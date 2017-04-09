Кругосветка Салака и дымовая завеса над Жердевым. Где отдыхают игроки КХЛ

Бизнес-класс для Гончарова
Продлив контракт с «Салаватом Юлаевым», Максим Гончаров устроил себе шикарный отпуск. Место в самолёте — обязательно в бизнес-классе. А бар на высоте 10 000 метров поможет легко перенести многочасовой перелёт.
Кагарлицкие на пляже
Дмитрий Кагарлицкий отдыхает уже полтора месяца. По окончании регулярного чемпионата нападающий «Северстали» вместе с супругой полетели в Дубай, затем вернулись в Россию, а сейчас пара отдыхает в Таиланде.
Пражские каникулы Галимова
В этом году нападающий московского «Динамо» отказался от поездки в тёплые страны. Галимовы в скором времени ждут пополнения в семье. Чтобы сменить обстановку и развеяться, Ансель с женой Ксенией на несколько дней отправились в Прагу.
Козун в Лондоне
После вылета «Локомотива» в третьем раунде Кубка Гагарина Брэндон Козун сразу же улетел в Лондон. Погуляв пару дней по столице Великобритании, хоккеист отправился в солнечную Португалию, а затем переместился в Испанию.
Лучший друг Голышева
Анатолию Голышеву и Сергею Шумакову пока рано думать о полноценном отпуске. Хоккеисты тренируются в составе олимпийской сборной России и имеют неплохие шансы отправиться на чемпионат мира. После товарищеских матчей с Латвией игрокам дали выходные. Шумаков и Голышев отправились гулять по Юрмале.
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Тайская рыбалка Беспалова
Залечив травму, голкипер «Спартака» улетел на море. Выбор Беспаловых пал на Таиланд. На острове Пхукет Никита отправился на рыбалку, уловом хоккеист остался доволен.
Домашний уют у Ермакова
Защитник ЦСКА пока не спешит улетать в отпуск. Андрею Ермакову и в Москве хорошо. «Заехал к родным на фирменные блины», — написал довольный хоккеист.
«Кругосветка» Салака
Голкипер «Сибири» с семьёй вот уже несколько месяцев путешествует по миру. Австралия, Бали, Арабские Эмираты — далеко неполный список стран, которые посетили Салаки. Сейчас же семейство отдыхает на Гавайских островах.
Падакин в Вечном городе
У нападающего «Сочи» отпуск был не слишком длинный, зато насыщенный. Павел успел побывать в Риме, а также слетать в Нью-Йорк. Сейчас же в составе «Сочи» Падакин начал тренироваться под руководством нового тренера Сергея Зубова.
Экзотика Жердева
Нападающий «Торпедо» выставляет много фотографий с отдыха, однако не раскрывает секрета, где именно проводит отпуск. Николаю Жердеву и так хорошо!
Фото: instagram.com/nz__93/
Макаров покоряет Великую Китайскую стену
За сезон в «Куньлуне» Андрей Макаров проникся китайской культурой и отпуск решил провести именно там. Отдохнув на пляже, Андрей отправился на экскурсию по Великой Китайской стене.
Фото: instagram.com/makki1993/
Арабская ночь
Игорь Макаров набираться сил отправился в Дубай, куда часто летают спортсмены и звёзды шоу-бизнеса. Компанию Игорю составила супруга Лера Кудрявцева.
Фото: instagram.com/igor_makarov82
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