Что происходит с Сёминым? Мнения экспертов о первом матче финала КХЛ

— В чём СКА превзошёл «Металлург» в первом матче?
Гуськов: Ответ будет банальным – СКА превзошёл «Металлург» в реализации. Игра была равной. СКА в очередной раз показал, что они великолепно играют в большинстве.
Гуськов: СКА превзошёл «Металлург» в реализации. Игра была равной. СКА в очередной раз показал, что они великолепно играют в большинстве.
Гомоляко: Они больше голов забили. Была равная игра, не могу сказать, что у СКА было какое-то преимущество.
Бадюков: Матч прошёл примерно так же, как мы и ожидали. Это было продолжение регулярного первенства, получилась очень боевая игра. Три шайбы были заброшены в большинстве. Причиной этому, соответственно, были те удаления, которые возникали из силовой борьбы. Коварж против Ковальчука достаточно жёстко сыграл, Осала тоже в голову попал. Команды играли от ножа. Они зарабатывали удаления и в игре в большинстве реализовали свои моменты. Основной фактор победы СКА – третий период. Так получилось, что Ли заработал необязательное удаление. Шайба была потеряна, и пришлось фолить на Прохоркине. Отмечу действия Дадонова, который для «Магнитки» в последнее время как злой рок. Он восемь шайб забил в последних играх «Металлургу». Евгений второй матч подряд сделал дубль против этой команды.
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— Ни одного гола и ошибка в передаче в эпизоде с удалением Криса Ли при счёте 3:3 — Александр Сёмин пока главное разочарование «Магнитки» в плей-офф?
Гуськов: Я не сказал бы, что Сёмин – главное разочарование у «Магнитки», но он может и должен играть намного лучше. Конечно, и сам он переживает, и тренеры это прекрасно понимают, дают ему шанс в каждой игре. У Магнитогорска не так много шансов, чтобы варьировать состав, поэтому Сёмин в каждой игре получает возможность доказать, что он хороший хоккеист.
Гомоляко: Когда игрок не забивает ни одного гола в плей-офф, конечно, он является разочарованием, хотя у Сёмина большой опыт. Нужно, чтобы и он забивал, и Сантала отличался. Дай бог, они разыграются и покажут себя с лучшей стороны в следующих матчах.
Гомоляко: Есть буква закона, которая говорит, что за такой удар игрок наказывается удалением до конца матча.
Бадюков: Да, ведь Сёмин играет во втором звене, и ему надо прибавлять. В третьем и четвёртом он выполняет свою миссию, выходит в меньшинстве. Что касается Санталы и Осалы, то у них моменты есть, но такой эффективности против СКА недостаточно. Наверняка, как и в прошлом плей-офф, Воробьёв переведёт Сёмина в другое звено, потому что команда проиграла и надо что-то менять. Сёмин пока играет невзрачно, ни одной шайбы в плей-офф не забросил. Он вообще достаточно долгое время не забивал. Тот же Вольски в прошлом году 10 очков в плей-офф набрал. Это его заслуга, что второе звено помогало и было подспорьем для лидеров. Второе звено обязательно нужно. Третья тройка Тимкина, Косова и Филиппи была хороша. Она взяла на себя бремя лидерства. Томаш был одним из лучших.
— Судьи были обязаны удалять Шипачёва за удар в пах Калетнику при счёте 3:3?
Гуськов: Стоит сказать, что клюшка Шипачёва действительно находилась между ног Калетника, и он упал, корчился и было видно, что ему больно. Я считаю, что такие моменты надо рассматривать на дисциплинарной комиссии. То, что судьи пропустили этот момент, – или они его не видели, или посчитали это игрой по правилам. Вопрос больше к ним.
Гомоляко: Есть буква закона, по которой за такой удар игрок наказывается удалением до конца игры. Но арбитры просмотрели, и главный судья КХЛ Алексей Анисимов сказал, что лига рассмотрит этот момент. Я думаю, что удар был, это очевидно. Не просто Калетник наехал, а руки Шипачёва пошли в область паха. Я думаю, что судейский комитет это всё рассмотрит и вынесет определённый вердикт. Думаю, удаление там было.
Бадюков: На мой взгляд, это можно расценивать не как удар, а как защиту, потому что Калетник шёл бить Шипачёва. А он сгруппировался и инстинктивно выставил клюшку.
Бадюков: Нам уже сказали, что обязательно рассмотрят этот эпизод. Думаю, что все всё видели. На мой взгляд, это можно расценивать не как удар, а как защиту, потому что Калетник шёл бить Шипачёва. А он сгруппировался и инстинктивно выставил клюшку. Не умышленно, а инстинктивно. Но это также можно расценить и как удар. Посмотрим, какое вынесут решение.
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