, наконец, до главного приза КХЛ, а «Атлант» спустя несколько лет повторил печальную судьбу ХК МВД и исчез с карты КХЛ.
Сезон-2011/12. «Авангард» — «Динамо» (Москва) – 3-4
Весной 2012 года «Авангард» и московское «Динамо» шли к очному финальному противостоянию почти так же уверенно, как сейчас СКА и «Магнитка». «Ястребы», ведомые Раймо Сумманеном, в битвах с «Амуром», «Металлургом» и «Трактором» проиграли только два матча. Подопечные Олега Знарка повторили этот результат в сериях против минских одноклубников, «Торпедо» и СКА.
Подошедшие к финалу в оптимальной форме, команды подарили нам самый драматичный финал в истории КХЛ. После первых омских матчей счёт в серии был равным, а вот в Москве «ястребы» довольно неожиданно выиграли дважды и оказались в шаге от долгожданной награды. Но перед пятой игрой грянула пренеприятная для «Авангарда» новость: в крови ведущего защитника омичей Антона Белова был найден допинг, и хоккеист был отстранён от финала. Без Белова «Авангард» не смог одержать ни одной победы в трёх матчах, а динамовцы вытащили, казалось бы, безнадёжную серию и впервые выиграли Кубок Гагарина. В седьмой игре в Омске «золотую» шайбу забросил экс-игрок «Авангарда» Якуб Клепиш, а по окончании того матча болельщики омичей устроили настоящую обструкцию бело-голубым, не дав им даже совершить привычный ритуал прохождения круга почёта с завоёванным трофеем.
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Сезон-2012/13. «Динамо» (Москва) – «Трактор» — 4-2
В те годы «Динамо» доминировало в КХЛ и в следующем сезоне вновь вышло в финал Кубка Гагарина. На западе с бело-голубыми не смогли ничего поделать «Слован», ЦСКА и СКА.
«Магнитка» выиграла свой первый Кубок Гагарина, а Сергей Мозякин утёр нос всем критикам, которые называли его «некубковым» игроком.
Соперником команды Олега Знарка стал «Трактор», ведомый Валерием Белоусовым. В составе челябинцев блистал Евгений Кузнецов и всходила звезда Валерия Ничушкина. Путь «Трактора» к финалу был непрост: в первом раунде лишь в седьмой игре был пройден «Барыс», затем челябинцы легко одолели «Авангард», а вот в финале конференции «Трактор» проигрывал в серии 1-3 «Ак Барсу», но вытащил серию, одержав три победы подряд, в том числе дважды выиграв в Казани.
Финал проходил в равной борьбе, но динамовцы раз за разом оказывались на шаг впереди соперников, и перед пятой игрой в Москве счёт в серии был 3-1 в пользу бело-голубых. «Трактор» смог выиграть эту встречу, и показалось, что челябинцы смогут повторить прошлогодний подвиг «Динамо», но следующий матч на Урале подвёл итог сезона. Впервые в финалах КХЛ решающая шайба сезона была заброшена в овертайме — отличился Алексей Цветков, а «Динамо» вслед за «Ак Барсом» стало двукратным обладателем Кубка Гагарина.
Сезон-2013/14. «Металлург» (Магнитогорск) – «Лев» — 4-3
Финал Кубка Гагарина — 2014 стал первым и пока единственным, в котором принимала участие иностранная команда. Тот плей-офф вообще получился самым интернациональным в истории лиги: тот же пражский «Лев» на пути к финалу обыграл хорватский «Медвешчак» и украинский «Донбасс» и лишь в финале конференции столкнулся с российской командой. «Локомотив», измочаленный сериями с «Динамо» и СКА, не смог оказать пражанам сопротивления, и «Лев», ведомый Кари Ялоненом, вышел в финал.
На Востоке же в том плей-офф впервые узнали кубковую мощь звена Мозякин — Коварж — Зарипов. «Магнитка» под руководством Майка Кинэна катком прошлась по «Адмиралу», «Сибири» и «Салавату», и после этого стало понятно, что Кубок Гагарина впервые выиграет иностранный тренер.
Сам финал получился самым результативным и зрелищным в истории лиги. Команды играли практически без оглядки на оборону, а Джастин Азеведу и Сергей Мозякин по ходу финальной серии устроили настоящую перестрелку, забрасывая почти в каждой игре. Даже в решающем седьмом матче команды сделали ставку на атаку, и в такой игре больше преуспел «Металлург», победивший с уникальным для матча подобного накала счётом 7:4. «Магнитка» выиграла свой первый Кубок Гагарина, а Сергей Мозякин утёр нос всем критикам, которые называли его некубковым игроком.
Сезон-2014/15. «Ак Барс» — СКА – 1-4
В этом сезоне в «Ак-Барс» вернулся Зинэтула Билялетдинов, и казанский клуб вновь вышел в финал Кубка Гагарина. Команда из столицы Татарстана на Востоке прошла «Автомобилист» и «Авангард», а в финале конференции прервала сказку «Сибири».
На Западе КХЛ впервые в истории в финал вышел питерский СКА, управляемый Вячеславом Быковым. Питерцы не испытали проблем с «Торпедо» и московским «Динамо», а вот чтобы пройти в третьем раунде московских «армейцев», СКА пришлось совершить подвиг. Подопечные Быкова проиграли три стартовые встречи серии, а затем выдали впечатляющий «камбэк», став первой командой в России, которой удалось вытащить серию с 0-3 и выиграть её.
Финал обещал быть интересным, но на деле оказалось, что осторожная и аккуратная система Билялетдинова не выдерживает никакой конкуренции с атакующей и напористой моделью Быкова. СКА выиграл обе стартовые встречи в Казани, обменялся с соперником победами в Санкт-Петербурге, а в пятой игре поставил жирную точку в том финале. «Ак-Барс» был разгромлен на своём льду со счётом 6:1, СКА наконец добрался до Кубка Гагарина, а Вячеслав Быков, вслед за Билялетдиновым и Знарком, стал двукратным тренером-победителем турнира.
Судьбу первого Кубка Гагарина решила единственная шайба, заброшенная Алексеем Морозовым в середине третьего периода седьмой игры.
Сезон-2015/16. ЦСКА – «Металлург» (Магнитогорск) – 3-4
Воспоминания об этом финале ещё свежи в памяти тех, кто следит за КХЛ. ЦСКА на всех парах рвался в финал весь сезон, с запасом выиграв регулярный чемпионат и не оставив в плей-офф шансов «Словану», «Торпедо» и СКА. «Магнитка» не оставляла такого уверенного впечатления: в «регулярке» уральцы не выиграли даже Восток, а в первом раунде неожиданно забуксовали в серии с «Автомобилистом». Но в дальнейшем «Металлург» уверенно разобрался с «Сибирью» и «Салаватом» и вышел в финал турнира.
В решающем противостоянии ЦСКА считался фаворитом, и первый матч, закончившийся со счётом 5:1 в пользу москвичей, вроде бы подтвердил это. Но затем «Магнитка» выложила свои козыри в виде великолепного звена Мозякина, а главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов так и не смог проявить тактическую гибкость и упустил нити финальной серии. Команды подарили болельщикам упорное и красивое противостояние, судьбу которого решал седьмой матч в Москве. Героем той встречи стал отнюдь не Сергей Мозякин, который провёл очередной блестящий плей-офф, а Евгений Тимкин, оформивший дубль. «Магнитка» вступила в клуб двукратных победителей Кубка Гагарина, а Илья Воробьёв стал самым молодым тренером, которому покорился этот трофей.