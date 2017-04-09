5 хоккеистов, рвавших сетку чужих ворот. От Уэбера до Херсли

Патрик Херсли (СКА). Финал Кубка Гагарина — 2017
Перейдя в стан «армейцев» по ходу нынешнего сезона, Патрик Херсли уже успел зарекомендовать себя как мастера мощного и поставленного броска. Однако все сомнения шведский защитник снял в первом матче финала Кубка Гагарина, когда своим броском порвал сетку ворот Василия Кошечкина. Получив большинство после удаления Криса Ли в третьем периоде, петербуржцы выпустили на реализацию свою первую спецбригаду большинства — и не прогадали. Проведя в зоне соперника почти минуту, игроки СКА доставили шайбу до Вадима Шипачёва, который отдал выверенный пас из-за ворот точно на клюшку праворукого Патрика Херсли. Бросок у защитника СКА получился таким мощным, что порвал дальнюю «девятку» ворот «Магнитки».
Ши Уэбер (сборная Канады). Олимпийские игры — 2010
Этот знаменитый гол канадского защитника видел, пожалуй, каждый любитель хоккея. О сумасшедшем по силе броске Уэбера знали ещё тогда, однако после случая на домашней Олимпиаде шестого номера канадцев стали ассоциировать именно с порванной сеткой ворот. В матче группового этапа против сборной Германии Уэбер получил шайбу на синей линии соперника, лёгким движением подтащил снаряд к себе и неотразимо выстрелил в дальнюю «девятку». Сомнений здесь было куда больше, чем в случае с голом Херсли, и арбитры не сразу указали на центр. После броска защитника шайба почти не изменила направление своего полёта, а потому определить взятие ворот на глаз было очень трудно. По словам самого Уэбера, он ни на секунду не сомневался, что шайба пересекла линию ворот, даже несмотря на то, что в самих воротах её в итоге не оказалось. Споры разрешил скорее не сам видеоповтор, сколько шикарный кадр оператора, где на сетке ворот отчётливо видна краска от шайбы.
Видео момента доступно на YouTube
Евгений Грачёв («Торпедо»). Регулярный чемпионат КХЛ — 2016/17
А вот в случае с Евгением Грачёвым видеоповтор пришёлся как нельзя кстати. Поразительно, но ни один из игроков или арбитров как будто не обратили внимания на явно заколыхавшуюся сетку ворот. Что забавно, апеллировал к судьям лишь Петерис Скудра, находившийся от рамки едва ли не дальше всех. Грачёв резво ворвался в зону по месту левого крайнего, докатил до круга вбрасывания и нанёс убийственный бросок над плечом Андрея Макарова. На повторе видна довольно странная техника исполнения броска, при которой форвард «Торпедо» как будто закручивает шайбу от «пятки» крюка к его концу, что придает ей слегка странный полёт и, как следствие, такое сильное ускорение. К слову, гол Грачёва в матче с «Куньлунем» установил на табло итоговый счёт 2:4 и позволил нижегородцам спокойно довести матч до победы. Правда, один вопрос всё же остался: действительно ли у Грачёва такой пушечный бросок или дело в китайской сетке?
Видео момента доступно на YouTube
Бретт Кларк («Тампа-Бэй Лайтнинг»). Регулярный чемпионат НХЛ — 2010/11
Тот матч между «Тампой» и «Филадельфией» запомнился не только пятнадцатью голами команд на двоих, но и абсолютно нетипичным для хоккея случаем. Защитник «молний» Бретт Кларк закатился в зону с левого фланга и неотразимо бросил в дальний угол ворот с точки вбрасывания. Судьи незамедлительно остановили игру, чтобы посмотреть видеоповтор, хотя игроки «Тампы», кажется, ни на секунду не сомневались, что шайба в воротах побывала. Повтор лишь подтвердил их уверенность: шайба прошла над ловушкой Сергея Бобровского и вылетела из дальней «девятки» его ворот. Гол Кларка сделал счёт 4:5 в пользу «лётчиков», а сам матч закончился победой «Тампы» 8:7. Для Бобровского же этот бросок стал последним в матче — его заменили после первого периода.
>>> Тарасенко повторил личный рекорд результативности, есть один матч, чтобы его побить
Владимир Тарасенко (СКА). Регулярный чемпионат КХЛ — 2012/13
Выступая за СКА, Владимир Тарасенко запомнился не только огромным скачком в развитии по сравнению с «Сибирью», но и необычным голом в ворота рижского «Динамо». Шайба Тарасенко — единственная в этой подборке, заброшенная кистевым броском, а не «щелчком», и потому большую роль здесь играет ненадёжность самого инвентаря, нежели сила броска. Тем не менее в начале третьего периода бросок Владимира в «домик» Телльквисту привёл к непонятной ситуации, когда по всем законам шайба должна быть в сетке, но её там не оказалось. Впрочем, здесь всё было однозначно, и даже повтор судьям не понадобился. Правда, злополучное место в сетке пришлось всё же подвязать, и игра продолжилась. Гол-фантом Тарасенко, кстати, «армейцам» не помог — в том матче они всё же уступили 3:4.
Видео момента доступно на YouTube