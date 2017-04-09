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Кругосветка Салака и дымовая завеса над Жердевым. Где отдыхают игроки КХЛ

Галимов погулял по Праге, Козун устроил экскурсию по Лондону, Голышев съездил в Юрмалу, а Макаров посмотрел на Китайскую стену.