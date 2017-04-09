Триумф в Штраубинге. Россия защитила титул чемпиона Лиги Легенд

→ Буре, Ларионов, Петерек и другие звёзды суперфинала Лиги Легенд
В Штраубинге живёт большая российская диаспора, поэтому без поддержки наша сборная не осталась.
— Я живу в Германии 25 лет, переехала ещё маленьким ребёнком вместе с родителями из Казахстана. Сейчас мои дети занимаются хоккеем на этой арене, а я помогаю организаторам турнира, — рассказала девушка Настя, раздававшая на входе браслеты и аккредатицонные карты участникам.
— А я из Барнаула, тоже живу здесь более 20 лет, по-русски стараемся говорить, чтобы не забывать язык. Но в семье уже общаемся по-немецки. Для нашего городка это выдающееся событие, столько болельщиков и гостей мы давно не видели, — добавила стоящая рядом подруга.
Русская речь на улицах встречалась едва ли не чаще немецкой, так что порой думалось, что находишься не в Германии, а в России.
В первый соревновательный день во время полуфинала со словаками трибуны были забиты до отказа, а на улице прямо у арены можно было встретить мужичков с пивом и российскими шарфами на плечах. Свитера Буре, Фетисова, Ларионова пользовались особой популярностью. Были болельщики в форме Овечкина, Малкина и других российских звёзд современности, но им до Лиги Легенд ещё далеко. Рановато по возрасту.
До матча Россия – Словакия состоялась афтограф-сессия двукратного олимпийского чемпиона и трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Игоря Ларионова. Очередь выстроилась метров на 50, а желающих пожать руку и сфотографироваться с легендой не убавлялось. «Игорь, спасибо за ваш хоккей», — говорили болельщики. Профессор в ответ благодарил. Ларионов не отказал никому, расписавшись на шарфах, майках, календарях и даже мобильных телефонах. В итоге едва не опоздал на игру.
Матч со Словакией получился для россиян непростым. Наша команда уступала 0:1, однако затем смогла собраться, показать высокий класс и забросить пять шайб сопернику. Особенно постарались Андрей Коваленко и Виктор Гордиюк, но и другие не подкачали. В итоге – 5:1 и выход в финал, к которому команда Якушева так стремилась. 9 апреля оставалось сделать решающий шаг с Чехией, которая в первом полуфинале оказалась сильнее шведов.
Игорь Ларионов
Фото: Пресс-служба Лиги Легенд
Ларионов не отказал никому, расписавшись на шарфах, майках, календарях и даже мобильных телефонах. В итоге едва не опоздал на игру.— Игра со Словакией получилась непростой. Мы даже проигрывали 0:1, но затем собрались и победили. Нужно было выпустить пар, продемонстрировать взаимодействие, индивидуальное и командное мастерство. Проявили свои лучшие качества и в итоге переломили ход встречи. Словакия — традиционно вязкий, неудобный, цепкий соперник. Голыми руками такую команду было не взять. Они доставили нам проблем, но мы пробились в финал и теперь будем готовиться к решающей игре, — заявил российский нападающий Вячеслав Буцаев.
Воскресенье началось с пресс-конференции, где выступили президент Лиги Легенд Павел Буре, исполнительный директор Дмитрии Тугарин, госсекретарь Федерации хоккея Германии Михаэль Фуль и представители сборных. Собравшиеся отметили высокий уровень организации турнира и заявили о дальнейшем развитии проекта. Тугарин отметил, что Лига Легенд заинтересована и в развитии североамериканского направления, за которое отвечает Игорь Ларионов.
Далее была запланирована афтограф-сессия ещё одного олимпийского чемпиона – Дарюса Каспарайтиса. Модный Дарюс, щеголявший по городу в солнцезащитных очках, попал в окружение публики ещё при входе в арену «Штраубинг Тайгерс». Организаторы попросили многочисленных зрителей последовать в специально отведённое место, где Каспарайтис и начал фотографироваться со всеми желающими.
Модный Дарюс, щеголявший по городу в солнцезащитных очках, попал в окружение публики ещё при входе в арену «Штраубинг Тайгерс».Случилась и ещё одна занимательная история. Специально из Австрии в Германию приехал хоккейный болельщик. Он привёз с собой часы семейства Буре – их производством занимался дедушка Павла. Экспонат довоенный, 1940 года. Мужчина хотел показать часы Павлу и взять у него автограф на память. Буре был приятно удивлён такому визиту, с удовольствием пообщался и сфотографировался с человеком.
Затем стартовал финальный матч. Встреча поначалу была напряжённой, но постепенно класс российской команды начинал сказываться. Голами у россиян отметились Виктор Гордиюк, Андрей Коваленко, Игорь Варицкий, дважды Павел Буре и Игорь Ларионов. Чехи огорчили Максима Соколова четыре раза, но наша команда смогла довести дело до победного конца – 6:4. Российские хоккеисты, как и год назад, подняли чемпионский кубок над головой, а под сводами арены раздавалось громогласное «Россия!».
Фото: Пресс-служба Лиги Легенд
— Накануне мы внесли коррективы по ходу матча, а сегодня была установка непосредственно перед игрой. Пускай соперник владеет инициативой, раскатывается. Мы играем больше от обороны и при помощи контратак. Мы так и сделали: четверо сзади, один выдвигался. Три шайбы в итоге забили так: два буллита и одну позиционно, — отметил форвард россиян Андрей Коваленко. Один из главных голеадоров этой команды.
Наши легенды – снова лучшие!
Фото: Пресс-служба Лиги Легенд