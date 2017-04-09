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175 лет назад 2016
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КХЛ
Фото: instagram.com/nz__93/
Текст: Дарья Тубольцева

Кругосветка Салака и дымовая завеса над Жердевым. Где отдыхают игроки КХЛ

Галимов погулял по Праге, Козун устроил экскурсию по Лондону, Голышев съездил в Юрмалу, а Макаров посмотрел на Китайскую стену.
9 апреля 2017, воскресенье. 18:00. Хоккей

Бизнес-класс для Гончарова


Продлив контракт с «Салаватом Юлаевым», Максим Гончаров устроил себе шикарный отпуск. Место в самолёте — обязательно в бизнес-классе. А бар на высоте 10 000 метров поможет легко перенести многочасовой перелёт.

Кагарлицкие на пляже


Дмитрий Кагарлицкий отдыхает уже полтора месяца. По окончании регулярного чемпионата нападающий «Северстали» вместе с супругой полетели в Дубай, затем вернулись в Россию, а сейчас пара отдыхает в Таиланде.

Пражские каникулы Галимова


В этом году нападающий московского «Динамо» отказался от поездки в тёплые страны. Галимовы в скором времени ждут пополнения в семье. Чтобы сменить обстановку и развеяться, Ансель с женой Ксенией на несколько дней отправились в Прагу.

Козун в Лондоне


После вылета «Локомотива» в третьем раунде Кубка Гагарина Брэндон Козун сразу же улетел в Лондон. Погуляв пару дней по столице Великобритании, хоккеист отправился в солнечную Португалию, а затем переместился в Испанию.

Лучший друг Голышева


Анатолию Голышеву и Сергею Шумакову пока рано думать о полноценном отпуске. Хоккеисты тренируются в составе олимпийской сборной России и имеют неплохие шансы отправиться на чемпионат мира. После товарищеских матчей с Латвией игрокам дали выходные. Шумаков и Голышев отправились гулять по Юрмале.

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Тайская рыбалка Беспалова


Залечив травму, голкипер «Спартака» улетел на море. Выбор Беспаловых пал на Таиланд. На острове Пхукет Никита отправился на рыбалку, уловом хоккеист остался доволен.

Домашний уют у Ермакова


Защитник ЦСКА пока не спешит улетать в отпуск. Андрею Ермакову и в Москве хорошо. «Заехал к родным на фирменные блины», — написал довольный хоккеист.

«Кругосветка» Салака


Голкипер «Сибири» с семьёй вот уже несколько месяцев путешествует по миру. Австралия, Бали, Арабские Эмираты — далеко неполный список стран, которые посетили Салаки. Сейчас же семейство отдыхает на Гавайских островах.

Падакин в Вечном городе


У нападающего «Сочи» отпуск был не слишком длинный, зато насыщенный. Павел успел побывать в Риме, а также слетать в Нью-Йорк. Сейчас же в составе «Сочи» Падакин начал тренироваться под руководством нового тренера Сергея Зубова.

Экзотика Жердева


Нападающий «Торпедо» выставляет много фотографий с отдыха, однако не раскрывает секрета, где именно проводит отпуск. Николаю Жердеву и так хорошо!
Фото: instagram.com/nz__93/

Макаров покоряет Великую Китайскую стену


За сезон в «Куньлуне» Андрей Макаров проникся китайской культурой и отпуск решил провести именно там. Отдохнув на пляже, Андрей отправился на экскурсию по Великой Китайской стене.
Фото: instagram.com/makki1993/

Арабская ночь


Игорь Макаров набираться сил отправился в Дубай, куда часто летают спортсмены и звёзды шоу-бизнеса. Компанию Игорю составила супруга Лера Кудрявцева.
Фото: instagram.com/igor_makarov82

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Салак Анатолий Голышев Ансель Галимов Брэндон Козун Дмитрий Кагарлицкий Игорь Макаров Максим Гончаров Сергей Шумаков Фото
Новости. Хоккей
9 апреля 2017, воскресенье
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21:17 Соколов: может, скорости на Лиге Легенд не те, но мысль хитрая
21:11 Коваленко: Россия позволила чехам владеть инициативой и играла на контратаках
20:47 Матч «Кузнецкие Медведи» — «Красная Армия» в Новокузнецке собрал аншлаг
20:24 Сборная России обыграла Чехию и защитила чемпионский титул Лиги Легенд
20:13 «Даллас» вернул Дениса Гурьянова в АХЛ
19:38 Хедман: когда «Торонто» забивал в пустые ворота, внутри была пустота
19:21 «Алмаз» обыграл «Реактор» и сократил отставание в полуфинальной серии — 1-2
19:12 «Филадельфия» — «Коламбус»: шайбу Проворова переписали на Кутюрье
19:04 Сборная Словакии разгромила Швецию и завоевала бронзу Лиги Легенд
18:56 Юниорская сборная России обыграла Канаду в выставочном матче
18:55 Тарасенко поддержал Бикелла, который завершает карьеру из-за склероза
18:32 Генсекретарь Немецкого хоккейного союза: на ЧМ в Кёльне ожидаем много русских
18:30 Видеотрансляция финала Лиги Легенд мирового хоккея Россия — Чехия
18:16 Матчи Лиги Легенд могут пройти в Лас-Вегасе, Эдмонтоне и других городах
17:52 Ван Римсдайк: игра с «Питтсбургом» стала отражением нашего сезона
17:41 Буре: Лига Легенд объединяет людей в непростой политической ситуации в мире
17:25 «Торонто» вызвал из АХЛ вратаря Спаркса после травмы Андерсена
17:13 Анисимов: судьи пропустили не только удар Шипачёва, но и аналогичный фол Санталы
16:52 Защитник «Коламбуса» Зак Веренски должен восстановиться к началу плей-офф
16:23 Ларкин: Зеттерберг не катается быстрее всех, но умеет менять темп игры под себя
16:00 «Красная Армия» стала первым финалистом Кубка Харламова
15:41 Блашилл: Зеттерберг вложил невероятный труд, ему нужно больше игрового времени
15:13 Фомичёв: Ковальчук и Осала — равнозначные потери для СКА и «Магнитки»
14:52 Зеттерберг: когда начинаешь играть в НХЛ, не надеешься, что сыграешь 1000 матчей
14:22 Браун: особенно потрясающе то, как именно «Торонто» одержал эту победу
14:07 «Вена» — чемпион EBEL, выиграла «регулярку» и ни разу не проиграла в плей-офф
13:59 «Эдмонтон» впервые за 30 лет набрал больше 100 очков в регулярном чемпионате НХЛ
13:30 Гомоляко: когда игрок не забивает в плей-офф, он является разочарованием
13:21 Кэссиди: и «Вашингтон», и «Оттава» очень опасны как соперники по плей-офф
13:00 Гуськов: Сёмин может и должен играть намного лучше
12:53 Кучеров и Василевский вызваны в сборную России
12:45 «Авангард»: Зубов и Бут ушли, ведутся переговоры с Фурхом
12:45 Драфт-лотерея НХЛ состоится 29 апреля
12:30 Бадюков: удар Шипачёва в пах Калетнику не был умышленным, он защищался
12:20 КХЛ оставила без изменений штрафы Осалы и Ковальчука, Шипачёву выписали «5+20»
12:08 Яшкин: обид на Соботку нет, все знают, что это бизнес
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11:11 Бэбкок: я горд и счастлив за «Торонто», ребята проделали прекрасную работу
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10:44 «Торонто» – «Питтсбург»: вратарь Андерсен получил травму после удара в голову
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